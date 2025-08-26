Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» и Ujin разработают совместные решения для цифровой реновации малых территорий России Компании «Татнефть», «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») и «Юникорн» (ТМ Ujin) предста

SL Soft (ГК Softline) помогла АЗС «Татнефть» автоматизировать бизнес-процессы с помощью программных роботов Robin поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, реализовала проект по роботизации для АЗС «Татнефть». В рамках него были внедрены программные роботы на базе платформы Robin от вендора SL Soft. АЗС «Татнефть» оптимизирует работу 14 отделов, что позволит к концу 2024 г. сэкономи

«Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С» корить учетные процессы. Проект реализовала объединенная команда ООО «ТатИТнефть» (входит в группу «Татнефть»), «1С-Рарус Казань», «Икс-Игрек-Зет Автоматизация» совместно с рабочей группой комп

«Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365 «Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу E

«1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть» Специалисты «Татитнефть» (ИТ‑подразделения ПАО «Татнефть») совместно с компанией «1С‑Рарус Казань» реализовали первую очередь проекта по цифр

«Татнефть» инвестирует в подготовку магистрантов по анализу данных в нефтяной отрасли «Татнефть» стала отраслевым партнером открытия магистратуры «Инженерия машинного обучения» (AI

«Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаров ы по внедрению автоматизированной системы мониторинга для резервуаров российской нефтяной компании «Татнефть». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома». Система геотехнического монито

На АЗС «Татнефть» предрейсовые медосмотры стали круглосуточными Одна из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть» вместе с разработчиком автоматизированных систем Medpoint 24 с августа 2021 г. запу

«Татнефть» перешла на непрерывную консолидацию данных и онлайн-взаимодействие с ФНС и уровня Gold, и управление бухгалтерского учета и отчетности «Татнефти» при технической поддержке «Татнефть — Цифровое развитие». «Татнефть» — одна из крупнейших публичных вертикально-и

«Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» «Татнефть», банк «Зенит» и международная платежная система Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на автозаправочных станциях компании «Татнефть». Держатели карт Mastercard смо

«Татнефть» объединит свои хоккейные клубы с помощью SAP ПАО «Татнефть» централизует базы данных своих пяти спортивных клубов «Ак Барс», «Барс», «Ирбис», «

В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers -исследовательский институт железнодорожного транспорта и «РЖД-Технологии». От «Газпром нефти» в этом списке теперь числится ее дочерняя «Газпромнефть – Мобильная карта», а другая нефтяная компания, «Татнефть», пробилась в него через свою «дочку» «ТатИТнефть». Получить налоговые льготы хотят и компании, сравнительно далекие от ИТ-сферы – работающие в автомобильном сегменте. Это группа Solle

Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных Huawei и «Татнефть» успешно внедрили системы хранения данных нового поколения Huawei Oceanstor Dorado V

«Татнефть» автоматизировала внутренний сервис для сотрудников с помощью технологий Creatio «Татнефть» реализовала первый этап масштабного проекта цифровой трансформации центра обслужива

«Татнефть» внедрила платформу Alpha BI Платформа бизнес-аналитики Alpha BI, разработанная «Барс груп», была применена в компании «Татнефть». Об этом CNews сообщили в компании «Барс групп». На данный момент наиболее активно

В сети АЗС «Татнефти» внедрят систему по управлению товарными запасами Forecast Now кам, а также анализа и прогнозирования будущего спроса для увеличения конкурентоспособности. Бренд «Татнефть» сегодня представлен широкой рознично-сбытовой сетью, включающей в себя 711 АЗС, в т

«Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях Konica Minolta Business Solutions Russia и «Татнефть» подписали меморандум о сотрудничестве. Японский вендор разработает план по оптимиза

«1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб» Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом «1С-Рарус» повысили эффективность эксплуатации оборудования с помощью системы «1С:ТОИР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 8». Ран

Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью» соглашения о сотрудничестве Schneider Electric с одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Татнефть».Подписи под документом поставили президент компании Schneider Electric в России и С

Перевозка сотрудников «Татнефть-Самара» — под контролем системы Fort Monitor Транспортные средства компании «Апопат», осуществляющие вахтовые перевозки сотрудников предприятия «Татнефть-Самара», подключены к программной платформе Fort Monitor. Об этом CNews сообщили в F

«Ростелеком» организовал виртуальный ЦОД для «Татнефти» «Ростелеком» объявил о том, что «Татнефть» одной из первых крупных компаний Республики Татарстан перевела часть своих информационных систем в «виртуальный центр обработки данных» (ВЦОД). Как рассказали CNews в компании, «Росте

