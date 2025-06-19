Получите все материалы CNews по ключевому слову
Карабанова Екатерина
УПОМИНАНИЯ
|19.06.2025
|Выручка холдинга Ventra достигла 24 млрд рублей 1
|14.03.2024
|Выручка платформы гибкой занятости Ventra Go! за 2023 год составила 1,8 млрд рублей 1
|11.11.2020
|В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go! 1
Карабанова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ventra - Вентра 38 2
|СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 189 1
|Huawei 4038 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 1
|Ventra Go! 14 2
|ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 85 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366329, в очереди разбора - 750749.
Создано именных указателей - 177055.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.