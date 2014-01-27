«Спектр РС» обеспечил бесперебойное питание для тюменского офиса ТНК-BP Компания «Спектр РС», официальный дистрибьютор международного поставщика систем управления электропитанием Delta Electronics, реализовала проект по обеспечению бесперебойного питания тюменского офиса ТНК-BP, расположенного в офисной части нового многофункционального центра «Магеллан». Для этого была разработана и внедрена трехкластерная система общей мощностью 3,2 мВт, построенная на основе

Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА Общий смысл реформы ИТ-блока «Роснефти» после слияния с ТНК-BP объясняется в документах компании соответствием требованиям бизнеса, достижением синергии объединяющихся структур и централизацией ИТ. Сейчас в структуре ИТ-службы нефтяной компании выде

«Андэк» построила автоматизированную систему проверки контрагентов для ТНК-BP воляет в автоматическом режиме находить связи между контрагентами, участвующими в тендерах компании ТНК-BP, и наглядно их отображать, что позволяет оптимизировать процесс поиска аффилированност

Accenture разработала подход к управлению портфелем ИТ-проектов для ТНК-ВР компания Accenture завершила проект по разработке и внедрению процессов управления ИТ-проектами для ТНК-BP, российской нефтяной компании. В ходе работы над проектом Accenture разработала и внед

ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому ответствии с международными стандартами IAS и GAAP. Как рассказали CNews в «Микротест», в 2012 г. у ТНК-BP появилась необходимость внести функциональные изменения в работу «Сайта сверки взаимор

ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора о известно CNews, с 1 февраля на место вернувшегося в «Альфа-банк» Мартина Пилецки вице-президентом ТНК-BP по информационным технологиям назначен ветеран нефтяной компании Андрей Малютин. В пре

ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк» Руководителем блока «Информационные технологии» «Альфа-банка» назначен Мартин Пилецки, пришедший из ТНК-BP, заявили CNews в банке. Выпускник факультета микроэлектроники Чешского политехнического института в Праге Пилецки уже работал в «Альфа-банке» с 2001 по 2009 гг. - сначала директором по и

Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское ключать их внедрение, сервисную поддержку и обучение персонала компании по работе с ними, говорят в ТНК-BP. Непосредственным развертыванием решений будет заниматься собственный поставщик ИТ-усл

PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом ниринговых работ в рамках программы газовых проектов для «Роспан Интернешнл», входящего в структуру ТНК-BP. Программа газовых проектов ставит целью полномасштабную разработку Восточно-Уренгойск

ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть» Глава ИТ-департамента и заместитель вице-президента ТНК-BP по ИТ Антон Строкович перешел на работу в «Роснефть». В ТНК-BP подтвердили, что руководитель «принял решение продолжить карьеру за пределами компании и 19 октября покинул компанию

ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом Нефтяная компания ТНК-BP и консалтинговая компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по унификации

Совладелец ТНК-BP и РУСАЛа вложил $20 млн в инновационный сервис заказа такси ого раунда инвестиций GetTaxi получила $10 млн от основателей и компании Access Industries, принадлежащей известному американскому миллиардеру российского происхождения Ленарду Блаватнику (совладелец ТНК-BP и РУСАЛ, ранее владел долей в «Связьинвесте»). В ходе второго раунда инвестиции внесли Блаватник и основатели сервиса, а также фонд Invenchure Partners, созданный бывшим главой российско

«ТНК-ВР» повысила производительность системы управления SAP, обновив аппаратную платформу орму мы смогли значительно увеличить мощность серверного парка, снизив потребление электроэнергии. “ТНК-BP” получила более мощное, надежное и современное аппаратное решение, рассчитанное на пер

В ТНК-BP стартовал мега-проект ИТ-аутсорсинга евартовске, Новом Уренгое и других регионах). Трехлетний контракт был получен Optima по результатам конкурса. Он начал действовать с 1 марта 2012 г., рассказал CNews заместитель вице-президента по ИТ ТНК-BP Антон Строкович. Непосредственно реализацией проекта занимается компания «Теском», входящая в группу Optima. В ее штат было переведено около 300 сотрудников компаний «ТБинформ» и «Спецре

«Запсибнефтепродукт» автоматизировал договорной документооборот Компания «Современные технологии» завершила внедрение решения «Шаблон договорной работы ТНК-BP “ПиТ”» на базе системы Directum в компании «Запсибнефтепродукт». Проект является часть

CNews TV. Астерос оснастила штаб-квартиру ТНК-BP Сегодня деловой облик города обретает новые черты. Компании создают \"офисы будущего\", оснащенные по последнему слову техники. Новая штаб-квартира одной из ведущих нефтяных компаний России - ТНК-ВР расположена в бизнес-центре \"Нордстар\". Офис оснащен современными инженерными и ИТ-системами и вносит свой вклад в развитие бизнеса компании.смотреть на CNews.TV

Московский ТНК-ВР перешел на IP-телефонию треннюю телефонную связь в едином нумерационном пространстве с другими московскими офисами компании ТНК-ВР", - отмечает Георгий Бурцев, вице-президент, директор департамента нефти и газа компан

«Астерос» построил ИТ-инфраструктуру нового офиса ТНК-ВР боту 3500 сотрудников и поддерживающих стремительное развитие бизнеса компании. Как заявили CNews в ТНК-BP, затраты на ИТ в бюджете проекта переезда в новый московский офис составили более $20

Не сумев продать своего ИТ-аутсорсера, ТНК-BP решила его раздать 1 октября 2011 г. ТНК-BP объявит первый из ряда тендеров на внешний ИТ-аутсорсинг. «До конца года будет выбрана

«Инфосистемы Джет» автоматизировали управление правами доступа в ТНК-BP IdM) для ТНК-ВР. Проект реализован на базе Oracle Waveset (ранее Sun Java System Identity Manager). ТНК-BP уделяет большое внимание обеспечению информационной безопасности активов компании и эф

«Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM Компания ТНК-ВР завершила проект автоматизации процессов управления эффективностью деятельности и крат

Претенденты на ИТ-бизнес ТНК-BP приступили к оценке его стоимости Вторая попытка продать 100% дочку “ТНК-BP Холдинга” “ТБинформ”, отвечающую за ИТ-аутсорсинг материнской организации, дошла до ст

«Ай-Теко» и «Танаис» автоматизировали договорную работу в «дочках» ТНК-BP Компании «Ай-Теко», «Танаис» и ТНК-BP сообщили о завершении проекта по тиражированию типового решения, автоматизирующего дог

«Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР по разработке и внедрению корпоративного шаблона по управлению командировками в SAP ERP в компании ТНК-ВР. В рамках стратегии развития корпоративного шаблона по управлению персоналом ТНК-ВР

«Ай-Теко» и SAP автоматизировали управление кадровым потенциалом в дочерних компаниях ТНК-ВР Компании «Ай-Теко» и SAP объявляют о завершении внедрения системы управления персоналом на базе решения SAP ERP HCM «Управление человеческим капиталом» в дочерних предприятиях ТНК-ВР «Роспан Интернешнл», «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ), «ТНК-Нягань» и «ТНК-Уват». В сентябре 2009 г. «Ай-Теко» была выбрана компанией ТНК-ВР для тиражирования корпоративного шаблона в

«Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР омпания «Эвола» сообщила о завершении модификации системы аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР. Аналитическая отчетность по управлению персоналом в компании ТНК-ВР на базе SA

«Ай-Теко» тиражирует решение по договорной работе на базе Directum в «дочках» ТНК-BP те, реализованного в 2008 г. на базе программного обеспечения Directum, в дочерних компаниях группы ТНК-BP. «Проект характеризуют сжатые сроки и необходимость неукоснительного соблюдения график

Система учета геолого-технических мероприятий ТНК-BP прошла независимый аудит о завершении независимого аудита системы автоматизации и стандартизации учета и планирования геолого-технических мероприятий (GTM DB), внедренной системным интегратором в 2008 г. в нефтяной компании ТНК-ВР. Аудит был проведен консалтинговой группой Ryder Scott Company Petroleum Consultants. В рамках проекта по заказу ТНК-ВР группа инженеров Ryder Scott Company Petroleum Consultants

Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP" тва «Группы компаний Систематика» о приобретении 100% акций «ТБинформ» - «дочки» нефтяной компании «ТНК-BP». На прошлой неделе служба одобрила аналогичное ходатайство от финской TietoEnator Glo

Перерабатывающие предприятия ТНК-BP переводят работу с договорами в СЭД Directum ctum продолжает тиражирование шаблона договорной работы «ПиТ» на платформе Directum на предприятиях ТНК-BP. Решение было внедрено на очередном предприятии блока — «Саратовском нефтеперерабатыва

Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса» Ситроникса». Ранее Вадим Мелкумов был назначен президентом компании «Квант» и генеральным директором компании «Элакс». До прихода в «Ситроникс» он являлся директором департамента слияний и поглощений ТНК-ВР. «Вадим Мелкумов известен на рынке как опытный менеджер, с успехом справляющийся с задачами по развитию бизнеса, — прокомментировал назначение президент «Ситроникса» Сергей Асланян. — Мы

«Лисичанский НПЗ» автоматизировал документооборот на базе Directum а во-вторых, решения Directum функционируют на крупных нефтеперерабатывающих предприятиях холдинга «ТНК-BP». Таким образом, система Directum являлась не только привычным для высшего руководства

Платформа VMware стала корпоративным стандартом ИТ-инфраструктуры ТНК-BP Компания VMware сообщила о том, что ТНК-BP, российская нефтяная компания, сделала технологии виртуализации VMware стандартом корп

«Микротест» внедрила акселераторы сетевого трафика для ТНК-BP » завершила внедрение акселераторов сетевого трафика в пяти регионах деятельности нефтяной компании ТНК-BP. Это позволило заказчику на 10% снизить затраты на услуги операторов связи, говорится

ТНК-ВР автоматизировала управление кадровым потенциалом на базе решений SAP ния кадровым потенциалом на базе решения SAP ERP HCM «Управление человеческим капиталом» в компании ТНК-ВР. Для реализации проекта по автоматизации функций управления талантами были выбраны ком

«Ай-Теко» и «Эвола» внедрили SAP HCM в «дочке» ТНК-ВР вного стандарта управления персоналом на базе решений SAP HCM, внедряемого на дочерних предприятиях ТНК-BP, говорится в сообщении «Ай-Теко». Специалисты «Ай-Теко» и «Эвола» выполнили в «Саратов

УК «Армекс» выиграла конкурс на обслуживание зданий и офисов ТНК-ВР Управляющая компания «Армекс», входящая в состав группы инженерных компаний АРМО, подписала договор на эксплуатацию офисных зданий компании ТНК-ВР общей площадью 50 000 кв.м. В рамках подписанного договора «Армекс» будет выполнять комплексное обслуживание зданий, включая услуги по технической эксплуатации инженерных систем и управл

Digital Security провела аудит SRM-системы ТНК-BP шила работы по оценке защищенности системы управления взаимоотношениями с поставщиками для компании ТНК-BP. Для управления взаимоотношениями с поставщиками в ТНК-BP используется решение

«Вектор» внедряет систему мониторинга транспортных средств в «дочке» ТНК-ВР Радиокомпания «Вектор» приступила к реализации проекта по внедрению системы мониторинга управления транспортом в компании «Саратовнефтепродукт», дочернем предприятии компании ТНК-ВР. Летом 2008 г. «Саратовнефтепродукт» объявил конкурс на закупку системы спутниковой навигации и мониторинга транспортных средств. По итогам тендера право заключить контракт получила РК «