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Ventra ITKey Ключевые ИТ Решения


ITKey — российский разработчик облачных решений на базе OpenStack / K8S.


Облачные сервисы 2024 1
Импортозамещение 2024 1
28.10.2024 Андрей Ковалев -

Андрей Ковалев, ITKey: Переход на open source в облачной инфраструктуре дает чувствительный прирост производительности

 1
29.05.2024 Как устроена open source платформа для создания облачной инфраструктуры 1
03.04.2024 Холдинг Ventra и провайдер облачных решений ITKey объединили активы 1
27.03.2024 Подтверждена совместимость облачной платформы KeyStack и сервера С2041И от «Гравитон» 1
Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна» 2
12.03.2024 Cloud.ru проведет конференцию облачных технологий GoCloud 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 1
14.12.2023 Андрей Ковалев -

Андрей Ковалев, ITKey: Мы не пытаемся создавать «клаудштейна»

 1
06.07.2017 Почему QIWI создала высокотехнологичный банк для одного продукта 1
03.04.2015 Mirantis планирует за пять лет получить половину российского рынка частных корпоративных облаков 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Ventra и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2364 4
Cisco Systems 5116 3
Microsoft Corporation 24642 3
Mirantis - Мирантис 36 3
SAS Institute 972 2
Red Hat 1306 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 2
Box inc - box.com - box.net 359 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 2
МегаФон 8865 2
SAP SE 5280 2
HP Inc. 5689 1
Крок - Croc 1777 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 17 1
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8754 1
Ventra - Вентра 31 1
Ланит - Норбит - Norbit 370 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Oracle Corporation 6698 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
Авантелеком 24 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
3data - 3дата 82 1
Informatica 126 1
Открытые технологии 701 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Quillis - Квиллис 6 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 459 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1030 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
X5 Group - Перекрёсток 547 1
X5 5Post - 5Пост 49 1
Слата 15 1
X5 Group - Чижик 38 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 55 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2846 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7404 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2777 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15752 7
OpenStack 489 7
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 94 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1121 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6106 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29751 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1707 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2663 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1206 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1082 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 911 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13158 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 530 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3538 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4710 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2807 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6576 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 508 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10215 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5277 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4415 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2467 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 645 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 324 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2250 1
Ventra - ITKey - KeyStack 7 7
Google Android 14016 1
Apple iOS 7818 1
Google Play - Google Store - Android Market 3294 1
Apple - App Store 2892 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 260 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 92 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack 15 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 1
Ventra Go! 12 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
ITFB Easydoc 19 1
3data - RCloud by 3data 11 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 1
МегаФон ПроБизнес 7 1
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 3 1
Red Hat Ceph Storage 100 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution 2 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ковалев Андрей 29 6
Безруков Валерий 10 1
Косенко Александра 1 1
Чуричев Александр 2 1
Осорин Максим 10 1
Жигунов Михаил 1 1
Колбин Евгений 67 1
Кочепасов Сергей 13 1
Дрозд Александр 1 1
Суханос Олеся 4 1
Полевой Сергей 3 1
Матюшин Михаил 16 1
Дзвинко Роман 18 1
Петросян Вадим 14 1
Деменко Виктор 6 1
Демин Владислав 3 1
Соколов Валентин 7 1
Вирясов Владислав 24 1
Тимофеев Степан 2 1
Марнат Игорь 1 1
Мартынов Евгений 19 1
Юдин Дмитрий 23 1
Приклонская Анна 8 1
Завьялов Максим 13 1
Наркайтис Герман 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14203 2
Европа 21780 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52156 1
Азия - Азиатский регион 5541 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3336 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 846 1
Казахстан - Республика 5539 1
Беларусь - Белоруссия 5676 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8450 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2357 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1210 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2929 3
Импортозамещение - параллельный импорт 486 3
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4829 2
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Reference - Референс 185 2
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1948 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1087 1
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1957 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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