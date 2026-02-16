Маркировка - Marking - Track & Trace системы

В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировалось более 1 млн компаний Количество регистраций в государственной системе маркировки «Честный знак» превысило 1 млн компаний. Только за 2025 г. в системе зарегистрировались более 250 тыс. участников, что на 33% больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщил представи

Система маркировки товаров в новом году начнет автоматически штрафовать продавцов Автоматическая фиксация нарушений Системы маркировки «Честный знак» начнет в автоматическом режиме фиксировать административные правонарушения с 1 марта 2026 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Поправки в Кодекс об адми

Внедрение ELMA365 в Национальную систему цифровой маркировки «Честный знак» На экосистеме платформы ELMA365 разработан и внедрен новый сервис клиентского обслуживания для Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак». Проект выполнен при поддержке партнера-интегратора ITFB Group. Система ежедневно обрабатывает до 10000 обращений, обеспечивает интеграцию с колл-центром, телефонией и

Ускорение оформления отправлений на 25%: BIA Technologies внедрила в ГК «Деловые Линии» решение для самостоятельной маркировки грузов клиентами Эксперты ИТ-компании разработали и внедрили в работу логистического оператора инструмент печати маркировки грузов для платформы «1С:Предприятие», который позволяет клиентам транспортной компании самостоятельно наносить штрих-коды на отправления. Об этом CNews сообщили представители BIA Te

MANGO OFFICE представила сервис маркировки звонков Этикетка лиентов — за счет снижения риска мошеннических звонков от лица бренда Сократить расходы на покупку новых номеров – они перестанут попадать в «черные списки» Как работает новинка Этикетка — это сервис маркировки исходящих вызовов. Он показывает на экране смартфона абонента не только номер, но и название компании или вид ее деятельности. Решение подходит для HR-служб, контакт-центров, отделов

Nord Clan запустил решение для маркировки «Честный знак» на производстве Nord Clan запустил решение для маркировки «Честный знак» на производстве. Платформа включает машинное зрение и автоматическу

«1С-Рарус» ускорила маркировку химических препаратов «Про-Брайт» «1С-Рарус» создала модуль интеграции оборудования с подсистемой маркировки в типовых программах «1С». Проект реализован для конвейерной линии производителя профессиональной химии «Про-Брайт». С помощью разработки «1С-Рарус», встроенной в систему управления

«Честный знак» запускает сервис оценки кредитных рисков для бизнеса «Честный знак» запускает сервис оценки кредитных рисков для бизнеса. Новый продукт на основе данных системы маркировки прошел годовое пилотное тестирование с ведущими банками страны. Теперь риски и надежность компаний-заемщиков будут оцениваться по онлайн-движению маркированных товаров, а не по внутр

Custis выпустила решение для управления ресурсами склада которое позволяет ритейлу адаптироваться к значительному росту нагрузок для соблюдения обязательной маркировки товаров контрольными идентификационными знаками (КИЗ). Новый инструмент обеспечива

«Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг» повышают доверие клиентов с помощью технологии маркировки звонков Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» и «Центр Возврата страховых услуг», участник рынка юридических услуг по защите прав потребителей в финансовой сфере, объявляют о внедрении технологии маркировки звонков, которая позволила решить проблему с низким уровнем доверия при дистанционной работе и значительно повысить эффективность коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «

«Контур» ускорил маркировку на производственной линии в Иране ​ Иранская компания Sabah Industrial Group производит и импортирует сыр в Россию. Однако привычный процесс маркировки давно не устраивал клиента. В Иране приближался Новый год, и всю произведенную продукцию нужно было срочно промаркировать и отправить Россию до праздников. Ускорить маркировку помогл

ЦРПТ и «Агропромцифра» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и прослеживаемости продукции АПК Подписан меморандум о сотрудничестве между ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») и «Агропромышленным центром цифровизации» («Агропромцифра»). Докум

Российские колл-центры под угрозой закрытия из-за цен на звонки и новых правил маркировки Закрытие организаций Большая часть колл-центров в России может закрыться после вступления в силу новых правил маркировки телефонных звонков с 1 сентября 2025 г., пишут «Ведомости». Новые правила повлияют на удорожание себестоимости телефонных соединений для организаций в 5-20 раз. По данным Ассоциации

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки удобрений и питательных элемента. Основная задача эксперимента — апробация всех этапов механизма обязательной маркировки в системе «Честный знак» до ее полного внедрения. В ответ на законодательные измен

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки мясных изделий н и опубликован Минпромторгом. Об этом CNews сообщили представители Utrace. Под требования цифровой маркировки попадают мясные продукты в упаковке — колбасы, сосиски, мясные полуфабрикаты и зам

«Первый Бит» и ЦРПТ провели эксперимент по цифровой маркировке бумажной упаковки на площадке Выксунской типографии временного предприятия с цифровым оборудованием и участием в федеральных пилотных проектах. Процесс маркировки охватил полный цикл: от получения кодов маркировки из СУЗ до регистрации вв

Как бизнес готовится к обязательной маркировке телефонных звонков Актуальность сервисов маркировки телефонных вызовов В последние годы количество спам-звонков, мошеннических вызовов и случаев подмены номеров в России стабильно растет, что подрывает доверие пользователей к телефонн

CNewsMarket опубликовал рейтинг сервисов маркировки телефонных звонков финтехе, ретейле, сфере услуг и др. Аналогичный по функциональности сервис, помимо операторов, также могут предоставлять разработчики приложений. CNewsMarket публикует первый в России обзор сервисов маркировки телефонных звонков, где сравнивает функциональность и условия предоставления услуги основными провайдерами. Результаты рейтинга Для каждого параметра, входящего в состав критериев, р

Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью Маркировка ИИ-контента Сотрудники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России рассматривают возможность введения обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). пишут «Известия». Это позволит бороться с дипфейками и защищать пользователей от недостоверной информации. Представител

«Рикитлаб» запустила сервисное решение для систем маркировки на высокоскоростных производствах омпания «Рикитлаб» запустила комплексную модель сопровождения систем маркировки и прослеживаемости (Track & Trace). Новый сервис предназначен для отраслей с непрерывным производственным циклом

Московские промышленники представили современные решения в области лазерной маркировки Столичные компании демонстрируют высокий уровень компетенций, создавая конкурентоспособные технологические разработки для лазерной маркировки. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Развитие отечественной лазерной продукции в промыш

Система Utrace Hub адаптирована под задачи маркировки растворимых завариваемых напитков ия напитков, какао-порошок и некоторые другие товары. Эксперимент — это пилотный проект госрегулятора, в рамках которого участники отрасли смогут добровольно протестировать, как функционирует система маркировки на всех этапах жизненного цикла товара – от нанесения кодов Data Matrix до его выбытия из оборота. В рамках эксперимента производители и экспортеры смогут выработать оптимальные техн

Успешный эксперимент по маркировке цемента: «Первый Бит» предложил решение на производстве «Цементум Центр» Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит», в партнерстве с «Индустрией Маркировки» и при поддержке специалистов ЦРПТ, провел эксперимент по цифровой маркировке цеме

«Компания Натрули» протестировала маркировку бакалеи с помощью «Контура»

Игроки пивного рынка смогут отправлять документы в систему маркировки «Честный знак» с помощью «СберКорус» ии и поставщики пива могут передавать сведения об обороте товаров для проверки и фиксации в системе маркировки прямо в сервисе Сфера Документы от «СберКорус». Об этом CNews сообщили представите

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали новое решение для маркировки стройматериалов Компании особой экономической зоны «Технополис Москва» разработали робототехнический комплекс со специальным захватывающим устройством для маркировки строительных материалов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. «Столичная особая экономиче

Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил ители электроники попросили Минпромторг раскрыть расчеты затрат и выручки от внедрения обязательной маркировки электроники. Письмо с такой просьбой направили Ассоциация разработчиков и производ

Компания «ВМПАвто» завершила эксперимент по внедрению маркировки моторных масел от «Первого Бита» Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» успешно завершил эксперимент по внедрению автоматизированной маркировки в рамках системы «Честный знак» для «ВМПАВТО», ведущего производителя моторных масел и смазочных материалов. Проект охватил три ключевые производственные линии и стал важным шагом к

Пивоварня Telega Beer перестраивает структуру работы, внедряя на розничные точки систему маркировки Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» успешно внедрил процессы маркировки на розничных точках для Телегинской пивоварни (Telega Beer) в Ярославле. Этот шаг стал важным этапом в работе для производителя слабоалкогольных напитков, который ранее не использова

«Эгис-Рус» завершила полную интеграцию системы управления маркировкой лекарств и БАДов с помощью Utrace Hub Фармацевтическая компания «Эгис-Рус» завершила переход на единое решение для маркировки своей продукции, объединив управление процессом маркировки биологически активных добавок (БАД) и лекарственных средств в экосистеме Utrace Hub. «Эгис» — один из ведущих произв

​Завод «Тольяттимолоко» запустил маркировку с помощью «Контура»

В России введут обязательную маркировку строительных материалов с 1 марта 2025 года татков немаркированных строительных материалов допускается только до 1 февраля 2026 г. Общая модель маркировка товаров В России действует обязательная маркировка для производителей, импортеров

Utrace поможет российским компаниям подготовиться к изменениям в системе маркировки С 1 сентября 2024 г. в системе маркировки произойдут изменения, связанные с порядком получения кодов DataMatrix. Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, уже адаптировал к новым техничес

АТОЛ подготовил свои ПО к новым требованиям маркировки авилам продажи молочных товаров и воды для малых торговых сетей. Об этом CNews сообщили представители АТОЛ. Согласно постановлению Правительства России №1944, с первого сентября 2024 г. проверять код маркировки на упакованной воде и молочной продукции перед продажей обязаны продавцы, у которых менее 50 торговых объектов. Результат проверки должен быть передан в составе чеке. Программные обе

«Контур» помог заводу «Уральские источники» запустить маркировку воды

«Лента» зарегистрировала собственное ПО GisMark для маркировки товаров этапы работы с маркированным товаром. Специалисты Lenta Tech разработали и внедрили программное обеспечение GisMark в 2019 г. Главная задача ПО – проверять, обрабатывать и сохранять сведения по кодам маркировки. Это эмиссия марок, прямой импорт, приемка товаров в распределительных центрах и магазинах, отложенная приемка, учет кассовых продаж, онлайн- и оптовой реализации. К разработке прогр

Utrace выходит на рынок маркировки бакалейной продукции ерь поставщики данной категории товаров смогут использовать платформу для передачи сведений о кодах маркировки в государственную систему мониторинга «Честный знак» (ГИС МТ). Об этом CNews сообщ

Производители электроники просят расширить им льготы и избавить их от маркировки продукции тает код на этикетке товара. © IgorVetushko / Фотобанк Фотодженика Производители электроники против маркировки, но за льготы контрактникам и пересмотр условий субсидирования НИОКР О том, что АР

В России стартовал эксперимент по маркировке мобильных устройств августа 2025 г. Постановление о расширении эксперимента подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ. «Доля подделок электроники иностранного производства в обороте, по оценкам legaltech-компании IQ Technology, составляет не