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Татнефть
«Татнефть» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, в составе которой развиваются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового сектора.
СОБЫТИЯ
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|26.08.2025
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Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разработают совместные решения для цифровой реновации малых территорий России
Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») и «Юникорн» (ТМ Ujin) предста
|11.10.2024
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SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin
поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэкономи
|11.07.2024
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«Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С»
корить учетные процессы. Проект реализовала объединенная команда ООО «ТатИТнефть» (входит в группу «Татнефть»), «1С-Рарус Казань», «Икс-Игрек-Зет Автоматизация» совместно с рабочей группой комп
|19.04.2024
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«Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365
«Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу E
|01.06.2023
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«1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть»
Специалисты «Татитнефть» (ИТ‑подразделения ПАО «Татнефть») совместно с компанией «1С‑Рарус Казань» реализовали первую очередь проекта по цифр
|02.08.2022
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«Татнефть» инвестирует в подготовку магистрантов по анализу данных в нефтяной отрасли
«Татнефть» стала отраслевым партнером открытия магистратуры «Инженерия машинного обучения» (AI
|23.05.2022
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«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаров
ы по внедрению автоматизированной системы мониторинга для резервуаров российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Система геотехнического монито
|22.11.2021
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На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными
Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запу
|31.08.2021
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«Татнефть» перешла на непрерывную консолидацию данных и онлайн-взаимодействие с ФНС
и уровня Gold, и управление бухгалтерского учета и отчетности «Татнефти» при технической поддержке «Татнефть — Цифровое развитие». «Татнефть» — одна из крупнейших публичных вертикально-и
|24.12.2020
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«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»
«Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смо
|30.10.2020
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«Татнефть» объединит свои хоккейные клубы с помощью SAP
ПАО «Татнефть» централизует базы данных своих пяти спортивных клубов «Ак Барс», «Барс», «Ирбис», «
|30.10.2020
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В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers
-исследовательский институт железнодорожного транспорта и «РЖД-Технологии». От «Газпром нефти» в этом списке теперь числится ее дочерняя «Газпромнефть – Мобильная карта», а другая нефтяная компания, «Татнефть», пробилась в него через свою «дочку» «ТатИТнефть». Получить налоговые льготы хотят и компании, сравнительно далекие от ИТ-сферы – работающие в автомобильном сегменте. Это группа Solle
|23.04.2020
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Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных
Huawei и «Татнефть» успешно внедрили системы хранения данных нового поколения Huawei Oceanstor Dorado V
|27.01.2020
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«Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio
«Татнефть» реализовала первый этап масштабного проекта цифровой трансформации центра обслужива
|04.07.2019
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«Татнефть» внедрила платформу Alpha BI
Платформа бизнес-аналитики Alpha BI, разработанная «Барс груп», была применена в компании «Татнефть». Об этом CNews сообщили в компании «Барс групп». На данный момент наиболее активно
|04.02.2019
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В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now
кам, а также анализа и прогнозирования будущего спроса для увеличения конкурентоспособности. Бренд «Татнефть» сегодня представлен широкой рознично-сбытовой сетью, включающей в себя 711 АЗС, в т
|05.03.2018
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«Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях
Konica Minolta Business Solutions Russia и «Татнефть» подписали меморандум о сотрудничестве. Японский вендор разработает план по оптимиза
|02.10.2017
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«1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб»
Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом «1С-Рарус» повысили эффективность эксплуатации оборудования с помощью системы «1С:ТОИР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 8». Ран
|27.06.2017
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Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью»
соглашения о сотрудничестве Schneider Electric с одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть».Подписи под документом поставили президент компании Schneider Electric в России и С
|24.01.2017
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Перевозка сотрудников «Татнефть-Самара» — под контролем системы Fort Monitor
Транспортные средства компании «Апопат», осуществляющие вахтовые перевозки сотрудников предприятия «Татнефть-Самара», подключены к программной платформе Fort Monitor. Об этом CNews сообщили в F
|23.12.2016
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«Ростелеком» организовал виртуальный ЦОД для «Татнефти»
«Ростелеком» объявил о том, что «Татнефть» одной из первых крупных компаний Республики Татарстан перевела часть своих информационных систем в «виртуальный центр обработки данных» (ВЦОД). Как рассказали CNews в компании, «Росте
|09.11.2016
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«Татнефть» организовала документооборот с помощью «1С:Предприятие 8»
Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» внедрили систему электронного документооборота в «Татнефть». Как рассказали CNews в компании, новая система на основе «1С:Документооборот 8 КОР
|20.07.2016
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«Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас»
Компания «Татнефть — АЗС Центр» расширила масштабы применения системы электронного архива, созданной на базе платформы «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». Электронный архив на основе
|09.06.2016
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Система мониторинга Fort Monitor обслуживает транспорт «Татнефти»
250 транспортных средств, обслуживающих компанию «Татнефть», подключены к программной платформе Fort Monitor. «Татнефть» – одна из крупн
|19.05.2016
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«1С-Рарус» внедряет систему ЭДО в «Татнефти»
ервый этап масштабного проекта по внедрению системы электронного документооборота (ЭДО) в компании «Татнефть». Система объединяет 22 структурных подразделения предприятия, позволяя обмениваться
|02.11.2015
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«Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас»
Компания «Татнефть – АЗС Центр» одна из трех дочерних компаний сети автозаправочных станций компании «Татнефть». Сейчас в России работает более 550 АЗС «Татнефть». В связи с растущим потреб
|30.01.2015
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Система «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» внедрена на «Нижнекамском Механическом Заводе»
Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом компании «1С-Рарус» завершил внедрение систем
|05.09.2014
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«1С-Рарус» помог объединить системы «Татнефти» и УК «ТМС групп»
Специалисты компании «1С-Рарус» в Казани помогли объединить автоматизированные системы компании «Татнефть» и УК «ТМС групп». В рамках проекта была реализована интеграция баз данных системы «
|13.11.2013
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«Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело»
офисные системы» (ЭОС) сообщила о внедрении мобильного приложения iSelf для СЭД «Дело» в компании «Татнефть-АЗС Центр». Использование iSelf, разработанного ЭОС совместно с компанией Flexis, по
|23.09.2013
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Решение Energy Consulting и «Татнефти» войдет в стандартный функционал SAP ERP
ное решение было внедрено специалистами Energy Consulting в 23 структурных подразделениях компании «Татнефть». Пользователями являются сотрудники отделов кадров, отделов организации труда и зар
|10.06.2013
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«Татнефть» автоматизировала финансово-хозяйственную деятельность на базе SAP ERP
В четырех подразделениях компании «Татнефть» завершена автоматизация финансово-хозяйственной деятельности на базе SAP ERP. Проек
|11.03.2013
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СЭД «Дело» внедрена на еще одном предприятии холдинга «Татнефть»
системы электронного документооборота «Дело» в компании «Инко-ТЭК», дочернем предприятии холдинга «Татнефть» (Татарстан). Проект для «Инко-ТЭК» выполнили специалисты НПФ «ИнфоИнжиниринг», парт
|24.12.2012
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Energy Consulting перевела закупки «Татнефти» на новую версию SAP
nergy Consulting, централизованное материально-техническое обеспечение предприятий группы компаний «Татнефть» поддерживается управленческой системой «Электронный магазин» на базе SAP. Система и
|30.10.2012
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Energy Consulting создала автоматизированные профили должностей для «Татнефти»
завершили проект по разработке и наполнению профилей должностей и профилей работников для компании «Татнефть». Профили реализованы в корпоративной системе управления персоналом на базе SAP ERP.
|21.08.2012
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Татнефть: Переход на аутсорсинг – это вопрос зрелости
боты, развитие решений и участие в проектах. При этом с развитием информационных систем управления "Татнефть" количество ежедневно выполняемых задач по поддержке увеличивается. Сейчас компания
|11.05.2012
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«Татнефть-АЗС-Запад» расширяет масштабы использования СЭД «Дело»
Компания «Татнефть-АЗС-Запад», входящая в группу компаний «Татнефть», приобрела дополнительные л
|14.02.2012
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«Татнефть» выбрала защиту Kaspersky Total Space Security
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке российской нефтегазовой компании «Татнефть» решения для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов K
|30.08.2011
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МТС инвестирует более $1 млн в развитие инфраструктуры связи «Татнефти»
(МТС) объявила о том, что в 2011 г. инвестиции в развитие сети на территории деятельности компании «Татнефть» составят $1 млн. Масштабные работы по увеличению емкости сети, модернизации оборудо
|09.09.2010
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«Татнефть» оптимизирует управление талантами и обучением персонала на базе решений SAP
Компания Energy Consulting, в рамках развития системы управления персоналом компании «Татнефть», приступила к комплексным работам по оптимизации процессов управления талантами, по
|12.04.2010
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МТС и «Татнефть» объявили о стратегическом партнерстве
Оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и компания «Татнефть» объявили о подписании соглашения о стратегическом партнерстве. Общее количество SIM
Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Минниханов Рустам 122 6
|Ахметшин Рамиль 6 6
|Баласанян Владимир 45 5
|Беспалов Алексей 7 5
|Назипов Дмитрий 86 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Михайлов Алексей 115 4
|Путин Владимир 3454 4
|Клочков Алексей 35 3
|Тарасов Арсений 45 3
|Чернов Антон 23 3
|Сенаторов Михаил 42 3
|Кравченко Константин 101 3
|Бунин Евгений 3 3
|Ильин Николай 25 3
|Фазылзянов Фарит 30 3
|Бузаева Елена 3 3
|Тахаутдинов Шафагат 3 3
|Гиниатуллин Юнир 3 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Никифоров Николай 1138 2
|Ускова Ольга 174 2
|Богачев Игорь 183 2
|Бочаров Олег 28 2
|Овчинников Сергей 50 2
|Земков Сергей 159 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Черногоров Андрей 65 2
|Казак Максим 162 2
|Скарликов Владислав 2 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Суслов Андрей 12 2
|Пономарев Михаил 18 2
|Козлов Михаил 182 2
|Матюхин Владимир 61 2
|Мельник Антон 6 2
|Наумов Дмитрий 15 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Сотников Дмитрий 5 2
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