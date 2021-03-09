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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Меламед Леонид
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 62, упоминаний - 96
Меламед Леонид упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
|Демократический выбор России - политическая партия 2 1
|Евтушенков Владимир 130 3
|Меламед Александр 39 3
|Шамолин Михаил 103 3
|Дубовсков Андрей 82 3
|Чубайс Анатолий 106 2
|Боев Сергей 23 2
|Чирахов Владимир 8 2
|Гончарук Александр 26 2
|Евтушенков Феликс 15 2
|Волож Аркадий 181 2
|Корня Алексей 73 2
|Кузьменко Валерия 58 1
|Белова Анна 3 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Shneider Etienne - Шнайдер Этьен 1 1
|Понуров Святослав 2 1
|Путин Владимир 1828 1
|Кочарян Роберт 8 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Малышев Андрей 8 1
|Аснис Александр 1 1
|Чайка Юрий 21 1
|Якобашвили Давид 14 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Теплов Олег 17 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
|НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
|НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|23ABC News 55 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765955, в очереди разбора - 669641.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765955, в очереди разбора - 669641.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru