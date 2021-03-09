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Меламед Леонид


09.03.2021 Хозяева забрали у МТС президента 1
18.05.2020 Анатолий Чубайс будет наблюдать за хозяевами МТС 1
13.05.2020 VEB Ventures инвестирует 1 млрд рублей в медицинский сервис «Доктор рядом» 1
20.04.2020 Президентом владельца МТС стал экс-глава «Детского мира» 1
27.01.2020 Первый директор «Роснано» и предшественник Чубайса избежал 10-летнего срока 2
01.03.2018 Главу МТС повысят в президенты АФК «Система» 1
02.07.2015 Арестован первый директор «Роснано» — предшественник Чубайса 3
16.12.2013 На выставке Open Innovations Expo были представлены комплексные решения проекта Smart City 1
28.08.2013 СМАРТС отсудил у рейдеров 2,6 млрд руб. 1
16.04.2013 Государство вновь рискует потерять контроль над «Ростелекомом» 2
11.07.2012 «Связьинвест» направит на выплату дивидендов 3,3 млрд руб. 1
12.05.2012 «Большое правительство» Медведева готовит революцию в телекоме 1
21.02.2012 Совет директоров «Связьинвеста» существенно обновится 1
27.06.2011 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1
10.03.2011 Совет директоров АФК «Система» утвердил Михаила Шамолина в должности президента корпорации 4
04.03.2011 АФК «Система» традиционно забрала президента у МТС 1
04.03.2011 Совет директоров АФК «Система» рассмотрит кандидатуру Михаила Шамолина на пост президента корпорации 1
15.09.2010 Консолидированная выручка АФК «Система» во втором квартале 2010 г. выросла на 63% 1
01.07.2010 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1
21.12.2009 В кадровый резерв Медведева попали деятели ИКТ-сферы 1
23.11.2009 «Связьинвесту» подарили долги «Скай Линка» 1
17.09.2009 Операционная прибыль АФК «Система» во втором квартале 2009 г. сократилась на 28,7% 1
27.07.2009 «Система» одолжила €120 млн для «Ситроникса» 1
29.06.2009 АФК «Система» провела годовое общее собрание акционеров 1
29.04.2009 Консолидированная выручка АФК «Система» в четвертом квартале 2008 г. снизилась на 3,4% 2
17.02.2009 Гендиректоры «Яндекса», «Крока» и «Билайна» попали в «список Медведева» 1
17.02.2009 Кадровый резерв Медведева: «Крок», «Яндекс» и «Билайн» 1
18.12.2008 Консолидированная выручка АФК «Система» в третьем квартале выросла на 31,5% 2
31.10.2008 Леонид Меламед вернулся на пост президента Effortel 2
16.10.2008 Чубайс: наноденьги могут достаться электронике 2
22.09.2008 Чубайс стал главным нанотехнологом России 2
03.09.2008 Милиция обыскала «Евросеть» 1
20.08.2008 «Роснанотех» запустил бренд «Роснано» 1
19.08.2008 Путин назначил нанотехнологами Мордашова, Прохорова и Ковальчука 2
29.07.2008 Евтушенков готовит себе преемника 1
02.07.2008 Россия и Китай объединили усилия в области развития нанотехнологий 2
02.07.2008 Избран новый состав правления АФК «Система» 2
25.06.2008 Российские нанотехнологи поставили рекорд банковского вклада 2
05.06.2008 «Билайн» впервые опередил МТС 1
04.06.2008 «Роснанотех» и администрация Томской области договорились о сотрудничестве 1

Публикаций - 62, упоминаний - 96

Меламед Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 22
Ростелеком Связьинвест 702 5
АФК Система ПАО 996 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
РТИ 122 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Ericsson Television - Tandberg Television 9 1
Питерская группа связистов 114 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Microsoft Corporation 11127 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 1
SAP SE 3216 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
Рустелеком ТК 197 1
KPMG - КПМГ 131 1
Микрон - Micron 365 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
Alium - Алиум 2 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Интер РАО ПАО 159 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Cosmos Hotel Group 11 2
Concept Group 7 2
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Новамедика 4 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
РоснаноМедИнвест - RusnanoMedInvest 2 1
МК Доктор рядом 2 1
Алемар 4 1
Композит 8 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 1
Кораблик 33 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Галс-Девелопмент - Система-Галс 12 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 1
Роснефть НК 367 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Роснано 456 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Президент Российской Федерации 1441 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
Администрация Президента РФ 269 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 361 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
Евтушенков Владимир 130 3
Меламед Александр 39 3
Шамолин Михаил 103 3
Дубовсков Андрей 82 3
Чубайс Анатолий 106 2
Боев Сергей 23 2
Чирахов Владимир 8 2
Гончарук Александр 26 2
Евтушенков Феликс 15 2
Волож Аркадий 181 2
Корня Алексей 73 2
Кузьменко Валерия 58 1
Белова Анна 3 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
Понуров Святослав 2 1
Путин Владимир 1828 1
Кочарян Роберт 8 1
Приданцев Сергей 82 1
Малышев Андрей 8 1
Аснис Александр 1 1
Чайка Юрий 21 1
Якобашвили Давид 14 1
Николаев Вячеслав 56 1
Брюквин Юрий 196 1
Теплов Олег 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Украина 3378 4
Беларусь - Белоруссия 2095 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Япония 2802 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Европа Западная 616 2
Германия - Федеративная Республика 3657 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Европа 3774 2
Казахстан - Республика 2641 2
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Израиль 722 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Индия - Республика 2175 1
Армения - Республика 689 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
23ABC News 55 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765955, в очереди разбора - 669641.
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