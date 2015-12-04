Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Linden Lab
Second Life
трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети
Публикаций - 99, упоминаний - 239
Linden Lab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7931 13
|Facebook 3947 9
|IBM 3892 7
|Microsoft Corporation 12409 5
|AMD - Advanced Micro Devices 1826 2
|PwC - PricewaterhouseCoopers 328 2
|Yahoo! 1451 2
|Sony 2830 2
|Nortel Networks 254 2
|Best Buy 124 2
|AOL Inc 427 2
|Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
|Oracle Sun Microsystems 494 2
|Amdocs 62 1
|Blizzard Entertainment 255 1
|Telefonica - Telefónica España 193 1
|Ситроникс - Sitronics 654 1
|Mandriva - Mandrake 115 1
|NTT DoCoMo 186 1
|Webmoney 362 1
|Nvidia Corp 2170 1
|Activision Blizzard 405 1
|Akamai Technologies 56 1
|Alcatel-Lucent Enterprise 386 1
|NetEase 8 1
|Sony Ericsson 554 1
|BioWare 184 1
|Ericsson Television - Tandberg Television 9 1
|NCsoft 91 1
|Ситроникс Телекоммуникационные решения 70 1
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
|Dell EMC 2626 1
|Twitter 2208 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 1
|LG Electronics 2030 1
|ESET 1035 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 1
|Ericsson 946 1
|АФК Система ПАО 1148 1
|Vodafone Group 453 1
|ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 3
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 1
|Thomson Reuters - Рейтер 2221 13
|Associated Press 498 6
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 5
|Mashable 320 5
|WarnerMedia CNN - Телеканал 146 4
|Wikipedia - Википедия 323 1
|The Register 563 1
|23ABC News 63 1
|The Guardian - Британская газета 203 1
|The Inquirer 73 1
|Рен ТВ - телеканал 51 1
|Деловой Петербург 7 1
|All Things Digital 157 1
|Viacom - Video & Audio Communications 68 1
|heise online - heise security 71 1
|Gartner 2285 3
|CNews Analytics 2239 2
|Fortune Global 500 169 1
|Forrester Research 422 1
|Nielsen Holdings 91 1
|IBM Research 72 1
|Frost & Sullivan 108 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 42 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 105 2
|UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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