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РАО ЕЭС России ПАО Единая энергосистема России Единая энергетическая система России

РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России


25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate

ние в Единой энергетической системе России. В число задач СО ЕЭС входят управление технологическими режимами работы объектов энергетики в режиме реального времени, обеспечение перспективного развития ЕЭС России, обеспечение единства и эффективной работы технологических механизмов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности. В состав АО «СО ЕЭС» входят исполнительный аппарат
25.04.2025 Системный оператор ЕЭС России доверил защиту сетей решениям UserGate

ние в Единой энергетической системе России. В число задач СО ЕЭС входят управление технологическими режимами работы объектов энергетики в режиме реального времени, обеспечение перспективного развития ЕЭС России, обеспечение единства и эффективной работы технологических механизмов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности. В состав АО «СО ЕЭС» входят исполнительный аппарат
08.07.2015 Интегратора бывшей РАО «ЕЭС России» отдали под контроль ФСК ЕЭС

аже 20% доли в IT Energy. Компания IT Energy создавалась в 2008 г. для консолидации ИТ-активов РАО «ЕЭС России» – бывшего монополиста в области электроэнергетики. В конце 2000-х годов была заве
11.11.2010 Ленинградское управление ЕЭС России переехало в интеллектуальное здание

од оперативно-диспетчерского управления Ленинградского РДУ стал заключительным этапом 15-летней работы по созданию комплекса зданий диспетчерских центров в Санкт-Петербурге, которая была инициирована РАО ЕЭС России еще в 1995 году. Первая очередь здания была введена в эксплуатацию в 2002 году. В период с 2007 по 2008 год был разработан проект строительства второй очереди здания. В октябре 2
14.04.2008 Реструктуризация «ГВЦ Энергетики» утверждена РАО «ЕЭС России»

Совет директоров РАО «ЕЭС России» утвердил схему реструктуризации ОАО «ГВЦ Энергетики». В соответствии с этим решен
20.03.2008 «ЛК» и РАО «ЕЭС России» объявили о начале реализации совместной стратегической программы

о», производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама, и РАО «ЕЭС России» подписали соглашение о реализации совместной стратегической программы «Защита инф
19.12.2007 «Крок» помог создать новый диспетчерский центр Московской энергосистемы ЕЭС России

Управление электроэнергетическим режимом ЕЭС России в операционной зоне филиала СО – ЦДУ ЕЭС – Московского регионального диспетчерского управления (Московского РДУ) переведено в новый диспетчерский центр. Операционная зона Московского
14.12.2007 IT Team Energy: итоги

шла 6-я Всероссийская отраслевая конференция для руководителей и специалистов ИТ-служб ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» IT Team Energy "Единое ИТ-пространство энергетики в постреформенный период". В ме
06.11.2007 В РАО «ЕЭС России» будут использоваться решения Avaya

Компания Avaya, мировой поставщик приложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций, и РАО «ЕЭС России» объявили о подписании стратегического соглашения. Компании будут развивать сотруд
06.11.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy

РАО «ЕЭС России» и «ГВЦ Энергетики» с 20 по 23 ноября 2007 года проводят 6-ю Всероссийскую отрасле
31.10.2007 «АйТи» поможет РАО «ЕЭС России» оптимизировать электронные закупки

o с ERP-системами участников электронных торгов. С ее помощью энергетические компании холдинга РАО «ЕЭС России» смогут интегрировать свои ERP-системы Oracle E-Business Suite с порталом B2B-Ener
29.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy

РАО «ЕЭС России» и «ГВЦ Энергетики» с 20 по 23 ноября 2007 года проводят 6-ю Всероссийскую отрасле
22.10.2007 20 ноября откроется IT Team Energy

РАО «ЕЭС России» и «ГВЦ Энергетики» с 20 по 23 ноября 2007 года проводят 6-ю Всероссийскую отрасле
15.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy

РАО «ЕЭС России» и «ГВЦ Энергетики» с 20 по 23 ноября 2007 года проводят VI Всероссийскую отраслев
08.10.2007 20 ноября откроется IT Team Energy

РАО «ЕЭС России» и «ГВЦ Энергетики» с 20 по 23 ноября 2007 года проводят 6-ю Всероссийскую отрасле
01.10.2007 20 ноября откроется конференция IT Team Energy

