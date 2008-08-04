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HCL Lotus Domino IBM Lotus Sametime

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.08.2008 IBM увеличила продажи ПО Lotus в развивающихся странах на 21%

ынках. В то же время, платформа IBM для поддержки унифицированных коммуникаций и сотрудничества IBM Lotus Sametime перешла рубеж в 100 млн. проданных лицензий на рабочее место. Так, во втором к
26.06.2008 Nortel и IBM пополнили портфель UC-решений для корпоративных клиентов

х поездок сотрудников. Новое решение, разработанное специально для платформ IBM Lotus Notes и Lotus Sametime, позволяет операторам предоставлять хостируемый сервис унифицированных коммуникаций

10.12.2007 IBM представила два новых решения для WebSphere Portal

редназначен для поддержки обучения и повышения квалификации сотрудников с использованием приложения IBM Lotus Sametime для организации веб-конференций, а другой предоставляет клиентам возможнос
04.12.2007 IBM выпустила новые продукты серии Lotus Sametime

Корпорация IBM анонсировала новую версию программного обеспечения Lotus Sametime Standard 8 и новый продукт Lotus Sametime Entry. Эти новые предложения IBM пр
24.08.2007 IBM анонсировала новую версию Lotus Sametime

Компания IBM анонсировала следующую, восьмую версию программы Lotus Sametime c технологией Unified Telephony. Технология Unified Telephony, основанная на стандар
14.08.2007 IBM анонсирует средства коллективной работы для SUSE Linux

что открытый комплекс клиентского ПО для коллективной работы включает решения IBM Lotus Notes, IBM Lotus Sametime и офисные приложения IBM. Кроме того, на настольные системы под ОС SUSE Linux

28.03.2007 IBM интегрировала Sametime и Domino в System i

ation: система IP-телефонии 3Com на базе сервера System i с установленными на нём пакетом IBM Lotus Sametime для групповой работы и почтовым сервером Domino. Приложения работают параллельно с п
12.03.2007 IBM и Cisco создадут новую платформу для унифицированных коммуникаций

latform) основана на наборе API-интерфейсов IBM, представляющем собой подмножество механизмов Lotus Sametime для поддержки групповой работы, и наборе API-интерфейсов Cisco для доступа к различн
07.12.2006 Lotus Sametime совместим с AIM, Google Talk и Yahoo Messenger

Компания IBM совместила интернет-пейджер Lotus Sametime с AOL AIM, Google Talk, а через несколько недель — и с Yahoo Messenger. За пред
29.06.2006 Lotus Sametime совместили с Office

рпорация IBM объявила о том, что расширяется область применения платформы коллективной работы Lotus Sametime 7.5 — корпоративного программного продукта для мгновенного обмена сообщениями.

25.01.2006 ИТ-гиганты совместили интернет-пейджеры

IBM подключит систему мгновенного обмена сообщениями Lotus Sametime к аналогичным продуктам Yahoo, Google, AOL — AIM и ICQ, а также Apple iChat. IB
29.11.2002 IBM Lotus Sametime увеличивает свою долю на рынке корпоративных систем мгновенного обмена сообщениями

о том, что согласно результатам недавно проведенного исследования программное обеспечение IBM Lotus Sametime стало стандартным решением для более чем 70% крупных организаций, которые установили
01.10.2002 IBM создает динамические рабочие места с помощью усовершенствованного ПО Lotus Software

основываясь на уже установленной клиентской базе, состоящей более чем 90 млн. пользователей. Lotus Sametime 3.0 - первое корпоративное решение для мгновенного обмена сообщениями и организации

21.09.2001 IBM представила новую версию Sametime 2.5.
16.08.2001 Битва за совместимость интернет-пейджеров: AOL уступает?

среди пользователей всего мира. Напомним, что в отличие от интернет-пейджеров AOL семейство решений Sametime от IBM обладает гораздо большим набором функциональных возможностей. Так, помимо бан
26.01.2001 Lotus Development Corp. анонсировала выход новой версии Sametime 2.0

Компания Lotus Development Corp. анонсировала выход Lotus Sametime 2.0 и изменения в модели лицензирования последней версии платформы для взаимодействи
16.01.2001 Lotus выпустила систему взаимодействия в реальном масштабе времени Lotus Sametime 2.0

Компания Lotus сообщила, что с 15 января стала доступена Sametime 2.0 - последняя версия системы совместной работы в реальном масштабе времени. Sam
28.11.2000 Lotus Development сделает Domino, Notes, QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP

Компания Lotus Development сделает Domino, Notes и другие средства совместной работы, такие как QuickPlace и Sametime доступными для аренды через ASP (Application Service Provider), таких как Interliant, Net Aspects и Prominic.NET Inc. ASP-провайдеры будут использовать ASP Solution Pack, основанный на
08.06.1999 Lotus проведет семинар, посвященный технологии коллективной работы в реальном времени Lotus Sametime

lopment проведет семинар, посвященный новой технологии коллективной работы в реальном времени Lotus Sametime. Он пройдет 15 июня и будет включать общий обзор Sametime, анализ ее возможно
11.01.1999 Lotus начала поставки пакета Lotus Sametime 1.0 для одновременной работы над документами в режиме реального времени

