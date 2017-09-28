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HCL WebSphere IBM WebSphere

HCL WebSphere - IBM WebSphere

СОБЫТИЯ

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28.09.2017 «Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов

лист трубопроводной транспортировки нефтепродуктов — компания «Транснефть» — готова потратить на ПО IBM Websphere 192 млн руб. Эта сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в запущен
15.04.2015 «Рексофт» разработал интернет-магазин для группы компаний «О’КЕЙ»

online-канала продаж «Рексофт» внедрил веб-витрину с гибким маркетинговым функционалом на платформе IBM WebSphere Commerce, учетную систему для обработки заказов на базе «1С Управление Торговле
10.11.2014 «Ренессанс Кредит» внедряет новый интернет-банк на базе IBM WebSphere DataPower вместе с «Неофлекс»

нового интернет-банка. Для интеграции был выбран специализированный программно-аппаратный комплекс IBM WebSphere DataPower SOA Appliances XI52, обеспечивающий быстрое, непрерывное преобразован
26.04.2014 Ритейлер DOMO первым в России внедрил IBM WebSphere Commerce

В DOMO рассматривали решения ведущих мировых и российских вендоров. В итоге выбор пал на платформу IBM WebSphere Commerce — чашу весов перевесил богатый маркетинговый функционал и «зашитые» в

25.04.2013 «Альфа-банк» обновил онлайн-банкинг. Вместо IBM теперь Oracle

нного банковского обслуживания (ДБО). Если первая версия «Альфа-клика» была написана чешской BSC на IBM WebSphere Application Server, то после решения о необходимости разработки новой версии по
29.11.2012 Club.CNews: "Зверинец" ИТ-систем на WebSphere

В одном респектабельном банке мирно сосуществует 17 ключевых систем размещенных на WebSphere или использующих оную. Весь этот зверинец , живет своей полноценной жизнью , что-то периодически падает , что-то иногда перегружается, что-то живет так как этого никто не ожидает. Кон
06.09.2012 «Газпромбанк» ищет поставщика ПО IBM WebSphere

«Газпромбанк» объявил о проведении редукциона на приобретение программного обеспечения WebSphere. Согласно документации, банк намерен приобрести следующее ПО корпорации IBM: IBM WebSphere MQ Processor Value Unit (5240 лицензий), IBM Process Server Advanced Processor Value

31.05.2012 Администрация Санкт-Петербурга автоматизирует предоставление госуслуг с помощью решений IBM

инфраструктуры электронного правительства объединил портал электронных госуслуг на базе технологии IBM WebSphere. С помощью новой системы жители смогут подать заявку на получение одного из 32-
23.12.2011 «Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР
16.09.2011 «СКБ-банк» интегрировал свои информационные системы на базе решений IBM WebSphere

завершении проекта по интеграции информационных систем «СКБ-банка» с помощью программных продуктов IBM WebSphere. Внедренное группой компаний «Хост», бизнес-партнером IBM, решение позволило ба
05.09.2011 Банк «Тинькофф Кредитные Системы» автоматизировал бизнес-процессы с помощью IBM WebSphere

авершении проекта по автоматизации бизнес-процессов банка на базе полного стека современных решений IBM WebSphere. Реализация проекта позволила банку понизить время обработки заявок на кредитны
12.10.2010 «Райффайзенбанк» интегрирует ИТ-инфраструктуру на основе IBM WebSphere

ршении второго этапа интеграции ИТ-инфраструктуры «Райффайзенбанка» на основе программных продуктов IBM Websphere. Как ожидается, решение, созданное на данном этапе, обеспечит взаимодействие ед
29.09.2010 «Сбербанк» автоматизировал выдачу кредитов по всей России

заявкам. В центральном аппарате (ЦА) «Сбербанка» развернуто интеграционное решение на платформе IBM WebSphere Process Server, в территориальных банках - на IBM WebSphere ESB. За связь ме
03.06.2010 IBM модернизировала ИТ-инфраструктуру для «Кампэй»

паратной платформы для «Кампэй». Решение на базе серверов System Z и программного обеспечения DB2 и WebSphere MQ обеспечит обработку транзакций для всей сети платежных терминалов заказчика. Спе
22.04.2010 Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы

тии ведущие специалисты Gemini Systems и IBM продемонстрируют решения на технологических платформах WebSphere и Lotus для органов государственной власти и различных отраслей бизнеса. Вы узнаете
02.04.2010 Семинар «Решения на программных платформах IBM: Интеграция, Порталы, Поиск, Электронные формы».

тии ведущие специалисты Gemini Systems и IBM продемонстрируют решения на технологических платформах WebSphere и Lotus для органов государственной власти и различных отраслей бизнеса. Вы узнаете
29.01.2010 Российские средства криптозащиты интегрируют в продукты IBM WebSphere

совместного проекта по интеграции российских криптографических средств защиты информации в продукты IBM WebSphere. Проект реализуется в несколько этапов. По завершении проекта партнеры и заказч
31.08.2009 «Неофлекс» построил SOA-ландшафт для проекта «Кредитная фабрика» Сбербанка

r, и локальные интеграционные решения, которые развертываются в территориальных банках на платформе IBM WebSphere ESB. Связь между ними обеспечивает транспортная система, реализованная на базе

22.07.2009 CTI разработала онлайн-игру на базе IMS-технологий

CTI объявила о том, что создала первую в России универсальную сервисную платформу на базе продуктов IBM WebSphere для предоставления операторами связи дополнительных видов обслуживания. На разр
23.09.2008 Fozzy Group строит ИТ-инфраструктуру на основе SOA-решения от IBM

ии пилотного проекта по построению сервис-ориентированной архитектуры на базе программного продукта IBM WebSphere для украинского торгово-промышленного холдинга Fozzy Group. Работы выполнялись

01.04.2008 «Неофлекс» построил SOA-архитектуру в банке «Ренессанс Кредит»

создано решение для автоматизации выдачи потребительских кредитов на базе интеграционной платформы IBM WebSphere ESB и BPM-платформы IBM WebSphere Process Server. Решение позволяет быст
24.03.2008 IBM WebSphere MQ обеспечивает гарантированную доставку сообщений в ВТБ

ний между головным офисом банка и его филиалами. Решение компании «Кворум» создано на базе продукта WebSphere MQ, который является современным специализированным программным обеспечением IBM, п
21.02.2008 IBM WebSphere Application Server: новый рекорд производительности

рвера приложений Oracle в тесте SPECjAppServer2004. Полная конфигурация включала: сервер приложений IBM WebSphere Application Server v6.1 с пакетом EJB3 Feature Pack, развернутый на серверах се
29.01.2008 IBM WebSphere RFID Information Center сертифицирован по стандартам EPCIS и DPMS

гут быть доступны в любое время. В октябре 2007 г. организация GS1 EPCglobal уже сертифицировала ПО IBM WebSphere RFID Information Center версии 1.1 как решение, полностью соответствующее станд
10.12.2007 IBM представила два новых решения для WebSphere Portal

Корпорация IBM сообщила о расширении своего портфеля программных продуктов WebSphere Portal, представив два новых пакета (называемых акселераторами), которые клиенты мо
16.10.2007 «Неофлекс»: интеграционный проект для АКБ «Еврофинанс Моснарбанк»

ционной платформы в АКБ «Еврофинанс Моснарбанк». Интеграционное решение, реализованное на платформе IBM WebSphere ESB, обеспечило быстрое включение в ИТ-ландшафт банка системы, предназначенной

16.10.2007 «ВымпелКом» и IBM создали систему информационной безопасности

а создана система Identity Management, основу которой составили продукты IBM Directory Integrator и IBM WebSphere (IBM Tivoli Identity Manager). Система охватывает основные инфраструктурные и б
08.10.2007 IBM поддерживает разработку RFID-решений на базе открытых стандартов

в использовали модель с открытым исходным кодом на базе Eclipse, чтобы обеспечить взаимодействие своих устройств с ПО IBM Premises Server 6.0. Кроме того, организация GS1 EPCglobal сертифицировала ПО IBM WebSphere RFID Information Center version 1.1 как решение, полностью соответствующее стандартам EPCIS для отслеживания движения продукции по цепочке поставок.
19.09.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum - 2007

ке сервисно-ориентированной архитектуры SOA; услышать о расширенных возможностях портальных решений IBM WebSphere Portal; познакомиться с решениями для обеспечения мобильного доступа к корпорат
11.09.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum — 2007

ке сервисно-ориентированной архитектуры SOA; услышать о расширенных возможностях портальных решений IBM WebSphere Portal; познакомиться с решениями для обеспечения мобильного доступа к корпорат
28.08.2007 27 сентября откроется IBM Lotus Forum - 2007

ке сервисно-ориентированной архитектуры SOA; услышать о расширенных возможностях портальных решений IBM WebSphere Portal; познакомиться с решениями для обеспечения мобильного доступа к корпорат
24.07.2007 IDC: IBM WebSphere Portal — лидер рынка ПО для корпоративных порталов

ных функциональных возможностей Web 2.0. IBM интегрирует интернет-технологии Web 2.0 в свое решение WebSphere Portal, обеспечивая большую динамичность и персонализацию порталов. В результате по
26.06.2007 «КМБ-банк» внедрил интеграционное решение на базе IBM WebSphere ESB

ичного направления бизнеса. В результате внедрения интеграционного решения, созданного на платформе IBM WebSphere Enterprise Service Bus (ESB), было обеспечено взаимодействие внедряемой в банке
25.05.2007 Microsoft идет навстречу open-source: 4 новых проекта

хранилищ реквизитов — с использованием Java для Sun Java System Web Server, Apache Tomcat или IBM WebSphere Application Server, работающих под Linux, структуры веб-приложений Ruby on Rail
30.03.2007 «Ханты-Мансийский Банк» автоматизировал погашение кредитов

роект в рамках программы создания единой информационной шины «Ханты-Мансийского Банка» на платформе IBM WebSphere, внедрив новую технологию погашения кредитов с использованием сети банкоматов б
01.03.2007 IBM представит гаджеты Google в WebSphere

ых отправлений, а также окна со сводкой погоды, новостями, поиском по аудиозаписям или в Wikipedia. IBM WebSphere — лидер среди приложений для создания веб-порталов, занимающий 30% рынка (
16.01.2007 RFID-технологии IBM будут использоваться в производстве мотоциклов Honda

ове открытых стандартов на базе технологий Linux и Java (J2EE), которое работает под управлением ПО IBM WebSphere Application Server и позволяет отслеживать запасы и определять методы повышения
15.01.2007 Новости логистики: IBM внедряет новую RFID-систему на производстве

нутое у заказчика в декабре 2005 года, использует программные продукты IBM Data Collection Server и IBM WebSphere RFID Device Infrastructure. Это программное обеспечение помогает создавать RFID
12.01.2007 Honda Italia оптимизирует производство мотоциклов

грированы с существующими ИТ-системами компании Honda с использованием приложения, созданного на основе открытых стандартов на базе технологий Linux и Java (J2EE), которое работает под управлением ПО IBM WebSphere Application Server и позволяет отслеживать запасы и определять методы оптимизации. Первый этап проекта, завершившийся в этом году, потребовал трансформации линии сборки мотоциклов
12.01.2007 RFID-система поможет Pliant отслеживать грузовые перевозки

еские бизнес-решения», — добавил г-н Тейлор. Отметим, что RFID-решение IBM для компании Pliant, развернутое у заказчика в декабре 2005 г., использует программные продукты IBM Data Collection Server и IBM WebSphere RFID Device Infrastructure. Компания Pliant Corporation — производитель пластиковых пленок и гибкой упаковки для бытовых нужд, здравоохранения, пищевой отрасли, промышленности и с

Публикаций - 535, упоминаний - 905

HCL WebSphere и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 392
Oracle Corporation 7074 112
Microsoft Corporation 25775 92
SAP SE 5601 60
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 41
Neoflex - Неофлекс 257 25
Oracle Siebel Systems 519 24
9594 22
Red Hat 1378 22
Intel Corporation 12811 19
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 17
HP Inc. 5883 17
Google LLC 12690 17
Cisco Systems 5372 16
IBM Global Services 130 14
Diasoft - Диасофт 1144 14
Oracle - BEA Systems 162 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
OpenText - Micro Focus - Novell 880 13
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 12
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 11
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 61 11
IBM SWG - IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 39 10
HCL Lotus Software - HCL Lotus Development 112 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
SAS Institute 1082 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 8
Software AG & IDS Scheer 209 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Крок - Croc 1964 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
АйТи 1519 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
IBM Global Financing 30 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 7
МегаФон 10742 7
Dell EMC 5180 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
Альфа-Банк 1979 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 6
Почта России ПАО 2370 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 5
Газпром ПАО 1493 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Honda Motor Company - HND 240 4
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 3
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 3
Россети Ленэнерго 1699 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Visa International 1993 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Транснефть 335 3
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Студия Артемия Лебедева 101 2
Расчетная палата РТС НКО 6 2
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Apache Software Foundation - ASF 231 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 2
РГУД - Российская гильдия управляющих и девелоперов 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
4CIO 20 1
Eclipse Foundation 26 1
Anglican Church of Australia - Англиканская церковь Австралии 1 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 200
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 183
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 105
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 104
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 85
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 77
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 73
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 55
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 52
Сервер приложений - Application server 357 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 49
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 45
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 44
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 41
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 39
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 38
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 33
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 32
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 32
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 26
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 26
IBM DB2 396 111
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 97
Oracle Java - язык программирования 3469 84
Linux OS 11533 76
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 73
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 70
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 69
Microsoft Windows 16882 47
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 155 36
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 29
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 26
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 25
Microsoft Windows 2000 8678 24
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 24
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 23
IBM MQ - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 48 23
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 21
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 21
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 83 20
HCL Lotus - IBM Lotus Forms - IBM Lotus Workplace 34 20
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 20
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 20
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 18
Axiom JDK - LiberCat 67 17
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 16
Oracle PeopleSoft 426 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 14
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 14
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 13
Oracle Java EE EJB - Enterprise JavaBeans 89 13
Axiom JDK СЗИ 175 13
Oracle Java Development Kit - JDK 207 13
Microsoft Windows NT 890 13
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 12
Microsoft Office 4170 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 12
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 12
SAP Sybase 292 12
Кузнецов Александр 162 9
Корнильев Кирилл 65 7
Макеев Алексей 21 5
Кузовкин Алексей 155 5
Коптелов Андрей 134 5
Орловский Виктор 408 5
Кирюшин Сергей 91 5
Макаров Станислав 118 4
Степанов Антон 71 4
Ткачёв Роман 27 4
Демин Василий 13 4
Mills Steve - Миллз Стив 10 4
Соколов Алексей 137 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 4
Курьянов Сергей 162 4
Калинин Денис 70 3
Ершова Элеонора 67 3
Архипова Мария 21 3
Широких Алексей 72 3
Ипатов Вадим 84 3
Коротков Андрей 87 3
Эзрохи Андрей 13 3
Бухрадзе Реваз 14 3
Бойко Юрий 12 3
Рабчук Михаил 3 3
Прохоров Дмитрий 6 3
Кулак Андрей 3 3
Кремлева Ирина 4 3
Глазков Александр 151 3
Сыкулев Андрей 85 3
Каренина Анна 18 2
Серова Елена 320 2
Борисов Алексей 33 2
Бутыркин Вячеслав 14 2
Palmisano Samuel - Пальмизано Самуэль 53 2
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 2
Солохин Михаил 3 2
Притула Павел 33 2
Римский Александр 5 2
Бейдер Александр 75 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 195
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 60
Европа 24964 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Германия - Федеративная Республика 13221 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Казахстан - Республика 6048 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Азия - Азиатский регион 5920 10
Европа Восточная 3138 9
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Украина 7928 8
США - Калифорния 4829 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Индия - Bharat 5870 7
Франция - Французская Республика 8177 7
США - Нью-Йорк 3180 6
Япония 13807 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Америка - Американский регион 2206 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Канада 5082 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Америка Южная 884 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 150
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 68
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 67
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 58
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 37
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 27
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 26
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 22
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 20
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 16
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 14
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 10
Vnunet 224 5
Computer Weekly 376 5
VNUNet.com 214 4
CNET Networks - CNET News 1643 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Fortune 211 3
Yahoo! Finance 122 2
InformationWeek 241 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 2
cw360 84 2
allNetDevices 160 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
ExtremeTech 40 2
Dow Jones - Factiva 7 2
Wikipedia - Википедия 650 2
AP - Associated Press 2007 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Госрасходы - портал 70 1
ComputerWorld 144 1
NBC News 188 1
Nextgov 26 1
Мобильные системы 118 1
MacWorld 134 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Cellular News 234 1
Dow Jones Business News 88 1
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
MSNBC - телеканал 89 1
Upside Today 59 1
The Economist 49 1
Times 661 1
E-Commerce Times 69 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 33
Gartner - Гартнер 3658 27
IDC - International Data Corporation 4975 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 10
IBM Research 111 7
Forrester Research 834 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
Aberdeen Group 53 3
Gartner - Giga Information Group 32 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Fortune Global 100 142 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Dataquest 353 2
Gartner - AMR Research 48 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
Forbes Global 2000 50 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Datamonitor 83 1
Allied Business Intelligence 16 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Evans Data 12 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 155 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
UMass Amherst, UMass - University of Massachusetts Amherst - Университет штата Массачусетс в Амхерсте 27 1
РТУ МИРЭА - ИТХТ имени М.В. Ломоносова - Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 2 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 11
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 6
LinuxWorld 52 5
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 4
IBM Бизнес-Форум 21 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Oracle OpenWorld 65 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
CNews FORUM Кейсы 313 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Единый день голосования 143 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 1
Selectel TechDay 6 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 17 1
Docflow 148 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
DevCon 18 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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