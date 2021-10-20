Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Татнефть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 112, упоминаний - 212
Татнефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 250 1
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
|АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
|Бунин Евгений 3 3
|Алтунин Александр 2 2
|Прудников Роман 3 2
|Иглинская Светлана 2 2
|Бартенева Мария 23 2
|Тарасов Арсений 35 2
|Скарликов Владислав 2 2
|Павлов Рустем 2 2
|Якупов Ринат 2 2
|Арендарчук Александр 2 2
|Овсянников Александр 2 2
|Ускова Ольга 126 2
|Щеканов Александр 8 2
|Сирота Олег 2 2
|Гордеев Артем 1 1
|Беспалов Алексей 4 1
|Родимова Елена 2 1
|Демьянова Елена 7 1
|Кононов Станислав 2 1
|Дмитриев Николай 13 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Землянский Сергей 2 1
|Давиденко Сергей 3 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Кондаков Сергей 4 1
|Алексеев Сергей 5 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Нечаев Иван 57 1
|Макаров Станислав 111 1
|Лосев Сергей 43 1
|Пружинин Александр 4 1
|Паршиков Алексей 1 1
|Четвернин Алексей 651 1
|Чистякова Анастасия 3 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Ревякин Максим 2 1
|Капитулов Олег 4 1
|Абдуллин Алик 5 1
|Юрин Дмитрий 6 1
|CNews Analytics 1988 5
|IDC - International Data Corporation 2718 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|Gartner 2190 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru