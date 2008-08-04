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HCL Lotus Domino IBM Lotus Sametime
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|04.08.2008
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IBM увеличила продажи ПО Lotus в развивающихся странах на 21%
ынках. В то же время, платформа IBM для поддержки унифицированных коммуникаций и сотрудничества IBM Lotus Sametime перешла рубеж в 100 млн. проданных лицензий на рабочее место. Так, во втором к
|26.06.2008
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Nortel и IBM пополнили портфель UC-решений для корпоративных клиентов
х поездок сотрудников. Новое решение, разработанное специально для платформ IBM Lotus Notes и Lotus Sametime, позволяет операторам предоставлять хостируемый сервис унифицированных коммуникаций
|10.12.2007
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IBM представила два новых решения для WebSphere Portal
редназначен для поддержки обучения и повышения квалификации сотрудников с использованием приложения IBM Lotus Sametime для организации веб-конференций, а другой предоставляет клиентам возможнос
|04.12.2007
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IBM выпустила новые продукты серии Lotus Sametime
Корпорация IBM анонсировала новую версию программного обеспечения Lotus Sametime Standard 8 и новый продукт Lotus Sametime Entry. Эти новые предложения IBM пр
|24.08.2007
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IBM анонсировала новую версию Lotus Sametime
Компания IBM анонсировала следующую, восьмую версию программы Lotus Sametime c технологией Unified Telephony. Технология Unified Telephony, основанная на стандар
|14.08.2007
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IBM анонсирует средства коллективной работы для SUSE Linux
что открытый комплекс клиентского ПО для коллективной работы включает решения IBM Lotus Notes, IBM Lotus Sametime и офисные приложения IBM. Кроме того, на настольные системы под ОС SUSE Linux
|28.03.2007
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IBM интегрировала Sametime и Domino в System i
ation: система IP-телефонии 3Com на базе сервера System i с установленными на нём пакетом IBM Lotus Sametime для групповой работы и почтовым сервером Domino. Приложения работают параллельно с п
|12.03.2007
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IBM и Cisco создадут новую платформу для унифицированных коммуникаций
latform) основана на наборе API-интерфейсов IBM, представляющем собой подмножество механизмов Lotus Sametime для поддержки групповой работы, и наборе API-интерфейсов Cisco для доступа к различн
|07.12.2006
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Lotus Sametime совместим с AIM, Google Talk и Yahoo Messenger
Компания IBM совместила интернет-пейджер Lotus Sametime с AOL AIM, Google Talk, а через несколько недель — и с Yahoo Messenger. За пред
|29.06.2006
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Lotus Sametime совместили с Office
рпорация IBM объявила о том, что расширяется область применения платформы коллективной работы Lotus Sametime 7.5 — корпоративного программного продукта для мгновенного обмена сообщениями.
|25.01.2006
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ИТ-гиганты совместили интернет-пейджеры
IBM подключит систему мгновенного обмена сообщениями Lotus Sametime к аналогичным продуктам Yahoo, Google, AOL — AIM и ICQ, а также Apple iChat. IB
|29.11.2002
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IBM Lotus Sametime увеличивает свою долю на рынке корпоративных систем мгновенного обмена сообщениями
о том, что согласно результатам недавно проведенного исследования программное обеспечение IBM Lotus Sametime стало стандартным решением для более чем 70% крупных организаций, которые установили
|01.10.2002
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IBM создает динамические рабочие места с помощью усовершенствованного ПО Lotus Software
основываясь на уже установленной клиентской базе, состоящей более чем 90 млн. пользователей. Lotus Sametime 3.0 - первое корпоративное решение для мгновенного обмена сообщениями и организации
|21.09.2001
|IBM представила новую версию Sametime 2.5.
|16.08.2001
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Битва за совместимость интернет-пейджеров: AOL уступает?
среди пользователей всего мира. Напомним, что в отличие от интернет-пейджеров AOL семейство решений Sametime от IBM обладает гораздо большим набором функциональных возможностей. Так, помимо бан
|26.01.2001
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Lotus Development Corp. анонсировала выход новой версии Sametime 2.0
Компания Lotus Development Corp. анонсировала выход Lotus Sametime 2.0 и изменения в модели лицензирования последней версии платформы для взаимодействи
|16.01.2001
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Lotus выпустила систему взаимодействия в реальном масштабе времени Lotus Sametime 2.0
Компания Lotus сообщила, что с 15 января стала доступена Sametime 2.0 - последняя версия системы совместной работы в реальном масштабе времени. Sam
|28.11.2000
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Lotus Development сделает Domino, Notes, QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP
Компания Lotus Development сделает Domino, Notes и другие средства совместной работы, такие как QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP (Application Service Provider), таких как Interliant, Net Aspects и Prominic.NET Inc. ASP-провайдеры будут использовать ASP Solution Pack, основанный на
|08.06.1999
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Lotus проведет семинар, посвященный технологии коллективной работы в реальном времени Lotus Sametime
lopment проведет семинар, посвященный новой технологии коллективной работы в реальном времени Lotus Sametime. Он пройдет 15 июня и будет включать общий обзор Sametime, анализ ее возможно
|11.01.1999
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Lotus начала поставки пакета Lotus Sametime 1.0 для одновременной работы над документами в режиме реального времени
В начале января компания Lotus сообщила о начале поставок пакета Lotus Sametime 1.0. Это семейство программ обеспечивает возможность одновременной работы организаци
|06.01.1999
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Lotus объявила о выпуске Lotus Sametime 1.0
Компания Lotus Development Corp. объявила в понедельник о начале поставок Lotus Sametime 1.0, семейства продуктов, позволяющих вести совместную работу над документом в реаль
HCL Lotus Domino и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация города Пенза 9 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
|Eclipse Foundation 26 2
|OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
|OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
|Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
|СПбГУ - Восточный факультет 8 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
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