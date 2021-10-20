Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Татнефть


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
17.09.2021 «Нижнекамскшина» выполняет план производства с решением «1С:MES» 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
13.05.2021 Исследование: каждая третья компания в России из рейтинга Forbes работает на «Битрикс24» 1
18.01.2021 «1С-Рарус» автоматизировала маркировку обуви в ТД «Кама» 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 5
14.12.2020 Как искусственный интеллект преобразует энергетический и нефтедобывающий сектора 1
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
30.10.2020 «Татнефть» объединит свои хоккейные клубы с помощью SAP 1
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers 1
28.08.2020 «ВТБ Капитал Инвестиции»: интернет-компании перспективны для вложений в текущих условиях 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
19.06.2020 Исследование «Инфосистемы Джет»: коронавирус ускоряет нефтяную цифровизацию 1
28.04.2020 «Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома 1
23.04.2020 Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных 5
06.03.2020 Продажи топлива через «Яндекс.Заправки» достигли миллиарда рублей в месяц 1
12.02.2020 «Алиса» научилась оплачивать топливо в «Яндекс.Заправках» 1
27.01.2020 «Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio 5
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» 1
29.11.2019 В мобильных «Яндекс.Картах» появилась оплата заправок 1
28.11.2019 «1С» в 2018 г. внедрили на 843 тыс. рабочих мест. Топ-50 проектов 2
25.10.2019 «Битрикс24» парализовал работу своих пользователей по всей России 1
24.10.2019 «Битрикс24» достиг отметки в 6 млн зарегистрированных компаний 1
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» 1
16.09.2019 Сбербанк разрешил снимать наличные на кассах магазинов, почти как в банкоматах 1
16.09.2019 Клиенты Альфа-Банка могут снимать наличные в кассах торговых точек 1
05.08.2019 «Ростех» направит 100 млн рублей на реализацию гражданских стартапов на своих предприятиях 1
30.07.2019 «Ситилинк» начал продажу средств аутентификации и электронной подписи 1
04.07.2019 «Татнефть» внедрила платформу Alpha BI 3
04.07.2019 Аутсорсеры и инсорсеры делят рынок «Индустрии 4.0» 1
04.06.2019 Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры 1
24.05.2019 Две структуры «Ростеха» создали конкурирующие устройства для охоты на квадрокоптеры 1
22.03.2019 ChemTech: Искусственный интеллект дает миллионную экономию 1
18.02.2019 Заклятый «враг» SAP и Oracle покидает Россию 2
13.02.2019 РВК объявила результаты Национального рейтинга быстрорастущих компаний «Техуспех-2018» 1
04.02.2019 В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now 3
10.09.2018 Microsoft и ChemTech внедряют искусственный интеллект в нефтепереработке 1
16.08.2018 Российский искусственный интеллект начал экономить нефтяникам миллионы долларов 1
14.06.2018 Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов 1
25.04.2018 Конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2018» 1

Публикаций - 112, упоминаний - 212

Татнефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3212 11
Microsoft Corporation 11077 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 6
Yandex - Яндекс 4101 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ChemTech - Химтех 5 4
IBM 3539 3
3738 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
АФК Система ПАО 994 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 3
1С-Рарус 537 3
Google LLC 7148 3
Барс груп 402 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Крок 1219 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
1С-Битрикс 345 2
АйТи 751 2
Galileosky - ГалилеоСкай 8 2
Роснефть РН-информ 32 2
NetApp 485 1
Ростех - Концерн Автоматика 397 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
Huawei 2730 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Oracle Corporation 3344 1
Ланит ГК 1156 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 89 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 1
Центел - Центральный телеграф 163 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Инфосистемы Джет 675 1
Konica Minolta 135 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Роснефть НК 367 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 7
Газпром нефть 382 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 5
Royal Dutch Shell - Шелл 72 5
Транснефть 159 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Газпром ПАО 520 4
Норникель - Норильский никель 177 4
Башнефть ПАО АНК 90 4
ЕКА Топливная компания 11 4
Магнит - Сеть магазинов 269 4
Альфа-Банк 1123 4
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 3
Вертолеты России 114 3
Нефтьмагистраль 7 3
Татнефть Танеко НПЗ 13 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
ВкусВилл 48 3
Северсталь ПАО 204 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Почта России ПАО 1572 3
Банк Зенит 131 3
SABIC - Saudi Basic Industries Corporation 2 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Сибур Химпром 16 2
Фасоль - сеть магазинов 4 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Мираторг 12 2
Полиметалл - Polymetal 14 2
Новатэк 27 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Petrobras 5 2
OBI - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 25 2
ПТК - Петербургская топливная компания 3 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
McDonald’s - Макдоналдс 90 2
Россети ПАО 168 2
Татнефть ЦОБ - Центр обслуживания бизнеса 1 1
Верный - Торговая сеть 16 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 59 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роснано 456 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 1
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 72 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 1
ЭОС Дело СЭД 621 8
ChemTech OptimEase 5 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 4
Microsoft Azure 1171 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 48 3
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 9 3
C++ - Язык программирования 284 3
Татнефть Танеко ЭЛОУ АВТ - Нефтеперерабатывающая установка (цифровой двойник) 3 3
Яндекс.Навигатор 108 3
Java - Язык программирования 1176 3
Google Android 10751 3
Microsoft LightGBM - Light Gradient Boosting Machine - Платформа для обучения машин 5 3
Яндекс.Заправки 21 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Fort Telecom - Fort Monitor 9 2
Kaspersky Total Space Security 38 2
Актив - Рутокен S 20 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
Symway P2P Phone - мини-АТС 3 1
Инжэниус Тим - Forecast NOW! 2 1
SAP Sports One 8 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
NetApp ONTAP AI 6 1
KIA Rio 9 1
MasterCard Maestro 112 1
1С:Корпорация 10 1
Hyundai Solaris 9 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 1
Volkswagen Automotive Cloud 3 1
Skoda Rapid 3 1
SAP Business All-in-One 40 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Бунин Евгений 3 3
Алтунин Александр 2 2
Прудников Роман 3 2
Иглинская Светлана 2 2
Бартенева Мария 23 2
Тарасов Арсений 35 2
Скарликов Владислав 2 2
Павлов Рустем 2 2
Якупов Ринат 2 2
Арендарчук Александр 2 2
Овсянников Александр 2 2
Ускова Ольга 126 2
Щеканов Александр 8 2
Сирота Олег 2 2
Гордеев Артем 1 1
Беспалов Алексей 4 1
Родимова Елена 2 1
Демьянова Елена 7 1
Кононов Станислав 2 1
Дмитриев Николай 13 1
Мозохин Сергей 1 1
Землянский Сергей 2 1
Давиденко Сергей 3 1
Емельченков Сергей 83 1
Кондаков Сергей 4 1
Алексеев Сергей 5 1
Корнеев Виталий 3 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Нечаев Иван 57 1
Макаров Станислав 111 1
Лосев Сергей 43 1
Пружинин Александр 4 1
Паршиков Алексей 1 1
Четвернин Алексей 651 1
Чистякова Анастасия 3 1
Михайлов Евгений 13 1
Ревякин Максим 2 1
Капитулов Олег 4 1
Абдуллин Алик 5 1
Юрин Дмитрий 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 63
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 12
Россия - ПФО - Казань 1515 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 6
Япония 2780 4
Украина 3365 4
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Восточная Европа 1678 3
Казахстан - Республика 2629 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 2
Европа 3752 2
Ближний Восток 1473 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - Сибирь 876 1
Россия - Альметьевск 60 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
США - Колорадо 55 1
Германия - Ганновер 68 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Россия - Тобольск 70 1
США - Денвер 25 1
Россия - Владимирская область 368 1
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 1
Россия - Томск 449 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Индия - Мумбаи 52 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 1
Транспорт 62 1
Торговля розничная 77 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Проектный офис 16 1
Private Banking 16 1
Бизнес-акселератор 31 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Русский язык 982 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 5
IDC - International Data Corporation 2718 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Gartner 2190 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
CeBIT 85 1
SAP Forum 28 1
Microsoft for Startups 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще