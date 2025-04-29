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Ventra Go!
Ventra Go! — платформа и мобильное приложение для заказа временных исполнителей по uber-модели. Сервис был запущен в 2020 году. На 2022 год на платформе занято более 350 000 исполнителей, которые подрабатывают на более, чем 5000 торговых точках и объектах по всей стране. Мобильное приложение Ventra Go! доступно на платформах iOS и Google Play. В январе 2022 года Ventra Go! привлекла инвестиции в размере 700 млн рублей от инвестиционного фонда «ВИМ Инвестиции».
Ventra Go! и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
|Ларионова Анна 6 5
|Алешин Владимир 20 4
|Карабанова Екатерина 2 2
|Фридланд Алекс 2 1
|Дрозд Александр 1 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1554 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1130 1
|Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 33 1
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