1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием

ГК «Аквилон» совершила переход с «1С:УПП» на «1С:БП» и «1С:ЗУП» с помощью «1С-ИЖТИСИ» мебели. Для ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии использовалась программа «1С: Управление производственным предприятием». В 2024 г. из-за планируемого завершения поддержки

«1С-Рарус» модернизировал ERP-систему производителя спецодежды «ПрофСпецПоставка» Казанский офис «1С-Рарус» завершил перевод компании «ПрофСпецПоставка» с «1С:Управление производственным предприятием 8» на «1С:ERP». Унифицирована маркировка продукци

Переход с УПП на «1С:ERP Управление предприятием 2» для компании «Стекло-сервис» с помощью assino До проекта «Стекло-сервис» использовал две системы на базе «1С:Управление производственным предприятием». Однако с ростом бизнеса и усложнением процессов их функциональных возможностей стало недостаточно для эффективного управления. Возникла необходимос

НПФ «Экситон-автоматика» сократила расходы на материальные ресурсы на 30% благодаря переходу с «1С:УПП» на «1С:ERP» а базе «1С:ERP» для научно-производственной фирмы «Экситон-автоматика», занимающейся изготовлением и монтажом шкафов управления. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Переход с «1С:Управление производственным предприятием» на современное решение «1С:ERP Управление предприятием», позволил компании значительно оптимизировать процессы управления проектами, сократить трудо

Переход с «1С:УПП» на «1С:ERP» вдвое ускорил получение отчетности на заводе объемно-блочного домостроения «Выбор-ОБД» д «Выбор-ОБД», производитель в строительной отрасли Центрального Черноземья, завершил переход с «1С:Управление производственным предприятием» на современную платформу «1С:ERP Управление предпри

RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом» RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом». Компания «Веломоторс», производитель квадроциклов, сне

Российский производитель дженериков известных иностранных препаратов перешел на «1С:ERP» укции, завершила первый проект перехода с системы автоматизации «1С:Управление предприятием 8» («1С:УПП») на новую, инновационную систему учета, планирования и анализа «1С:ERP Управление предпр

АО «Электронмаш» в полтора раза сократил сроки и втрое снизил годовой объем работ по обновлению нетиповой «1С» с помощью «1С-ИжТиСи» Для автоматизации учета предприятие использует основательно доработанную конфигурацию на базе «1С: Управление производственным предприятием». Ранее обновление программы могло занимать нескольк

«Первый бит» перевел медицинский холдинг «Владмива» с «1С:УПП» на «1С:ERP» едставители компании «Первый бит». Главной причиной перехода стала новость о том, что с 2026 г. «1С:УПП» перестанут обновлять. Руководство АО «Владмива» решило не дожидаться окончания поддержки

«1С-Рарус» автоматизировал сбор данных по выработке и простоям в ПАО «Нижнекамскшина» в цеха уходило порядка двух часов на ручное заполнение информации об организационных простоях в «1С:УПП». Если с вечера информация не была перенесена в систему, то руководство получало недостов

Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси» Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси». Технология позволяет оптимизировать затраты на поддержку информац

«1С-Рарус» автоматизировала маркировку обуви в ТД «Кама» ершили проект по автоматизации процесса маркировки обуви в торговом доме «Кама» на базе решения «1С:Управление производственным предприятием». В системе организован ежемесячный учет 700 пар обу

«1С-Ижтиси» автоматизировала систему «1С:УПП» в полиграфической компании «1С-Ижтиси» автоматизировала обновление системы учета «1С:УПП» в полиграфической компании. «Репроцентр Эрджиби-интэрнэшнл» — полиграфическая компания, предоставляющая пре-пресс услуги. В работе фирма использует доработанную систему «1С:Управление п

«Корус консалтинг» оптимизирует управление запасами в «Иркутской нефтяной компании» (ИНК). Информационную систему заказчика на базе «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») ждет серьезная модернизация. За последние пять лет объемы добычи углеводородного сырья

«Первый Бит» помог ЧМЗАП соответствовать требованиям закона «О государственном оборонном заказе» егратор ИТ-решений «Первый Бит» доработал систему «1С:Управление производственным предприятием» (1С:УПП), которую используют на Челябинском машиностроительном заводе автомобильных прицепов (ЧМЗ

«СтавроМед» сократил затраты на производство с помощью «1С:Управление производственным предприятием» лировать рентабельность выпуска и выявлять резервы для снижения затрат. Рыжова Анастасия Анатольевна, главный бухгалтер «СтавроМеда», отметила: «Использование системы "1С:Управление производственным предприятием 8" вдохнуло новую жизнь в наш завод. Отношение и к учету, и к сотрудникам, и к партнерам стало не просто современным, а приближенным к европейскому – непредвзятому и неизменно опер

CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока» pSoft24 объявила о выполнении субподрядных работ по внедрению единой корпоративной системы на базе «1С:УПП 8» для 5 проектов холдинга «РАО Энергетические системы Востока». Генеральным подрядчик

AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП» гает взаимонаправленные информационные потоки между системами. Так, «Галактика ЕАМ» получает из «1С:УПП» («1С:Управление производственным предприятием 8») необходимую централизованно введенную

«Сатурн» организовал расчет зарплаты с помощью «1С-Рарус» а организована работа в информационной системе отдела кадров, табельного бюро, канцелярии, отдела труда и заработной платы, центральной бухгалтерии. Внедряемая система «1С:Управление производственным предприятием 8» оптимизировала кадровый учет и расчет заработной платы для 1150 сотрудников. Автоматизированы четыре различные схемы расчета зарплаты, скорость работы с данными значительно увел

«Световые технологии» сократили число аварийных случаев на производстве с внедрением решения «1С» производства компании в России и Украине, было положено решение «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования», интегрированное в ходе проекта с использовавшимся в компании решением «1С:Управление производственным предприятием». Применение новой системы позволило оптимизировать ремонтные мероприятия компании, сократить их сроки и стоимость. Количество аварийных случаев на прои

«Биаксплен» повысила прозрачность бизнес-процессов с внедрением «1С:Управления производственным предприятием 8» Внедренческий центр «Раздолье», партнер фирмы «1С», внедрил информационную систему на базе решения «1С:Управление производственным предприятием 8» в компании «Биаксплен», российском производителе биаксиально-ориентированных плёнок. Как сообщили CNews в ВЦ «Раздолье», целью проекта было поддержать внутренний проект реоргани

«Корус Консалтинг» описал требования по автоматизации учета на базе «1С:УПП» в сети «Радеж» же включил в себя проектирование модернизаций интеграционных механизмов Microsoft Dynamics AX и «1С:УПП». «Радеж» — продуктовая сеть на юге России, управляющая более чем 140 магазинами шаговой

«1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы «Нижегородоптхозторга» «1С-Рарус» завершили проект по комплексной автоматизации компании «Нижегородоптхозторг». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Новая система создана на основе решений «1С:Управление производственным предприятием 8» и «1С:Управление автотранспортом». В результате проекта обеспечен точный расчет стоимости более 50 тыс. наименований товаров. Дисконтная система помогает контролировать рентабел

«ТМС групп» модернизировала систему учета затрат с помощью «1С-Раруса» Компания «ТМС групп» модернизировала систему учета затрат при участии специалистов «1С-Раруса». Переход на редакцию 1.3 программы «1С:Управление производственным предприятием 8» помог «ТМС групп» повысить производительность работы и сократить время отсутствия доступа к серверу, сообщили CNews в компании «1С-Рарус». «ТМС групп» работает на рынке нефтесер

«Треллеборг» оптимизировала управление своим российским филиалом с помощью системы 1С » завершили проект по комплексной автоматизации филиала международной промышленной компании «Треллеборг Аутомотив». Информационная система, созданная на основе решения «1С:Управление производственным предприятием 8» с использованием англоязычного интерфейса, помогла организовать рациональное управление производством, оперативно формировать планы продаж и производства, корректно рассчитывать

«Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы «Сатурна» на базе ERP-решения 1С и СУБД PostgreSQL ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по комплексной автоматизации всех ключевых задач компании «Сатурн» на базе решения «1С:Управление производственным предприятием 8» и СУБД PostgreSQL. В результате предприятие нарастило объем выпускаемой продукции и увеличило скорость обработки заказов, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». «Сатурн» — россий

«Сатурн» автоматизировал расчет себестоимости выпуска продукции с помощью «1С-Раруса» Компания «1С-Рарус» завершила важный этап проекта автоматизации производителя солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов «Сатурн». В новой системе «1С:Управление производственным предприятием» сегодня ведется расчет себестоимости выполнения работ и оказания услуг всех подразделений компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Заказчик получил проз

«1С-Рарус» автоматизировал «Бочкаревский пивоваренный завод» ивоварен Сибири — «Бочкаревский пивоваренный завод». Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление производственным предприятием», помогла организовать оперативный производственный

