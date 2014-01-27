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Роснефть ТНК-ВР Холдинг Тюменская нефтяная компания Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ

СОБЫТИЯ

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27.01.2014 «Спектр РС» обеспечил бесперебойное питание для тюменского офиса ТНК-BP

Компания «Спектр РС», официальный дистрибьютор международного поставщика систем управления электропитанием Delta Electronics, реализовала проект по обеспечению бесперебойного питания тюменского офиса ТНК-BP, расположенного в офисной части нового многофункционального центра «Магеллан». Для этого была разработана и внедрена трехкластерная система общей мощностью 3,2 мВт, построенная на основе
28.10.2013 Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА

Общий смысл реформы ИТ-блока «Роснефти» после слияния с ТНК-BP объясняется в документах компании соответствием требованиям бизнеса, достижением синергии объединяющихся структур и централизацией ИТ. Сейчас в структуре ИТ-службы нефтяной компании выде
17.05.2013 «Андэк» построила автоматизированную систему проверки контрагентов для ТНК-BP

воляет в автоматическом режиме находить связи между контрагентами, участвующими в тендерах компании ТНК-BP, и наглядно их отображать, что позволяет оптимизировать процесс поиска аффилированност
22.04.2013 Accenture разработала подход к управлению портфелем ИТ-проектов для ТНК-ВР

компания Accenture завершила проект по разработке и внедрению процессов управления ИТ-проектами для ТНК-BP, российской нефтяной компании. В ходе работы над проектом Accenture разработала и внед
22.02.2013 ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому

ответствии с международными стандартами IAS и GAAP. Как рассказали CNews в «Микротест», в 2012 г. у ТНК-BP появилась необходимость внести функциональные изменения в работу «Сайта сверки взаимор
31.01.2013 ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора

о известно CNews, с 1 февраля на место вернувшегося в «Альфа-банк» Мартина Пилецки вице-президентом ТНК-BP по информационным технологиям назначен ветеран нефтяной компании Андрей Малютин. В пре
25.12.2012 ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк»

Руководителем блока «Информационные технологии» «Альфа-банка» назначен Мартин Пилецки, пришедший из ТНК-BP, заявили CNews в банке. Выпускник факультета микроэлектроники Чешского политехнического института в Праге Пилецки уже работал в «Альфа-банке» с 2001 по 2009 гг. - сначала директором по и
20.12.2012 Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское

ключать их внедрение, сервисную поддержку и обучение персонала компании по работе с ними, говорят в ТНК-BP. Непосредственным развертыванием решений будет заниматься собственный поставщик ИТ-усл
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом

ниринговых работ в рамках программы газовых проектов для «Роспан Интернешнл», входящего в структуру ТНК-BP. Программа газовых проектов ставит целью полномасштабную разработку Восточно-Уренгойск
25.10.2012 ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть»

Глава ИТ-департамента и заместитель вице-президента ТНК-BP по ИТ Антон Строкович перешел на работу в «Роснефть». В ТНК-BP подтвердили, что руководитель «принял решение продолжить карьеру за пределами компании и 19 октября покинул компанию
07.08.2012 ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом

Нефтяная компания ТНК-BP и консалтинговая компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по унификации
06.06.2012 Совладелец ТНК-BP и РУСАЛа вложил $20 млн в инновационный сервис заказа такси

ого раунда инвестиций GetTaxi получила $10 млн от основателей и компании Access Industries, принадлежащей известному американскому миллиардеру российского происхождения Ленарду Блаватнику (совладелец ТНК-BP и РУСАЛ, ранее владел долей в «Связьинвесте»). В ходе второго раунда инвестиции внесли Блаватник и основатели сервиса, а также фонд Invenchure Partners, созданный бывшим главой российско
03.04.2012 «ТНК-ВР» повысила производительность системы управления SAP, обновив аппаратную платформу

орму мы смогли значительно увеличить мощность серверного парка, снизив потребление электроэнергии. “ТНК-BP” получила более мощное, надежное и современное аппаратное решение, рассчитанное на пер
14.03.2012 В ТНК-BP стартовал мега-проект ИТ-аутсорсинга

евартовске, Новом Уренгое и других регионах). Трехлетний контракт был получен Optima по результатам конкурса. Он начал действовать с 1 марта 2012 г., рассказал CNews заместитель вице-президента по ИТ ТНК-BP Антон Строкович. Непосредственно реализацией проекта занимается компания «Теском», входящая в группу Optima. В ее штат было переведено около 300 сотрудников компаний «ТБинформ» и «Спецре
28.10.2011 «Запсибнефтепродукт» автоматизировал договорной документооборот

Компания «Современные технологии» завершила внедрение решения «Шаблон договорной работы ТНК-BP “ПиТ”» на базе системы Directum в компании «Запсибнефтепродукт». Проект является часть
10.10.2011 CNews TV. Астерос оснастила штаб-квартиру ТНК-BP

Сегодня деловой облик города обретает новые черты. Компании создают \"офисы будущего\", оснащенные по последнему слову техники. Новая штаб-квартира одной из ведущих нефтяных компаний России - ТНК-ВР расположена в бизнес-центре \"Нордстар\". Офис оснащен современными инженерными и ИТ-системами и вносит свой вклад в развитие бизнеса компании.смотреть на CNews.TV
23.09.2011 Московский ТНК-ВР перешел на IP-телефонию

треннюю телефонную связь в едином нумерационном пространстве с другими московскими офисами компании ТНК-ВР", - отмечает Георгий Бурцев, вице-президент, директор департамента нефти и газа компан
22.09.2011 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру нового офиса ТНК-ВР

боту 3500 сотрудников и поддерживающих стремительное развитие бизнеса компании. Как заявили CNews в ТНК-BP, затраты на ИТ в бюджете проекта переезда в новый московский офис составили более $20

22.09.2011 Не сумев продать своего ИТ-аутсорсера, ТНК-BP решила его раздать

1 октября 2011 г. ТНК-BP объявит первый из ряда тендеров на внешний ИТ-аутсорсинг. «До конца года будет выбрана
03.08.2011 «Инфосистемы Джет» автоматизировали управление правами доступа в ТНК-BP

IdM) для ТНК-ВР. Проект реализован на базе Oracle Waveset (ранее Sun Java System Identity Manager). ТНК-BP уделяет большое внимание обеспечению информационной безопасности активов компании и эф
17.06.2011 «Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM

Компания ТНК-ВР завершила проект автоматизации процессов управления эффективностью деятельности и крат
06.06.2011 Претенденты на ИТ-бизнес ТНК-BP приступили к оценке его стоимости

Вторая попытка продать 100% дочку “ТНК-BP Холдинга” “ТБинформ”, отвечающую за ИТ-аутсорсинг материнской организации, дошла до ст
04.03.2011 «Ай-Теко» и «Танаис» автоматизировали договорную работу в «дочках» ТНК-BP

Компании «Ай-Теко», «Танаис» и ТНК-BP сообщили о завершении проекта по тиражированию типового решения, автоматизирующего дог
08.02.2011 «Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР

по разработке и внедрению корпоративного шаблона по управлению командировками в SAP ERP в компании ТНК-ВР. В рамках стратегии развития корпоративного шаблона по управлению персоналом ТНК-ВР
27.09.2010 «Ай-Теко» и SAP автоматизировали управление кадровым потенциалом в дочерних компаниях ТНК-ВР

Компании «Ай-Теко» и SAP объявляют о завершении внедрения системы управления персоналом на базе решения SAP ERP HCM «Управление человеческим капиталом» в дочерних предприятиях ТНК-ВР «Роспан Интернешнл», «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ), «ТНК-Нягань» и «ТНК-Уват». В сентябре 2009 г. «Ай-Теко» была выбрана компанией ТНК-ВР для тиражирования корпоративного шаблона в
09.08.2010 «Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР

омпания «Эвола» сообщила о завершении модификации системы аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР. Аналитическая отчетность по управлению персоналом в компании ТНК-ВР на базе SA
05.08.2010 «Ай-Теко» тиражирует решение по договорной работе на базе Directum в «дочках» ТНК-BP

те, реализованного в 2008 г. на базе программного обеспечения Directum, в дочерних компаниях группы ТНК-BP. «Проект характеризуют сжатые сроки и необходимость неукоснительного соблюдения график
26.07.2010 Система учета геолого-технических мероприятий ТНК-BP прошла независимый аудит

о завершении независимого аудита системы автоматизации и стандартизации учета и планирования геолого-технических мероприятий (GTM DB), внедренной системным интегратором в 2008 г. в нефтяной компании ТНК-ВР. Аудит был проведен консалтинговой группой Ryder Scott Company Petroleum Consultants. В рамках проекта по заказу ТНК-ВР группа инженеров Ryder Scott Company Petroleum Consultants

