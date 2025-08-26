Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Татнефть

Татнефть

«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.08.2025 Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разработают совместные решения для цифровой реновации малых территорий России

Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») и «Юникорн» (ТМ Ujin) предста
11.10.2024 SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin

поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэкономи
11.07.2024 «Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С»

корить учетные процессы. Проект реализовала объединенная команда ООО «ТатИТнефть» (входит в группу «Татнефть»), «1С-Рарус Казань», «Икс-Игрек-Зет Автоматизация» совместно с рабочей группой комп
19.04.2024 «Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365

«Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу E
01.06.2023 «1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть»

Специалисты «Татитнефть» (ИТ‑подразделения ПАО «Татнефть») совместно с компанией «1С‑Рарус Казань» реализовали первую очередь проекта по цифр
02.08.2022 «Татнефть» инвестирует в подготовку магистрантов по анализу данных в нефтяной отрасли

«Татнефть» стала отраслевым партнером открытия магистратуры «Инженерия машинного обучения» (AI
23.05.2022 «Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаров

ы по внедрению автоматизированной системы мониторинга для резервуаров российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Система геотехнического монито
22.11.2021 На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными

Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запу
31.08.2021 «Татнефть» перешла на непрерывную консолидацию данных и онлайн-взаимодействие с ФНС

и уровня Gold, и управление бухгалтерского учета и отчетности «Татнефти» при технической поддержке «Татнефть — Цифровое развитие». «Татнефть» — одна из крупнейших публичных вертикально-и
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»

«Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смо
30.10.2020 «Татнефть» объединит свои хоккейные клубы с помощью SAP

ПАО «Татнефть» централизует базы данных своих пяти спортивных клубов «Ак Барс», «Барс», «Ирбис», «
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers

-исследовательский институт железнодорожного транспорта и «РЖД-Технологии». От «Газпром нефти» в этом списке теперь числится ее дочерняя «Газпромнефть – Мобильная карта», а другая нефтяная компания, «Татнефть», пробилась в него через свою «дочку» «ТатИТнефть». Получить налоговые льготы хотят и компании, сравнительно далекие от ИТ-сферы – работающие в автомобильном сегменте. Это группа Solle
23.04.2020 Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных

Huawei и «Татнефть» успешно внедрили системы хранения данных нового поколения Huawei Oceanstor Dorado V
27.01.2020 «Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio

«Татнефть» реализовала первый этап масштабного проекта цифровой трансформации центра обслужива
04.07.2019 «Татнефть» внедрила платформу Alpha BI

Платформа бизнес-аналитики Alpha BI, разработанная «Барс груп», была применена в компании «Татнефть». Об этом CNews сообщили в компании «Барс групп». На данный момент наиболее активно

04.02.2019 В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now

кам, а также анализа и прогнозирования будущего спроса для увеличения конкурентоспособности. Бренд «Татнефть» сегодня представлен широкой рознично-сбытовой сетью, включающей в себя 711 АЗС, в т
05.03.2018 «Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях

Konica Minolta Business Solutions Russia и «Татнефть» подписали меморандум о сотрудничестве. Японский вендор разработает план по оптимиза
02.10.2017 «1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб»

Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом «1С-Рарус» повысили эффективность эксплуатации оборудования с помощью системы «1С:ТОИР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 8». Ран
27.06.2017 Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью»

соглашения о сотрудничестве Schneider Electric с одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть».Подписи под документом поставили президент компании Schneider Electric в России и С
24.01.2017 Перевозка сотрудников «Татнефть-Самара» — под контролем системы Fort Monitor

Транспортные средства компании «Апопат», осуществляющие вахтовые перевозки сотрудников предприятия «Татнефть-Самара», подключены к программной платформе Fort Monitor. Об этом CNews сообщили в F
23.12.2016 «Ростелеком» организовал виртуальный ЦОД для «Татнефти»

«Ростелеком» объявил о том, что «Татнефть» одной из первых крупных компаний Республики Татарстан перевела часть своих информационных систем в «виртуальный центр обработки данных» (ВЦОД). Как рассказали CNews в компании, «Росте
09.11.2016 «Татнефть» организовала документооборот с помощью «1С:Предприятие 8»

Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» внедрили систему электронного документооборота в «Татнефть». Как рассказали CNews в компании, новая система на основе «1С:Документооборот 8 КОР
20.07.2016 «Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас»

Компания «Татнефть — АЗС Центр» расширила масштабы применения системы электронного архива, созданной на базе платформы «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». Электронный архив на основе
09.06.2016 Система мониторинга Fort Monitor обслуживает транспорт «Татнефти»

250 транспортных средств, обслуживающих компанию «Татнефть», подключены к программной платформе Fort Monitor. «Татнефть» – одна из крупн
19.05.2016 «1С-Рарус» внедряет систему ЭДО в «Татнефти»

ервый этап масштабного проекта по внедрению системы электронного документооборота (ЭДО) в компании «Татнефть». Система объединяет 22 структурных подразделения предприятия, позволяя обмениваться
02.11.2015 «Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас»

Компания «Татнефть – АЗС Центр» одна из трех дочерних компаний сети автозаправочных станций компании «Татнефть». Сейчас в России работает более 550 АЗС «Татнефть». В связи с растущим потреб
30.01.2015 Система «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» внедрена на «Нижнекамском Механическом Заводе»

Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом компании «1С-Рарус» завершил внедрение систем
05.09.2014 «1С-Рарус» помог объединить системы «Татнефти» и УК «ТМС групп»

Специалисты компании «1С-Рарус» в Казани помогли объединить автоматизированные системы компании «Татнефть» и УК «ТМС групп». В рамках проекта была реализована интеграция баз данных системы «
13.11.2013 «Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело»

офисные системы» (ЭОС) сообщила о внедрении мобильного приложения iSelf для СЭД «Дело» в компании «Татнефть-АЗС Центр». Использование iSelf, разработанного ЭОС совместно с компанией Flexis, по
23.09.2013 Решение Energy Consulting и «Татнефти» войдет в стандартный функционал SAP ERP

ное решение было внедрено специалистами Energy Consulting в 23 структурных подразделениях компании «Татнефть». Пользователями являются сотрудники отделов кадров, отделов организации труда и зар
10.06.2013 «Татнефть» автоматизировала финансово-хозяйственную деятельность на базе SAP ERP

В четырех подразделениях компании «Татнефть» завершена автоматизация финансово-хозяйственной деятельности на базе SAP ERP. Проек
11.03.2013 СЭД «Дело» внедрена на еще одном предприятии холдинга «Татнефть»

системы электронного документооборота «Дело» в компании «Инко-ТЭК», дочернем предприятии холдинга «Татнефть» (Татарстан). Проект для «Инко-ТЭК» выполнили специалисты НПФ «ИнфоИнжиниринг», парт
24.12.2012 Energy Consulting перевела закупки «Татнефти» на новую версию SAP

nergy Consulting, централизованное материально-техническое обеспечение предприятий группы компаний «Татнефть» поддерживается управленческой системой «Электронный магазин» на базе SAP. Система и
30.10.2012 Energy Consulting создала автоматизированные профили должностей для «Татнефти»

завершили проект по разработке и наполнению профилей должностей и профилей работников для компании «Татнефть». Профили реализованы в корпоративной системе управления персоналом на базе SAP ERP.
21.08.2012 Татнефть: Переход на аутсорсинг – это вопрос зрелости

боты, развитие решений и участие в проектах. При этом с развитием информационных систем управления "Татнефть" количество ежедневно выполняемых задач по поддержке увеличивается. Сейчас компания

11.05.2012 «Татнефть-АЗС-Запад» расширяет масштабы использования СЭД «Дело»

Компания «Татнефть-АЗС-Запад», входящая в группу компаний «Татнефть», приобрела дополнительные л
14.02.2012 «Татнефть» выбрала защиту Kaspersky Total Space Security

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке российской нефтегазовой компании «Татнефть» решения для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов K
30.08.2011 МТС инвестирует более $1 млн в развитие инфраструктуры связи «Татнефти»

(МТС) объявила о том, что в 2011 г. инвестиции в развитие сети на территории деятельности компании «Татнефть» составят $1 млн. Масштабные работы по увеличению емкости сети, модернизации оборудо
09.09.2010 «Татнефть» оптимизирует управление талантами и обучением персонала на базе решений SAP

Компания Energy Consulting, в рамках развития системы управления персоналом компании «Татнефть», приступила к комплексным работам по оптимизации процессов управления талантами, по
12.04.2010 МТС и «Татнефть» объявили о стратегическом партнерстве

Оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и компания «Татнефть» объявили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве. Общее количество SIM

Публикаций - 243, упоминаний - 388

Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:

9594 33
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 33
Microsoft Corporation 25775 30
SAP SE 5601 29
Oracle Corporation 7074 18
1С-Рарус 982 17
Ростелеком 10948 16
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 15
Yandex - Яндекс 9216 14
Xerox - The Haloid Company 1168 14
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 12
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 11
Татинтек - ТатАИСнефть - ТатАвтоматизация - ТатАСУ 13 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Системы документооборота 522 8
АйТи 1519 7
Google LLC 12688 7
ИнфоИнжиниринг НПФ 28 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
МегаФон 10742 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 7
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 6
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 6
Крок - Croc 1964 6
Pirit - Пирит 88 5
СИНХ - Таттелеком 229 5
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 5
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
SAP CIS - САП СНГ 868 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 4
Газпром ПАО 1493 37
Роснефть НК - нефтяная компания 562 33
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 24
Мосэнерго ПАО 132 21
Газпром нефть 725 20
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 19
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 18
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 13
Сургутнефтегаз - СНГ 288 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Альфа-Банк 1979 12
Транснефть 335 11
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 10
Татнефть АЗС - сеть автозаправочных станций 10 10
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 9
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 9
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 9
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 59 8
Татнефть - Taneco - Танеко НПЗ - ННПЗ - Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод 17 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 8
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 7
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 7
Газпром трансгаз 157 7
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 6
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 6
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 6
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 5
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Федеральное собрание Российской Федерации 318 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 5
Федеральное казначейство России 1949 4
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 4
Мосгортранс ГУП 139 4
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Национальная квантовая лаборатория 9 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
КТН ИПО АНО - Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 79
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 48
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 37
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 29
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 20
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 17
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 14
Электронный документ - Electronic document 1579 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 11
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 10
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 9
ЭОС Дело-web 209 8
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 8
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 7
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 6
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 6
1С:ERP Управление предприятием 841 5
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 5
1С:Документооборот КОРП 90 5
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 5
Microsoft Azure 1526 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
ChemTech OptimEase 5 4
SAP NetWeaver 158 4
Яндекс.Заправки 41 4
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 37 4
Apple iPad 4011 4
Google Android 15243 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 3
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 18 3
C/C++ - Язык программирования 894 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин 8 3
Татнефть - Taneco - Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 3
IT Pro - BI.Qube 8 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 3
Microsoft Office 4170 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 3
Microsoft Office 365 1042 3
Минниханов Рустам 122 6
Ахметшин Рамиль 6 6
Баласанян Владимир 45 5
Беспалов Алексей 7 5
Назипов Дмитрий 86 4
Ковалевский Сергей 19 4
Михайлов Алексей 115 4
Путин Владимир 3454 4
Клочков Алексей 35 3
Тарасов Арсений 45 3
Чернов Антон 23 3
Сенаторов Михаил 42 3
Кравченко Константин 101 3
Бунин Евгений 3 3
Ильин Николай 25 3
Фазылзянов Фарит 30 3
Бузаева Елена 3 3
Тахаутдинов Шафагат 3 3
Гиниатуллин Юнир 3 3
Мишустин Михаил 787 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Никифоров Николай 1138 2
Ускова Ольга 174 2
Богачев Игорь 183 2
Бочаров Олег 28 2
Овчинников Сергей 50 2
Земков Сергей 159 2
Шамолин Михаил 124 2
Черногоров Андрей 65 2
Казак Максим 162 2
Скарликов Владислав 2 2
Кирьянова Александра 169 2
Суслов Андрей 12 2
Пономарев Михаил 18 2
Козлов Михаил 182 2
Матюхин Владимир 61 2
Мельник Антон 6 2
Наумов Дмитрий 15 2
Гуревич Дмитрий 15 2
Сотников Дмитрий 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 174
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 68
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 54
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 20
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 12
Украина 7928 12
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 11
Европа 24964 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - ПФО - Татарстан - Нижнекамск 139 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 7
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 6
Япония 13807 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 5
Украина - Киев 1151 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 5
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Европа Восточная 3138 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 82
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 64
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 51
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 36
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 32
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 25
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Энергетика - Energy - Energetically 5855 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 14
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
Экономический эффект 1342 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 9
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Открытые системы ИД 176 5
PCweek 30 4
Ведомости 1466 3
9to5Google 60 2
9to5Mac 70 2
Forbes - Форбс 1002 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Комсомольская правда ИД 83 1
СК Пресс 17 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Аналитический банковский журнал 14 1
Финансовая газета 24 1
Код Дурова 17 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 30
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
IDC - International Data Corporation 4975 8
Gartner - Гартнер 3658 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Forrester Research 834 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 19 2
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
Synergy Research Group 48 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Облачные сервисы 23 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
DaraTech 5 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
CSI - Computer Security Institute 15 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
РАН - Российская академия наук 2122 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 2
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 2
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 2
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 2
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
НГИИ - Норильский государственный индустриальный институт 5 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ Академия Федерального агентства Правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 7 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
Микротест УЦ - Учебный центр 13 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
ЭОС Осенний документооборот 35 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
1С:Проект года 28 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
CNews AWARDS - награда 571 3
CeBIT 614 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Нефтегазснаб 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще