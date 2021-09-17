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1С:УПП
1С:Управление производственным предприятием


17.09.2021 Компания «Синимекс» завершила проект внедрения «1С:ERP» в НПП КлАСС 1
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала 1
10.12.2020 «Первый бит» внедрил «1С:ERP» в ТПК «Сава» 1
07.10.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
24.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на шестом «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
18.09.2019 Информационные системы для управления предприятиями обсудят на 6-м «Бизнес-форуме 1C:ERP» 1
27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота» 1
12.07.2019 «Корус консалтинг» оптимизирует управление запасами в «Иркутской нефтяной компании» 1
27.12.2018 «Первый Бит» помог ЧМЗАП соответствовать требованиям закона «О государственном оборонном заказе» 2
26.03.2018 «Майтэк» автоматизировала полный цикл договорной деятельности в «РПКБ» 1
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» 2
28.11.2016 Axelot автоматизировал склад компании «Цезарь» 1
22.08.2016 «Ай-Ти-Ар» оптимизировала работу служб доставки с помощью «Axelot: TMS» 1
22.06.2016 «Уралмашзавод» сократил сроки подготовки бюджетов с помощью «1C:ERP Управление предприятием 2.0» 1
17.06.2016 Число организаций-пользователей «1С:ERP» превысило 1000 1
09.02.2016 «Axelot: ESB Сервисная шина данных» помогла создать единое информационное пространство на складе «ЭлекКом Логистик» 1
02.02.2016 Решение Axelot позволило наладить информационный обмен между учетными системами на складе «Тонар-опт» 1
29.07.2015 «Корус Консалтинг» описал требования по автоматизации учета на базе «1С:УПП» в сети «Радеж» 3
07.07.2015 Политика импортозамещения может изменить российский рынок ERP 1
29.04.2015 Горная компания «Майская» оптимизировала процесс материально-технического снабжения с помощью «Логики BPM» 1
18.03.2015 «Корус Консалтинг» вырос на 20% в 2014 г. 1
01.12.2014 Продажи «1C» взлетели благодаря новой ERP 1
12.09.2014 Axelot автоматизировал финансово-хозяйственную деятельность ИЭСК 1
24.06.2014 Yota и «Первый БИТ» завершили проект внедрения «1С:Управление производственным предприятием» на 150 пользователей 1
12.12.2013 Александр Колесников: Windows XP установлена на 60% наших ПК 1
17.10.2013 «Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM 1
02.04.2013 ИТРП проведет вебинары по производственному планированию и бюджетированию в 1С 1
03.07.2012 «Комлайн» разместила свою корпоративную систему 1С в «облаке» ActiveCloud 1
21.06.2012 FlowerFactory.ru автоматизировал бизнес-процессы и перешел на «облака» с помощью Naviсon 2
23.05.2012 RBC Group внедрила BI-систему QlikView Business Discovery для «Аксор» 1
13.10.2011 Appius выпустила модуль взаимодействия PDM- и ERP-систем 2
12.07.2011 «Астерос Консалтинг» перевел бухгалтерский учет в ГК «АвтоСпецЦентр» на платформу «1С: УПП» 1
08.07.2011 У «1С» будет собственный ЦОД в Москве 1
11.04.2011 В PingWin Software внедрили «1С: Управление производственным предприятием 8» 2
05.03.2011 «Ланк-Телеком» внедрил систему управления и учета на базе «1С:Управления производственным предприятием 8» 2
18.02.2011 40 департаментов КАМАЗ объединены единой ИС на базе «1С:Предприятия 8» 4
06.04.2010 «ВодоходЪ – Санкт-Петербург» автоматизировал бюджетирование на базе решений «1С» и БИТ 2
15.03.2010 Завод «БазэлЦемент-Пикалево» перевёл учет на «1С:Предприятие 8» 1
21.08.2008 «Конструкция» управляет производством вместе с «1С:Предприятием 8» 1
11.08.2008 ГУП СО «Газовые сети» перешло на платформу «1С:Предприятие 8» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 57

1С:УПП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 8
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 3
Microsoft Corporation 11168 3
АйТи 753 2
SAP SE 3220 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Epicor Software Corporation 54 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 14 1
Логика BPM 39 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Navicon - Навикон 198 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Прогноз 197 1
Парус 204 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 48 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
Directum - Директум 647 1
Гэндальф - Gendalf 59 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 2
Уралавтоприцеп ЧМЗАП - Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов 1 1
РПКБ - Раменское приборостроительное конструкторское бюро 7 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Атомфлот ФГУП 4 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
1С:ERP Управление предприятием 203 5
1С:Документооборот 78 4
1С:Корпорация 10 3
Microsoft Excel 438 2
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Spectec TRIM 79 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft SQL Server 798 1
Axelot Datareon ESB 11 1
Нуралиев Борис 205 3
Замерчук Антон 2 1
Меркулов Сергей 14 1
Базнамин Артем 1 1
Ларин Михаил 4 1
Беликов Анатолий 1 1
Каменнова Мария 41 1
Широков Алексей 15 1
Ефименко Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - Махачкала 116 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Европа 3788 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Ростовская область 864 1
Об река - акватория - Обская губа - залив Карского моря 8 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Анапа 84 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Сочи 913 1
Россия - Краснодар 1041 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
МТР - Материально-технические ресурсы 26 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
23ABC News 55 1
1С:ERP Бизнес-форум 11 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770217, в очереди разбора - 673899.
Создано именных указателей - 46354.
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