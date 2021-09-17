Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:УПП
1С:Управление производственным предприятием
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 57
1С:УПП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
|Атомфлот ФГУП 4 1
|ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
|Нуралиев Борис 205 3
|Замерчук Антон 2 1
|Меркулов Сергей 14 1
|Базнамин Артем 1 1
|Ларин Михаил 4 1
|Беликов Анатолий 1 1
|Каменнова Мария 41 1
|Широков Алексей 15 1
|Ефименко Александр 1 1
|23ABC News 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770217, в очереди разбора - 673899.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770217, в очереди разбора - 673899.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru