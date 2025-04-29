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Ventra Go!

Ventra Go!

Ventra Go! — платформа и мобильное приложение для заказа временных исполнителей по uber-модели. Сервис был запущен в 2020 году. На 2022 год на платформе занято более  350 000 исполнителей, которые подрабатывают на более, чем 5000 торговых точках и объектах по всей стране. Мобильное приложение Ventra Go! доступно на платформах iOS и Google Play. В январе 2022 года Ventra Go! привлекла инвестиции в размере 700 млн рублей от инвестиционного фонда «ВИМ Инвестиции».

 


29.04.2025 Временных работников становится все больше 4
24.05.2024 Аналитики узнали, сколько часов в неделю подрабатывают самозанятые 3
21.05.2024 Почти две трети самозанятых полностью ушли из найма 2
03.04.2024 Холдинг Ventra и провайдер облачных решений ITKey объединили активы 3
21.03.2024 Заработок – не главный фактор в подработке для «синих воротничков» 2
14.03.2024 Выручка платформы гибкой занятости Ventra Go! за 2023 год составила 1,8 млрд рублей 13
13.02.2024 Ventra Go! выпустила API для бесшовной интеграции с HR-системами крупного ритейла 9
24.07.2023 Платформа гибкой занятости Ventra Go! вышла на рынок Казахстана 6
22.06.2023 Вызовы и мотивация в ИТ-отрасли в России: требуется больше женщин и инвестиций в ИТ-безопасность 1
01.07.2022 Ventra снова вошла в топ-100 крупнейших ИТ-компаний России 1
02.11.2021 Бывший топ-менеджер «Вконтакте» назначен на должность директора по продукту Ventra Go! 2
12.05.2021 Ventra Go! использует Smart ID Engine для распознавания паспортов 1
11.11.2020 В России запущен b2b-маркетплейс Ventra Go! 5

Публикаций - 13, упоминаний - 52

Ventra Go! и организации, системы, технологии, персоны:

Ventra - Вентра 37 12
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 180 3
Huawei 4001 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 382 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4097 1
Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти 8 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8856 1
МегаФон 9186 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 14 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Альфа-Банк 1790 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 163 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 291 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
Uber 332 1
Nawinia - Навиния 3 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1060 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52276 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11442 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3107 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12282 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67424 3
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4481 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1302 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1030 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2410 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4929 1
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Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 389 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7621 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4596 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11370 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11825 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3345 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2589 1
Оцифровка - Digitization 4658 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24590 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7914 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3490 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1244 1
Data monetization - Монетизация данных 1688 1
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