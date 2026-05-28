ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк

«ДиалогНаука» завершила проект для «Ренессанс Банка» по аттестации для доступа к СМЭВ В). Компания «ДиалогНаука» завершила проект по аттестации информационной системы «Ренессанс Банка» (КБ «Ренессанс Кредит», ООО) в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК для подключения и сох

Сбербанк: технологии генеративного искусственного интеллекта ускорят трансформацию страховых продуктов Сервисы на базе генеративного искусственного интеллекта Сбербанка помогут сократить время ожидания клиентов, обеспечат быстрые и точные ответы, а также освободят специалистов «Ренессанс страхование» от рутинных задач и будут внедрены в случае успеха пилотного проекта. Стороны договорились о тестировании современных решений на базе генеративного ИИ Сбербанка в группе

«Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты Специалисты «билайн бизнес» успешно реализовали первую фазу проекта внедрения большой языковой модели (LLM-агента) на горячей линии клиентских обращений для «Ренессанс страхование». Уже получен первый результат: в отраслевом исследовании доступности и качества телефонного обслуживания «Ренессанс страхование» заняла первое место среди голосовы

«Платформа Боцман» помогла «Ренессанс Банку» модернизировать систему хранения данных technologies Soft и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершили ключевой этап перехода «Ренессанс Банка» на отечественную платформу контейнеризации «Боцман» для управления мультикла

«Ренессанс Жизнь» внедрила решение российского вендера Naumen В страховой компании «Ренессанс Жизнь» завершен переход контакт-центра и продающих подразделений с Infinity на Naumen Contact Center. Новое решение обеспечило бесперебойную работу сервисного контакт-центра и продающ

«Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech Участник российского рынка ценных бумаг «Ренессанс Брокер» завершил внедрение цифровой витрины VK Tax Compliance — решения VK Tech для участия в режиме налогового мониторинга. Компания уже передала данные по налогу на прибыль за первы

«Ренессанс страхование» и Zunami запустили первое в России страхование сроков авиадоставки грузов «Ренессанс страхование» при поддержке цифровой платформы сопровождения страхования Zunami объявляет о расширении покрытия действующего продукта страхования сроков доставки. В новой конфигурации

«Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС На сайте «Ренессанс страхование» заработал новый функционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом CNews сообщили представители «Рене

Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления т пост с сентября 2021 г., ее стаж работы в организации в целом составил 20 лет. Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (ранее «Ренессанс Капитал») начал работать под брендом «Ренессанс Кредит

«Ренессанс страхование» застраховала беспилотные грузовики NATCAR Автомобили участника государственной программы тестирования беспилотников NATCAR застрахованы в группе «Ренессанс страхование». Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». Сейчас компания NATCAR приступила к первому этапу тестирования собственной технологии на трассе М-11

«Ренессанс страхование» запускает онлайн-страхование ответственности перевозчика для таксистов Группа «Ренессанс Страхование» вместе с «Яндекс Такси» запустила проект по онлайн-страхованию ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков) для водителей такси. Водитель та

Онлайн продажи компании «Ренессанс страхование» увеличились на 30% по итогам первого полугодия За первое полугодие 2024 г. группа «Ренессанс страхование» увеличила на 30% долю онлайн-продаж в структуре розничного бизнеса, при этом в новом бизнесе рост составил 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Главный

ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис Компания «Ренессанс Жизнь» применяет облачный сервис Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), чтобы извлекать данные из комплектов документов для оформления страховых договор

«Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов Системный интегратор «Платформикс» совместно с экспертами «Ренессанс Банка» внедрили в банк комплексную систему мониторинга цифровых сервисов. В результ

«Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг» Группа Ренессанс страхование начала создавать новую архитектуру работы с корпоративными данными. Проект помогли реализовать эксперты «КОРУС Консалтинг» и Yandex Cloud. Специалисты разработали для комп

«Ренессанс страхование» использует робота для лизинговых компаний Подключившись к новой системе, лизинговая компания получает мгновенные онлайн расчеты стоимости КАСКО. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». «Ренессанс страхование» автоматизировала обработку обращений на онлайн расчеты КАСКО для лизинговых компаний. Теперь более 90% нетиповых расчетов выполняет не сот

SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование Компания SL Soft интегрировала систему учета персонала «БОСС» с внешним сервисом кадрового электронного документооборота (КЭДО) для группы «Ренессанс страхование». Новый функционал позволит ее сотрудникам подписывать кадровые документы с использованием электронных цифровых подписей (ЭЦП). Об этом CNews сообщили представители Softli

Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке» потребности нашего бизнеса, что не всегда доступно на рынке ATS-систем». *** «Ренессанс Банк» (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)) – предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские ка

Музыканты не боятся конкуренции с нейросетью ети, не похожа на настоящую. Так считает более 40% респондентов, принявших участие в опросе, проведенном крупнейшей сетевой компанией по продаже музыкальных инструментов в России «Музторг» и группой «Ренессанс Страхование». При этом почти 30% не смогли однозначно ответить на вопрос. Об этом CNews сообщили представители «Музторга». Абсолютное большинство опрошенных (72%) уверены, что ИИ не с

В приложении «Ренессанс Банка» появился маркетплейс В мобильном приложении «Ренессанс Банка» открылся маркетплейс для онлайн-покупок со скидками и кешбэком от партнеров

Большинство россиян готовы пользоваться разбитым девайсом из-за страха остаться без него режденного девайса. Россияне объясняют постоянное использование гаджета напряженным темпом жизни (25%), страхом пропустить что-то важное (22%) и потребностью быть в курсе всех новостей (20%). Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк» провели опрос и выяснили, как номофобия влияет на взаимодействие с техникой и какие вредные техно-привычки есть у россиян. Об этом CNews сообщили пр

«Налоговый консультант» – новый сервис для бизнеса клиентов «Ренессанс банка» ацию о других продуктах и услугах для бизнеса можно на официальном сайте «Ренессанс банка». *** КБ «Ренессанс кредит» (ООО) предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты

«Ренессанс Банк» при поддержке Neoflex запустил цифровые банковские продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса «Ренессанс Банк» при поддержке Neoflex запустил цифровые банковские продукты и сервисы для мал

«Инфосистемы Джет» завершила аудит в области информационной безопасности «Ренессанс Банка» Команда «Инфосистемы Джет» завершила аудит «Ренессанс Банка», в результате которого банк продемонстрировал необходимый уровень соответств

«Траффик» и «Ренессанс cтрахование» запустили цифровой сервис в сфере логистики АО «Траффик», логистическая ИТ-платформа, и группа «Ренессанс страхование» разработали новый страховой сервис «Мультиполис». Об этом CNews сообщили представители платформы «Траффик». Совместный продукт обеспечивает комплексное страхование грузов

Больше 8,5 тыс. контрагентов «Ренессанс страхование» перевел на ЭДО с «Контур.диадоком» Почти 130 тыс. документов в год страховая компания передает своим клиентам в электронном виде, что позволяет экономить ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Группа «Ренессанс страхование» — страховая компания с большим объемом документооборота. Переводить свои процессы в электронный вид компания начала в 2019 г. С помощью электронного документооборота (ЭДО

Фокус на защиту данных клиентов: «Инфосистемы джет» подтвердила высокую степень защищенности мобильного приложения «Ренессанс капитал» Специалисты компании «Инфосистемы джет» провели проверку клиентского мобильного приложения «Ренессанс капитал» на безопасность. Результаты аудита показали высокую степень защищенности приложения, а рекомендации экспертов позволили внедрить дополнительные меры для повышения безопасност

Группа «Ренессанс страхование» ускорила документооборот с помощью сервисов «Контура» документооборот в сервисах «Контур.диадок» и «Контур.страхование». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Татьяна Смирнова, менеджер по внедрению электронного документооборота в ПАО «Группа ренессанс страхование»: «Среди наших партнеров по ДМС более 5500 клиник, которые расположены в 85 городах России. В год мы отправляем и получаем свыше 3,5 млн документов: списков застрахованных

Оплата ЖКХ доступна в мобильном приложении «Ренессанс банка» латы услуг образовательных учреждений, налогов, мобильной связи, интернета и штрафов ГИБДД. *** КБ «Ренессанс кредит» (ООО) предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты

Россияне меняют технику раз в три года Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк», провели опрос и выяснили, что только в 2023 г. треть опрошенных (31%) увеличили свои траты на технику и электронику на 10-20%. Об этом CNews сообщи

«Ренессанс банк» запустил сервис онлайн-регистрации бизнеса сказал Анатолий Медведев, начальник управления малого и среднего бизнеса «Ренессанс банка». *** КБ «Ренессанс кредит» предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вкла

«Ренессанс банк» запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей «Ренессанс банк» запустил онлайн-бухгалтерию для бизнеса, помогающую вести учет приходов и рас

«Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ Решение компании «Айти бастион» было выбрано «Ренессанс банком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для поль

«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» «Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети». Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками

«Ренессанс банк» устраняет уязвимости с помощью MaxPatrol VM «Ренессанс банк» внедрил систему управления уязвимостями MaxPatrol VM. Продукт Positive Techno

«Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу «Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean. CM Ocean – собственный продукт Data

«Ренессанс страхование» перенесла работу с данными в Yandex Cloud «Ренессанс страхование» перенесла BI-инструменты на облачную платформу Yandex Cloud. Это помогло сократить время на подготовку отчетов в компании и улучшить качество аналитики. Компания планируе

«Норбит» внедрил в «Ренессанс жизнь» централизованную CRM-систему «Норбит» (входит в группу «Ланит») автоматизировал на базе единой технологической CRM-платформы работу продающих подразделений страховой компании «Ренессанс жизнь». Реализация проекта позволит увеличить продажи благодаря расширению клиентской базы и улучшению сервиса за счет омниканальных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители

Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку 2022 г. автомобилисты могут перевести все документы в электронный формат, используя мобильное приложение «Госуслуги авто», и предъявлять инспектору ГИБДД только QR-код. По данным исследования группы «Ренессанс страхование», электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины (почти втрое чаще мужчин). А самыми большими страхами перехода на онлайн-вариант документов стали штрафы, по