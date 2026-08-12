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РТУ МИРЭА ИТХТ имени М.В. Ломоносова Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 6
РТУ МИРЭА и организации, системы, технологии, персоны:
|Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
|Русский стандарт Банк 509 1
|Мигалка ООО 9 1
|Назанский Сергей 1 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Земков Сергей 159 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Логинова Елена 6 1
|Закоржевский Вячеслав 95 1
|Солохин Михаил 4 1
|Михайлова Галина 6 1
|Эзрохи Андрей 13 1
|Щенникова Жанна 13 1
|Степаненко Андрей 29 1
|Калякин Павел 79 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166478 4
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 4
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8591 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.