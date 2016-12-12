Получите все материалы CNews по ключевому слову
KNX EIB European Installation Bus Европейская установочная шина Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий
|12.12.2016
|
Tegrus переходит на международный стандарт KNX
Tegrus объявила о том, что ее специалисты прошли все стадии обучения по проектированию, инсталляции и обслуживанию решений на популярном мировом стандарте KNX, который применяется в Европе, Северной и Южной Америке и Азии. Как рассказали CNews в компании, использование технологии KNX открывает спектр новых возможностей при создании систем
|12.01.2011
|
Embedded Systems SIA презентовала Smart Audio System KNX
Литовская компания Embedded Systems, разработчик и производитель KNX-устройств и акционер международной ассоциации KNX, выводит на рынок новую аудиосис
|20.12.2010
|
Arcus-EDS предлагает 3,5 дюймовый сенсорный KNX-дисплей Touch_IT C3
Компания Arcus-EDS GmbH,- разработчик устройств на платформе автоматизации зданий KNX, представила новый KNX-TFT дисплей с сенсорным экраном Touch_IT C3. Дисплей размер
|10.12.2010
|
Embedded Systems SIA продемонстрировала в Москве KNX/LED-драйвер
Латвийская компания Embedded Systems, разработчик и производитель KNX-устройств, на выставке Hi-Tech building 2010 продемонстрировала на стенде своего партнера
|27.10.2010
|
Guangzhou Hedong Electronic Co. анонсировала многоканальные релейные модули
истем домашней автоматики и управления освещением, зарегистрированный член международной ассоциации KNX, предлагает под брендом HDL новые устройства – многоканальные релейные модули. Пока серти
|26.10.2010
|
Cisco стала 200-м членом международной ассоциации KNX
В канун 20-летия технологии KNX Cisco стала двухсотым членом международной ассоциации KNX - мирового стандарта для
|26.10.2010
|
Сервер визуализации eibPort предлагает новые возможности
, германский разработчик инновационных продуктов с интуитивным удобством обслуживания для платформы KNX/EIB, анонсировала новые возможности шлюза eibPort. eibPort – удачное и экономически оправ
|25.10.2010
|
Jung разработала новую систему сенсорных модулей
ила свои инновационные разработки и устройства. Основной акцент был сделан на сегменте оборудования KNX/EIB. Новая модульная система хорошо продумана, в ней предусмотрены от 1 до 4 клавиш управ
|19.10.2010
|
ESYLUX предлагает мини-датчики присутствия для «умного» дома на протоколе KNX
для автоматического управления освещением в зданиях, представила две новые модели потолочных датчиков присутствия серии «Mini», предназначенные для применения в системах управления на базе технологии KNX: PD-C 360i/12 mini KNX и PD-C 360i/8 mini KNX. Такие датчики присутствия позволяют выполнять несколько функций, например, автоматическое включение и выключение освещения или д
|11.10.2010
|
Siemens представит новые комнатные KNX-термостаты RDF
номия» и «Защита». Энергоэффективность достигается за счет возможности сетевого обмена по протоколу KNX с другими контроллерами, работой по расписанию, возможностью централизованного задания ре
|08.10.2010
|
Платформа KNX станет основой автоматизации зданий
Технология KNX предусматривает различные варианты топологии сети - шина (линия), любые ответвления (необ
|07.10.2010
|
Jung презентовал настенный музыкальный центр с устройствами Apple
ационные разработки и устройства, среди которых основной акцент был сделан на сегменте оборудования KNX/EIB. Среди новинок был представлен музыкальный центр, встраиваемый на стене в обычную мон
|06.10.2010
|
Loxone предлагает логический контроллер для платформы автоматизации зданий KNX
Функциональный KNX-модуль LoxLIVE компании Loxone существенно расширяет возможности обычной инсталляции «умн
|29.09.2010
|
Technodom выпустила новый KNX-контроллер HX
Германская компания Technodom предлагает новый KNX-контроллер для применения в области HVAC (вентиляции, отопления и кондиционирования) в системах «умных» домов. Он стал дешевле и обладает улучшенными характеристиками контроля температуры и
|24.09.2010
|
Somfy предлагает новые исполнительные устройства для управления приводами
енностью, предложила новые исполнительные устройства для управления приводами. В отличие от обычных KNX-устройств на 230 или 24 В, новые исполнительные устройства работают вместе с приводами So
|02.09.2010
|
Theben предлагает новинку - датчик движения SPHINX 105-300 KNX
Известный германский производитель Theben выпустил 2-х канальный датчик движения SPHINX 105-300 KNX. Он обеспечивает управление двумя независимыми группами светильников и имеет встроенный к
