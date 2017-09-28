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HCL WebSphere IBM WebSphere

HCL WebSphere - IBM WebSphere


28.09.2017 «Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов
15.04.2015 «Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ»
10.11.2014 «Ренессанс Кредит» внедряет новый интернет-банк на базе IBM WebSphere DataPower вместе с «Неофлекс»
26.04.2014 Ритейлер DOMO первым в России внедрил IBM WebSphere Commerce
25.04.2013 «Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle
29.11.2012 Club.CNews: "Зверинец" ИТ-систем на WebSphere
06.09.2012 «Газпромбанк» ищет поставщика ПО IBM WebSphere
31.05.2012 Администрация Санкт-Петербурга автоматизирует предоставление госуслуг с помощью решений IBM
23.12.2011 «Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР
16.09.2011 «СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere
05.09.2011 Банк «Тинькофф Кредитные Системы» автоматизировал бизнес-процессы с помощью IBM WebSphere
12.10.2010 «Райффайзенбанк» интегрирует ИТ-инфраструктуру на основе IBM WebSphere
29.09.2010 «Сбербанк» автоматизировал выдачу кредитов по всей России
03.06.2010 IBM модернизировала ИТ-инфраструктуру для «Кампэй»
22.04.2010 Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы
02.04.2010 Семинар «Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы».
29.01.2010 Российские средства криптозащиты интегрируют в продукты IBM WebSphere
31.08.2009 «Неофлекс» построил SOA-ландшафт для проекта «Кредитная фабрика» Сбербанка
22.07.2009 CTI разработала онлайн-игру на базе IMS-технологий
23.09.2008 Fozzy Group строит ИТ-инфраструктуру на основе SOA-решения от IBM
01.04.2008 «Неофлекс» построил SOA-архитектуру в банке «Ренессанс Кредит»
24.03.2008 IBM WebSphere MQ обеспечивает гарантированную доставку сообщений в ВТБ
21.02.2008 IBM WebSphere Application Server: новый рекорд производительности
29.01.2008 IBM WebSphere RFID Information Center сертифицирован по стандартам EPCIS и DPMS
10.12.2007 IBM представила два новых решения для WebSphere Portal
16.10.2007 «Неофлекс»: интеграционный проект для АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»
16.10.2007 «ВымпелКом» и IBM создали систему информационной безопасности
19.09.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum - 2007
11.09.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum — 2007
28.08.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum - 2007
24.07.2007 IDC: IBM WebSphere Portal — лидер рынка ПО для корпоративных порталов
26.06.2007 «КМБ-банк» внедрил интеграционное решение на базе IBM WebSphere ESB
25.05.2007 Microsoft идет навстречу open-source: 4 новых проекта
30.03.2007 «Ханты-Мансийский Банк» автоматизировал погашение кредитов
01.03.2007 IBM представит гаджеты Google в WebSphere
16.01.2007 RFID-технологии IBM будут использоваться в производстве мотоциклов Honda
15.01.2007 Новости логистики: IBM внедряет новую RFID-систему на производстве
12.01.2007 Honda Italia оптимизирует производство мотоциклов
22.12.2006 IBM предлагает новую RFID-технологию для контроля лекарственных препаратов
15.12.2006 Технологии IBM помогли ТРК "Петербург-Пятый канал" ускорить работу с новостями

Публикаций - 520, упоминаний - 953

HCL WebSphere упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 8941 379
Oracle Corporation 6035 100
Microsoft Corporation 22497 87
SAP SE 4595 52
IBM Rational Software 171 39
Neoflex - Неофлекс 162 27
Oracle Siebel Systems 198 21
Intel Corporation 11262 19
Red Hat 1183 19
6072 17
HP Inc. 5313 17
Google LLC 10352 17
1С-ИжТиСи 5461 16
Oracle - Sun Microsystems 2176 16
IBM Global Services 118 14
HP - Hewlett-Packard 3567 13
Micro Focus - Novell 856 13
Oracle - BEA Systems 162 13
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 12
Cisco Systems 4720 12
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 57 11
R-Style - Эр-Стайл ГК 451 11
SUSE 323 11
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 10
IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 33 9
Diasoft - Диасофт 534 9
Software AG & IDS Scheer 196 9
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 108 9
BCC - Бизнес Компьютер Центр 155 9
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 8
Крок - Croc 1616 8
Software AG 187 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 8
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 7
Dell EMC 4736 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Cinimex - Синимекс 170 7
АйТи 1179 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
Альфа-Банк 1476 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 10
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 7
Открытие ФК 2713 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Почта России ПАО 1853 6
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 8 6
Аэрофлот - Aeroflot 648 6
Точка 1820 5
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 5
РОСНО СК - Страховая компания 171 4
РСХБ - Россельхозбанк 228 4
X5 Group 709 4
Honda Motor Company 222 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
Visa International 1809 3
Societe Generale Group 68 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
FICO 43 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 139 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
Газпром ПАО 1008 2
Татнефть 182 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 2
Почта Банк 319 2
BMW Group 392 2
HeadHunter Group - HH Group 423 2
Unilever - Юнилевер Русь 109 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
Федеральное казначейство России 1345 5
Правительство Воронежской области 18 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Администрация Президента РФ 904 3
Правительство Москвы 1640 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 19 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 36 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 0 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 69 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ 3 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 1
Правительство Казахстана 78 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 8 4
ASF - Apache Software Foundation 98 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 2
Web development - Веб-разработка 0 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Linux Foundation 167 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
4CIO 16 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
Eclipse Foundation 25 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 157
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 143
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 110
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 70
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 449 66
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 50
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 48
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 47
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 43
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 34
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 32
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 31
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 31
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 4504 29
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 28
XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1181 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 26
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 25
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 24
Collaboration - Совместная работа 2443 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 23
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 21
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 106 20
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 20
Персональные компьютеры - Personal Computers 935 19
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 19
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 19
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 18
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 17
Виртуализация - Virtualization 2373 17
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 17
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 94
IBM DB2 339 93
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IBM Tivoli 276 70
Oracle Java - язык программирования 2554 65
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 53
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 52
Microsoft Windows 10 11713 37
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 28
Microsoft Windows 2000 2856 22
IBM System X - IBM eServer xSeries 197 22
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 22
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 80 20
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Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 106 18
Microsoft SQL Server 1416 18
IBM Power Systems - Серия серверов 216 17
Oracle PeopleSoft 373 15
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 15
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 14
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 88 13
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 12
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Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 12
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 12
Microsoft Office 3247 12
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 209 12
Microsoft Windows 2104 11
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 11
Microsoft Windows NT 737 10
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 10
Microsoft Exchange 1222 9
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 242 9
OpenText Documentum 350 9
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 96 9
IBM FileNet 107 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 427 9
Google Android 11959 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 8
Корнильев Кирилл 64 7
Орловский Виктор 325 6
Кирюшин Сергей 66 5
Кузовкин Алексей 154 5
Макеев Алексей 19 5
Ткачёв Роман 27 5
Коптелов Андрей 83 5
Макаров Станислав 116 4
Степанов Антон 57 4
Курьянов Сергей 162 4
Соколов Алексей 129 4
Демин Василий 7 4
Сыкулев Андрей 67 4
Коротков Андрей 82 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 4
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Бойко Юрий 8 3
Широких Алексей 71 3
Борисов Алексей 16 3
Бухрадзе Реваз 14 3
Прохоров Дмитрий 0 3
Ипатов Вадим 84 3
Архипова Мария 18 3
Кулак Андрей 0 3
Калинин Денис 70 3
Рабчук Михаил 3 3
Эзрохи Андрей 12 3
Скоробогатова Ольга 35 2
Андреев Владимир 83 2
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Цыганов Вячеслав 63 2
Кулик Вадим 126 2
Комиссаров Дмитрий 192 2
Глазков Александр 64 2
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
Греф Герман 345 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Окулов Валерий 5 2
Алешин Владимир 13 2
Притула Павел 33 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 173
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 37
Европа 12319 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 22
Германия - Федеративная Республика 8903 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 13
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Казахстан - Республика 4467 10
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 9
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 9
Европа Восточная 2927 9
Украина 6212 8
Россия - СФО - Новосибирск 3269 8
Ближний Восток 2549 8
Африка - Африканский регион 2928 8
Италия - Итальянская Республика 3310 7
США - Калифорния 3381 7
Индия - Республика 4263 6
Азия - Азиатский регион 3803 6
Америка 2011 6
США - Нью-Йорк 2616 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 5
Япония 10069 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Канада 3319 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 613 4
Беларусь - Минск 545 4
Австралия - Австралийский Союз 2791 4
Испания - Королевство 2917 4
Россия - ПФО - Казань 2085 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
Южная Корея - Республика 4394 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 110
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 98
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 91
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 87
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 33
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 27
Кредитование - Сrediting 1515 25
Физическое лицо - Физлицо 1548 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 20
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 20
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 11
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 11
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 10
Финансовые показатели 786 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 8
Английский язык 764 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1664 7
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения 0 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Юриспруденция 1629 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 11
Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
VNUNet.com 201 5
Computer Weekly 370 5
Vnunet 225 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 3
Fortune 196 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
The Register 1286 3
InformationWeek 231 2
cw360 84 2
allNetDevices 125 2
InterNetNews - InternetNews.com 206 2
Wikipedia - Википедия 413 2
SecurityLab 232 2
Associated Press 1975 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
CBS MarketWatch 305 1
Госрасходы - портал 36 1
Yahoo Finance 100 1
Upside Today 59 1
The Economist 43 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
MSNBC - телеканал 85 1
Times 500 1
CNews Северо-Запад 24 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 131 1
91Mobiles 590 1
Dow Jones Business News 88 1
NBC News 165 1
Cellular News 231 1
Nextgov 19 1
MacWorld 136 1
EWeek 179 1
ComputerWorld 139 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
The Guardian - Британская газета 320 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Gartner - Гартнер 3301 25
IDC - International Data Corporation 4671 24
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 23
500 Startups 4742 12
IBM Research 107 7
Forrester Research 810 5
Aberdeen Group 48 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 3
Gartner - Dataquest 340 2
Fortune Global 100 138 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 2
Gartner - AMR Research 48 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
Allied Business Intelligence 16 1
Datamonitor 83 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 4 1
S&P - Standard and Poor’s 470 1
Forbes Global 2000 32 1
S&P 500 226 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
Frost & Sullivan 199 1
Microsoft Research 128 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 22
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 1
University of Toronto - Торонтский университет 1 1
Columbia University - Колумбийский университет 143 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 13 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 7
LinuxWorld 53 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 4
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 4
Oracle OpenWorld 65 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 2
OSBC - Open Source Business Conference 14 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 102 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Docflow 123 1
Единый день голосования 53 1
IBM Бизнес-Форум 4 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 16 1
CeBIT 454 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
CNews AWARDS - награда 347 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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