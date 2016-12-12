KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий

Tegrus переходит на международный стандарт KNX Tegrus объявила о том, что ее специалисты прошли все стадии обучения по проектированию, инсталляции и обслуживанию решений на популярном мировом стандарте KNX, который применяется в Европе, Северной и Южной Америке и Азии. Как рассказали CNews в компании, использование технологии KNX открывает спектр новых возможностей при создании систем

Embedded Systems SIA презентовала Smart Audio System KNX Литовская компания Embedded Systems, разработчик и производитель KNX-устройств и акционер международной ассоциации KNX, выводит на рынок новую аудиосис

Arcus-EDS предлагает 3,5 дюймовый сенсорный KNX-дисплей Touch_IT C3 Компания Arcus-EDS GmbH,- разработчик устройств на платформе автоматизации зданий KNX, представила новый KNX-TFT дисплей с сенсорным экраном Touch_IT C3. Дисплей размер

Embedded Systems SIA продемонстрировала в Москве KNX/LED-драйвер Латвийская компания Embedded Systems, разработчик и производитель KNX-устройств, на выставке Hi-Tech building 2010 продемонстрировала на стенде своего партнера

Guangzhou Hedong Electronic Co. анонсировала многоканальные релейные модули истем домашней автоматики и управления освещением, зарегистрированный член международной ассоциации KNX, предлагает под брендом HDL новые устройства – многоканальные релейные модули. Пока серти

Cisco стала 200-м членом международной ассоциации KNX В канун 20-летия технологии KNX Cisco стала двухсотым членом международной ассоциации KNX - мирового стандарта для

Сервер визуализации eibPort предлагает новые возможности , германский разработчик инновационных продуктов с интуитивным удобством обслуживания для платформы KNX/EIB, анонсировала новые возможности шлюза eibPort. eibPort – удачное и экономически оправ

Jung разработала новую систему сенсорных модулей ила свои инновационные разработки и устройства. Основной акцент был сделан на сегменте оборудования KNX/EIB. Новая модульная система хорошо продумана, в ней предусмотрены от 1 до 4 клавиш управ

ESYLUX предлагает мини-датчики присутствия для «умного» дома на протоколе KNX для автоматического управления освещением в зданиях, представила две новые модели потолочных датчиков присутствия серии «Mini», предназначенные для применения в системах управления на базе технологии KNX: PD-C 360i/12 mini KNX и PD-C 360i/8 mini KNX. Такие датчики присутствия позволяют выполнять несколько функций, например, автоматическое включение и выключение освещения или д

Siemens представит новые комнатные KNX-термостаты RDF номия» и «Защита». Энергоэффективность достигается за счет возможности сетевого обмена по протоколу KNX с другими контроллерами, работой по расписанию, возможностью централизованного задания ре

Платформа KNX станет основой автоматизации зданий Технология KNX предусматривает различные варианты топологии сети - шина (линия), любые ответвления (необ

Jung презентовал настенный музыкальный центр с устройствами Apple ационные разработки и устройства, среди которых основной акцент был сделан на сегменте оборудования KNX/EIB. Среди новинок был представлен музыкальный центр, встраиваемый на стене в обычную мон

Loxone предлагает логический контроллер для платформы автоматизации зданий KNX Функциональный KNX-модуль LoxLIVE компании Loxone существенно расширяет возможности обычной инсталляции «умн

Technodom выпустила новый KNX-контроллер HX Германская компания Technodom предлагает новый KNX-контроллер для применения в области HVAC (вентиляции, отопления и кондиционирования) в системах «умных» домов. Он стал дешевле и обладает улучшенными характеристиками контроля температуры и

Somfy предлагает новые исполнительные устройства для управления приводами енностью, предложила новые исполнительные устройства для управления приводами. В отличие от обычных KNX-устройств на 230 или 24 В, новые исполнительные устройства работают вместе с приводами So

Theben предлагает новинку - датчик движения SPHINX 105-300 KNX Известный германский производитель Theben выпустил 2-х канальный датчик движения SPHINX 105-300 KNX. Он обеспечивает управление двумя независимыми группами светильников и имеет встроенный к

Eelectron предлагает комнатный KNX- термостат Итальянский производитель технологии KNX, компания Eelectron выпускает комнатный термостат Inwall TM11A01KNX/TM11A11KNX . Он предн

Lingg&Janke предлагает комбинированный KNX-блок питания с релейным модулем и интерфейсом шины Lingg&Janke анонсировала универсальные устройства для проектов «умных» домов с использованием технологии KNX. Они сочетают в себе стандартный источник питания с интегрированным дросселем, встроенные 6-канальный исполнительный релейный модуль и интерфейс для доступа к сети. Доступны две модификации

Zennio разработала KNX-интерфейс для управления системой кондиционеров Испанская компания Zennio выпустила новое устройство KLIC-DI - двунаправленный KNX-интерфейс для создания системы управления кондиционерами Daikin SKY и VRV. Система кондиц

Создается российский клуб пользователей технологии KNX В России объявлено о создании Клуба пользователей технологии KNX. Подобные клубы при поддержке международной ассоциации KNX работают уже в восьми е

Siemens анонсировала универсальные KNX-диммеры одульных универсальных диммеров позволяет подключать до пяти вспомогательных блоков к одному главному модулю. Все вспомогательные модули могут использоваться и в обычных электроинсталляциях, без сети KNX. Их можно присоединять к обычным выключателям для коммутации и диммирования. Два типа главных модулей 528/31 и 527/31 позволяют диммировать нагрузки до 300 Вт или 500 Вт. Вспомогательные мо

Theben предлагает универсальные релейные KNX - модули MIX 2 Контроллеры RMG 8 S KNX известного германского производителя Theben предназначены для включения и отключения элек

NetxAutomation предлагает простую визуализацию для систем KNX NetxAutomation занимается разработкой программ для визуализации различных систем автоматизации, в том числе и для платформы KNX. Для нее NetxAutomation предлагает программу Voyager в нескольких вариантах – с прямым подключением к шине (direct-KNX) и вариант с официальным OPC-сервером для технологии KNX

Gewiss предлагает решение для удаленного контроля KNX-системы сообщений управлять исполнительными устройствами, а также посылать текстовые сообщения от устройств KNX-сети на выбранный сотовый номер. Программирование набираемых номеров и сообщений осуществ

Siemens предложил новое поколение KNX-выключателей серии GAMMA instabus ы и различные цветовые варианты дизайнерского исполнения. Выключатель с 4-мя клавишами и ИК-приемником DELTA style Единая программа 909301 обеспечивает выполнение выключателями функций, основанных на KNX технологии: коммутация, диммирование (изменение яркости), передача значений яркости и температуры, управление жалюзи/рольставнями, вызов «световых» сцен, конфигурирование режимов LED-индика

Ассоциация KNX показала новую версию инженерного ПО ETS4 Презентация новой версии ETS состоялась на выставке L&B. На стенде международной ассоциации KNX были установлены компьютеры с новой версией программы. Основное ее преимущество –переход

Вasalte выпускает новые сенсорные KNX-выключатели Бельгийская фирма Вasalte на выставке L&B продемонстрировала несколько вариантов сенсорных KNX-выключателей в прекрасном дизайне. Есть изделия в металле, коже и даже стекле. Количество клавиш от 1 до 4. У всех выключателей есть светодиодная подсветка с программируемым цветом свечения

KNX- производители предлагают диммеры для LED на выставке L&B принципиально новые устройства для систем автоматизации зданий - диммеры платформы KNX для светодиодных ламп и светильников. Такие устройства будут находить все большее примене

Intesis Software представил новые шлюзы для интеграции в сети KNX и EnOcean одитель шлюзов для интеграции систем управления зданий с коммуникационными протоколами BACnet, LON, KNX, Modbus, M-Bus и другими, показал на своем стенде на прошедшей выставке L&B несколько нов

Проекты российских компаний получили престижные европейские премии ей «ЭкоПрог», был награжден как лучший проект в номинации «Международный проект - Европа», сообщает Knx.org. Офисные помещения ВТБ занимают 32 этажа (более 60 000 кв.м.) в башне «Запад» комплек