Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199732
ИКТ 15426
Организации 11785
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27067
Персоны 87204
География 3118
Статьи 1581
Пресса 1326
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2829
Мероприятия 895

РТУ МИРЭА ИТХТ имени М.В. Ломоносова Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова

СОБЫТИЯ


12.08.2026 Ученые РТУ МИРЭА научились предсказывать нестабильную работу химических реакторов с помощью математической модели 2
29.08.2024 В российском «убийце» Microsoft Office новый гендиректор. Предыдущий продержался всего два года 1
25.02.2021 МИРЭА в пику властям покупает заведомо зарубежные ПК с ОС Windows 1
05.10.2012 Из «Ренессанс Кредит» неожиданно ушла вице-президент по ИТ 1
21.11.2011 В компании Trustverse назначен новый генеральный директор 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

РТУ МИРЭА и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1833 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5665 1
Microsoft Corporation 25785 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Информзащита 943 1
Neoflex - Неофлекс 258 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1086 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Код Безопасности 815 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Ланит Интеграция 219 1
Унитех 18 1
Телеком-защита 54 1
Информзащита - TrustVerse - ТрастВерс 36 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Русский стандарт Банк 509 1
Мигалка ООО 9 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3912 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6556 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18159 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25861 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 260 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5295 1
DDR - Double data rate 3086 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35096 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22607 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 190 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10381 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28310 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8706 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1272 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7224 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36281 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33546 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7930 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6253 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14293 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24458 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4405 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3588 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1949 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12869 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3590 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13942 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4862 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12223 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22970 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1701 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2481 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2427 2
Merlion iRU Strato - Merlion iRU Агат - Merlion iRU Опал - Merlion iRU AIO - серия моноблоков и МФУ 22 1
Linux OS 11550 1
Microsoft Windows 10 1944 1
Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
Microsoft Windows 16906 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5743 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 214 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3666 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Назанский Сергей 1 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Земков Сергей 159 1
Чеглаков Андрей 63 1
Логинова Елена 6 1
Закоржевский Вячеслав 95 1
Солохин Михаил 4 1
Михайлова Галина 6 1
Эзрохи Андрей 13 1
Щенникова Жанна 13 1
Степаненко Андрей 29 1
Калякин Павел 79 1
Россия - РФ - Российская федерация 166478 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47657 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8591 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2283 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33808 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1325 1
Спирты 75 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6605 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6784 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8086 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3791 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5791 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5475 1
Экономический эффект 1352 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3590 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 498 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1344 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6594 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53551 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18182 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5627 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8853 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 731 1
Химическая промышленность - Chemical industry 310 1
Информатика - computer science - informatique 1198 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11570 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 94 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 322 2
РТУ МИРЭА - ВНИИТЭ - Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики 1 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 606 1
РАН - Российская академия наук 2124 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 270 1
МГУПИ - Московский государственный университет приборостроения и информатики 6 1
Минобороны РФ - ИПАиКЭ - Институт профессионального администрирования и комплексной энергоэффективности 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2666 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465233, в очереди разбора - 724160.
Создано именных указателей - 199732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще