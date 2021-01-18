«1С-Рарус» автоматизировала маркировку обуви в ТД «Кама»

Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» завершили проект по автоматизации процесса маркировки обуви в торговом доме «Кама» на базе решения «1С:Управление производственным предприятием». В системе организован ежемесячный учет 700 пар обуви специального назначения и обмен данными с сервисом «Честный знак». Для упрощения работы пользователей разработано мобильное приложение на базе ОС Android.

Управляющая компания «Татнефть-нефтехим» создана в 2002 г. для управления нефтехимическим комплексом компании «Татнефть». Объединение 11 предприятий в нефтехимический комплекс дало возможность обеспечить полный цикл производства шинной продукции и намного эффективнее решать все вопросы, связанные с поставками сырья, оборудования и материалов, реализацией готовой продукции. Входящий в состав компании ТД «Кама» специализируется на оптовой и розничной реализации продукции, выпускаемой предприятиями нефтехимического комплекса.

Ежемесячно ТД «Кама» закупает у поставщиков порядка 700 пар обуви специального назначения и реализует их на 10 предприятий холдинга «Татнефть-нефтехим». В связи с постановлением Правительства России №860 от 5 июля 2019 г. «Об утверждении правил маркировки обувных товаров средствами идентификации» производители и участники товарообмена обуви обязаны проводить маркировку продукции. С 1 июля 2020 г. оборот немаркированной обуви стал невозможен. ТД «Кама» является участником этого процесса и, соответственно, попадает под действие данного постановления.

Руководством УК «Татнефть-нефтехим» и ТД «Кама» было принято решение запустить процесс подготовки к обязательной маркировки обуви в соответствии со сроками, обозначенными в постановлении Правительства. Для этих целей в июле 2020 г. был инициирован проект по внедрению и доработке функциональности маркировки обуви в корпоративной системе компании «1С:Управление производственным предприятием».

В результате за два месяца специалистами казанского офиса «1С-Рарус» был настроен обмен данными «1С:УПП» с системой «Честный знак». В конце месяца в полуавтоматическом режиме формируются документы реализации и вывода товара из оборота. Для упрощения работы сотрудников предприятия разработано мобильное приложение на базе ОС Android, которое позволяет в автоматическом режиме считывать коды маркировки для операции реализации. Новая функциональность прошла тестирование, все необходимые операции отработали в соответствии с заявленными требованиями. В дальнейшем планируется перейти на полностью автоматическое заполнение документов реализации. Пользователями новой функциональности станут порядка 30 сотрудников предприятия.

Заместитель начальника отдела поставок ТМЦ ТД «Кама» Артур Ахметшин сказал: «Основной нашей задачей было максимально быстро организовать процесс маркировки спецодежды. Мы поставляем ее на 10 предприятий нашего холдинга, и задержки могли бы негативно сказаться на работе коллег и, как следствие, на производстве в целом. Мы остались очень довольны оперативностью принятия решений на проекте. Несмотря на специфику внедряемого функционала, коллеги из „1С-Рарус“ показали отличные знания в предметной области, за счет чего смогли решить поставленные задачи в максимально короткие сроки».