РАО «ЕЭС России» и «ГВЦ Энергетики» с 20 по 23 ноября 2007 года проводят 6-ю Всероссийскую отрасле
11.05.2007 «Дочка» РАО ЕЭС России перешла на «1С:Предприятие 8»

авленческой отчетности и ряда других бизнес-процессов организации. «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы» (СО – ЦДУ ЕЭС) является дочерней компанией РАО ЕЭС России. Основная задача организации – обеспечение централизованного оперативно-диспетчерского управления энергосистемой России. Общество насчитывает 62 филиала со сложной структурой под
12.03.2007 «Би-Эй-Си» вносит свой вклад в реформирование электроэнергетики России

«Разработке рекомендаций для повышения качества услуг в Департаменте информационных технологий РАО «ЕЭС России». В ходе данного проекта была подготовлена методическая платформа для унификации И
22.12.2006 Обеспечена защита корпоративного портала "ЕЭС России"

Компании «Крок», «Элвис-Плюс» и PM City ввели в промышленную эксплуатацию систему обеспечения безопасности информации (СОБИ) корпоративного портала «ЕЭС России». Это позволило перевести портал в интернет-режим и подключить к нему все региональные предприятия холдинга. Напомним, что корпоративный портал «ЕЭС России» был создан при уча
05.12.2006 В Москве прошла конференция IT Team Energy

Лейтмотивом четвертой всероссийской конференции ИТ-специалистов дочерних и зависимых обществ РАО «ЕЭС России» IT Team Energy, проходившей 27-30 ноября 2006 года, стало обсуждение Технической

14.11.2006 27 ноября откроется конференция IT Team Energy

ференция IT Team Energy – самый влиятельный форум ИТ-специалистов дочерних и зависимых обществ РАО “ЕЭС России”. Организаторы четвертой конференции IT Team Energy в лице Департамента информацио
10.11.2006 РАО "ЕЭС России" увеличит объем электронных закупок

РАО «ЕЭС России» намерено увеличить объем закупок в электронной форме, пишет "РБК-Daily". Правлени
01.11.2006 Конференция "IT Team Energy" пройдет 27-30 ноября

Началась подготовка четвертой конференции ИТ-специалистов ДЗО РАО "ЕЭС России" IT Team Energy. Мероприятие состоится 27-30 ноября 2006 года в подмосковном панси
28.06.2006 "ГВЦ Энергетики" взялся за "ОГК-4"

ерестройке работы ИТ-подразделений ОАО «ОГК-4» в соответствии с требованиями ИТ-стандартов ОАО РАО «ЕЭС России». Проект должен быть закончен 31 декабря 2006 года. В ходе работы над проектом стр
28.03.2006 В РАО ЕЭС создан корпоративный портал

вный портал на основе технологий IBM. Проект реализован компанией «Крок». Корпоративный портал РАО «ЕЭС России» запущен в промышленную эксплуатацию. Он объединил основные информационные ресурсы
27.05.2005 МГТС не будет подавать иск к РАО "ЕЭС России"

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) не будет подавать судебные иски к РАО «ЕЭС России» в связи с отключениями электроэнергии в Москве 25 мая 2005 г., поскольку свои пот
09.03.2004 В РАО " ЕЭС России" завершен первый этап строительства защищенной сети передачи данных

» сообщила о завершении первого этапа работ по созданию защищенной сети передачи данных (ЗСПД) РАО «ЕЭС России». Цель крупномасштабного проекта — обеспечить предприятия электроэнергетическ
25.09.2003 РАО "ЕЭС России" начало создание единой цифровой сети связи

ъявила о начале реализации первого этапа проекта создания единой цифровой сети связи по заказу РАО "ЕЭС России". Основной задачей проекта является создание базовой телекоммуникационной инфрастр
23.06.2003 “Verysell Проекты” помогает реформировать РАО ЕЭС России

ое внедрение системы управления проектами на базе Microsoft Project Server в дочернем подразделении РАО ЕЭС России - ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС”. Внедрение велось применительно к комплексу проектов по реф
17.01.2003 РАО "ЕЭС России" внедрило Oracle Е-Business Suite

В январе 2003 г. РАО "ЕЭС России" начало эксплуатацию принципиально новой системы организации учета с использование
14.08.2002 Система BreezeACCESS XL рекомендована к эксплуатации на сетях РАО "ЕЭС России"

НижНовЭнерго", проведена комплексная проверка системы. В условиях рыночной экономики для сетей РАО "ЕЭС России" актуальным является применение электронных счетчиков электроэнергии и передача ре
05.07.2002 РАО "ЕЭС России" выбрало информационную систему Oracle E-Business Suite

4 июля состоялась встреча Первого заместителя Председателя Правления РАО "ЕЭС России" Леонида Меламеда и Главы Европейского офиса Oracle, исполнительного вице-президен
18.09.2001 Компания "Школа-Инфо" адаптировала пакет TOPAZ Graphics в филиале РАО ЕЭС России ОДУ Северного Кавказа

Компания "Школа-Инфо" реализовала графическое представление оперативных данных филиала РАО ЕЭС России ОДУ Северного Кавказа на диспетчерском щите. В ОДУ завершены основные этапы работ

02.07.2001 РАО ЕЭС России автоматизирует делопроизводство на своих предприятиях

Центр Межсистемных электрических сетей (МЭС) РАО ЕЭС России заключил договор с Научно-технологическим центром Института развития Москвы (НТЦ ИРМ) об автоматизации делопроизводства на своих предприятиях. Обмен информацией между базами
14.07.2000 Будет проведена дополнительная юридическая экспертиза участия иностранцев в приватизации РАО "ЕЭС России".

проведена дополнительная юридическая экспертиза по вопросам участия иностранцев в приватизации РАО "ЕЭС России". Об этом сегодня заявил председатель четной палаты Сергей Степашин. Он подчеркнул
26.05.2000 РАО "ЕЭС России" начнет определение затрат по созданию новых телекоммуникационных сетей в июне

По словам руководителя ЦДУ РАО "ЕЭС России" Вячеслава Ишкина, в июне после принятия решения о реструктуризации начнется опред
10.06.1999 "Анкей" и РАО "ЕЭС России" заключили договор на разработку информационно-аналитической системы

Компания "Анкей" и РАО "ЕЭС России" подписали контракт на разработку информационно-аналитической системы. Оно состоял

Публикаций - 277, упоминаний - 606

РАО ЕЭС России ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 66 45
Microsoft Corporation 24801 38
IBM - International Business Machines Corp 9466 32
Oracle Corporation 6752 29
Cisco Systems 5146 25
8421 21
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 19
SAP SE 5323 17
Крок - Croc 1783 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5009 16
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 14
Ростелеком - Связьинвест 1708 13
СО ЕЭС ОДУ - Объединенное диспетчерское управление энергосистемы - СО ЕЭС ЦДУ - Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 28 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 12
Dell EMC 5047 12
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 11
ПМСофт 60 11
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 10
HP Inc. 5713 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 10
Citrix Systems 821 10
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - IT Energy - Айти Энерджи Сервис 22 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2186 8
Autodesk 616 8
Ростелеком 9878 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 7
OpenText - Micro Focus - Novell 872 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 7
Xerox 1143 7
DEPO Computers - Депо Электроникс 643 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 7
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 7
Verysell IT Projects - Верисел Проекты 107 7
HPE Networking - HPE ProCurve 80 7
Ростех - Автоматика Концерн 1659 6
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1146 6
АйТи 1378 6
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 606 44
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 42
Газпром ПАО 1361 25
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 21
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 20
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7533 13
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 11
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 253 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2861 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 487 9
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 8
РЖД - Российские железные дороги 1936 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1674 8
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 8
Роснефть НК - нефтяная компания 517 8
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 66 8
Россети Ленэнерго 1700 7
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 7
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 7
Альфа-Банк 1790 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 6
Мосэнерго ПАО 128 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 140 6
Сургутнефтегаз - СНГ 269 6
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 466 6
ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад 11 6
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 6
Порт Ванино - Ванинский морской торговый порт 10 6
ГПБ - Газпромбанк 1103 5
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 5
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 112 5
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2481 4
Транснефть 307 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 26
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6056 17
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4605 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 12
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 10
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4333 9
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 4
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 853 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 4
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 2
IABC - International Association of Business Communicators - Международная ассоциация бизнес-коммуникаций 7 2
OWASP - Open Web Application Security Project 100 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 97 1
Единая Россия - Политическая партия 298 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 43 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 9 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 116
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31606 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12775 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 28
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11826 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 22
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20999 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24834 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10548 16
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3797 16
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4082 16
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3346 15
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