«Татнефть» организовала документооборот с помощью «1С:Предприятие 8» Специалисты казанского офиса «1С-Рарус» внедрили систему электронного документооборота в «Татнефть». Как рассказали CNews в компании, новая система на основе «1С:Документооборот 8 КОР

«Татнефть — АЗС Центр» расширяет использование электронного архива «Этлас» Компания «Татнефть — АЗС Центр» расширила масштабы применения системы электронного архива, созданной на базе платформы «Этлас». Об этом CNews сообщили в компании «Этлас-Софт». Электронный архив на основе

Система мониторинга Fort Monitor обслуживает транспорт «Татнефти» 250 транспортных средств, обслуживающих компанию «Татнефть», подключены к программной платформе Fort Monitor. «Татнефть» – одна из крупн

«1С-Рарус» внедряет систему ЭДО в «Татнефти» ервый этап масштабного проекта по внедрению системы электронного документооборота (ЭДО) в компании «Татнефть». Система объединяет 22 структурных подразделения предприятия, позволяя обмениваться

«Татнефть-АЗС Центр» внедрила систему электронного архива «Этлас» Компания «Татнефть – АЗС Центр» одна из трех дочерних компаний сети автозаправочных станций компании «Татнефть». Сейчас в России работает более 550 АЗС «Татнефть». В связи с растущим потреб

Система «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» внедрена на «Нижнекамском Механическом Заводе» Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом компании «1С-Рарус» завершил внедрение систем

«1С-Рарус» помог объединить системы «Татнефти» и УК «ТМС групп» Специалисты компании «1С-Рарус» в Казани помогли объединить автоматизированные системы компании «Татнефть» и УК «ТМС групп». В рамках проекта была реализована интеграция баз данных системы «

«Татнефть-АЗС Центр» внедрил мобильное приложение iSelf для СЭД «Дело» офисные системы» (ЭОС) сообщила о внедрении мобильного приложения iSelf для СЭД «Дело» в компании «Татнефть-АЗС Центр». Использование iSelf, разработанного ЭОС совместно с компанией Flexis, по

Решение Energy Consulting и «Татнефти» войдет в стандартный функционал SAP ERP ное решение было внедрено специалистами Energy Consulting в 23 структурных подразделениях компании «Татнефть». Пользователями являются сотрудники отделов кадров, отделов организации труда и зар

«Татнефть» автоматизировала финансово-хозяйственную деятельность на базе SAP ERP В четырех подразделениях компании «Татнефть» завершена автоматизация финансово-хозяйственной деятельности на базе SAP ERP. Проек

СЭД «Дело» внедрена на еще одном предприятии холдинга «Татнефть» системы электронного документооборота «Дело» в компании «Инко-ТЭК», дочернем предприятии холдинга «Татнефть» (Татарстан). Проект для «Инко-ТЭК» выполнили специалисты НПФ «ИнфоИнжиниринг», парт

Energy Consulting перевела закупки «Татнефти» на новую версию SAP nergy Consulting, централизованное материально-техническое обеспечение предприятий группы компаний «Татнефть» поддерживается управленческой системой «Электронный магазин» на базе SAP. Система и

Energy Consulting создала автоматизированные профили должностей для «Татнефти» завершили проект по разработке и наполнению профилей должностей и профилей работников для компании «Татнефть». Профили реализованы в корпоративной системе управления персоналом на базе SAP ERP.

Татнефть: Переход на аутсорсинг – это вопрос зрелости боты, развитие решений и участие в проектах. При этом с развитием информационных систем управления "Татнефть" количество ежедневно выполняемых задач по поддержке увеличивается. Сейчас компания

«Татнефть-АЗС-Запад» расширяет масштабы использования СЭД «Дело» Компания «Татнефть-АЗС-Запад», входящая в группу компаний «Татнефть», приобрела дополнительные л

«Татнефть» выбрала защиту Kaspersky Total Space Security «Лаборатория Касперского» сообщила о поставке российской нефтегазовой компании «Татнефть» решения для централизованной защиты рабочих станций, файловых и почтовых серверов K

МТС инвестирует более $1 млн в развитие инфраструктуры связи «Татнефти» (МТС) объявила о том, что в 2011 г. инвестиции в развитие сети на территории деятельности компании «Татнефть» составят $1 млн. Масштабные работы по увеличению емкости сети, модернизации оборудо

«Татнефть» оптимизирует управление талантами и обучением персонала на базе решений SAP Компания Energy Consulting, в рамках развития системы управления персоналом компании «Татнефть», приступила к комплексным работам по оптимизации процессов управления талантами, по