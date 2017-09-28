HCL WebSphere - IBM WebSphere

«Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов лист трубопроводной транспортировки нефтепродуктов — компания «Транснефть» — готова потратить на ПО IBM Websphere 192 млн руб. Эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в запущен

«Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ» online-канала продаж «Рексофт» внедрил веб-витрину с гибким маркетинговым функционалом на платформе IBM WebSphere Commerce, учетную систему для обработки заказов на базе «1С Управление Торговле

«Ренессанс Кредит» внедряет новый интернет-банк на базе IBM WebSphere DataPower вместе с «Неофлекс» нового интернет-банка. Для интеграции был выбран специализированный программно-аппаратный комплекс IBM WebSphere DataPower SOA Appliances XI52, обеспечивающий быстрое, непрерывное преобразован

Ритейлер DOMO первым в России внедрил IBM WebSphere Commerce В DOMO рассматривали решения ведущих мировых и российских вендоров. В итоге выбор пал на платформу IBM WebSphere Commerce — чашу весов перевесил богатый маркетинговый функционал и «зашитые» в

«Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle нного банковского обслуживания (ДБО). Если первая версия «Альфа-клика» была написана чешской BSC на IBM WebSphere Application Server, то после решения о необходимости разработки новой версии по

Club.CNews: "Зверинец" ИТ-систем на WebSphere В одном респектабельном банке мирно сосуществует 17 ключевых систем размещенных на WebSphere или использующих оную. Весь этот зверинец , живет своей полноценной жизнью , что-то периодически падает , что-то иногда перегружается, что-то живет так как этого никто не ожидает. Кон

«Газпромбанк» ищет поставщика ПО IBM WebSphere «Газпромбанк» объявил о проведении редукциона на приобретение программного обеспечения WebSphere. Согласно документации, банк намерен приобрести следующее ПО корпорации IBM: IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (5240 лицензий), IBM Process Server Advanced Processor Value

Администрация Санкт-Петербурга автоматизирует предоставление госуслуг с помощью решений IBM инфраструктуры электронного правительства объединил портал электронных госуслуг на базе технологии IBM WebSphere. С помощью новой системы жители смогут подать заявку на получение одного из 32-

«СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere завершении проекта по интеграции информационных систем «СКБ-банка» с помощью программных продуктов IBM WebSphere. Внедренное группой компаний «Хост», бизнес-партнером IBM, решение позволило ба

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» автоматизировал бизнес-процессы с помощью IBM WebSphere авершении проекта по автоматизации бизнес-процессов банка на базе полного стека современных решений IBM WebSphere. Реализация проекта позволила банку понизить время обработки заявок на кредитны

«Райффайзенбанк» интегрирует ИТ-инфраструктуру на основе IBM WebSphere ршении второго этапа интеграции ИТ-инфраструктуры «Райффайзенбанка» на основе программных продуктов IBM Websphere. Как ожидается, решение, созданное на данном этапе, обеспечит взаимодействие ед

«Сбербанк» автоматизировал выдачу кредитов по всей России заявкам. В центральном аппарате (ЦА) «Сбербанка» развернуто интеграционное решение на платформе IBM WebSphere Process Server, в территориальных банках - на IBM WebSphere ESB. За связь ме

IBM модернизировала ИТ-инфраструктуру для «Кампэй» паратной платформы для «Кампэй». Решение на базе серверов System Z и программного обеспечения DB2 и WebSphere MQ обеспечит обработку транзакций для всей сети платежных терминалов заказчика. Спе

Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы тии ведущие специалисты Gemini Systems и IBM продемонстрируют решения на технологических платформах WebSphere и Lotus для органов государственной власти и различных отраслей бизнеса. Вы узнаете

Семинар «Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы». тии ведущие специалисты Gemini Systems и IBM продемонстрируют решения на технологических платформах WebSphere и Lotus для органов государственной власти и различных отраслей бизнеса. Вы узнаете

Российские средства криптозащиты интегрируют в продукты IBM WebSphere совместного проекта по интеграции российских криптографических средств защиты информации в продукты IBM WebSphere. Проект реализуется в несколько этапов. По завершении проекта партнеры и заказч

«Неофлекс» построил SOA-ландшафт для проекта «Кредитная фабрика» Сбербанка r, и локальные интеграционные решения, которые развертываются в территориальных банках на платформе IBM WebSphere ESB. Связь между ними обеспечивает транспортная система, реализованная на базе

CTI разработала онлайн-игру на базе IMS-технологий CTI объявила о том, что создала первую в России универсальную сервисную платформу на базе продуктов IBM WebSphere для предоставления операторами связи дополнительных видов обслуживания. На разр

Fozzy Group строит ИТ-инфраструктуру на основе SOA-решения от IBM ии пилотного проекта по построению сервис-ориентированной архитектуры на базе программного продукта IBM WebSphere для украинского торгово-промышленного холдинга Fozzy Group. Работы выполнялись

«Неофлекс» построил SOA-архитектуру в банке «Ренессанс Кредит» создано решение для автоматизации выдачи потребительских кредитов на базе интеграционной платформы IBM WebSphere ESB и BPM-платформы IBM WebSphere Process Server. Решение позволяет быст

IBM WebSphere MQ обеспечивает гарантированную доставку сообщений в ВТБ ний между головным офисом банка и его филиалами. Решение компании «Кворум» создано на базе продукта WebSphere MQ, который является современным специализированным программным обеспечением IBM, п

IBM WebSphere Application Server: новый рекорд производительности рвера приложений Oracle в тесте SPECjAppServer2004. Полная конфигурация включала: сервер приложений IBM WebSphere Application Server v6.1 с пакетом EJB3 Feature Pack, развернутый на серверах се

IBM WebSphere RFID Information Center сертифицирован по стандартам EPCIS и DPMS гут быть доступны в любое время. В октябре 2007 г. организация GS1 EPCglobal уже сертифицировала ПО IBM WebSphere RFID Information Center версии 1.1 как решение, полностью соответствующее станд

IBM представила два новых решения для WebSphere Portal Корпорация IBM сообщила о расширении своего портфеля программных продуктов WebSphere Portal, представив два новых пакета (называемых акселераторами), которые клиенты мо

«Неофлекс»: интеграционный проект для АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» ционной платформы в АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». Интеграционное решение, реализованное на платформе IBM WebSphere ESB, обеспечило быстрое включение в ИТ-ландшафт банка системы, предназначенной

«ВымпелКом» и IBM создали систему информационной безопасности а создана система Identity Management, основу которой составили продукты IBM Directory Integrator и IBM WebSphere (IBM Tivoli Identity Manager). Система охватывает основные инфраструктурные и б

IBM поддерживает разработку RFID-решений на базе открытых стандартов в использовали модель с открытым исходным кодом на базе Eclipse, чтобы обеспечить взаимодействие своих устройств с ПО IBM Premises Server 6.0. Кроме того, организация GS1 EPCglobal сертифицировала ПО IBM WebSphere RFID Information Center version 1.1 как решение, полностью соответствующее стандартам EPCIS для отслеживания движения продукции по цепочке поставок.

27 сентября откроется IBM Lotus Forum - 2007 ке сервисно-ориентированной архитектуры SOA; услышать о расширенных возможностях портальных решений IBM WebSphere Portal; познакомиться с решениями для обеспечения мобильного доступа к корпорат

27 сентября откроется IBM Lotus Forum — 2007 ке сервисно-ориентированной архитектуры SOA; услышать о расширенных возможностях портальных решений IBM WebSphere Portal; познакомиться с решениями для обеспечения мобильного доступа к корпорат

27 сентября откроется IBM Lotus Forum - 2007 ке сервисно-ориентированной архитектуры SOA; услышать о расширенных возможностях портальных решений IBM WebSphere Portal; познакомиться с решениями для обеспечения мобильного доступа к корпорат

IDC: IBM WebSphere Portal — лидер рынка ПО для корпоративных порталов ных функциональных возможностей Web 2.0. IBM интегрирует интернет-технологии Web 2.0 в свое решение WebSphere Portal, обеспечивая большую динамичность и персонализацию порталов. В результате по

«КМБ-банк» внедрил интеграционное решение на базе IBM WebSphere ESB ичного направления бизнеса. В результате внедрения интеграционного решения, созданного на платформе IBM WebSphere Enterprise Service Bus (ESB), было обеспечено взаимодействие внедряемой в банке

Microsoft идет навстречу open-source: 4 новых проекта хранилищ реквизитов — с использованием Java для Sun Java System Web Server, Apache Tomcat или IBM WebSphere Application Server, работающих под Linux, структуры веб-приложений Ruby on Rail

«Ханты-Мансийский Банк» автоматизировал погашение кредитов роект в рамках программы создания единой информационной шины «Ханты-Мансийского Банка» на платформе IBM WebSphere, внедрив новую технологию погашения кредитов с использованием сети банкоматов б

IBM представит гаджеты Google в WebSphere ых отправлений, а также окна со сводкой погоды, новостями, поиском по аудиозаписям или в Wikipedia. IBM WebSphere — лидер среди приложений для создания веб-порталов, занимающий 30% рынка (

RFID-технологии IBM будут использоваться в производстве мотоциклов Honda ове открытых стандартов на базе технологий Linux и Java (J2EE), которое работает под управлением ПО IBM WebSphere Application Server и позволяет отслеживать запасы и определять методы повышения

Новости логистики: IBM внедряет новую RFID-систему на производстве нутое у заказчика в декабре 2005 года, использует программные продукты IBM Data Collection Server и IBM WebSphere RFID Device Infrastructure. Это программное обеспечение помогает создавать RFID

Honda Italia оптимизирует производство мотоциклов грированы с существующими ИТ-системами компании Honda с использованием приложения, созданного на основе открытых стандартов на базе технологий Linux и Java (J2EE), которое работает под управлением ПО IBM WebSphere Application Server и позволяет отслеживать запасы и определять методы оптимизации. Первый этап проекта, завершившийся в этом году, потребовал трансформации линии сборки мотоциклов