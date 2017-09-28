Индексная книга CNews*
HCL WebSphere IBM WebSphere
Публикаций - 520, упоминаний - 953
HCL WebSphere упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Корнильев Кирилл 64 7
|Орловский Виктор 325 6
|Кирюшин Сергей 66 5
|Кузовкин Алексей 154 5
|Макеев Алексей 19 5
|Ткачёв Роман 27 5
|Коптелов Андрей 83 5
|Макаров Станислав 116 4
|Степанов Антон 57 4
|Курьянов Сергей 162 4
|Соколов Алексей 129 4
|Демин Василий 7 4
|Сыкулев Андрей 67 4
|Коротков Андрей 82 4
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 4
|Ершова Элеонора 64 3
|Бойко Юрий 8 3
|Широких Алексей 71 3
|Борисов Алексей 16 3
|Бухрадзе Реваз 14 3
|Прохоров Дмитрий 0 3
|Ипатов Вадим 84 3
|Архипова Мария 18 3
|Кулак Андрей 0 3
|Калинин Денис 70 3
|Рабчук Михаил 3 3
|Эзрохи Андрей 12 3
|Скоробогатова Ольга 35 2
|Андреев Владимир 83 2
|Попова Мария 139 2
|Цыганов Вячеслав 63 2
|Кулик Вадим 126 2
|Комиссаров Дмитрий 192 2
|Глазков Александр 64 2
|Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
|Греф Герман 345 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Окулов Валерий 5 2
|Алешин Владимир 13 2
|Притула Павел 33 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1193878, в очереди разбора - 944959.
Создано именных указателей - 87884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.