«Авито» строит собственный мессенджер внутри приложения

«Авито» работает над собственным мессенджером на фоне блокировок иностранных сервисов. Проект может стать новой альтернативой нацмессенджеру «Макс». В настоящее время он находится на стадии тестирования, в котором принимают участие сотрудники «Авито». Пользователи смогут присоединиться к испытаниям в ноябре 2026 г. Отдельное приложение ставить не придется – все будет работать в основной утилите «Авито».

И продать, и поболтать

Сервис объявлений «Авито» разработал собственный мессенджер, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники. Проект находится на стадии тестирования – его испытывают сотрудники «Авито». С ноября 2026 г. доступ к сервису будут постепенно открывать и для обычных пользователей – тестовый запуск пройдет в нескольких регионах, список которых не раскрывается.

Реализовано все прямо в приложении «Авито». В нем и так есть раздел с сообщениями – в нем появится меню «Личные чаты», где можно будет писать не только продавцам, но и контактам из записной книжки.

Представители «Авито» не стали отрицать факт разработки проекта. В компании отметили, что нынешнюю систему обмена сообщениями пользователи используют не только для обсуждения сделки, но и для общения после ее завершения. «При этом лента «Авито» давно соперничает за внимание пользователя с различными развлекательными и коммуникационными сервисами. И это точно можно считать примером реакции на клиентский опыт: нас просили, мы заметили и сделали. Новый функционал не будет пересекаться с профилем и даст возможность сохранять приватность», – сказали Forbes представители «Авито».

sergeycauselove / FreePik Россиянам предложат еще один отечественный мессенджер

«Авито» – не первый российский сервис, занимающийся торговлей и стремящийся выйти в непрофильный сегмент – в мессенджеры. Собственный проект такого плана есть и у маркетплейса Wildberries. Он появился в начале июня 2026 г., но до сих пор доступен в тестовом режиме и только для сотрудников, отмечает Forbes.

Все как у всех

На начальном этапе новый мессенджер предоставит пользователям возможность вести обычную переписку, цитировать отдельные сообщения, копировать их и удалять свои сообщения у себя и у собеседника. Также можно будет делиться медиаконтентом – фотографиями и видео.

Без голосовых сообщений тоже не обойдется. Помимо этого, разработчики добавят функцию поиска нужного диалога, пометки чатов метками «Важное» и «Не прочитано», а также блокировки собеседников.

Иными словами, новый сервис на старте получит почти все базовые возможности современных мессенджеров, но без аудио- и видеозвонков. По словам представителей «Авито», «дальнейшее развитие будет обсуждаться по итогам пилота».

Обещано, что платить за личный мессенджер в составе «Авито» не придется. В компании заявляют, что монетизировать проект будут иначе – наличие мессенджера должно привести к более частому заходу пользователей в приложение, что может увеличить количество как повторных сделок, так и новых заказов.

Тут важно подчеркнуть – подавляющее большинство современных мессенджеров бесплатны для пользователей, платить приходится лишь за часть функций, нужных далеко не всем.

Обязательное условие

Для пользования новым мессенджером придется создать отдельный профиль, привязанный к российскому номеру телефона. В компании не уточнили, может ли это быть тот же номер, который используется в основном профиле «Авито».

Мессенджер позволит общаться только с пользователями «Авито». Пользователь сможет приглашать контакты из своей записной книжки, но для общения с ними у них должен быть собственный профиль на «Авито». То есть можно будет создавать чаты, никак не связанные со сделками на платформе. Обещано шифрование диалогов.

Воспользоваться новым сервисом можно будет как в приложении «Авито», так и в веб-версии сайта, но только в мобильной. Десктопная версия сайта обзаведется мессенджером, только если тестовый запуск будет признан успешным.

Зачем и почему

За последние два года количество доступных россиянам мессенджеров резко сократилось. По воле властей страны к концу октября 2026 г. в России были частично или полностью заблокированы Telegram, Viber, Discord, Signal, Snapchat, Facetime и целый ряд других зарубежных проектов.

Российские мессенджеры не блокируют, но закрывают – за минувшие два года была прекращена работа ICQ, «Агент Mail.ru» и «ТамТам». Также россиянам недоступен американский Skype – владеющая им Microsoft отключила его сервера для всего мира в 2025 г.

Россиян активно переводят в нацмессенджер «Макс» холдинга VK, но далеко не все жители страны желают пользоваться им. Многие вынуждены искать альтернативы – ими стали пока не заблокированные и не замедленные мессенджеры imo (США) и KakaoTalk (Южная Корея).

Также жители страны не оставляют попытки сделать собственный сервис обмена сообщениями. В конце октября 2026 г. CNews писал о децентрализованном отечественном мессенджере «МЫС» – он может работать без интернета и имеет встроенные функции шифрования. Его создал ученик девятого класса.

«Запрос у массового потребителя на новый мессенджер для личного общения и менее «национальный» вариант коммуникации точно есть, так как незаблокированных мессенджеров осталось мало», – сообщил Forbes бизнес-партнер поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций Edna Александр Дубровин. По его прогнозам, «Авито» способен занять 10% российского рынка мессенджеров.

«Важно, кто запускает сервис. Сегодня «Авито» – компания с прекрасной репутацией, для мессенджера это плюс. С другой стороны, «Авито» часто воспринимают как сервис по продаже б/у вещей, это может не лучшим образом влиять на продвижение мессенджера, – добавил Дубровин. – К тому же создается впечатление, что обмен сообщениями – это часть экосистемы, а экосистемы – это не только рынок, но и искусственные границы».

А нужно ли

Коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций Dion (ИT-холдинг «Т1») Екатерина Сопенко уверена, что внедрение мессенджера «Авито» – это «прагматичный шаг к удержанию аудитории и стимулированию повторных сделок внутри экосистемы». По ее словам, пользователю не нужен еще один такой сервис.

«Ему нужен удобный инструмент там, где он уже проводит время. И здесь «Авито» находится в уникальной позиции: люди приходят туда уже не только «купить/продать», но и договориться об услуге, найти исполнителя», – сказала она Forbes. Она отметила также, пользователи не будут видеть в новом сервисе замену своему основному мессенджеру.

«Это классический комплементарный сервис, который укрепляет ядро классифайд-бизнеса, но не создает новый самостоятельный рынок», – подытожила Сопенко.