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ОНЭКСИМ Ренессанс Банк Ренессанс кредит Банк

ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из банков сектора потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. Основанный в 2003 году «Ренессанс Кредит» работает с 14,5 миллионами клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 53 региона России. Основным владельцем «Ренессанс Кредит» является Группа ОНЭКСИМ, один из российских инвесторов, который владеет диверсифицированным портфелем активов в сфере финансовых услуг, горнорудной промышленности, недвижимости, энергетике и высоких технологиях. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354.

 

 

"Направления повышения эффективности разработки и сокращения time2market в рамках цифровизации Ренессанс банка" Денис Сотин, Член Правления, Старший Вице-Президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, Банк «Ренессанс Кредит», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 266 дел, на cумму 1 097 629 453 ₽*

Судебные дела (266) на сумму 1 097 629 453 ₽*
в качестве истца (112) на сумму 267 742 557 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 23 378 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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28.05.2026 «ДиалогНаука» завершила проект для «Ренессанс Банка» по аттестации для доступа к СМЭВ

В). Компания «ДиалогНаука» завершила проект по аттестации информационной системы «Ренессанс Банка» (КБ «Ренессанс Кредит», ООО) в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК для подключения и сох
19.05.2026 Сбербанк: технологии генеративного искусственного интеллекта ускорят трансформацию страховых продуктов

Сервисы на базе генеративного искусственного интеллекта Сбербанка помогут сократить время ожидания клиентов, обеспечат быстрые и точные ответы, а также освободят специалистов «Ренессанс страхование» от рутинных задач и будут внедрены в случае успеха пилотного проекта. Стороны договорились о тестировании современных решений на базе генеративного ИИ Сбербанка в группе

24.04.2026 «Билайн бизнес» внедрил LLM-агента для «Ренессанс страхование»: первые результаты

Специалисты «билайн бизнес» успешно реализовали первую фазу проекта внедрения большой языковой модели (LLM-агента) на горячей линии клиентских обращений для «Ренессанс страхование». Уже получен первый результат: в отраслевом исследовании доступности и качества телефонного обслуживания «Ренессанс страхование» заняла первое место среди голосовы
24.07.2025 «Платформа Боцман» помогла «Ренессанс Банку» модернизировать систему хранения данных

technologies Soft и «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») завершили ключевой этап перехода «Ренессанс Банка» на отечественную платформу контейнеризации «Боцман» для управления мультикла
03.06.2025 «Ренессанс Жизнь» внедрила решение российского вендера Naumen

В страховой компании «Ренессанс Жизнь» завершен переход контакт-центра и продающих подразделений с Infinity на Naumen Contact Center. Новое решение обеспечило бесперебойную работу сервисного контакт-центра и продающ
26.05.2025 «Ренессанс Брокер» внедрил витрину налогового мониторинга от VK Tech

Участник российского рынка ценных бумаг «Ренессанс Брокер» завершил внедрение цифровой витрины VK Tax Compliance — решения VK Tech для участия в режиме налогового мониторинга. Компания уже передала данные по налогу на прибыль за первы
19.02.2025 «Ренессанс страхование» и Zunami запустили первое в России страхование сроков авиадоставки грузов

«Ренессанс страхование» при поддержке цифровой платформы сопровождения страхования Zunami объявляет о расширении покрытия действующего продукта страхования сроков доставки. В новой конфигурации

11.12.2024 «Ренессанс страхование» разработала онлайн-калькулятор для расчета стоимости ДМС

На сайте «Ренессанс страхование» заработал новый функционал — онлайн-калькулятор для расчета стоимости программ добровольного медицинского страхования (ДМС). Об этом CNews сообщили представители «Рене
17.10.2024 Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления

т пост с сентября 2021 г., ее стаж работы в организации в целом составил 20 лет. Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (ранее «Ренессанс Капитал») начал работать под брендом «Ренессанс Кредит
08.10.2024 «Ренессанс страхование» застраховала беспилотные грузовики NATCAR

Автомобили участника государственной программы тестирования беспилотников NATCAR застрахованы в группе «Ренессанс страхование». Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». Сейчас компания NATCAR приступила к первому этапу тестирования собственной технологии на трассе М-11
25.09.2024 «Ренессанс страхование» запускает онлайн-страхование ответственности перевозчика для таксистов

Группа «Ренессанс Страхование» вместе с «Яндекс Такси» запустила проект по онлайн-страхованию ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков) для водителей такси. Водитель та
17.07.2024 Онлайн продажи компании «Ренессанс страхование» увеличились на 30% по итогам первого полугодия

За первое полугодие 2024 г. группа «Ренессанс страхование» увеличила на 30% долю онлайн-продаж в структуре розничного бизнеса, при этом в новом бизнесе рост составил 44% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Главный

27.05.2024 ИИ вступил в «Ренессанс»: автоматическое распознавание документов помогает страховой компании улучшить клиентский сервис

Компания «Ренессанс Жизнь» применяет облачный сервис Beorg Smart Vision на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), чтобы извлекать данные из комплектов документов для оформления страховых договор
23.05.2024 «Платформикс» и «Ренессанс Банк» внедрили систему мониторинга цифровых сервисов

Системный интегратор «Платформикс» совместно с экспертами «Ренессанс Банка» внедрили в банк комплексную систему мониторинга цифровых сервисов. В результ
27.04.2024 «Ренессанс страхование» в два раза ускорит работу с данными благодаря data-стратегии от «КОРУС Консалтинг»

Группа Ренессанс страхование начала создавать новую архитектуру работы с корпоративными данными. Проект помогли реализовать эксперты «КОРУС Консалтинг» и Yandex Cloud. Специалисты разработали для комп
24.04.2024 «Ренессанс страхование» использует робота для лизинговых компаний

Подключившись к новой системе, лизинговая компания получает мгновенные онлайн расчеты стоимости КАСКО. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс страхования». «Ренессанс страхование» автоматизировала обработку обращений на онлайн расчеты КАСКО для лизинговых компаний. Теперь более 90% нетиповых расчетов выполняет не сот
16.04.2024 SL Soft (ГК Softline) интегрировал систему управления персоналом «БОСС» с сервисом КЭДО для Группы Ренессанс страхование

Компания SL Soft интегрировала систему учета персонала «БОСС» с внешним сервисом кадрового электронного документооборота (КЭДО) для группы «Ренессанс страхование». Новый функционал позволит ее сотрудникам подписывать кадровые документы с использованием электронных цифровых подписей (ЭЦП). Об этом CNews сообщили представители Softli
10.04.2024 Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке»

потребности нашего бизнеса, что не всегда доступно на рынке ATS-систем». *** «Ренессанс Банк» (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)) – предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские ка
08.04.2024 Музыканты не боятся конкуренции с нейросетью

ети, не похожа на настоящую. Так считает более 40% респондентов, принявших участие в опросе, проведенном крупнейшей сетевой компанией по продаже музыкальных инструментов в России «Музторг» и группой «Ренессанс Страхование». При этом почти 30% не смогли однозначно ответить на вопрос. Об этом CNews сообщили представители «Музторга». Абсолютное большинство опрошенных (72%) уверены, что ИИ не с
15.03.2024 В приложении «Ренессанс Банка» появился маркетплейс

В мобильном приложении «Ренессанс Банка» открылся маркетплейс для онлайн-покупок со скидками и кешбэком от партнеров

02.02.2024 Большинство россиян готовы пользоваться разбитым девайсом из-за страха остаться без него

режденного девайса. Россияне объясняют постоянное использование гаджета напряженным темпом жизни (25%), страхом пропустить что-то важное (22%) и потребностью быть в курсе всех новостей (20%). Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк» провели опрос и выяснили, как номофобия влияет на взаимодействие с техникой и какие вредные техно-привычки есть у россиян. Об этом CNews сообщили пр
26.01.2024 «Налоговый консультант» – новый сервис для бизнеса клиентов «Ренессанс банка»

ацию о других продуктах и услугах для бизнеса можно на официальном сайте «Ренессанс банка». *** КБ «Ренессанс кредит» (ООО) предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты
18.01.2024 «Ренессанс Банк» при поддержке Neoflex запустил цифровые банковские продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса

«Ренессанс Банк» при поддержке Neoflex запустил цифровые банковские продукты и сервисы для мал
28.12.2023 «Инфосистемы Джет» завершила аудит в области информационной безопасности «Ренессанс Банка»

Команда «Инфосистемы Джет» завершила аудит «Ренессанс Банка», в результате которого банк продемонстрировал необходимый уровень соответств
13.12.2023 «Траффик» и «Ренессанс cтрахование» запустили цифровой сервис в сфере логистики

АО «Траффик», логистическая ИТ-платформа, и группа «Ренессанс страхование» разработали новый страховой сервис «Мультиполис». Об этом CNews сообщили представители платформы «Траффик». Совместный продукт обеспечивает комплексное страхование грузов
08.12.2023 Больше 8,5 тыс. контрагентов «Ренессанс страхование» перевел на ЭДО с «Контур.диадоком»

Почти 130 тыс. документов в год страховая компания передает своим клиентам в электронном виде, что позволяет экономить ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Группа «Ренессанс страхование» — страховая компания с большим объемом документооборота. Переводить свои процессы в электронный вид компания начала в 2019 г. С помощью электронного документооборота (ЭДО
01.12.2023 Фокус на защиту данных клиентов: «Инфосистемы джет» подтвердила высокую степень защищенности мобильного приложения «Ренессанс капитал»

Специалисты компании «Инфосистемы джет» провели проверку клиентского мобильного приложения «Ренессанс капитал» на безопасность. Результаты аудита показали высокую степень защищенности приложения, а рекомендации экспертов позволили внедрить дополнительные меры для повышения безопасност
10.11.2023 Группа «Ренессанс страхование» ускорила документооборот с помощью сервисов «Контура»

документооборот в сервисах «Контур.диадок» и «Контур.страхование». Об этом CNews сообщили представители «Контура». Татьяна Смирнова, менеджер по внедрению электронного документооборота в ПАО «Группа ренессанс страхование»: «Среди наших партнеров по ДМС более 5500 клиник, которые расположены в 85 городах России. В год мы отправляем и получаем свыше 3,5 млн документов: списков застрахованных
08.11.2023 Оплата ЖКХ доступна в мобильном приложении «Ренессанс банка»

латы услуг образовательных учреждений, налогов, мобильной связи, интернета и штрафов ГИБДД. *** КБ «Ренессанс кредит» (ООО) предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты
31.10.2023 Россияне меняют технику раз в три года

Группа «Ренессанс страхование» и компания «Ситилинк», провели опрос и выяснили, что только в 2023 г. треть опрошенных (31%) увеличили свои траты на технику и электронику на 10-20%. Об этом CNews сообщи
13.10.2023 «Ренессанс банк» запустил сервис онлайн-регистрации бизнеса

сказал Анатолий Медведев, начальник управления малого и среднего бизнеса «Ренессанс банка». *** КБ «Ренессанс кредит» предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вкла
21.09.2023 «Ренессанс банк» запустил онлайн-бухгалтерию для предпринимателей

«Ренессанс банк» запустил онлайн-бухгалтерию для бизнеса, помогающую вести учет приходов и рас
05.06.2023 «Ренессанс банк» организует удаленный доступ к своей инфраструктуре с помощью комплекса СКДПУ НТ

Решение компании «Айти бастион» было выбрано «Ренессанс банком» для защиты своей инфраструктуры при организации удаленного доступа для поль
15.05.2023 «Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2»

«Ренессанс cтрахование» запустила работу по автоматизации ДМС с помощью платформы «О2» компании «Инносети». Благодаря новому решению страховая компания автоматизирует взаимодействие с клиниками

11.05.2023 «Ренессанс банк» устраняет уязвимости с помощью MaxPatrol VM

«Ренессанс банк» внедрил систему управления уязвимостями MaxPatrol VM. Продукт Positive Techno
03.04.2023 «Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу

«Ренессанс страхование» при поддержке ИТ-партнера Data Sapience перенесет центр монетизации клиентских данных с SAS Campaign Management на платформу CM Ocean. CM Ocean – собственный продукт Data
29.03.2023 «Ренессанс страхование» перенесла работу с данными в Yandex Cloud

«Ренессанс страхование» перенесла BI-инструменты на облачную платформу Yandex Cloud. Это помогло сократить время на подготовку отчетов в компании и улучшить качество аналитики. Компания планируе
16.01.2023 «Норбит» внедрил в «Ренессанс жизнь» централизованную CRM-систему

«Норбит» (входит в группу «Ланит») автоматизировал на базе единой технологической CRM-платформы работу продающих подразделений страховой компании «Ренессанс жизнь». Реализация проекта позволит увеличить продажи благодаря расширению клиентской базы и улучшению сервиса за счет омниканальных коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители
09.12.2022 Каждый третий водитель боится штрафа за электронные права или страховку

2022 г. автомобилисты могут перевести все документы в электронный формат, используя мобильное приложение «Госуслуги авто», и предъявлять инспектору ГИБДД только QR-код. По данным исследования группы «Ренессанс страхование», электронными документами чаще готовы воспользоваться женщины (почти втрое чаще мужчин). А самыми большими страхами перехода на онлайн-вариант документов стали штрафы, по
19.10.2022 «Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов

оссии совместный продукт каршеринга и страховой компании, основанный на использовании больших данных о фактическом использовании автомобилей (User-Based Insurance, UBI) и манере вождения. По оценкам «Ренессанс страхование», в ближайшие два года проникновение UBI-продуктов в крупных корпоративных автопарках, сервисах такси и каршеринга составит 50-60%, у частных лиц – около 20%. Этому способ

Публикаций - 551, упоминаний - 725

ОНЭКСИМ и организации, системы, технологии, персоны:

9594 96
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 83
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 66
Neoflex - Неофлекс 257 59
МегаФон 10742 53
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 45
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 44
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 42
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 41
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 41
Ред Софт - Red Soft 1236 40
БИС - ITQuick - Айтиквик 60 40
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 37
Газинформсервис - ГИС 496 37
Directum - Директум 1268 33
Oracle Corporation 7074 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
Microsoft Corporation 25775 30
InfoWatch - Инфовотч 1185 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 29
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 29
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 28
Gelarm - Геларм 41 28
SAP SE 5601 25
Diasoft - Диасофт 1144 22
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 21
Biocad - Биокад 95 19
Ланит Интеграция 219 19
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 19
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 18
Luxms 120 18
Google LLC 12688 17
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 68 17
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 17
Ростелеком 10948 17
Yandex - Яндекс 9215 17
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 120
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 110
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 97
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 97
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 95
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 94
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 88
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 66
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 62
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 61
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 60
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 58
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 58
РЖД - Российские железные дороги 2096 56
Альфа-Банк 1979 53
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 53
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 48
МКБ - Московский кредитный банк 657 46
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 46
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 46
Сургутнефтегаз - СНГ 288 44
Силовые машины 166 42
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 40
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 40
Шереметьево Хэндлинг 50 40
ГПБ - Газпромбанк 1273 39
Ингосстрах СПАО 478 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 36
ВТБ - Почта Банк 514 36
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 35
Почта России ПАО 2370 35
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 34
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 33
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 30
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 29
36,6 - аптечная сеть 96 29
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 28
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 131
Федеральное казначейство России 1949 65
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 29
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 27
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 13
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 12
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 11
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 37 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 4
Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра - Агропромышленный центр цифровизации 29 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 3
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 2
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
НСБ - Ассоциация международного сотрудничества негосударственных структур безопасности 9 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 242
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 165
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 165
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 160
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 157
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 146
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 112
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 103
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 102
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 96
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 89
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 86
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 80
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 74
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 70
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 69
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 69
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 68
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 66
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 66
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 66
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 64
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 60
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 57
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 51
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 49
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 49
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 47
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 45
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 45
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 44
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 43
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 43
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 43
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 43
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 43
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 42
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 42
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 53
БИС - ITQuick - Jumse 52 44
Axiom JDK СЗИ 175 40
НКТ - Р7-Офис 543 36
ПравоТех АО - Manage.one 38 31
UseTech - UseBus 31 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 21
Linux OS 11533 21
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 222 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 16
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 16
Айсорс - Isource Inspector 25 16
Google Android 15243 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Luxms BI 119 15
Московская Биржа - Финуслуги 64 15
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 14
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 13
1С:ERP Управление предприятием 841 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 13
Новые облачные технологии - МойОфис 958 13
Microsoft Office 4170 13
Microsoft Windows 16882 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 11
Протек - Здравсити 32 11
Microsoft Windows 2000 8678 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 11
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 11
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 11
НКТ - Р7-графика 47 11
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 10
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 9
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 9
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 9
Натрусов Артем 313 118
Шадаев Максут 1210 115
Сотин Денис 216 112
Бурилов Андрей 117 73
Ульянов Николай 176 73
Меденцев Константин 106 61
Чурсин Дмитрий 87 57
Тятюшев Максим 215 57
Александров Александр 86 56
Леонов Алексей 96 48
Чаркин Евгений 317 47
Лукавенко Олег 48 44
Гимранов Ринат 126 43
Семенов Александр 166 42
Гузовский Денис 79 42
Сергеев Сергей 179 41
Воронин Павел 196 41
Булгаков Кирилл 133 41
Рустамов Рустам 548 40
Абакумов Евгений 227 40
Галкин Николай 140 40
Добровинский Александр 48 40
Климов Андрей 88 40
Сивцев Илья 174 40
Евдокимов Игорь 61 40
Спирин Антон 88 40
Стоянов Алексей 56 40
Гаврилов Евгений 55 40
Карпов Роман 80 40
Маркова Светлана 43 40
Ульянычев Матвей 47 40
Долгов Александр 44 40
Сергеева Наталья 50 40
Сазонов Максим 41 40
Гуренков Михаил 41 40
Сельдемиров Александр 56 40
фон Розен Александр 45 40
Иванец Евгений 40 40
Демидов Сергей 129 34
Кирьянова Александра 169 33
Россия - РФ - Российская федерация 166164 408
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 191
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 62
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 53
Европа 24963 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 25
Европа Восточная 3138 17
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Украина 7928 16
Казахстан - Республика 6047 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 11
Турция - Турецкая республика 2620 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Беларусь - Белоруссия 6289 9
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Индия - Bharat 5869 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Африка - Африканский регион 3640 6
Ближний Восток 3154 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Сингапур - Республика 1953 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Россия - СФО - Новосибирск 4875 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1191 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 5
Узбекистан - Республика 2005 5
Россия - УФО - Челябинская область 1512 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 357
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 186
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 180
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 161
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 119
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 83
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 83
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 74
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 71
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 70
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 69
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 66
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 57
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 55
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 52
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 51
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 50
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 48
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 48
Экономический эффект 1342 46
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 38
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 37
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 31
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 31
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 25
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 24
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 23
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 22
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 22
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 21
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 20
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 20
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 20
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 19
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 18
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 18
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 19
Hubert Burda Media - Бурда ИД 19 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
Ведомости 1466 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Forbes - Форбс 1002 2
WikiLeaks 120 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1295 1
Reddit 398 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
WCCFTech - Издание 110 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Независимая газета 25 1
Neowin 217 1
VK - Mail.ru Hi-tech 58 1
Le Monde 30 1
CNews TV 747 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Финам ИК - CreditCardsOnline - Кредит Кардс Онлайн 15 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 57
CNews Инновация года - награда 155 41
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 19
Gartner - Гартнер 3658 12
IDC - International Data Corporation 4975 12
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
Forrester Research 834 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 24 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Fortune Global 100 142 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
TrendForce 187 1
Forrester Wave 45 1
Counterpoint Research 110 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker 8 1
S&P 500 565 1
CNews Мишень 186 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
AdIndex 13 1
comScore 379 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Services - Крупнейшие поставщики услуг ИТ-поддержки 6 1
Computer Economics 32 1
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