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ОНЭКСИМ Ренессанс Банк Ренессанс кредит Банк

ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из банков сектора потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. Основанный в 2003 году «Ренессанс Кредит» работает с 14,5 миллионами клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 53 региона России. Основным владельцем «Ренессанс Кредит» является Группа ОНЭКСИМ, один из российских инвесторов, который владеет диверсифицированным портфелем активов в сфере финансовых услуг, горнорудной промышленности, недвижимости, энергетике и высоких технологиях. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354.

 

 

"Направления повышения эффективности разработки и сокращения time2market в рамках цифровизации Ренессанс банка" Денис Сотин, Член Правления, Старший Вице-Президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, Банк «Ренессанс Кредит», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва


05.06.2023 «Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ

Решение компании «Айти бастион» было выбрано «Ренессанс банком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для поль
15.05.2023 «Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2»

«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети». Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками

11.05.2023 «Ренессанс банк» устраняет уязвимости с помощью MaxPatrol VM

«Ренессанс банк» внедрил систему управления уязвимостями MaxPatrol VM. Продукт Positive Techno
03.04.2023 «Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу

«Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean. CM Ocean – собственный продукт Data
29.03.2023 «Ренессанс страхование» перенесла работу с данными в Yandex Cloud

«Ренессанс страхование» перенесла BI-инструменты на облачную платформу Yandex Cloud. Это помогло сократить время на подготовку отчетов в компании и улучшить качество аналитики. Компания планируе
16.01.2023 «Норбит» внедрил в «Ренессанс жизнь» централизованную CRM-систему

«Норбит» (входит в группу «Ланит») автоматизировал на базе единой технологической CRM-платформы работу продающих подразделений страховой компании «Ренессанс жизнь». Реализация проекта позволит увеличить продажи благодаря расширению клиентской базы и улучшению сервиса за счет омниканальных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители
09.12.2022 Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку

2022 г. автомобилисты могут перевести все документы в электронный формат, используя мобильное приложение «Госуслуги авто», и предъявлять инспектору ГИБДД только QR-код. По данным исследования группы «Ренессанс страхование», электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины (почти втрое чаще мужчин). А самыми большими страхами перехода на онлайн-вариант документов стали штрафы, по
19.10.2022 «Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов

оссии совместный продукт каршеринга и страховой компании, основанный на использовании больших данных о фактическом использовании автомобилей (User-Based Insurance, UBI) и манере вождения. По оценкам «Ренессанс страхование», в ближайшие два года проникновение UBI-продуктов в крупных корпоративных автопарках, сервисах такси и каршеринга составит 50-60%, у частных лиц – около 20%. Этому способ
25.08.2022 Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», «Ренессанс Кредита», ИТ-директоры «Ленты», Мосбиржи, «Т Плюс» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2022

тин Меденцев; член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банка «Ренессанс кредит»Денис Сотин; директор по цифровизации и ИТ компании «Т-плюс» Борис Макевнин;
06.07.2022 Банк «Ренессанс кредит» подключился к «СБПэй»

Банк «Ренессанс кредит» подключился к системе бесконтактной оплаты покупок «СБПэй». Теперь клиенты

30.03.2022 «Ренессанс страхование» запустила проект по автоматизированному распознаванию рукописных документов при урегулировании

«Ренессанс страхование» совместно с компанией DBrain внедрила решение на основе технологий искусственного интеллекта по распознаванию и обработке рукописных и печатных документов. Проект стартов
16.09.2021 «Ренессанс кредит» и «Диасофт» с нуля запустил направление брокерского обслуживания

Банк «Ренессанс кредит» и компания «Диасофт» сообщают об успешной реализации масштабного проекта, в
19.08.2021 IBS Platformix и Factor Group внедрили решение Opengear для банка «Ренессанс кредит»

езависимым каналом связи для удаленного контроля и управления инфраструктурным оборудованием банка «Ренессанс Кредит». В результате проекта была создана инфраструктура, обеспечивающая резервиро
18.06.2021 Держателям карт «Мир» банка «Ренессанс кредит» стал доступен сервис платежей Samsung Pay

