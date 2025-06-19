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Карабанова Екатерина


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 Выручка холдинга Ventra достигла 24 млрд рублей 1
14.03.2024 Выручка платформы гибкой занятости Ventra Go! за 2023 год составила 1,8 млрд рублей 1
11.11.2020 В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go! 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Карабанова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Ventra - Вентра 38 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 189 1
Huawei 4038 1
Nawinia - Навиния 3 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Альфа-Банк 1801 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 168 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 297 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Uber 333 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2988 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53359 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11617 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3224 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32102 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 352 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 935 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12443 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4712 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2510 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5039 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68646 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1251 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 395 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7705 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4669 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11926 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3361 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2640 1
Ventra Go! 14 2
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 85 1
Фридланд Алекс 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44352 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7767 2
Россия - РФ - Российская федерация 149832 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1748 1
Казахстан - Республика 5662 1
Россия - УФО - Свердловская область 1600 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2532 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1233 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5040 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24894 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14210 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 113 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 556 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10218 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7425 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16770 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8011 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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