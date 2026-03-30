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РАН ДВО ТОИ Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук

СОБЫТИЯ


30.03.2026 В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики 2
11.09.2020 Кинопремьера от «Лаборатории Касперского»: в сети вышел фильм From Kurils with Love 1
24.11.2015 Петр Безукладников будет координировать образовательные проекты «Ланита» 1
16.08.2010 «Ростелеком» передал учёным часть подводной кабельной системы Россия – Япония - Южная Корея 1
16.10.2007 Рассмотрена роль природных соединений в разработке лекарств нового поколения 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

РАН ДВО и организации, системы, технологии, персоны:

МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 1
Ланит Образование - Lanit Education 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Ростелеком 10948 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
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Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Генс Георгий 79 1
Акуличев Виктор 1 1
Дуйсекулов Марат 1 1
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Баранов Иван 2 1
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 3
Тихий океан - Японское море - Восточно-Корейское море 46 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 2
Япония 13807 2
Украина - Львов 100 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир - Шикотан 111 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 1
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Южная Корея - Республика 7052 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Физика - Physics - область естествознания 2940 1
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
Образование в России 2893 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
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Школа новых технологий 20 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
РАН СО НИОХ - Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова 1 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
NYIFA - New York International Film Awards - Нью-Йоркский кинофестиваль - New York Movie Awards 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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