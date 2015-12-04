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Linden Lab
Second Life
трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети



04.12.2015 Школьные библиотеки ждет масштабная цифровая реформа 1
18.06.2012 Топ-менеджеры разбегаются из Facebook 1
28.09.2011 Блог Сергея Меднова: К будущему финансовому кризису 1
27.01.2010 Эволюция социальных сетей: все в одном 4
05.11.2009 Linden Lab запустила виртуальный мир для бизнесов 2
09.10.2009 Conficker – по-прежнему самый опасный вирус в России 1
03.07.2009 Создателей Second Life оценили в $658-$700 млн 2
24.06.2009 Frost & Sullivan: популярность Web 2.0-технологий растет из-за кризиса 1
20.05.2009 Создатели Second Life запустят конкурента Skype 3
06.04.2009 Интернет-компании выздоравливают первыми 1
10.03.2009 IBM создала ПО для проведения «личных» встреч в виртуальных мирах 1
22.01.2009 Создатели Second Life скупают виртуальные магазины 4
15.01.2009 Google закрывает свои сервисы 1
21.11.2008 Google закрывает своего конкурента Second Life 1
17.09.2008 Google покупает создателя Half-Life 1
05.09.2008 Second Life запустит собственный инстант-мессенджер 3
22.08.2008 Nortel приобретает DiamondWare 1
21.08.2008 7million — новая социальная MMO 1
11.07.2008 Second Life растет 2
10.07.2008 Альтернатива Second Life от Google 1
09.07.2008 Google запустил свою Second Life 2
04.06.2008 Явление Second Life на мобильных телефонах 2
03.06.2008 Парализованный человек живет в виртуальном мире 2
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт 2
22.04.2008 Аудитория Second Life вырастет в сто раз за 10 лет 3
11.04.2008 Facebook скрестят с Second Life 1
02.04.2008 Second Life не опасна для общества 3
17.03.2008 Linden Lab потеряет своего СЕО 1
07.03.2008 В продаже появилась книга о Second Life 2
06.03.2008 Mobile World Congress: 3G готовится к 100 мбит/с 1
05.02.2008 Трейлер нового фильма про виртуальные миры 1
23.01.2008 Second Life остался без банков 1
09.01.2008 Банки в Second Life под запретом 1
27.12.2007 Google: самые популярные поисковые запросы связаны с социальными сетями 1
25.12.2007 IBM «переносит» работников в клон Second Life 1
25.12.2007 Изменения в штате известных компаний 1
25.12.2007 2007: игры стали большим бизнесом 1
17.12.2007 Эскорт услуги заказывали? 1
05.12.2007 Эстония открыла посольство в Second Life 3
03.12.2007 Из виртуального мира Second Life можно выкачивать невиртуальные доллары 10

