KNX EIB European Installation Bus Европейская установочная шина Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий

KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий

УПОМИНАНИЯ


12.12.2016 Tegrus переходит на международный стандарт KNX

Tegrus объявила о том, что ее специалисты прошли все стадии обучения по проектированию, инсталляции и обслуживанию решений на популярном мировом стандарте KNX, который применяется в Европе, Северной и Южной Америке и Азии. Как рассказали CNews в компании, использование технологии KNX открывает спектр новых возможностей при создании систем

12.01.2011 Embedded Systems SIA презентовала Smart Audio System KNX

Литовская компания Embedded Systems, разработчик и производитель KNX-устройств и акционер международной ассоциации KNX, выводит на рынок новую аудиосис
20.12.2010 Arcus-EDS предлагает 3,5 дюймовый сенсорный KNX-дисплей Touch_IT C3

Компания Arcus-EDS GmbH,- разработчик устройств на платформе автоматизации зданий KNX, представила новый KNX-TFT дисплей с сенсорным экраном Touch_IT C3. Дисплей размер
10.12.2010 Embedded Systems SIA продемонстрировала в Москве KNX/LED-драйвер

Латвийская компания Embedded Systems, разработчик и производитель KNX-устройств, на выставке Hi-Tech building 2010 продемонстрировала на стенде своего партнера
27.10.2010 Guangzhou Hedong Electronic Co. анонсировала многоканальные релейные модули

истем домашней автоматики и управления освещением, зарегистрированный член международной ассоциации KNX, предлагает под брендом HDL новые устройства – многоканальные релейные модули. Пока серти
26.10.2010 Cisco стала 200-м членом международной ассоциации KNX

В канун 20-летия технологии KNX Cisco стала двухсотым членом международной ассоциации KNX - мирового стандарта для
26.10.2010 Сервер визуализации eibPort предлагает новые возможности

, германский разработчик инновационных продуктов с интуитивным удобством обслуживания для платформы KNX/EIB, анонсировала новые возможности шлюза eibPort. eibPort – удачное и экономически оправ
25.10.2010 Jung разработала новую систему сенсорных модулей

ила свои инновационные разработки и устройства. Основной акцент был сделан на сегменте оборудования KNX/EIB. Новая модульная система хорошо продумана, в ней предусмотрены от 1 до 4 клавиш управ
19.10.2010 ESYLUX предлагает мини-датчики присутствия для «умного» дома на протоколе KNX

для автоматического управления освещением в зданиях, представила две новые модели потолочных датчиков присутствия серии «Mini», предназначенные для применения в системах управления на базе технологии KNX: PD-C 360i/12 mini KNX и PD-C 360i/8 mini KNX. Такие датчики присутствия позволяют выполнять несколько функций, например, автоматическое включение и выключение освещения или д
11.10.2010 Siemens представит новые комнатные KNX-термостаты RDF

номия» и «Защита». Энергоэффективность достигается за счет возможности сетевого обмена по протоколу KNX с другими контроллерами, работой по расписанию, возможностью централизованного задания ре
08.10.2010 Платформа KNX станет основой автоматизации зданий

Технология KNX предусматривает различные варианты топологии сети - шина (линия), любые ответвления (необ
07.10.2010 Jung презентовал настенный музыкальный центр с устройствами Apple

ационные разработки и устройства, среди которых основной акцент был сделан на сегменте оборудования KNX/EIB. Среди новинок был представлен музыкальный центр, встраиваемый на стене в обычную мон
06.10.2010 Loxone предлагает логический контроллер для платформы автоматизации зданий KNX

Функциональный KNX-модуль LoxLIVE компании Loxone существенно расширяет возможности обычной инсталляции «умн
29.09.2010 Technodom выпустила новый KNX-контроллер HX

Германская компания Technodom предлагает новый KNX-контроллер для применения в области HVAC (вентиляции, отопления и кондиционирования) в системах «умных» домов. Он стал дешевле и обладает улучшенными характеристиками контроля температуры и
24.09.2010 Somfy предлагает новые исполнительные устройства для управления приводами

енностью, предложила новые исполнительные устройства для управления приводами. В отличие от обычных KNX-устройств на 230 или 24 В, новые исполнительные устройства работают вместе с приводами So
02.09.2010 Theben предлагает новинку - датчик движения SPHINX 105-300 KNX

Известный германский производитель Theben выпустил 2-х канальный датчик движения SPHINX 105-300 KNX. Он обеспечивает управление двумя независимыми группами светильников и имеет встроенный к
17.08.2010 Eelectron предлагает комнатный KNX- термостат

Итальянский производитель технологии KNX, компания Eelectron выпускает комнатный термостат Inwall TM11A01KNX/TM11A11KNX . Он предн
16.08.2010 Lingg&Janke предлагает комбинированный KNX-блок питания с релейным модулем и интерфейсом шины

Lingg&Janke анонсировала универсальные устройства для проектов «умных» домов с использованием технологии KNX. Они сочетают в себе стандартный источник питания с интегрированным дросселем, встроенные 6-канальный исполнительный релейный модуль и интерфейс для доступа к сети. Доступны две модификации
11.08.2010 Zennio разработала KNX-интерфейс для управления системой кондиционеров

Испанская компания Zennio выпустила новое устройство KLIC-DI - двунаправленный KNX-интерфейс для создания системы управления кондиционерами Daikin SKY и VRV. Система кондиц
29.07.2010 Создается российский клуб пользователей технологии KNX

В России объявлено о создании Клуба пользователей технологии KNX. Подобные клубы при поддержке международной ассоциации KNX работают уже в восьми е
06.07.2010 Siemens анонсировала универсальные KNX-диммеры

одульных универсальных диммеров позволяет подключать до пяти вспомогательных блоков к одному главному модулю. Все вспомогательные модули могут использоваться и в обычных электроинсталляциях, без сети KNX. Их можно присоединять к обычным выключателям для коммутации и диммирования. Два типа главных модулей 528/31 и 527/31 позволяют диммировать нагрузки до 300 Вт или 500 Вт. Вспомогательные мо
06.07.2010 Theben предлагает универсальные релейные KNX - модули MIX 2

Контроллеры RMG 8 S KNX известного германского производителя Theben предназначены для включения и отключения элек
25.06.2010 NetxAutomation предлагает простую визуализацию для систем KNX

NetxAutomation занимается разработкой программ для визуализации различных систем автоматизации, в том числе и для платформы KNX. Для нее NetxAutomation предлагает программу Voyager в нескольких вариантах – с прямым подключением к шине (direct-KNX) и вариант с официальным OPC-сервером для технологии KNX
24.06.2010 Gewiss предлагает решение для удаленного контроля KNX-системы

сообщений управлять исполнительными устройствами, а также посылать текстовые сообщения от устройств KNX-сети на выбранный сотовый номер. Программирование набираемых номеров и сообщений осуществ
11.06.2010 Siemens предложил новое поколение KNX-выключателей серии GAMMA instabus

ы и различные цветовые варианты дизайнерского исполнения. Выключатель с 4-мя клавишами и ИК-приемником DELTA style Единая программа 909301 обеспечивает выполнение выключателями функций, основанных на KNX технологии: коммутация, диммирование (изменение яркости), передача значений яркости и температуры, управление жалюзи/рольставнями, вызов «световых» сцен, конфигурирование режимов LED-индика
27.05.2010 Ассоциация KNX показала новую версию инженерного ПО ETS4

Презентация новой версии ETS состоялась на выставке L&B. На стенде международной ассоциации KNX были установлены компьютеры с новой версией программы. Основное ее преимущество –переход

20.05.2010 Вasalte выпускает новые сенсорные KNX-выключатели

Бельгийская фирма Вasalte на выставке L&B продемонстрировала несколько вариантов сенсорных KNX-выключателей в прекрасном дизайне. Есть изделия в металле, коже и даже стекле. Количество клавиш от 1 до 4. У всех выключателей есть светодиодная подсветка с программируемым цветом свечения
19.05.2010 KNX- производители предлагают диммеры для LED

на выставке L&B принципиально новые устройства для систем автоматизации зданий - диммеры платформы KNX для светодиодных ламп и светильников. Такие устройства будут находить все большее примене
18.05.2010 Intesis Software представил новые шлюзы для интеграции в сети KNX и EnOcean

одитель шлюзов для интеграции систем управления зданий с коммуникационными протоколами BACnet, LON, KNX, Modbus, M-Bus и другими, показал на своем стенде на прошедшей выставке L&B несколько нов
23.04.2010 Проекты российских компаний получили престижные европейские премии

ей «ЭкоПрог», был награжден как лучший проект в номинации «Международный проект - Европа», сообщает Knx.org. Офисные помещения ВТБ занимают 32 этажа (более 60 000 кв.м.) в башне «Запад» комплек
01.04.2010 Школа АСУЗ обучает технологии KNX

едины прошлого года. Совместно с компанией "Гилэнд" с сентября прошло 4 тренинга " Уроки технологии KNX на оборудование GIRA". 23 слушателя, прошедших обучение, получили сертификаты "Академии G

Публикаций - 94, упоминаний - 157

KNX и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1730 11
JUNG 17 8
Siemens AG - Siemens Group 2624 7
Delta Controls - Дельта Контролс 12 7
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 7
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 367 5
Intelvision - Интелвижен Групп 22 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 324 4
LG Electronics 3666 4
Крок - Croc 1813 4
Crestron 100 4
Apple Inc 12517 4
Делайт 2000 - DeLight 42 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 321 3
Johnson Controls 33 3
Унисервис 6 3
ЭкоПрог - EcoProg - Экопрог АТ - Экопрог Авиационные Технологии 25 3
Эдванс-С 4 3
Samsung Electronics 10545 3
Beltel - Белтел 145 2
Phoenix Contact - Феникс Контакт 51 2
Аргус-Спектр 14 2
АРМО ГК 168 2
Schneider Electric 588 2
Rittal - EPLAN S&S - EPLAN Software & Service - ЕПЛАН Программное обеспечение и услуги 17 2
Legrand 79 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 2
Восход ФГБУ НИИ 676 2
Bang&Olufsen - B&O 140 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
БИС - Банковские информационные системы 100 1
Sonos 26 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
Stripe 29 1
Nest 39 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Открытые технологии 714 1
Vivitek - Вивитек 19 1
ПроСофт - ProSoft 81 1
Daikin Industries 46 4
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 3
Aerostar Hotels - Аэростар 29 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 169 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 937 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Миракс Групп - Mirax Group 17 2
Nikoliers - Colliers - Николиерс 17 2
Башня Федерация 16 2
Арена Мытищи - Ледовый Дворец Арена Мытищи 2 2
Транснефть Приволга - Приволжскнефтепровод 4 2
Арена Балашиха - Ледовый дворец имени Ю. Е. Ляпкина 2 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2963 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 74 1
Miele - Миле 137 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 29 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 32 1
ОНЭКСИМ ГК 48 1
Swarovski AG 73 1
Экспотроника ВК 40 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 91 1
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 3 1
IHG Hotels & Resorts - InterContinental Hotels Group PLC 11 1
Данапо 1 1
Астория 9 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 491 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 502 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 203 1
Лента - Сеть розничной торговли 2236 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 523 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 463 1
BP - British Petroleum 182 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 24 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 339 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 3
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3489 2
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по земельным отношениям и строительству 3 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 67 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 761 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4738 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6406 3
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1474 2
OSI - Open Source Initiative 76 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 71 1
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
РАСС ОФСОО - Российская ассоциация спортивных сооружений - Общероссийская общественная организация 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 374 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 48
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 562 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 21
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5880 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6212 20
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 75 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9210 19
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2325 16
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2800 15
LonWorks - local operating network - сетевая платформа 38 14
DIN-рейка - обобщённое название металлического профиля в электротехнике 93 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 13
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2004 12
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 599 11
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1077 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10481 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12811 8
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3728 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 8
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 160 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2778 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 7
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 443 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4310 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11389 6
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1405 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4015 6
Умные платформы 1828 6
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью 1603 5
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4372 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 5
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1121 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10250 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3274 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1040 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21636 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12621 5
Apple iPod 1550 6
Microsoft Windows 2000 8662 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7291 5
Gira HomeServer 5 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 962 4
Apple iPad 3907 4
Microsoft Windows 16197 4
Gira FacilityServer 3 3
Linux OS 10734 3
Microsoft ActiveX 210 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 902 2
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 26 2
Visiomatic visiPad 3 2
Intelvision SmartUnity 4 2
Echelon Corp - LonTalk 8 2
Philips Hue - Умные лампы и светильники 27 2
Apple - App Store 2981 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 2
Google Android 14550 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2016 2
Apple iTunes Store 1115 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3412 1
Apple HomeKit 46 1
JUNG Visu Pro - серия серверов 1 1
Logitech MX 26 1
Siemens - Simatic Profibus - открытая промышленная сеть 23 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
ABB-free@home - открытая платформа API для автоматизации умных домов 2 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 28 1
Cisco Digital Signage 4 1
iRidium lite 2 1
iRidium store 2 1
iRidium pro 2 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 212 1
Пасеков Владимир 24 8
Широков Александр 25 3
Орлов Дмитрий 24 3
Гутман Виктор 17 3
Головин Андрей 15 3
Воеводенко Нина 6 3
Вроблевский Роман 7 3
Епишина Елена 3 3
Трифонов Михаил 3 3
Пуговкин Олег 3 3
Невзоров Михаил 5 3
Иванов Владимир 64 3
Королев Сергей 44 2
Александров Артур 6 2
Пека Павел 5 2
Румакин Игорь 5 2
Чех Сергей 2 2
Полуденный Александр 2 2
Голвачев Александр 2 2
Лященко Григорий 4 2
Лукманов Денис 2 2
Левчук Михаил 3 2
Зельдец Игорь 26 1
Гурвич Александр 1 1
Карпинский Алексей 42 1
Воробьёв Алексей 10 1
Фолин Михаил 1 1
Забусов Николай 10 1
Щетинин Владимир 15 1
Ризаев Олег 2 1
Бондаренко Юрий 2 1
Никифоров Игорь 31 1
Лановенко Светлана 1 1
Миядзи Хироки 2 1
Delorme Philippe - Делорм Филипп 5 1
Васинкин Александр 1 1
Зверев Андрей 59 1
Афанасьев Вадим 9 1
Баранова Ирина 10 1
Тимофеева Людмила 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 39
Германия - Федеративная Республика 12895 22
Европа 24560 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 14
Испания - Королевство 3754 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 436 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5321 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 4
Бельгия - Королевство 1165 3
Италия - Итальянская Республика 4417 3
Солнечная система - Solar system 2539 3
Чехия - Чешская Республика 1328 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 376 2
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 2
Япония 13489 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4066 2
Канада 4968 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3372 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 803 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 982 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13519 2
Земля - планета Солнечной системы 10596 2
Франция - Французская Республика 7959 2
Украина 7757 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 216 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 262 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 508 1
Гондурас - Республика 39 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 54 1
Москва - ЮВАО - Выхино-Жулебино 31 1
Южная Корея - Республика 6810 1
Индия - Bharat 5637 1
Китай - Тайвань 4112 1
Турция - Турецкая республика 2467 1
Индонезия - Республика 997 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1047 1
Таиланд - Королевство 852 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5224 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5966 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17194 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5316 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4291 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6285 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3164 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11341 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5829 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1553 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1429 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4276 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6167 3
Английский язык 6844 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5217 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3730 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2882 3
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 467 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 760 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1643 2
Аренда 2557 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3129 2
Дневной свет - Дневное освещение 144 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 93 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2907 2
Философия - Philosophy 486 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2701 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4363 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2230 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2972 2
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 363 1
Экономический эффект 1179 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
РИА Новости 968 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 7
Markets&Markets Research 113 1
IDC - International Data Corporation 4936 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 47 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
День молодёжи - 27 июня 976 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 724 1
