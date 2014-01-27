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Роснефть ТНК-ВР Холдинг Тюменская нефтяная компания Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ



27.01.2014 «Спектр РС» обеспечил бесперебойное питание для тюменского офиса ТНК-BP
17.05.2013 «Андэк» построила автоматизированную систему проверки контрагентов для ТНК-BP
22.04.2013 Accenture разработала подход к управлению портфелем ИТ-проектов для ТНК-ВР
22.02.2013 ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому
31.01.2013 ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора
25.12.2012 ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк»
20.12.2012 Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское
19.11.2012 PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом
25.10.2012 ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть»
07.08.2012 ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом
06.06.2012 Совладелец ТНК-BP и РУСАЛа вложил $20 млн в инновационный сервис заказа такси
03.04.2012 «ТНК-ВР» повысила производительность системы управления SAP, обновив аппаратную платформу
14.03.2012 В ТНК-BP стартовал мега-проект ИТ-аутсорсинга
10.10.2011 CNews TV. Астерос оснастила штаб-квартиру ТНК-BP
23.09.2011 Московский ТНК-ВР перешел на IP-телефонию
22.09.2011 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру нового офиса ТНК-ВР
22.09.2011 Не сумев продать своего ИТ-аутсорсера, ТНК-BP решила его раздать
03.08.2011 «Инфосистемы Джет» автоматизировали управление правами доступа в ТНК-BP
17.06.2011 «Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM
06.06.2011 Претенденты на ИТ-бизнес ТНК-BP приступили к оценке его стоимости
04.03.2011 «Ай-Теко» и «Танаис» автоматизировали договорную работу в «дочках» ТНК-BP
08.02.2011 «Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР
27.09.2010 «Ай-Теко» и SAP автоматизировали управление кадровым потенциалом в дочерних компаниях ТНК-ВР
09.08.2010 «Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР
05.08.2010 «Ай-Теко» тиражирует решение по договорной работе на базе Directum в «дочках» ТНК-BP
26.07.2010 Система учета геолого-технических мероприятий ТНК-BP прошла независимый аудит
13.07.2010 Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP"
15.04.2010 Перерабатывающие предприятия ТНК-BP переводят работу с договорами в СЭД Directum
28.01.2010 Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса»
30.10.2009 Платформа VMware стала корпоративным стандартом ИТ-инфраструктуры ТНК-BP
09.09.2009 «Микротест» внедрила акселераторы сетевого трафика для ТНК-BP
03.09.2009 ТНК-ВР автоматизировала управление кадровым потенциалом на базе решений SAP
02.06.2009 «Ай-Теко» и «Эвола» внедрили SAP HCM в «дочке» ТНК-ВР
27.04.2009 УК «Армекс» выиграла конкурс на обслуживание зданий и офисов ТНК-ВР
21.04.2009 Digital Security провела аудит SRM-системы ТНК-BP
29.10.2008 «Вектор» внедряет систему мониторинга транспортных средств в «дочке» ТНК-ВР
17.10.2008 Redlab/Redcenter внедрит SAP HCM в «дочке» ТНК-BP
20.08.2008 «Открытые Технологии» автоматизировали учет и планирование ГТМ для ТНК-ВР
20.03.2008 Правоохранительные органы приостановили работу дата-центра ТНК-ВР
29.01.2008 «Сетьтелеком» создал спутниковую сеть для ТНК-ВР

Публикаций - 281, упоминаний - 326

Роснефть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4881 50
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8047 38
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6942 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9439 29
Oracle Corporation 6305 23
Ростелеком - Связьинвест 1703 19
IBM - International Business Machines Corp 9194 19
Microsoft Corporation 23500 18
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10073 15
АФК Система ПАО 1702 15
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1354 15
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 629 14
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 12
Directum - Директум 909 11
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 11
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 695 11
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 10
7004 10
Парус Корпорация 531 10
Открытые технологии 674 9
1С-ИжТиСи 6320 9
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 9
Telenor - Теленор 735 8
Киевстар - Kyivstar 503 8
ABB Group - Asea Brown Boveri 307 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 900 8
Роснефть - РН-информ 50 8
Evola - Эвола 29 8
Intel Corporation 11670 8
TietoEVRY - Tieto 135 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1925 7
PM Expert 113 7
Крок - Croc 1707 7
Software AG & IDS Scheer 199 7
Johnson Controls 33 7
Ситроникс - Sitronics 1058 7
Cisco Systems 4875 7
Dell EMC 4914 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4156 6
Роснефть НК - нефтяная компания 473 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5814 30
Альфа-Банк 1598 29
Альфа-Групп 665 27
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 24
Газпром ПАО 1153 24
РОСНО СК - Страховая компания 197 16
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 93 14
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 13
Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 160 13
Газпром нефть 498 12
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 248 11
Сургутнефтегаз - СНГ 223 11
Северсталь ПАО - Severstal 368 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1827 10
ГПБ - Газпромбанк 941 9
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 247 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2518 9
BP - British Petroleum 177 9
РЖД - Российские железные дороги 1621 9
Русагро Группа Компаний 199 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 670 9
X5 Group 816 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 356 8
Access Industries 36 8
Татнефть 206 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 218 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 7
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 85 7
ВБД - Вимм-Билль-Данн 65 7
Связной ГК 1337 6
Открытие ФК - Росгосстрах 291 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 301 6
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6632 6
Транснефть 272 6
LetterOne Holdings - L1 Technology 70 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17962 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2383 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10383 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3692 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9109 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 8
Правительство Москвы 1991 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 723 6
Президент Российской Федерации 3716 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1030 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2695 5
Федеральное казначейство России 1548 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1547 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 822 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 692 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 386 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41685 53
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14089 47
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6689 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4926 38
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4637 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20013 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10680 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15067 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2463 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6037 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 21
Энергетика - Energy - Energetically 4206 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5202 19
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2165 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 18
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 859 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4049 18
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4004 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4024 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23991 15
Страхование - Страховое дело - Insurance 5167 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9191 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10279 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9924 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3888 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3905 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4203 11
Юриспруденция - Jurisprudence 6230 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4947 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6865 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3270 9
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5297 8
Аудит - аудиторский услуги 1899 8
Аренда 2130 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4263 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1723 6
АЗС - Автомобильная заправочная станция 466 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1901 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11003 20
FT - Financial Times 1165 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 666 3
NYT - The New York Times 1001 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 3
N+1 - Издание 137 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 3
Forbes - Форбс 630 2
Bloomberg 1110 2
Thomson Reuters - Рейтер 5773 2
Финансовые известия 33 1
DatacenterDynamics 4 1
Росбалт ИА 60 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Известия ИД 467 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Комсомольская правда ИД 63 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1226 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 794 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 460 1
WikiLeaks 114 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7460 47
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2125 11
IDC - International Data Corporation 4849 8
Gartner - Гартнер 3475 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 104 1
CNews Рынок ИТ-услуг 113 1
In-Stat 115 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
РАН - Российская академия наук 1801 6
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 44 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 171 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 716 2
ТюмГУ - НИИ Экологии и РИПР - Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов 2 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 24 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 25 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 32 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 63 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 1
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 19 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
University of Warwick - Уорикский университет 1 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 34 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 133 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 484 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 28 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 377 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 292 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1725 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
itSMF - IT Service Management Forum 29 2
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SAP TechEd 9 1
РИФ - Российский Интернет Форум 57 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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