|17.08.2010
|
Eelectron предлагает комнатный KNX- термостат
Итальянский производитель технологии KNX, компания Eelectron выпускает комнатный термостат Inwall TM11A01KNX/TM11A11KNX . Он предн
|16.08.2010
|
Lingg&Janke предлагает комбинированный KNX-блок питания с релейным модулем и интерфейсом шины
Lingg&Janke анонсировала универсальные устройства для проектов «умных» домов с использованием технологии KNX. Они сочетают в себе стандартный источник питания с интегрированным дросселем, встроенные 6-канальный исполнительный релейный модуль и интерфейс для доступа к сети. Доступны две модификации
|11.08.2010
|
Zennio разработала KNX-интерфейс для управления системой кондиционеров
Испанская компания Zennio выпустила новое устройство KLIC-DI - двунаправленный KNX-интерфейс для создания системы управления кондиционерами Daikin SKY и VRV. Система кондиц
|29.07.2010
|
Создается российский клуб пользователей технологии KNX
В России объявлено о создании Клуба пользователей технологии KNX. Подобные клубы при поддержке международной ассоциации KNX работают уже в восьми е
|06.07.2010
|
Siemens анонсировала универсальные KNX-диммеры
одульных универсальных диммеров позволяет подключать до пяти вспомогательных блоков к одному главному модулю. Все вспомогательные модули могут использоваться и в обычных электроинсталляциях, без сети KNX. Их можно присоединять к обычным выключателям для коммутации и диммирования. Два типа главных модулей 528/31 и 527/31 позволяют диммировать нагрузки до 300 Вт или 500 Вт. Вспомогательные мо
|06.07.2010
|
Theben предлагает универсальные релейные KNX - модули MIX 2
Контроллеры RMG 8 S KNX известного германского производителя Theben предназначены для включения и отключения элек
|25.06.2010
|
NetxAutomation предлагает простую визуализацию для систем KNX
NetxAutomation занимается разработкой программ для визуализации различных систем автоматизации, в том числе и для платформы KNX. Для нее NetxAutomation предлагает программу Voyager в нескольких вариантах – с прямым подключением к шине (direct-KNX) и вариант с официальным OPC-сервером для технологии KNX
|24.06.2010
|
Gewiss предлагает решение для удаленного контроля KNX-системы
сообщений управлять исполнительными устройствами, а также посылать текстовые сообщения от устройств KNX-сети на выбранный сотовый номер. Программирование набираемых номеров и сообщений осуществ
|11.06.2010
|
Siemens предложил новое поколение KNX-выключателей серии GAMMA instabus
ы и различные цветовые варианты дизайнерского исполнения. Выключатель с 4-мя клавишами и ИК-приемником DELTA style Единая программа 909301 обеспечивает выполнение выключателями функций, основанных на KNX технологии: коммутация, диммирование (изменение яркости), передача значений яркости и температуры, управление жалюзи/рольставнями, вызов «световых» сцен, конфигурирование режимов LED-индика
|27.05.2010
|
Ассоциация KNX показала новую версию инженерного ПО ETS4
Презентация новой версии ETS состоялась на выставке L&B. На стенде международной ассоциации KNX были установлены компьютеры с новой версией программы. Основное ее преимущество –переход
|20.05.2010
|
Вasalte выпускает новые сенсорные KNX-выключатели
Бельгийская фирма Вasalte на выставке L&B продемонстрировала несколько вариантов сенсорных KNX-выключателей в прекрасном дизайне. Есть изделия в металле, коже и даже стекле. Количество клавиш от 1 до 4. У всех выключателей есть светодиодная подсветка с программируемым цветом свечения
|19.05.2010
|
KNX- производители предлагают диммеры для LED
на выставке L&B принципиально новые устройства для систем автоматизации зданий - диммеры платформы KNX для светодиодных ламп и светильников. Такие устройства будут находить все большее примене
|18.05.2010
|
Intesis Software представил новые шлюзы для интеграции в сети KNX и EnOcean
одитель шлюзов для интеграции систем управления зданий с коммуникационными протоколами BACnet, LON, KNX, Modbus, M-Bus и другими, показал на своем стенде на прошедшей выставке L&B несколько нов
|23.04.2010
|
Проекты российских компаний получили престижные европейские премии
ей «ЭкоПрог», был награжден как лучший проект в номинации «Международный проект - Европа», сообщает Knx.org. Офисные помещения ВТБ занимают 32 этажа (более 60 000 кв.м.) в башне «Запад» комплек
|01.04.2010
|
Школа АСУЗ обучает технологии KNX
едины прошлого года. Совместно с компанией "Гилэнд" с сентября прошло 4 тренинга " Уроки технологии KNX на оборудование GIRA". 23 слушателя, прошедших обучение, получили сертификаты "Академии G