«Ренессанс кредит» запустил сервис бесконтактных платежей Samsung Pay, с помощью которого держатели карт «Мир» могут оплачивать покупки, используя смартфон. Чтобы воспользоваться сервисом, необх
17.06.2021 «Ренессанс кредит» запустил сервис Mir Pay для карт «Мир»

Банк «Ренессанс кредит» предложил своим клиентам, держателям карт «Мир», возможность подключения сервиса бесконтактных платежей Mir Pay. Чтобы воспользоваться новой возможностью, достаточно скачать н
16.06.2021 Группа «Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault

Commvault сообщает о завершенном проекте – АО «Группа Ренессанс страхование» внедрила решение Commvault Data Platform и оптимизировала процессы управления резервным копированием и восстановлением данных. «Ренессанс страхование» (АО «Группа

02.03.2021 «Ренессанс кредит» запустил Apple Pay для карт Mastercard

Держатели карт Mastercard, эмитированных банком «Ренессанс кредит», теперь могут оплачивать покупки при помощи Apple Pay, используя свои смарт
18.02.2021 CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna

CRM-система банка «Ренессанс кредит» интегрирована с чат-платформой edna. Открытие нового канала обслуживания в

23.10.2020 «Ренессанс жизнь» запустила систему PRM на платформе SalesForce с помощью GlowByte

В конце сентября 2020г. «Ренессанс жизнь» запустила в промышленную эксплуатацию систему PRM (Partner Relationship Management) на платформе SalesForce. Партнером, который осуществлял интеграцию, выступила компания GlowB
11.08.2020 В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стал доступен новый канал обслуживания клиентов

«Ренессанс Кредит» запустил новый канал обслуживания клиентов – чат в мобильном приложении. Те
27.07.2020 ФОРС помог банку «Ренессанс Кредит» осуществить миграцию на PostgreSQL

ции системы мониторинга Zabbix с проприетарной базы данных на СУБД PostgreSQL в коммерческом банке «Ренессанс Кредит». Проект был выполнен за шесть месяцев. ФОРС обеспечивает дальнейшее развити
28.02.2020 НПФ «Ренессанс пенсии» сдает отчетность в ЦБ на базе «Хомнет:XBRL»

Система обеспечивает визуализацию данных для пользователей Для автоматизации подготовки отчетности XBRL НПФ «Ренессанс пенсии» выбрал решение «Хомнет:XBRL». НПФ «Ренессанс пенсии» входит в число двадцати крупнейших НПФ России по объему пенсионных резервов. Для автоматизации подготовки отчетност
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско

жений по страхованию в своих магазинах. Теперь в любом магазине «Билайн» посетители могут оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС) и каско. Страховые продукты предоставляет «Группа Ренессанс Страхование». ДМС включает несколько вариантов страховых программ на выбор: от онлайн-консультаций с практикующими врачами до экстренной стационарной помощи. Например, в продукте «Тел
09.01.2020 «Ренессанс кредит» использует Abbyy FlexiCapture для обработки кредитных заявок

Банк «Ренессанс кредит» использует интеллектуальные технологии Abbyy для автоматической обработки д
08.11.2019 В СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС

ГК «Хомнет» объявила о том, что СК «Ренессанс Здоровье» внедрена новая учетная система на ЕПС. Новая учетная система для 15 пользователей компании построена на базе отраслевого решения «ХОМНЕТ:НФО», в которой сотрудники СК «Ре
10.10.2019 «Билайн» поможет «Ренессанс Кредиту» в развитии digital-рекламы банка

Банк «Ренессанс кредит» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») заключили соглашение о стратегическом партне
26.08.2019 «Ренеcсанс страхование» внедрило систему принятия решений на базе технологий SAS

Компания «Ренессанс страхование» приняла решение о создании центральной системы принятия решений для предстраховых проверок розничных видов страхования, а также внедрить предиктивную аналитику для повыше
13.06.2019 В мобильном банке «Ренессанс Кредит» стало доступно оформление карт

«Ренессанс Кредит» расширил функциональные возможности мобильного приложения. Теперь клиенты,

19.12.2018 «Ренессанс Брокер» автоматизировал бухучет в соответствии с требованиями ЦБ

«1С-Рарус» объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы бухгалтерского учета в «Ренессанс Брокер» в соответствии с новыми требованиями Центрального банка РФ. «Ренессанс Брокер» — профессиональный участник рынка ценных бумаг с 1998 года, имеет лицензии на осуществлен
19.12.2018 «Ренессанс Кредит» обновил мобильный банк для iOS

«Ренессанс Кредит» выпустил обновленную версию мобильного банка для устройств с операционной системой iOS. Изменения коснулись интерфейса и информационной составляющей, также была улучшена функц
09.07.2018 «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников

«Ренессанс кредит» запустил мобильные версии корпоративных сайтов для сотрудников – интранета

04.07.2018 «Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников

«Ренессанс Кредит» запустил мобильные версии корпоративных сайтов для сотрудников – интранета

04.07.2018 Банк «Ренессанс кредит» запустил мобильные версии внутренних порталов для сотрудников

«Ренессанс кредит» запустил мобильные версии корпоративных сайтов для сотрудников – интранета

27.06.2018 «Инфософт» автоматизировал управление производством в «Ренессанс Косметик» с помощью «1С:ERP Управление предприятием 2»

Специалисты «Инфософт» автоматизировали управление производством в «Ренессанс Косметик». С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием 2» организовано объемно-календарное планирование производства. Оптимизирована загрузка производственных мощностей. Вдвое с
12.04.2018 «Ренессанс Кредит» совместно с CallToVisit запустил проект по предоставлению услуги бесплатного такси до отделения

«Ренессанс Кредит» запустил пилотный проект, в рамках которого клиентам банка будет предлагать
07.02.2018 «Ренессанс страхование» запускает проект по автоматическому распознаванию документов

«Ренессанс страхование» объявило о создании технического решения по обработке сканов и фотографий документов, предоставляемых клиентами через сайт компании в процессе оформления полисов автостра
06.10.2017 В интернет-банке «Ренессанс Кредит» появился сервис досрочного погашения займов

«Ренессанс Кредит» объявил о том, что теперь заемщики могут осуществить полное или частичное д
07.09.2017 «Синимекс» оптимизировала работу call-центра банка «Ренессанс Кредит»

«Синимекс» реализовала в банке «Ренессанс Кредит» проект по интеграции системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM

28.08.2017 Число пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» в первом полугодии 2017 выросло на 77%

В первом полугодии 2017 количество пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» увеличилось на 77%. Большую часть аудитории составляют женщины (52%). Преим
21.08.2017 «ЛАН АТМсервис» будет обслуживать информационно-платежные терминалы «Ренессанс Кредит»

ний «Ланит») выиграла тендер на постгарантийное техническое обслуживание более 350 устройств банка «Ренессанс Кредит» по всей России. Специалисты компании обеспечат бесперебойную работу термина

