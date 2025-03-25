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1С:УПП 1С:Управление производственным предприятием

1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием

СОБЫТИЯ

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25.03.2025 ГК «Аквилон» совершила переход с «1С:УПП» на «1С:БП» и «1С:ЗУП» с помощью «1С-ИЖТИСИ»

мебели. Для ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии использовалась программа «1С: Управление производственным предприятием». В 2024 г. из-за планируемого завершения поддержки

21.02.2025 «1С-Рарус» модернизировал ERP-систему производителя спецодежды «ПрофСпецПоставка»

Казанский офис «1С-Рарус» завершил перевод компании «ПрофСпецПоставка» с «1С:Управление производственным предприятием 8» на «1С:ERP». Унифицирована маркировка продукци
13.12.2024 Переход с УПП на «1С:ERP Управление предприятием 2» для компании «Стекло-сервис» с помощью assino

До проекта «Стекло-сервис» использовал две системы на базе «1С:Управление производственным предприятием». Однако с ростом бизнеса и усложнением процессов их функциональных возможностей стало недостаточно для эффективного управления. Возникла необходимос
22.11.2024 НПФ «Экситон-автоматика» сократила расходы на материальные ресурсы на 30% благодаря переходу с «1С:УПП» на «1С:ERP»

а базе «1С:ERP» для научно-производственной фирмы «Экситон-автоматика», занимающейся изготовлением и монтажом шкафов управления. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит». Переход с «1С:Управление производственным предприятием» на современное решение «1С:ERP Управление предприятием», позволил компании значительно оптимизировать процессы управления проектами, сократить трудо
02.11.2024 Переход с «1С:УПП» на «1С:ERP» вдвое ускорил получение отчетности на заводе объемно-блочного домостроения «Выбор-ОБД»

д «Выбор-ОБД», производитель в строительной отрасли Центрального Черноземья, завершил переход с «1С:Управление производственным предприятием» на современную платформу «1С:ERP Управление предпри
05.09.2024 RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом»

RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом». Компания «Веломоторс», производитель квадроциклов, сне
21.02.2024 Российский производитель дженериков известных иностранных препаратов перешел на «1С:ERP»

укции, завершила первый проект перехода с системы автоматизации «1С:Управление предприятием 8» («1С:УПП») на новую, инновационную систему учета, планирования и анализа «1С:ERP Управление предпр
12.01.2024 АО «Электронмаш» в полтора раза сократил сроки и втрое снизил годовой объем работ по обновлению нетиповой «1С» с помощью «1С-ИжТиСи»

Для автоматизации учета предприятие использует основательно доработанную конфигурацию на базе «1С: Управление производственным предприятием». Ранее обновление программы могло занимать нескольк
27.04.2023 «Первый бит» перевел медицинский холдинг «Владмива» с «1С:УПП» на «1С:ERP»

едставители компании «Первый бит». Главной причиной перехода стала новость о том, что с 2026 г. «1С:УПП» перестанут обновлять. Руководство АО «Владмива» решило не дожидаться окончания поддержки
19.08.2022 «1С-Рарус» автоматизировал сбор данных по выработке и простоям в ПАО «Нижнекамскшина»

в цеха уходило порядка двух часов на ручное заполнение информации об организационных простоях в «1С:УПП». Если с вечера информация не была перенесена в систему, то руководство получало недостов
14.05.2021 Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси»

Казанский завод «Европласт» автоматизировал обновление «1С:УПП» с помощью «1С-ижтиси». Технология позволяет оптимизировать затраты на поддержку информац
18.01.2021 «1С-Рарус» автоматизировала маркировку обуви в ТД «Кама»

ершили проект по автоматизации процесса маркировки обуви в торговом доме «Кама» на базе решения «1С:Управление производственным предприятием». В системе организован ежемесячный учет 700 пар обу
30.12.2020 «1С-Ижтиси» автоматизировала систему «1С:УПП» в полиграфической компании

«1С-Ижтиси» автоматизировала обновление системы учета «1С:УПП» в полиграфической компании. «Репроцентр Эрджиби-интэрнэшнл» — полиграфическая компания, предоставляющая пре-пресс услуги. В работе фирма использует доработанную систему «1С:Управление п
12.07.2019 «Корус консалтинг» оптимизирует управление запасами в «Иркутской нефтяной компании»

(ИНК). Информационную систему заказчика на базе «1С:Управление производственным предприятием» («1С:УПП») ждет серьезная модернизация. За последние пять лет объемы добычи углеводородного сырья

27.12.2018 «Первый Бит» помог ЧМЗАП соответствовать требованиям закона «О государственном оборонном заказе»

егратор ИТ-решений «Первый Бит» доработал систему «1С:Управление производственным предприятием» (1С:УПП), которую используют на Челябинском машиностроительном заводе автомобильных прицепов (ЧМЗ
04.09.2017 «СтавроМед» сократил затраты на производство с помощью «1С:Управление производственным предприятием»

лировать рентабельность выпуска и выявлять резервы для снижения затрат.  Рыжова Анастасия Анатольевна, главный бухгалтер «СтавроМеда», отметила: «Использование системы "1С:Управление производственным предприятием 8" вдохнуло новую жизнь в наш завод. Отношение и к учету, и к сотрудникам, и к партнерам стало не просто современным, а приближенным к европейскому – непредвзятому и неизменно опер
31.01.2017 CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока»

pSoft24 объявила о выполнении субподрядных работ по внедрению единой корпоративной системы на базе «1С:УПП 8» для 5 проектов холдинга «РАО Энергетические системы Востока». Генеральным подрядчик
24.10.2016 AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП»

гает взаимонаправленные информационные потоки между системами. Так, «Галактика ЕАМ» получает из «1С:УПП» («1С:Управление производственным предприятием 8») необходимую централизованно введенную

07.10.2016 «Сатурн» организовал расчет зарплаты с помощью «1С-Рарус»

а организована работа в информационной системе отдела кадров, табельного бюро, канцелярии, отдела труда и заработной платы, центральной бухгалтерии. Внедряемая система «1С:Управление производственным предприятием 8» оптимизировала кадровый учет и расчет заработной платы для 1150 сотрудников. Автоматизированы четыре различные схемы расчета зарплаты, скорость работы с данными значительно увел
29.02.2016 «Световые технологии» сократили число аварийных случаев на производстве с внедрением решения «1С»

производства компании в России и Украине, было положено решение «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования», интегрированное в ходе проекта с использовавшимся в компании решением «1С:Управление производственным предприятием». Применение новой системы позволило оптимизировать ремонтные мероприятия компании, сократить их сроки и стоимость. Количество аварийных случаев на прои
25.08.2015 «Биаксплен» повысила прозрачность бизнес-процессов с внедрением «1С:Управления производственным предприятием 8»

Внедренческий центр «Раздолье», партнер фирмы «1С», внедрил информационную систему на базе решения «1С:Управление производственным предприятием 8» в компании «Биаксплен», российском производителе биаксиально-ориентированных плёнок. Как сообщили CNews в ВЦ «Раздолье», целью проекта было поддержать внутренний проект реоргани
29.07.2015 «Корус Консалтинг» описал требования по автоматизации учета на базе «1С:УПП» в сети «Радеж»

же включил в себя проектирование модернизаций интеграционных механизмов Microsoft Dynamics AX и «1С:УПП». «Радеж» — продуктовая сеть на юге России, управляющая более чем 140 магазинами шаговой

22.07.2015 «1С-Рарус» автоматизировал бизнес-процессы «Нижегородоптхозторга»

«1С-Рарус» завершили проект по комплексной автоматизации компании «Нижегородоптхозторг». Об этом CNews сообщили в «1С-Рарусе». Новая система создана на основе решений «1С:Управление производственным предприятием 8» и «1С:Управление автотранспортом». В результате проекта обеспечен точный расчет стоимости более 50 тыс. наименований товаров. Дисконтная система помогает контролировать рентабел
22.04.2015 «ТМС групп» модернизировала систему учета затрат с помощью «1С-Раруса»

Компания «ТМС групп» модернизировала систему учета затрат при участии специалистов «1С-Раруса». Переход на редакцию 1.3 программы «1С:Управление производственным предприятием 8» помог «ТМС групп» повысить производительность работы и сократить время отсутствия доступа к серверу, сообщили CNews в компании «1С-Рарус». «ТМС групп» работает на рынке нефтесер
17.04.2015 «Треллеборг» оптимизировала управление своим российским филиалом с помощью системы 1С

» завершили проект по комплексной автоматизации филиала международной промышленной компании «Треллеборг Аутомотив». Информационная система, созданная на основе решения «1С:Управление производственным предприятием 8» с использованием англоязычного интерфейса, помогла организовать рациональное управление производством, оперативно формировать планы продаж и производства, корректно рассчитывать
30.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы «Сатурна» на базе ERP-решения 1С и СУБД PostgreSQL

ГК «Корус Консалтинг» завершила проект по комплексной автоматизации всех ключевых задач компании «Сатурн» на базе решения «1С:Управление производственным предприятием 8» и СУБД PostgreSQL. В результате предприятие нарастило объем выпускаемой продукции и увеличило скорость обработки заказов, сообщили CNews в «Корус Консалтинге». «Сатурн» — россий
16.02.2015 «Сатурн» автоматизировал расчет себестоимости выпуска продукции с помощью «1С-Раруса»

Компания «1С-Рарус» завершила важный этап проекта автоматизации производителя солнечных и аккумуляторных батарей для космических аппаратов «Сатурн». В новой системе «1С:Управление производственным предприятием» сегодня ведется расчет себестоимости выполнения работ и оказания услуг всех подразделений компании, сообщили CNews в «1С-Рарусе». Заказчик получил проз
28.01.2015 «1С-Рарус» автоматизировал «Бочкаревский пивоваренный завод»

ивоварен Сибири — «Бочкаревский пивоваренный завод». Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление производственным предприятием», помогла организовать оперативный производственный

12.11.2014 «1С-Рарус» автоматизировал ведение бухгалтерского учета для «Региональных электрических сетей»

«Региональные электрические сети» и филиал компании «1С-Рарус» в Новосибирске завершили проект по автоматизации ведения бухгалтерского учета в информационной системе «1С:Управление производственным предприятием 8» на 600 рабочих мест. В ходе проекта была создана единая система для ведения бухгалтерского учета, охватывающая весь спектр хозяйственных операций заказчика. Как результат, РЭС п
24.10.2014 «Первый БИТ» представил облачное решение для автоматизации управления и учета в производственных компаниях

крупнейшая региональная сеть среди фирм «1С:Франчайзи» компания «Первый БИТ» представила новую услугу - создание ИТ-инфраструктуры по модели SaaS на основе программы «1C: Управление производственным предприятием 8». Среди преимуществ облачного решения для автоматизации управления и учета в производственных компаниях: скорость внедрения – компания сразу получает доступ к информационной сист
12.09.2014 Axelot автоматизировал финансово-хозяйственную деятельность ИЭСК

под специфику ИЭСК, развернули корпоративную систему на 400 рабочих местах, обучили пользователей работе с новой системой. В конце июня 2014 г. состоялся запуск единой корпоративной системы на базе «1С:УПП 1.3» в промышленную эксплуатацию. В настоящее время специалисты Axelot консультируют ИЭСК по методическим и техническим вопросам работы с внедренным решением. По результатам проекта были
11.08.2014 «Краснодаргазстрой» внедрил «1С:Управление производственным предприятием»

обслуживание и ремонт техники, в результате чего увеличилась ее загрузка, сократились простои. Затраты на ГСМ, по оценкам заказчика, удалось снизить на 5%. «Внедрение “1С:Управление производственным предприятием 8” позволило оперативно получать необходимые данные для принятия управленческих решений. Расчет себестоимости стал быстрым и понятным. Это позволило выявлять неэффективное расходов
24.06.2014 Yota и «Первый БИТ» завершили проект внедрения «1С:Управление производственным предприятием» на 150 пользователей

комплекс работ по настройке учетной системы в компании «Скартел» − торговая марка «Yota». Бизнес-процессы автоматизированы на базе программного продукта «1С:Управление производственным предприятием» (1С:УПП). Yota (компания «Скартел») – федеральный мобильный оператор и оператор беспроводной связи, использующий технологию LTE. В конце 2013 г. оператор сотовой связи «Мегафон» приобрел 100% ак
28.03.2014 «Новосибхлеб» внедрил ИС на базе «1С:Управления производственным предприятием 8»

Компания «Новосибхлеб» совместно со специалистами новосибирского филиала «1С-Рарус» создала информационную систему на базе решения «1С:Управление производственным предприятием 8». Всего в рамках проекта было автоматизировано 80 рабочих мест. С помощью новой информационной системы руководство «Новосибхлеба» смогло улучшить ряд экономических показателей, с
13.12.2013 «1С:Первый БИТ» выполнил доработку АС на Лужском химическом заводе

Компания «1С:Первый БИТ» завершила проект доработки автоматизированной системы на базе «1С:Управление производственным предприятием 8.2» на Лужском химическом заводе, принадлежащем компании «Химик», под потребности заказчика. В результате реализации проекта производственному предприятию удалось достигнуть повыш
17.10.2013 «Наука» автоматизировала технологическую подготовку производства с помощью 1С:PDM

ессе внедрения разработаны технологические карты, дополнительные отчеты, доработана конфигурация 1С:УПП, выполнены работы по первичному переносу и формированию состава изделия в 1С:PDM из ранее
09.10.2013 «Ударница» оптимизирует информационную систему при поддержке «Хомнет консалтинг»

твенной информационной системы и новой системы «1С:Управление производственным предприятием 8» («1С:УПП 8»). На основе «1С:УПП 8» был внедрен механизм электронного обмена документами (за
16.09.2013 Торговый дом «Кама» с помощью «1С-Раруса» сократил время выполнения заказов более чем в 2 раза

ом доме «Кама» (входит в состав нефтехимического комплекса «Татнефть») заявочной площадки и центра обработки заявок от клиентов. Решение реализовано на основе программ «1С:Управление производственным предприятием 8» и «1С-Битрикс: Управление сайтом». Клиенты более чем из 70 стран мира оставляют заявки на поставку шин и технического углерода и следят за их исполнением на интернет-сайте. Врем
29.08.2013 «ТМС групп» сократила производственные затраты с помощью «1С:Управления производственным предприятием 8»

Компания «1С-Рарус» сообщила об автоматизации с помощью решения «1С:Управление производственным предприятием 8» и отраслевых решений на базе «1С:Предприятия 8» процессов приема, размещения

10.07.2013 «1С:Первый БИТ» построил систему учета для «Гриндекс Рус»

Специалисты компании «1С:Первый БИТ» завершили проект по постановке системы учета в компании «Гриндекс Рус». Внедрение решения «1С:Управление производственным предприятием 8» обеспечило возможность вести в единой программе оперативный, бухгалтерский, кадровый и налоговый учеты. Автоматизация ключевых операций способствовала снижению временных трудоза

Публикаций - 509, упоминаний - 775

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Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Российский клуб финансовых директоров 32 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
4CIO 20 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 374
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 250
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 206
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 146
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 119
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 86
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 81
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 74
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 66
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 56
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 53
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 50
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 50
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 47
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 46
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 45
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 40
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 31
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 30
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 30
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 29
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 29
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 28
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 28
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 28
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 24
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 24
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 21
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 20
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 199
1С:ERP Управление предприятием 841 79
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 52
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 48
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 47
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 30
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 25
Московская Биржа - Финуслуги 64 24
Luxms BI 119 24
Microsoft Office 4170 22
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
ПравоТех АО - Manage.one 38 13
UseTech - UseBus 31 13
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 13
1С:Консолидация 54 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Linux OS 11533 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 8
1С:Корпорация 57 8
1С:Торговля и Склад 91 7
1С:WMS Логистика. Управление складом 94 7
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 7
1С:PDM - Управление инженерными данными 11 6
Google Android 15243 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 6
Appius PDM 8 5
1С:Консалтинг 21 5
1С:Мультимедиа 12 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Windows 16882 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 4
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 4
Натрусов Артем 313 27
Козак Николай 209 26
Пчелин Юрий 41 25
Меденцев Константин 106 25
Лагунов Андрей 43 24
Ульихин Павел 36 24
Сафрыгин Егор 38 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 28 24
Дмитриев Андрей 49 24
Алешкин Сергей 65 24
Сыцко Дмитрий 30 24
Мартынов Павел 29 24
Новоселов Иван 36 24
Ефёров Алексей 45 24
Полянская Нина 24 24
Тютюнник Александр 45 24
Голощапова Ирина 25 24
Саратовский Николай 25 24
Михалев Евгений 98 24
Сирота Юрий 67 24
Андрианов Павел 86 24
Фокин Валерий 49 24
Дорофеев Дмитрий 33 24
Копысов Виталий 64 24
Воронин Павел 196 24
Тараторин Александр 58 24
Сологуб Денис 75 23
Шадаев Максут 1210 23
Албычев Александр 168 23
Бурилов Андрей 117 23
Нуралиев Борис 298 17
Гимранов Ринат 126 17
Сотин Денис 216 14
Галкин Николай 140 14
Кирьянова Александра 169 14
Шинкарев Александр 33 13
Истомин Константин 58 13
Амалицкая Маргарита 31 13
Чернышев Андрей 74 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 231
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 88
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Европа 24964 23
Россия - СФО - Новосибирск 4876 19
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Украина 7928 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 9
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 7
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 6
Украина - Киев 1151 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Индия - Bharat 5869 4
Европа Восточная 3138 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 226
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 146
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 95
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 60
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 57
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 53
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 50
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 50
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 42
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 42
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 38
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 37
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 32
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 29
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 27
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 27
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 26
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 24
Экономический эффект 1342 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 20
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 20
Энергетика - Energy - Energetically 5855 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 19
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 18
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 15
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 15
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 15
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 14
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 12
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 12
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Ведомости 1466 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Деловой Петербург 40 1
CNews Инновация года - награда 155 23
IDC - International Data Corporation 4975 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Российский рынок ERP 24 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Гартнер 3658 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ARC Advisory Group 20 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Норникель - Корпоративный университет Норильский Никель ЧОУ ДПО 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МНИИРС - Московский НИИ радиосвязи - Московский научно-исследовательский институт радиосвязи 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 29
CNews FORUM Кейсы 313 25
CNews AWARDS - награда 571 17
CNews Баттл 69 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
1С:ERP Бизнес-форум 19 3
Связь-Экспокомм 276 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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