Публикаций - 99, упоминаний - 239

Linden Lab упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7931 13
Facebook 3947 9
IBM 3892 7
Microsoft Corporation 12409 5
AMD - Advanced Micro Devices 1826 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 328 2
Yahoo! 1451 2
Sony 2830 2
Nortel Networks 254 2
Best Buy 124 2
AOL Inc 427 2
Apple Inc - Эппл Рус 8073 2
Oracle Sun Microsystems 494 2
Amdocs 62 1
Blizzard Entertainment 255 1
Telefonica - Telefónica España 193 1
Ситроникс - Sitronics 654 1
Mandriva - Mandrake 115 1
NTT DoCoMo 186 1
Webmoney 362 1
Nvidia Corp 2170 1
Activision Blizzard 405 1
Akamai Technologies 56 1
Alcatel-Lucent Enterprise 386 1
NetEase 8 1
Sony Ericsson 554 1
BioWare 184 1
Ericsson Television - Tandberg Television 9 1
NCsoft 91 1
Ситроникс Телекоммуникационные решения 70 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1715 1
Dell EMC 2626 1
Twitter 2208 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 1
LG Electronics 2030 1
ESET 1035 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 1
Ericsson 946 1
АФК Система ПАО 1148 1
Vodafone Group 453 1
Reebok 8 2
eBay Inc 642 1
Аэрофлот 507 1
The Walt Disney Company 191 1
Coca-Cola Company 123 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 38 1
GM - General Motors 153 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 204 1
WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 103 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 128 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 474 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 53 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 2
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 138 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 481 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 335 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1282 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 507 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 137 1
Социальные сети - Соцсети 98 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
MD5 - 128-битный алгоритм хеширования 31 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 20 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 158 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 620 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 146 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 180 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 181 1
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 184 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 1
WMA - Windows Media Audio 417 1
MOV Apple QuickTime 162 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 595 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 919 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1621 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 1
Google YouTube - Видеохостинг 1970 6
Blizzard Entertainment World of Warcraft 245 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 3
Myspace - социальная сеть 521 3
Linux OS 4553 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1320 2
Opera - Браузер 681 2
Microsoft Skype 1570 2
Microsoft Edge - Браузер 1128 2
Google Video - видеосервис 31 1
SUSE openSUSE 60 1
Badoo - Социальная сеть 33 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 106 1
Nintendo Wii - игровая консоль 637 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 1
Linux - Debian GNU 283 1
VLC - VideoLan - медиаплеер 47 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 41 1
Google Earth - Google Планета Земля 97 1
Autodesk 3ds Max 54 1
Cisco Jabber - Мессенджер 113 1
Oracle NetSuite 22 1
GIMP - Графический редактор 39 1
Corel WinZip - архиватор 34 1
DOSBox 4 1
Google App Engine 32 1
Pidgin - Мессенджер 42 1
CCP Games EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 48 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 277 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2599 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 79 1
Apple Macintosh 221 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 257 1
Google Knol 14 1
Microsoft Windows 98 52 1
Inkscape 14 1
Microsoft Paint - Графический редактор 24 1
Nvidia GeForce GTX 2213 1
Google Android 10773 1
Microsoft Windows 10 7196 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 317 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
Меламед Леонид 92 1
Меднов Сергей 116 1
Асланян Сергей 89 1
Сошников Дмитрий 12 1
Лисицин Евгений 16 1
Raymond Eric - Эрик Реймонд 3 1
Габов Алексей 1 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 4
Япония 3181 4
Европа 4102 3
Бразилия - Федеративная Республика 1192 3
США - Нью-Йорк 1224 3
Швеция - Королевство 828 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 2
Испания - Королевство 1370 2
Африка - Африканский регион 1608 2
Нидерланды 1044 2
Бразилия - Сан-Паулу 102 2
Эстония - Эстонская Республика 475 1
Москва - Красная площадь 26 1
Латинская Америка 778 1
Уганда - Республика 32 1
Испания - Барселона 550 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 459 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 1
Болгария - Республика 326 1
США - Бостон 119 1
Сербия - Республика 135 1
Франция - Париж 413 1
Румыния 371 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 248 1
Австрия - Австрийская Республика 563 1
Латвия - Латвийская Республика 486 1
Европа Западная 675 1
Литва - Литовская Республика 363 1
Южная Корея - Сеул 154 1
США - Чикаго 165 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 480 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 461 1
Южная Корея - Республика 1591 1
Азия - Азиатский регион 1642 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1043 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
Open Space - Офис открытого типа 15 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
Thomson Reuters - Рейтер 2221 13
Associated Press 498 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 5
Mashable 320 5
WarnerMedia CNN - Телеканал 146 4
Wikipedia - Википедия 323 1
The Register 563 1
23ABC News 63 1
The Guardian - Британская газета 203 1
The Inquirer 73 1
Рен ТВ - телеканал 51 1
Деловой Петербург 7 1
All Things Digital 157 1
Viacom - Video & Audio Communications 68 1
heise online - heise security 71 1
Gartner 2285 3
CNews Analytics 2239 2
Fortune Global 500 169 1
Forrester Research 422 1
Nielsen Holdings 91 1
IBM Research 72 1
Frost & Sullivan 108 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 42 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 105 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 13 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Microsoft Imagine Cup 49 1
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