Публикаций - 430, упоминаний - 518

ОНЭКСИМ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7304 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9988 46
7308 45
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 316 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8215 34
Directum - Директум 961 31
IBM - International Business Machines Corp 9272 31
Oracle Corporation 6412 30
InfoWatch - Инфовотч 954 30
Neoflex - Неофлекс 188 29
Delta Computers - Дельта Компьютерс 70 28
UseTech - Юзтех Интеграция 43 28
Gelarm - Геларм 34 28
Microsoft Corporation 23817 27
Газинформсервис - ГИС 118 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1912 24
SAP SE 4997 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2971 23
Luxms 52 18
Bercut - Беркут НПФ 164 18
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 46 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Isource Inspector - Цифровые Закупочные Сервисы 22 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1011 15
Корус Консалтинг ГК 1120 15
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 632 15
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 33 15
ММК Информсервис 48 15
Google LLC 11171 15
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6458 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10371 14
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 127 14
Huawei 3599 13
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 25 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1379 13
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 35 13
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 342 13
ИКС - Yadro - КНС Групп 323 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 12
Yandex - Яндекс 6042 12
Ред Софт - Red Soft 470 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6156 81
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 597 78
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 362 73
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2517 69
Ренессанс Страхование 128 55
Societe Generale - Росбанк АКБ 541 52
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1287 52
Альфа-Банк 1634 47
Лента - Сеть розничной торговли 1795 42
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 281 40
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 311 39
Сургутнефтегаз - СНГ 251 38
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 247 36
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 149 35
РЖД - Российские железные дороги 1689 34
МКБ - Московский кредитный банк 460 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 858 30
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 163 29
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго 146 29
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 80 28
Открытие ФК - Росгосстрах 311 27
ПГК - Первая грузовая компания 157 26
X5 Group 868 25
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 183 25
Ингосстрах СПАО 355 23
Zenden Group - Дом одежды 59 23
ГПБ - Газпромбанк 972 23
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 942 22
Синара Банк - СКБ-банк 148 22
Абсолют Банк 189 21
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 307 19
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 351 19
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1043 19
Почта России ПАО 2056 18
ПСБ - Промсвязьбанк 753 17
ВТБ - ВТБ24 661 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1919 16
Тракторные заводы Концерн 51 16
Комус 78 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 165 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9713 78
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18561 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3931 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3094 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1643 28
Федеральное казначейство России 1615 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1574 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5393 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2569 20
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 209 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2022 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2482 15
Правительство Москвы 2102 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3105 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 715 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1620 12
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 27 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 121 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2817 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 185 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2546 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4702 5
Президент Российской Федерации 3857 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 709 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2063 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1218 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 54 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 989 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 135 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 689 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1081 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 119 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3115 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 226 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 58 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 586 5
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 235 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1378 4
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6162 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 258 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
АФТ - Ассоциация Финтех 68 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1816 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
Ассоциация менеджеров 97 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 253 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 479 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 987 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2615 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55873 196
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27000 120
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41383 117
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13539 108
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3635 95
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18203 82
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21196 78
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13785 78
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Телебанкинг - Remote Banking 3793 66
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5756 65
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3845 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26690 61
Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 584 58
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Mango Cloud Systems - Mango Office 181 16
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Microsoft Office 3525 12
Google Android 12972 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4331 11
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Apple iOS 7070 7
Apple iPhone 6 6312 7
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ВГТРК Смотрим 550 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 461 6
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Neoflex FrontOffice 13 6
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Натрусов Артем 223 71
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Сологуб Денис 40 16
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Пустарнаков Роман 25 15
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Теплицкий Дмитрий 44 15
Россия - РФ - Российская федерация 127521 314
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40424 145
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13445 58
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15686 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50792 44
Европа 21549 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13856 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15543 20
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Германия - Федеративная Республика 12216 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13107 12
Европа Восточная 3017 9
Турция - Турецкая республика 2143 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2408 8
Россия - УФО - Екатеринбург 3444 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1903 8
Азия - Азиатский регион 5188 7
Казахстан - Республика 5100 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2463 6
Ближний Восток 2707 6
Земля - планета Солнечной системы 10004 6
Африка - Африканский регион 3327 6
Сингапур - Республика 1791 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6574 6
Финляндия - Финляндская Республика 3507 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2394 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2449 5
Швеция - Королевство 3550 5
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2620 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 873 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2687 4
Индия - Республика 5171 4
Польша - Республика 1867 4
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Россия - УФО - Свердловская область 1226 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43419 288
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4818 122
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21426 112
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11253 89
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14495 63
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11284 61
Кредитование - Сrediting - Заём 6110 48
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4262 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15770 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5128 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9645 44
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7228 42
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25199 39
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8647 37
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2554 34
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6338 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4121 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5719 23
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5773 22
Проектный офис - Project Office 492 22
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2880 20
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4725 19
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 255 3
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 701 1
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CNews FORUM Кейсы 149 45
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МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 237 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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