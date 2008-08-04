HCL Lotus Domino

IBM увеличила продажи ПО Lotus в развивающихся странах на 21% ынках. В то же время, платформа IBM для поддержки унифицированных коммуникаций и сотрудничества IBM Lotus Sametime перешла рубеж в 100 млн. проданных лицензий на рабочее место. Так, во втором к

Nortel и IBM пополнили портфель UC-решений для корпоративных клиентов х поездок сотрудников. Новое решение, разработанное специально для платформ IBM Lotus Notes и Lotus Sametime, позволяет операторам предоставлять хостируемый сервис унифицированных коммуникаций

IBM представила два новых решения для WebSphere Portal редназначен для поддержки обучения и повышения квалификации сотрудников с использованием приложения IBM Lotus Sametime для организации веб-конференций, а другой предоставляет клиентам возможнос

IBM выпустила новые продукты серии Lotus Sametime Корпорация IBM анонсировала новую версию программного обеспечения Lotus Sametime Standard 8 и новый продукт Lotus Sametime Entry. Эти новые предложения IBM пр

IBM анонсировала новую версию Lotus Sametime Компания IBM анонсировала следующую, восьмую версию программы Lotus Sametime c технологией Unified Telephony. Технология Unified Telephony, основанная на стандар

IBM анонсирует средства коллективной работы для SUSE Linux что открытый комплекс клиентского ПО для коллективной работы включает решения IBM Lotus Notes, IBM Lotus Sametime и офисные приложения IBM. Кроме того, на настольные системы под ОС SUSE Linux

IBM интегрировала Sametime и Domino в System i ation: система IP-телефонии 3Com на базе сервера System i с установленными на нём пакетом IBM Lotus Sametime для групповой работы и почтовым сервером Domino. Приложения работают параллельно с п

IBM и Cisco создадут новую платформу для унифицированных коммуникаций latform) основана на наборе API-интерфейсов IBM, представляющем собой подмножество механизмов Lotus Sametime для поддержки групповой работы, и наборе API-интерфейсов Cisco для доступа к различн

Lotus Sametime совместим с AIM, Google Talk и Yahoo Messenger Компания IBM совместила интернет-пейджер Lotus Sametime с AOL AIM, Google Talk, а через несколько недель — и с Yahoo Messenger. За пред

Lotus Sametime совместили с Office рпорация IBM объявила о том, что расширяется область применения платформы коллективной работы Lotus Sametime 7.5 — корпоративного программного продукта для мгновенного обмена сообщениями.

ИТ-гиганты совместили интернет-пейджеры IBM подключит систему мгновенного обмена сообщениями Lotus Sametime к аналогичным продуктам Yahoo, Google, AOL — AIM и ICQ, а также Apple iChat. IB

IBM Lotus Sametime увеличивает свою долю на рынке корпоративных систем мгновенного обмена сообщениями о том, что согласно результатам недавно проведенного исследования программное обеспечение IBM Lotus Sametime стало стандартным решением для более чем 70% крупных организаций, которые установили

IBM создает динамические рабочие места с помощью усовершенствованного ПО Lotus Software основываясь на уже установленной клиентской базе, состоящей более чем 90 млн. пользователей. Lotus Sametime 3.0 - первое корпоративное решение для мгновенного обмена сообщениями и организации

Битва за совместимость интернет-пейджеров: AOL уступает? среди пользователей всего мира. Напомним, что в отличие от интернет-пейджеров AOL семейство решений Sametime от IBM обладает гораздо большим набором функциональных возможностей. Так, помимо бан

Lotus Development Corp. анонсировала выход новой версии Sametime 2.0 Компания Lotus Development Corp. анонсировала выход Lotus Sametime 2.0 и изменения в модели лицензирования последней версии платформы для взаимодействи

Lotus выпустила систему взаимодействия в реальном масштабе времени Lotus Sametime 2.0 Компания Lotus сообщила, что с 15 января стала доступена Sametime 2.0 - последняя версия системы совместной работы в реальном масштабе времени. Sam

Lotus Development сделает Domino, Notes, QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP Компания Lotus Development сделает Domino, Notes и другие средства совместной работы, такие как QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP (Application Service Provider), таких как Interliant, Net Aspects и Prominic.NET Inc. ASP-провайдеры будут использовать ASP Solution Pack, основанный на

Lotus проведет семинар, посвященный технологии коллективной работы в реальном времени Lotus Sametime lopment проведет семинар, посвященный новой технологии коллективной работы в реальном времени Lotus Sametime. Он пройдет 15 июня и будет включать общий обзор Sametime, анализ ее возможно

Lotus начала поставки пакета Lotus Sametime 1.0 для одновременной работы над документами в режиме реального времени В начале января компания Lotus сообщила о начале поставок пакета Lotus Sametime 1.0. Это семейство программ обеспечивает возможность одновременной работы организаци