13.07.2010 Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP"

тва «Группы компаний Систематика» о приобретении 100% акций «ТБинформ» - «дочки» нефтяной компании «ТНК-BP». На прошлой неделе служба одобрила аналогичное ходатайство от финской TietoEnator Glo
15.04.2010 Перерабатывающие предприятия ТНК-BP переводят работу с договорами в СЭД Directum

ctum продолжает тиражирование шаблона договорной работы «ПиТ» на платформе Directum на предприятиях ТНК-BP. Решение было внедрено на очередном предприятии блока — «Саратовском нефтеперерабатыва
28.01.2010 Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса»

Ситроникса». Ранее Вадим Мелкумов был назначен президентом компании «Квант» и генеральным директором компании «Элакс». До прихода в «Ситроникс» он являлся директором департамента слияний и поглощений ТНК-ВР. «Вадим Мелкумов известен на рынке как опытный менеджер, с успехом справляющийся с задачами по развитию бизнеса, — прокомментировал назначение президент «Ситроникса» Сергей Асланян. — Мы
21.01.2010 «Лисичанский НПЗ» автоматизировал документооборот на базе Directum

а во-вторых, решения Directum функционируют на крупных нефтеперерабатывающих предприятиях холдинга «ТНК-BP». Таким образом, система Directum являлась не только привычным для высшего руководства
30.10.2009 Платформа VMware стала корпоративным стандартом ИТ-инфраструктуры ТНК-BP

Компания VMware сообщила о том, что ТНК-BP, российская нефтяная компания, сделала технологии виртуализации VMware стандартом корп
09.09.2009 «Микротест» внедрила акселераторы сетевого трафика для ТНК-BP

» завершила внедрение акселераторов сетевого трафика в пяти регионах деятельности нефтяной компании ТНК-BP. Это позволило заказчику на 10% снизить затраты на услуги операторов связи, говорится

03.09.2009 ТНК-ВР автоматизировала управление кадровым потенциалом на базе решений SAP

ния кадровым потенциалом на базе решения SAP ERP HCM «Управление человеческим капиталом» в компании ТНК-ВР. Для реализации проекта по автоматизации функций управления талантами были выбраны ком
02.06.2009 «Ай-Теко» и «Эвола» внедрили SAP HCM в «дочке» ТНК-ВР

вного стандарта управления персоналом на базе решений SAP HCM, внедряемого на дочерних предприятиях ТНК-BP, говорится в сообщении «Ай-Теко». Специалисты «Ай-Теко» и «Эвола» выполнили в «Саратов
27.04.2009 УК «Армекс» выиграла конкурс на обслуживание зданий и офисов ТНК-ВР

Управляющая компания «Армекс», входящая в состав группы инженерных компаний АРМО, подписала договор на эксплуатацию офисных зданий компании ТНК-ВР общей площадью 50 000 кв.м. В рамках подписанного договора «Армекс» будет выполнять комплексное обслуживание зданий, включая услуги по технической эксплуатации инженерных систем и управл
21.04.2009 Digital Security провела аудит SRM-системы ТНК-BP

шила работы по оценке защищенности системы управления взаимоотношениями с поставщиками для компании ТНК-BP. Для управления взаимоотношениями с поставщиками в ТНК-BP используется решение

29.10.2008 «Вектор» внедряет систему мониторинга транспортных средств в «дочке» ТНК-ВР

Радиокомпания «Вектор» приступила к реализации проекта по внедрению системы мониторинга управления транспортом в компании «Саратовнефтепродукт», дочернем предприятии компании ТНК-ВР. Летом 2008 г. «Саратовнефтепродукт» объявил конкурс на закупку системы спутниковой навигации и мониторинга транспортных средств. По итогам тендера право заключить контракт получила РК «
17.10.2008 Redlab/Redcenter внедрит SAP HCM в «дочке» ТНК-BP

Компания Redlab/Redcenter выиграла тендер ТНК-BP на выполнение работ по тиражированию функциональности системы управления персоналом на базе модуля HCM системы SAP ERP, являющейся для нефтяной компании корпоративным стандартом управлен

