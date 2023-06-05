ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк

«Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ Решение компании «Айти бастион» было выбрано «Ренессанс банком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для поль

«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» «Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети». Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками

«Ренессанс банк» устраняет уязвимости с помощью MaxPatrol VM «Ренессанс банк» внедрил систему управления уязвимостями MaxPatrol VM. Продукт Positive Techno

«Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу «Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean. CM Ocean – собственный продукт Data

«Ренессанс страхование» перенесла работу с данными в Yandex Cloud «Ренессанс страхование» перенесла BI-инструменты на облачную платформу Yandex Cloud. Это помогло сократить время на подготовку отчетов в компании и улучшить качество аналитики. Компания планируе

«Норбит» внедрил в «Ренессанс жизнь» централизованную CRM-систему «Норбит» (входит в группу «Ланит») автоматизировал на базе единой технологической CRM-платформы работу продающих подразделений страховой компании «Ренессанс жизнь». Реализация проекта позволит увеличить продажи благодаря расширению клиентской базы и улучшению сервиса за счет омниканальных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители

Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку 2022 г. автомобилисты могут перевести все документы в электронный формат, используя мобильное приложение «Госуслуги авто», и предъявлять инспектору ГИБДД только QR-код. По данным исследования группы «Ренессанс страхование», электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины (почти втрое чаще мужчин). А самыми большими страхами перехода на онлайн-вариант документов стали штрафы, по

«Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов оссии совместный продукт каршеринга и страховой компании, основанный на использовании больших данных о фактическом использовании автомобилей (User-Based Insurance, UBI) и манере вождения. По оценкам «Ренессанс страхование», в ближайшие два года проникновение UBI-продуктов в крупных корпоративных автопарках, сервисах такси и каршеринга составит 50-60%, у частных лиц – около 20%. Этому способ

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022 тин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банка «Ренессанс кредит»Денис Сотин; директор по цифровизации и ИТ компании «Т-плюс» Борис Макевнин;

Банк «Ренессанс кредит» подключился к «СБПэй» Банк «Ренессанс кредит» подключился к системе бесконтактной оплаты покупок «СБПэй». Теперь клиенты

«Ренессанс страхование» запустила проект по автоматизированному распознаванию рукописных документов при урегулировании «Ренессанс страхование» совместно с компанией DBrain внедрила решение на основе технологий искусственного интеллекта по распознаванию и обработке рукописных и печатных документов. Проект стартов

«Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания Банк «Ренессанс кредит» и компания «Диасофт» сообщают об успешной реализации масштабного проекта, в

IBS Platformix и Factor Group внедрили решение Opengear для банка «Ренессанс кредит» езависимым каналом связи для удаленного контроля и управления инфраструктурным оборудованием банка «Ренессанс Кредит». В результате проекта была создана инфраструктура, обеспечивающая резервиро

Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay «Ренессанс кредит» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay, с помощью которого держатели карт «Мир» могут оплачивать покупки, используя смартфон. Чтобы воспользоваться сервисом, необх

«Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир» Банк «Ренессанс кредит» предложил своим клиентам, держателям карт «Мир», возможность подключения сервиса бесконтактных платежей Mir Pay. Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно скачать н

Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Commvault сообщает о завершенном проекте – АО «Группа Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Data Platform и оптимизировала процессы управления резервным копированием и восстановлением данных. «Ренессанс страхование» (АО «Группа

«Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard Держатели карт Mastercard, эмитированных банком «Ренессанс кредит», теперь могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay, используя свои смарт

CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna. Открытие нового канала обслуживания в

«Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte В конце сентября 2020г. «Ренессанс жизнь» запустила в промышленную эксплуатацию систему PRM (Partner Relationship Management) на платформе SalesForce. Партнером, который осуществлял интеграцию, выступила компания GlowB

В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стал доступен новый канал обслуживания клиентов «Ренессанс Кредит» запустил новый канал обслуживания клиентов – чат в мобильном приложении. Те

ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL ции системы мониторинга Zabbix с проприетарной базы данных на СУБД PostgreSQL в коммерческом банке «Ренессанс Кредит». Проект был выполнен за шесть месяцев. ФОРС обеспечивает дальнейшее развити

НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL» Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетност

«Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско жений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачами до экстренной стационарной помощи. Например, в продукте «Тел

«Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок Банк «Ренессанс кредит» использует интеллектуальные технологии Abbyy для автоматической обработки д

В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС ГК «Хомнет» объявила о том, что СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС. Новая учетная система для 15 пользователей компании построена на базе отраслевого решения «ХОМНЕТ:НФО», в которой сотрудники СК «Ре

«Билайн» поможет «Ренессанс Кредиту» в развитии digital-рекламы банка Банк «Ренессанс кредит» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партне

«Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS Компания «Ренессанс страхование» приняла решение о создании центральной системы принятия решений для предстраховых проверок розничных видов страхования, а также внедрить предиктивную аналитику для повыше

В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стало доступно оформление карт «Ренессанс Кредит» расширил функциональные возможности мобильного приложения. Теперь клиенты,

«Ренессанс Брокер» автоматизировал бухучет в соответствии с требованиями ЦБ «1С-Рарус» объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета в «Ренессанс Брокер» в соответствии с новыми требованиями Центрального банка РФ. «Ренессанс Брокер» — профессиональный участник рынка ценных бумаг с 1998 года, имеет лицензии на осуществлен

«Ренессанс Кредит» обновил мобильный банк для iOS «Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка для устройств с операционной системой iOS. Изменения коснулись интерфейса и информационной составляющей, также была улучшена функц

«Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии корпоративных сайтов для сотрудников – интранета

«Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников «Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии корпоративных сайтов для сотрудников – интранета

Банк «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии корпоративных сайтов для сотрудников – интранета

«Инфософт» автоматизировал управление производством в «Ренессанс Косметик» с помощью «1С:ERP Управление предприятием 2» Специалисты «Инфософт» автоматизировали управление производством в «Ренессанс Косметик». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием 2» организовано объемно-календарное планирование производства. Оптимизирована загрузка производственных мощностей. Вдвое с

«Ренессанс Кредит» совместно с CallToVisit запустил проект по предоставлению услуги бесплатного такси до отделения «Ренессанс Кредит» запустил пилотный проект, в рамках которого клиентам банка будет предлагать

«Ренессанс страхование» запускает проект по автоматическому распознаванию документов «Ренессанс страхование» объявило о создании технического решения по обработке сканов и фотографий документов, предоставляемых клиентами через сайт компании в процессе оформления полисов автостра

В интернет-банке «Ренессанс Кредит» появился сервис досрочного погашения займов «Ренессанс Кредит» объявил о том, что теперь заемщики могут осуществить полное или частичное д

«Синимекс» оптимизировала работу call-центра банка «Ренессанс Кредит» «Синимекс» реализовала в банке «Ренессанс Кредит» проект по интеграции системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM

Число пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» в первом полугодии 2017 выросло на 77% В первом полугодии 2017 количество пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» увеличилось на 77%. Большую часть аудитории составляют женщины (52%). Преим