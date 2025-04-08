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Черников Александр



08.04.2025 Главой Yandex Cloud назначен Григорий Атрепьев 1
25.06.2024 «Бургер Кинг» мигрировал с американской RPA-системы на российское ПО 1
25.06.2024 «Первый Бит» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX PRA в «Бургер Кинг» 1
02.04.2024 Yandex Cloud запустила сертификацию по облачным технологиям, ориентированную на международные стандарты 1
26.02.2024 Олег Коверзнев возглавил Yandex Cloud 1
20.02.2024 МТУСИ и Yandex Cloud подготовят новых специалистов по облачным технологиям 1
08.11.2023 ДОМ.РФ и Yandex Cloud подвели итоги пилота с применением технологий машинного обучения 1
27.09.2023 Yandex Cloud подводит итоги закрытого тестирования YandexGPT среди 800 компаний 1
17.08.2023 «Норникель» ускорил разработку ИТ-решений для металлургии с помощью сервисов Yandex Cloud 1
15.08.2023 «Первый бит» завершил проект по переводу программных роботов холдинга S7 на платформу Pix RPA 1
09.08.2023 «Вкусно – и точка» будет развивать Foodtech-сервисы с помощью продуктов Yandex Cloud 1
03.08.2023 «Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA 1
10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1
31.05.2023 Yandex Cloud договорилась о стратегическом партнерстве с Mont 1
11.05.2023 Fix Price при поддержке Neoflex внедрила систему аналитики продаж на базе платформы Yandex Cloud 1
29.03.2023 «Ренессанс страхование» перенесла работу с данными в Yandex Cloud 1
15.03.2023 Пользователи Yandex Cloud нарастили потребление облачных сервисов в более чем два раза 1
13.12.2022 «Сравни» перенесла более 500 сервисов и маркетплейс в Yandex Cloud 1
12.12.2022 Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза 1
11.10.2022 Авиакомпания «Уральские авиалинии» перенесла систему обслуживания пассажиров на облачную платформу Yandex Cloud 1
23.09.2022 «Абсолют банк» выбрал облачную платформу Yandex Cloud для тестирования и разработки новых цифровых сервисов 1
03.08.2022 Пользователи Yandex Cloud удвоили потребление облачных сервисов 1
27.07.2022 Банк «Бланк» масштабирует бизнес в 40 раз на облачной платформе Yandex Cloud 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Черников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7558 18
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 827 4
UIPath 103 4
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 76 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 110 2
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13002 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 801 1
Крок - Croc 1781 1
Selectel - Селектел 398 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 205 1
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
Neoflex - Неофлекс 223 1
MONT - МОНТ 150 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 178 1
Telegram Group 2113 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 1
Yandex B2B Tech 19 1
Абсолют Банк 234 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 102 2
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 41 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 878 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Лента - Сеть розничной торговли 2119 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1048 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 189 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
Ренессанс Страхование 164 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 84 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 503 1
Вкусно — и точка 24 1
Федеральное казначейство России 1797 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4875 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21553 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 16
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Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 493 18
PIX RPA Platform. 79 4
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Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 224 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 500 1
Qsoft amoCRM 110 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 83 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
Microsoft Azure 1417 1
Google Cloud Platform - GCP 313 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 154 1
Монополия ГК - Monopoly.Online 10 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1671 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 170 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 1
Microsoft Office 3782 1
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1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 20 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 430 1
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Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 651 1
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Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 83 1
Yandex DataSphere 28 1
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UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 749 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 141 1
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Башкеев Алексей 17 3
Атрепьев Григорий 30 3
Галушкин Олег 182 2
Шевченко Александр 12 2
Ушкова Татьяна 9 1
Ансимов Константин 33 1
Коновалов Олег 15 1
Черкасов Илья 13 1
Сабирянов Роберт 2 1
Золотарева Юлия 2 1
Игошева Ольга 1 1
Парфенов Дмитрий 4 1
Бурмистров Михаил 32 1
Князев Денис 4 1
Елин Дмитрий 11 1
Френклах Илья 1 1
Кондакова Кристина 1 1
Кривоносов Денис 3 1
Уржумов Алексей 1 1
Манихин Алексей 4 1
Власкин Дмитрий 3 1
Козак Николай 166 1
Ерохин Сергей 25 1
Поликовский Дмитрий 6 1
Давыдов Сергей 5 1
Мусолов Вячеслав 15 1
Татушин Виктор 1 1
Пузыревский Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147057 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 532 1
Монголия 353 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Армения - Республика 2307 1
Беларусь - Белоруссия 5773 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1288 1
Узбекистан - Республика 1761 1
Грузия 1247 1
Таджикистан - Республика 875 1
Туркмения - Туркменистан 434 1
Финляндия - Финляндская Республика 3619 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43765 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17647 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 591 1
Россия - Кольский полуостров - Кольский залив - Кольское Заполярье 54 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52393 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48725 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24491 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18937 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2352 4
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8816 4
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5161 3
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2967 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6043 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13856 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29673 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4917 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1223 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6262 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11110 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16558 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 938 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 283 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6228 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5966 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6036 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 642 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 817 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7717 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3524 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5590 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Ведомости 1052 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 633 1
INFOLine-Аналитика 59 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 72 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 539 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 294 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 68 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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