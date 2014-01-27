Роснефть ТНК-ВР Холдинг Тюменская нефтяная компания Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ
Роснефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Вексельберг Виктор 152 14
|Серова Елена 319 12
|Фридман Михаил 110 12
|Строкович Антон 51 11
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 10
|Евтушенков Владимир 200 8
|Кузьмичев Алексей 17 7
|Авен Петр 32 7
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 7
|Рейман Леонид 1031 6
|Слободин Михаил 56 6
|Мацоцкий Сергей 178 5
|Бартенева Мария 29 5
|Путин Владимир 2731 5
|Ермолаев Алексей 7 5
|Хан Герман 15 5
|Головин Андрей 14 5
|Новиков Евгений 41 5
|Петров Владимир 18 5
|Попова Мария 140 5
|Шумилин Алексей 5 5
|Шевченко Владимир 143 4
|Кудряшев Антон 27 4
|Греф Герман 365 4
|Севрюков Алексей 16 4
|Кравченко Константин 78 4
|Шлыков Алексей 44 4
|Усманов Алишер 291 4
|Гимранов Ринат 90 4
|Кулик Вадим 138 4
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Пехтерев Сергей 45 3
|Пегасов Сергей 55 3
|Иванов Владимир 55 3
|Асланян Сергей 98 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Сушин Александр 6 3
|Львов Владимир 15 3
|Кирюшин Сергей 67 3
|Поповский Александр 90 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217794, в очереди разбора - 882439.
Создано именных указателей - 110449.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.