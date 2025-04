Ventra Go! — платформа и мобильное приложение для заказа временных исполнителей по uber-модели. Сервис был запущен в 2020 году. На 2022 год на платформе занято более 350 000 исполнителей, которые подрабатывают на более, чем 5000 торговых точках и объектах по всей стране. Мобильное приложение Ventra Go! доступно на платформах iOS и Google Play. В январе 2022 года Ventra Go! привлекла инвестиции в размере 700 млн рублей от инвестиционного фонда «ВИМ Инвестиции».