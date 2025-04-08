Получите все материалы CNews по ключевому слову
Черников Александр
Черников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральное казначейство России 1797 2
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 1
|Башкеев Алексей 17 3
|Атрепьев Григорий 30 3
|Галушкин Олег 182 2
|Шевченко Александр 12 2
|Ушкова Татьяна 9 1
|Ансимов Константин 33 1
|Коновалов Олег 15 1
|Черкасов Илья 13 1
|Сабирянов Роберт 2 1
|Золотарева Юлия 2 1
|Игошева Ольга 1 1
|Парфенов Дмитрий 4 1
|Бурмистров Михаил 32 1
|Князев Денис 4 1
|Елин Дмитрий 11 1
|Френклах Илья 1 1
|Кондакова Кристина 1 1
|Кривоносов Денис 3 1
|Уржумов Алексей 1 1
|Манихин Алексей 4 1
|Власкин Дмитрий 3 1
|Козак Николай 166 1
|Ерохин Сергей 25 1
|Поликовский Дмитрий 6 1
|Давыдов Сергей 5 1
|Мусолов Вячеслав 15 1
|Татушин Виктор 1 1
|Пузыревский Иван 1 1
|Ведомости 1052 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 633 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.