«Ренессанс страхование» перенесла работу с данными в Yandex Cloud

«Ренессанс страхование» перенесла BI-инструменты на облачную платформу Yandex Cloud. Это помогло сократить время на подготовку отчетов в компании и улучшить качество аналитики. Компания планирует перенести обработку данных в облако в целом к 2024 г. Это позволит сократить издержки на содержание и обновление серверов, гибко управлять необходимыми вычислительными ресурсами, соблюдать стандарты безопасности при хранении информации о клиентах.

За три месяца компания перенесла 36 отчетов в Yandex Cloud, с которыми работают более 250 активных пользователей. С помощью сервиса для анализа и визуализации данных Yandex DataLens удалось сократить расходы на BI-аналитику и увеличить скорость работы с данными в несколько раз благодаря отсутствию лимитов на запросы к базам данных. С инструментом уже работает, например, HR-департамент компании. Специалисты выстроили в Yandex DataLens отчетность по всему циклу работы сотрудников в компании.

Страховые компании работают с большим количеством персональных данных. Yandex Cloud и все его сервисы соответствуют современным российским и международным стандартам безопасности, что имеет критическое значение при работе с такой информацией. В частности, это касается выполнения требований 152-ФЗ «О персональных данных». Клиенты Yandex Cloud могут обрабатывать в облаке любые категории персональных данных, включая биометрические и специальные, такие как сведения о здоровье, вероисповедании, личных взглядах и другие чувствительные данные.

«Для нас переход в облако – наиболее оптимальный способ закрытия бизнес-рисков. Не говоря уже об удобстве в управлении инфраструктурой. Мы выбрали Yandex Cloud в качестве провайдера, поскольку коллеги обладают очень сильной внутренней экспертизой и строят свою платформу самостоятельно, то есть не зависят от внешних технологий», – сказал вице-президент «Ренессанс страхование» Илья Френклах.

«Облачный подход поможет команде «Ренессанс страхование» быстро решать задачи роста и сохранить надежность общей инфраструктуры на высоком уровне. Мы как компания-партнер не просто предоставляем ресурсы, а инвестируем время наших архитекторов, инженеров и бизнес-команды в реализацию сквозных сценариев, таких как перенос BI-платформы на новый инструментарий», – отметил коммерческий директор платформы Yandex Cloud Александр Черников.