«1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета для «Региональных электрических сетей» «Региональные электрические сети» и филиал компании «1С-Рарус» в Новосибирске завершили проект по автоматизации ведения бухгалтерского учета в информационной системе «1С:Управление производственным предприятием 8» на 600 рабочих мест. В ходе проекта была создана единая система для ведения бухгалтерского учета, охватывающая весь спектр хозяйственных операций заказчика. Как результат, РЭС п

«Первый БИТ» представил облачное решение для автоматизации управления и учета в производственных компаниях крупнейшая региональная сеть среди фирм «1С:Франчайзи» компания «Первый БИТ» представила новую услугу - создание ИТ-инфраструктуры по модели SaaS на основе программы «1C: Управление производственным предприятием 8». Среди преимуществ облачного решения для автоматизации управления и учета в производственных компаниях: скорость внедрения – компания сразу получает доступ к информационной сист

Axelot автоматизировал финансово-хозяйственную деятельность ИЭСК под специфику ИЭСК, развернули корпоративную систему на 400 рабочих местах, обучили пользователей работе с новой системой. В конце июня 2014 г. состоялся запуск единой корпоративной системы на базе «1С:УПП 1.3» в промышленную эксплуатацию. В настоящее время специалисты Axelot консультируют ИЭСК по методическим и техническим вопросам работы с внедренным решением. По результатам проекта были

«Краснодаргазстрой» внедрил «1С:Управление производственным предприятием» обслуживание и ремонт техники, в результате чего увеличилась ее загрузка, сократились простои. Затраты на ГСМ, по оценкам заказчика, удалось снизить на 5%. «Внедрение “1С:Управление производственным предприятием 8” позволило оперативно получать необходимые данные для принятия управленческих решений. Расчет себестоимости стал быстрым и понятным. Это позволило выявлять неэффективное расходов

Yota и «Первый БИТ» завершили проект внедрения «1С:Управление производственным предприятием» на 150 пользователей комплекс работ по настройке учетной системы в компании «Скартел» − торговая марка «Yota». Бизнес-процессы автоматизированы на базе программного продукта «1С:Управление производственным предприятием» (1С:УПП). Yota (компания «Скартел») – федеральный мобильный оператор и оператор беспроводной связи, использующий технологию LTE. В конце 2013 г. оператор сотовой связи «Мегафон» приобрел 100% ак

«Новосибхлеб» внедрил ИС на базе «1С:Управления производственным предприятием 8» Компания «Новосибхлеб» совместно со специалистами новосибирского филиала «1С-Рарус» создала информационную систему на базе решения «1С:Управление производственным предприятием 8». Всего в рамках проекта было автоматизировано 80 рабочих мест. С помощью новой информационной системы руководство «Новосибхлеба» смогло улучшить ряд экономических показателей, с

«1С:Первый БИТ» выполнил доработку АС на Лужском химическом заводе Компания «1С:Первый БИТ» завершила проект доработки автоматизированной системы на базе «1С:Управление производственным предприятием 8.2» на Лужском химическом заводе, принадлежащем компании «Химик», под потребности заказчика. В результате реализации проекта производственному предприятию удалось достигнуть повыш

«Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM ессе внедрения разработаны технологические карты, дополнительные отчеты, доработана конфигурация 1С:УПП, выполнены работы по первичному переносу и формированию состава изделия в 1С:PDM из ранее

«Ударница» оптимизирует информационную систему при поддержке «Хомнет консалтинг» твенной информационной системы и новой системы «1С:Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП 8»). На основе «1С:УПП 8» был внедрен механизм электронного обмена документами (за

Торговый дом «Кама» с помощью «1С-Раруса» сократил время выполнения заказов более чем в 2 раза ом доме «Кама» (входит в состав нефтехимического комплекса «Татнефть») заявочной площадки и центра обработки заявок от клиентов. Решение реализовано на основе программ «1С:Управление производственным предприятием 8» и «1С-Битрикс: Управление сайтом». Клиенты более чем из 70 стран мира оставляют заявки на поставку шин и технического углерода и следят за их исполнением на интернет-сайте. Врем

«ТМС групп» сократила производственные затраты с помощью «1С:Управления производственным предприятием 8» Компания «1С-Рарус» сообщила об автоматизации с помощью решения «1С:Управление производственным предприятием 8» и отраслевых решений на базе «1С:Предприятия 8» процессов приема, размещения