Публикаций - 299, упоминаний - 393

Роснефть и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10948 16
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АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 16
Роснефть - ТБинформ 16 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 14
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 13
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 13
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 12
9594 12
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 12
Киевстар - Kyivstar 569 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 12
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 25
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 21
Стандартизация - Standardization 2339 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 14
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 14
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 13
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 12
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 11
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 10
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 9
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 9
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 9
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 13
Microsoft Windows 2000 8678 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 128 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
Software AG - ARIS Platform 180 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Microsoft Dynamics 1197 5
SAP NetWeaver 158 5
Directum СЭД - ECM-система 307 5
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 15 4
NCR - Retalix StorePoint - Retalix InSync - Retalix StoreLine - Retalix HQC 9 4
Apple iPad 4011 4
Microsoft Windows 16882 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Oracle Hyperion 259 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 4
Интертех НЦИТ - Инмарсис ЭТП 9 3
Google Android 15243 3
Kaspersky Internet Security 497 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Apple iPhone 6 4861 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 3
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 3
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 3
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 3
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 3
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 3
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 3
Directum Storage Services 25 2
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 102 2
Panduit PanView 4 2
Oracle Hyperion Pillar 28 2
Фридман Михаил 146 16
Серова Елена 320 15
Строкович Антон 53 15
Вексельберг Виктор 155 14
Хан Герман 56 13
Кузьмичев Алексей 54 12
Авен Петр 67 11
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 11
Евтушенков Владимир 217 9
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 8
Путин Владимир 3454 7
Рейман Леонид 1065 7
Севрюков Алексей 19 6
Косогов Андрей 33 6
Слободин Михаил 56 6
Петров Владимир 18 5
Кукшев Вячеслав 13 5
Цветков Юрий 9 5
Головин Андрей 15 5
Любимов Игорь 6 5
Малютин Андрей 10 5
Нейман Игорь 6 5
Шумилин Алексей 5 5
Новиков Евгений 49 5
Мацоцкий Сергей 180 5
Ермолаев Алексей 7 5
Попова Мария 141 5
Бартенева Мария 35 5
Щеканов Александр 8 5
Бандурин Гаральд 15 4
Вроблевский Роман 7 4
Меркушенков Евгений 8 4
Рудь Сергей 7 4
Блох Александр 4 4
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 4
Ames Richard - Эймс Ричард 7 4
Греф Герман 485 4
Пегасов Сергей 55 4
Усманов Алишер 311 4
Кулик Вадим 206 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 43
Европа 24964 31
Украина 7928 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
Россия - УФО - Тюменская область 1365 22
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Турция - Турецкая республика 2620 14
Европа Восточная 3138 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Норвегия - Королевство 1858 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Индия - Bharat 5869 8
Великобритания - Лондон 2432 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 8
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 53 7
Казахстан - Республика 6048 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Швеция - Королевство 3782 7
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 7
Израиль 2856 7
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Нидерланды - Амстердам 630 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 6
Нидерланды 3746 6
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 6
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 70
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 56
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 29
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 24
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 23
Энергетика - Energy - Energetically 5855 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 21
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 21
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 19
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 19
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 13
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 9
Приватизация - форма преобразования собственности 543 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 8
Аренда 2687 8
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
FT - Financial Times 1296 4
NYT - The New York Times 1100 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 3
N+1 - Издание 188 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Intelligent Enterprise 27 2
Forbes - Форбс 1002 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
СК Пресс 17 2
CNews TV 747 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Открытые системы ИД 176 1
Росбалт ИА 60 1
Финансовые известия 33 1
DatacenterDynamics 8 1
WikiLeaks 120 1
РИА Новости 1033 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Комсомольская правда ИД 83 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 770 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
Le Monde 30 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 52
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
In-Stat 115 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Adam Smith Institute - ASI - Институт Адама Смита 4 1
B2B - Российский рынок 22 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Рустелеком ТК 305 1
ARC Advisory Group 20 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Tagline - Тэглайн 30 1
РАН - Российская академия наук 2122 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 4
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 18 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 24 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 14 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
Pearson VUE 55 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
University of Warwick - Уорикский университет - Университет Уорика - Warwick Business School 53 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РАН ИВМ - Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука Российской академии наук 13 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
МФТИ - ЛФИ - Физтех-школа физики и исследований им. Ландау 6 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
itSMF - IT Service Management Forum 40 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Docflow 148 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
HP - Программные миры HP 12 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
SAP TechEd 9 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Best Office Awards 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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