В начале января компания Lotus сообщила о начале поставок пакета Lotus Sametime 1.0. Это семейство программ обеспечивает возможность одновременной работы организаци
06.01.1999 Lotus объявила о выпуске Lotus Sametime 1.0

Компания Lotus Development Corp. объявила в понедельник о начале поставок Lotus Sametime 1.0, семейства продуктов, позволяющих вести совместную работу над документом в реаль

Публикаций - 83, упоминаний - 126

HCL Lotus Domino и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 58
Microsoft Corporation 25775 23
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 13
Cisco Systems 5372 10
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
AOL Inc - America Online 1883 7
SAP SE 5601 5
Yahoo! 3726 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Oracle Corporation 7074 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Google LLC 12690 4
Apple Inc 13156 3
Adobe Systems 1597 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Cisco Systems - Tandberg 164 3
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 3
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
HP Inc. 5883 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Nuance Communications - ScanSoft 88 2
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 2
IBM Global Services 130 2
Simmtronics Semiconductors 1 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 1
Beyerdynamic 23 1
IBM Telelogic - Quality Systems & Software, QSS 15 1
Raiffeisen Informatik - Raiffeisen TechCenter, RTC - Райффайзен-техцентр - Raiffeisen Software Solution 8 1
Konftel 11 1
Staples - Staples Solutions - Thrive Networks 31 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 25 1
SoundView Technology Group - Wit SoundView 52 1
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 3
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 2
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI - Internet Media House Russia 70 1
Англиканство - Англиканская церковь 9 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Carlsberg Group 26 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
Yamaha - Ямаха 110 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Meta Group 54 1
Администрация города Пенза 9 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Eclipse Foundation 26 2
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 22
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 21
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 18
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Web 2.0 - Веб 2.0 400 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 7
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 4
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 52
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 20
HCL Lotus QuickPlace - Lotus Quickr 24 12
Microsoft Windows 16882 12
Linux OS 11533 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 7
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 34 6
Microsoft Outlook 1506 6
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 6
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 6
HCL Lotus Connections 13 5
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 5
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 5
IBM DB2 396 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Avaya Aura 124 4
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 4
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 4
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 4
Microsoft Office 4170 3
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 3
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 3
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 3
IBM FileNet 140 3
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 3
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 3
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 70 3
Nortel CS - Nortel Communication Server - Nortel CS SoftSwitch - Nortel Communication Server IP Multimedia Softswitch 32 3
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Symphony 38 3
IBM Connections 12 2
IBM Content Manager - IBM Content Analytics 21 2
HCL iNotes - IBM Lotus iNotes 15 2
HCL Lotus Domino - IBM LotusLive Notes 9 2
Ramakrishna Sudhakar - Рамакришна Судхакар 6 2
Динев Пенко 8 1
Levitan Peter - Левитан Питер 2 1
Miller Andrew - Миллер Эндрю 12 1
Miller Andy - Миллер Энди 6 1
Игнатьев Роман 1 1
Корляков Евгений 2 1
Picciano Bob - Пиччиано Боб 6 1
Loizides Lydia - Лойзидес Лидия 1 1
Хамидулин Шамиль 1 1
Горбачев Иван 15 1
Свирский Алексей 3 1
Абраменко Тимофей 22 1
Kefel Khalid - Кефел Халид 1 1
Лисс Владимир 3 1
Щепунова Ольга 4 1
Гордеев Михаил 8 1
Пенетова Татьяна 17 1
Osako Mary - Осако Мэри 6 1
Gupta Anoop - Гупта Ануп 3 1
Kelly Brent - Келли Брент 2 1
Millinkovich Mike - Милинкович Майк 5 1
Singh Ajay - Сингх Аджай 6 1
Нурутдинов Султан 22 1
Parris Colin - Пэррис Колин 3 1
Jollans Adam - Джолланс Адам 2 1
Handy Scott - Хэнди Скотт 3 1
Milinkovich Mike - Милинкович Майк 5 1
Bowden Larry - Боуден Ларри 2 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Попов Сергей 166 1
Макаров Алексей 69 1
Итунин Алексей 4 1
Левина Ольга 2 1
Смирнов Евгений 41 1
Романов Роман 52 1
Тарасов Арсений 45 1
Суворов Александр 21 1
Яресько Александр 20 1
Лямин Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Испания - Королевство 3840 4
Европа 24964 3
Южная Корея - Республика 7052 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Украина 7928 3
Казахстан - Республика 6048 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Япония 13807 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Индия - Bharat 5870 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Испания - Мадрид 178 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Австрия - Вена 261 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Английский язык 7030 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Аренда 2687 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 97 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
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