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Роснефть ТНК-ВР Холдинг Тюменская нефтяная компания Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ
СОБЫТИЯ
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|27.01.2014
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«Спектр РС» обеспечил бесперебойное питание для тюменского офиса ТНК-BP
Компания «Спектр РС», официальный дистрибьютор международного поставщика систем управления электропитанием Delta Electronics, реализовала проект по обеспечению бесперебойного питания тюменского офиса ТНК-BP, расположенного в офисной части нового многофункционального центра «Магеллан». Для этого была разработана и внедрена трехкластерная система общей мощностью 3,2 мВт, построенная на основе
|28.10.2013
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Как устроено управление ИТ в «Роснефти». СХЕМА
Общий смысл реформы ИТ-блока «Роснефти» после слияния с ТНК-BP объясняется в документах компании соответствием требованиям бизнеса, достижением синергии объединяющихся структур и централизацией ИТ. Сейчас в структуре ИТ-службы нефтяной компании выде
|17.05.2013
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«Андэк» построила автоматизированную систему проверки контрагентов для ТНК-BP
воляет в автоматическом режиме находить связи между контрагентами, участвующими в тендерах компании ТНК-BP, и наглядно их отображать, что позволяет оптимизировать процесс поиска аффилированност
|22.04.2013
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Accenture разработала подход к управлению портфелем ИТ-проектов для ТНК-ВР
компания Accenture завершила проект по разработке и внедрению процессов управления ИТ-проектами для ТНК-BP, российской нефтяной компании. В ходе работы над проектом Accenture разработала и внед
|22.02.2013
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ТНК-ВР будет сверять внутригрупповые расчеты по-новому
ответствии с международными стандартами IAS и GAAP. Как рассказали CNews в «Микротест», в 2012 г. у ТНК-BP появилась необходимость внести функциональные изменения в работу «Сайта сверки взаимор
|31.01.2013
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ТНК-BP выбрала нового ИТ-директора
о известно CNews, с 1 февраля на место вернувшегося в «Альфа-банк» Мартина Пилецки вице-президентом ТНК-BP по информационным технологиям назначен ветеран нефтяной компании Андрей Малютин. В пре
|25.12.2012
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ИТ-директор ТНК-BP вернулся в «Альфа-банк»
Руководителем блока «Информационные технологии» «Альфа-банка» назначен Мартин Пилецки, пришедший из ТНК-BP, заявили CNews в банке. Выпускник факультета микроэлектроники Чешского политехнического института в Праге Пилецки уже работал в «Альфа-банке» с 2001 по 2009 гг. - сначала директором по и
|20.12.2012
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Заправки ТНК-BP меняют российское ПО на израильское
ключать их внедрение, сервисную поддержку и обучение персонала компании по работе с ними, говорят в ТНК-BP. Непосредственным развертыванием решений будет заниматься собственный поставщик ИТ-усл
|19.11.2012
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PM Expert оказывает ТНК-BP услуги поддержки управления проектом
ниринговых работ в рамках программы газовых проектов для «Роспан Интернешнл», входящего в структуру ТНК-BP. Программа газовых проектов ставит целью полномасштабную разработку Восточно-Уренгойск
|25.10.2012
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ИТ-директор ТНК-BP перешел в «Роснефть»
Глава ИТ-департамента и заместитель вице-президента ТНК-BP по ИТ Антон Строкович перешел на работу в «Роснефть». В ТНК-BP подтвердили, что руководитель «принял решение продолжить карьеру за пределами компании и 19 октября покинул компанию
|07.08.2012
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ТНК-BP оптимизирует систему управления персоналом
Нефтяная компания ТНК-BP и консалтинговая компания Molga Consulting объявили о завершении проекта по унификации
|06.06.2012
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Совладелец ТНК-BP и РУСАЛа вложил $20 млн в инновационный сервис заказа такси
ого раунда инвестиций GetTaxi получила $10 млн от основателей и компании Access Industries, принадлежащей известному американскому миллиардеру российского происхождения Ленарду Блаватнику (совладелец ТНК-BP и РУСАЛ, ранее владел долей в «Связьинвесте»). В ходе второго раунда инвестиции внесли Блаватник и основатели сервиса, а также фонд Invenchure Partners, созданный бывшим главой российско
|03.04.2012
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«ТНК-ВР» повысила производительность системы управления SAP, обновив аппаратную платформу
орму мы смогли значительно увеличить мощность серверного парка, снизив потребление электроэнергии. “ТНК-BP” получила более мощное, надежное и современное аппаратное решение, рассчитанное на пер
|14.03.2012
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В ТНК-BP стартовал мега-проект ИТ-аутсорсинга
евартовске, Новом Уренгое и других регионах). Трехлетний контракт был получен Optima по результатам конкурса. Он начал действовать с 1 марта 2012 г., рассказал CNews заместитель вице-президента по ИТ ТНК-BP Антон Строкович. Непосредственно реализацией проекта занимается компания «Теском», входящая в группу Optima. В ее штат было переведено около 300 сотрудников компаний «ТБинформ» и «Спецре
|28.10.2011
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«Запсибнефтепродукт» автоматизировал договорной документооборот
Компания «Современные технологии» завершила внедрение решения «Шаблон договорной работы ТНК-BP “ПиТ”» на базе системы Directum в компании «Запсибнефтепродукт». Проект является часть
|10.10.2011
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CNews TV. Астерос оснастила штаб-квартиру ТНК-BP
Сегодня деловой облик города обретает новые черты. Компании создают \"офисы будущего\", оснащенные по последнему слову техники. Новая штаб-квартира одной из ведущих нефтяных компаний России - ТНК-ВР расположена в бизнес-центре \"Нордстар\". Офис оснащен современными инженерными и ИТ-системами и вносит свой вклад в развитие бизнеса компании.смотреть на CNews.TV
|23.09.2011
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Московский ТНК-ВР перешел на IP-телефонию
треннюю телефонную связь в едином нумерационном пространстве с другими московскими офисами компании ТНК-ВР", - отмечает Георгий Бурцев, вице-президент, директор департамента нефти и газа компан
|22.09.2011
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«Астерос» построил ИТ-инфраструктуру нового офиса ТНК-ВР
боту 3500 сотрудников и поддерживающих стремительное развитие бизнеса компании. Как заявили CNews в ТНК-BP, затраты на ИТ в бюджете проекта переезда в новый московский офис составили более $20
|22.09.2011
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Не сумев продать своего ИТ-аутсорсера, ТНК-BP решила его раздать
1 октября 2011 г. ТНК-BP объявит первый из ряда тендеров на внешний ИТ-аутсорсинг. «До конца года будет выбрана
|03.08.2011
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«Инфосистемы Джет» автоматизировали управление правами доступа в ТНК-BP
IdM) для ТНК-ВР. Проект реализован на базе Oracle Waveset (ранее Sun Java System Identity Manager). ТНК-BP уделяет большое внимание обеспечению информационной безопасности активов компании и эф
|17.06.2011
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«Эвола» автоматизировала управление эффективностью деятельности персонала ТНК-ВР в системе SAP ERP HCM
Компания ТНК-ВР завершила проект автоматизации процессов управления эффективностью деятельности и крат
|06.06.2011
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Претенденты на ИТ-бизнес ТНК-BP приступили к оценке его стоимости
Вторая попытка продать 100% дочку “ТНК-BP Холдинга” “ТБинформ”, отвечающую за ИТ-аутсорсинг материнской организации, дошла до ст
|04.03.2011
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«Ай-Теко» и «Танаис» автоматизировали договорную работу в «дочках» ТНК-BP
Компании «Ай-Теко», «Танаис» и ТНК-BP сообщили о завершении проекта по тиражированию типового решения, автоматизирующего дог
|08.02.2011
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«Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР
по разработке и внедрению корпоративного шаблона по управлению командировками в SAP ERP в компании ТНК-ВР. В рамках стратегии развития корпоративного шаблона по управлению персоналом ТНК-ВР
|27.09.2010
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«Ай-Теко» и SAP автоматизировали управление кадровым потенциалом в дочерних компаниях ТНК-ВР
Компании «Ай-Теко» и SAP объявляют о завершении внедрения системы управления персоналом на базе решения SAP ERP HCM «Управление человеческим капиталом» в дочерних предприятиях ТНК-ВР «Роспан Интернешнл», «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ), «ТНК-Нягань» и «ТНК-Уват». В сентябре 2009 г. «Ай-Теко» была выбрана компанией ТНК-ВР для тиражирования корпоративного шаблона в
|09.08.2010
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«Эвола» оптимизировала систему аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР
омпания «Эвола» сообщила о завершении модификации системы аналитической отчетности на базе SAP BW в ТНК-ВР. Аналитическая отчетность по управлению персоналом в компании ТНК-ВР на базе SA
|05.08.2010
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«Ай-Теко» тиражирует решение по договорной работе на базе Directum в «дочках» ТНК-BP
те, реализованного в 2008 г. на базе программного обеспечения Directum, в дочерних компаниях группы ТНК-BP. «Проект характеризуют сжатые сроки и необходимость неукоснительного соблюдения график
|26.07.2010
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Система учета геолого-технических мероприятий ТНК-BP прошла независимый аудит
о завершении независимого аудита системы автоматизации и стандартизации учета и планирования геолого-технических мероприятий (GTM DB), внедренной системным интегратором в 2008 г. в нефтяной компании ТНК-ВР. Аудит был проведен консалтинговой группой Ryder Scott Company Petroleum Consultants. В рамках проекта по заказу ТНК-ВР группа инженеров Ryder Scott Company Petroleum Consultants
|13.07.2010
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Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP"
тва «Группы компаний Систематика» о приобретении 100% акций «ТБинформ» - «дочки» нефтяной компании «ТНК-BP». На прошлой неделе служба одобрила аналогичное ходатайство от финской TietoEnator Glo
|15.04.2010
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Перерабатывающие предприятия ТНК-BP переводят работу с договорами в СЭД Directum
ctum продолжает тиражирование шаблона договорной работы «ПиТ» на платформе Directum на предприятиях ТНК-BP. Решение было внедрено на очередном предприятии блока — «Саратовском нефтеперерабатыва
|28.01.2010
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Топ-менеджер ТНК-ВР назначен вице-президентом «Ситроникса»
Ситроникса». Ранее Вадим Мелкумов был назначен президентом компании «Квант» и генеральным директором компании «Элакс». До прихода в «Ситроникс» он являлся директором департамента слияний и поглощений ТНК-ВР. «Вадим Мелкумов известен на рынке как опытный менеджер, с успехом справляющийся с задачами по развитию бизнеса, — прокомментировал назначение президент «Ситроникса» Сергей Асланян. — Мы
|21.01.2010
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«Лисичанский НПЗ» автоматизировал документооборот на базе Directum
а во-вторых, решения Directum функционируют на крупных нефтеперерабатывающих предприятиях холдинга «ТНК-BP». Таким образом, система Directum являлась не только привычным для высшего руководства
|30.10.2009
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Платформа VMware стала корпоративным стандартом ИТ-инфраструктуры ТНК-BP
Компания VMware сообщила о том, что ТНК-BP, российская нефтяная компания, сделала технологии виртуализации VMware стандартом корп
|09.09.2009
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«Микротест» внедрила акселераторы сетевого трафика для ТНК-BP
» завершила внедрение акселераторов сетевого трафика в пяти регионах деятельности нефтяной компании ТНК-BP. Это позволило заказчику на 10% снизить затраты на услуги операторов связи, говорится
|03.09.2009
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ТНК-ВР автоматизировала управление кадровым потенциалом на базе решений SAP
ния кадровым потенциалом на базе решения SAP ERP HCM «Управление человеческим капиталом» в компании ТНК-ВР. Для реализации проекта по автоматизации функций управления талантами были выбраны ком
|02.06.2009
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«Ай-Теко» и «Эвола» внедрили SAP HCM в «дочке» ТНК-ВР
вного стандарта управления персоналом на базе решений SAP HCM, внедряемого на дочерних предприятиях ТНК-BP, говорится в сообщении «Ай-Теко». Специалисты «Ай-Теко» и «Эвола» выполнили в «Саратов
|27.04.2009
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УК «Армекс» выиграла конкурс на обслуживание зданий и офисов ТНК-ВР
Управляющая компания «Армекс», входящая в состав группы инженерных компаний АРМО, подписала договор на эксплуатацию офисных зданий компании ТНК-ВР общей площадью 50 000 кв.м. В рамках подписанного договора «Армекс» будет выполнять комплексное обслуживание зданий, включая услуги по технической эксплуатации инженерных систем и управл
|21.04.2009
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Digital Security провела аудит SRM-системы ТНК-BP
шила работы по оценке защищенности системы управления взаимоотношениями с поставщиками для компании ТНК-BP. Для управления взаимоотношениями с поставщиками в ТНК-BP используется решение
|29.10.2008
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«Вектор» внедряет систему мониторинга транспортных средств в «дочке» ТНК-ВР
Радиокомпания «Вектор» приступила к реализации проекта по внедрению системы мониторинга управления транспортом в компании «Саратовнефтепродукт», дочернем предприятии компании ТНК-ВР. Летом 2008 г. «Саратовнефтепродукт» объявил конкурс на закупку системы спутниковой навигации и мониторинга транспортных средств. По итогам тендера право заключить контракт получила РК «
|17.10.2008
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Redlab/Redcenter внедрит SAP HCM в «дочке» ТНК-BP
Компания Redlab/Redcenter выиграла тендер ТНК-BP на выполнение работ по тиражированию функциональности системы управления персоналом на базе модуля HCM системы SAP ERP, являющейся для нефтяной компании корпоративным стандартом управлен
Роснефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Фридман Михаил 146 16
|Серова Елена 320 15
|Строкович Антон 53 15
|Вексельберг Виктор 155 14
|Хан Герман 56 13
|Кузьмичев Алексей 54 12
|Авен Петр 67 11
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 11
|Евтушенков Владимир 217 9
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 8
|Путин Владимир 3454 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Севрюков Алексей 19 6
|Косогов Андрей 33 6
|Слободин Михаил 56 6
|Петров Владимир 18 5
|Кукшев Вячеслав 13 5
|Цветков Юрий 9 5
|Головин Андрей 15 5
|Любимов Игорь 6 5
|Малютин Андрей 10 5
|Нейман Игорь 6 5
|Шумилин Алексей 5 5
|Новиков Евгений 49 5
|Мацоцкий Сергей 180 5
|Ермолаев Алексей 7 5
|Попова Мария 141 5
|Бартенева Мария 35 5
|Щеканов Александр 8 5
|Бандурин Гаральд 15 4
|Вроблевский Роман 7 4
|Меркушенков Евгений 8 4
|Рудь Сергей 7 4
|Блох Александр 4 4
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 4
|Ames Richard - Эймс Ричард 7 4
|Греф Герман 485 4
|Пегасов Сергей 55 4
|Усманов Алишер 311 4
|Кулик Вадим 206 4
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