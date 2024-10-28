Ventra ITKey Ключевые ИТ Решения
ITKey — российский разработчик облачных решений на базе OpenStack / K8S.
Ventra и организации, системы, технологии, персоны:
|ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
|Ковалев Андрей 29 6
|Безруков Валерий 10 1
|Косенко Александра 1 1
|Чуричев Александр 2 1
|Осорин Максим 10 1
|Жигунов Михаил 1 1
|Колбин Евгений 67 1
|Кочепасов Сергей 13 1
|Дрозд Александр 1 1
|Суханос Олеся 4 1
|Полевой Сергей 3 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Петросян Вадим 14 1
|Деменко Виктор 6 1
|Демин Владислав 3 1
|Соколов Валентин 7 1
|Вирясов Владислав 24 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Марнат Игорь 1 1
|Мартынов Евгений 19 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Приклонская Анна 8 1
|Завьялов Максим 13 1
|Наркайтис Герман 1 1
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