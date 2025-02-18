Подтверждена совместимость облачной платформы KeyStack и СХД Yadro

Российский разработчик и поставщик инфраструктурных решений ITKey подтверждает совместимость и корректность работы облачной платформы KeyStack 2024.3 с системой хранения данных Tatlin.Unified Gen2. Интеграция продуктов позволит клиентам упростить решение задач по виртуализации и усилить безопасность масштабируемой ИТ-инфраструктуры. Успешные результаты тестирования подтверждены сертификатом. Об этом CNews сообщили представители ITKey.

ITKey и Yadro провели тестовые испытания по собственной специальной методике, в результате которых была доказана совместимость продуктов вендоров. Испытания, проходившие в течение нескольких месяцев, включали проверку надежности, безопасности, реакции связки продуктов на различные сбои сервисов, а также другие сценарии в рамках протоколов iSCSI и FC. Также была подтверждена как возможность клонирования существующих виртуальных машин без их преобразования в образ, так и возможность кастомизации и изменения параметров клонированной ВМ перед включением.

KeyStack — облачная платформа на базе открытого исходного кода — предназначена для построения безопасной, масштабируемой ИТ-инфраструктуры, позволяет создавать виртуальные машины, а также управлять ими и другими компонентами в соответствии с подходом IaC (Инфраструктура как код). Платформа включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Tatlin.Unified Gen2 — второе поколение флагманских систем Tatlin.Unified, предназначенных для решения задач по работе с базами данных, аналитикой, платформами виртуализации и современными приложениями. Гибкость архитектуры Tatlin.Unified Gen2 дает возможность реализации различных конфигураций системы — от небольших all-flash систем на SSD-накопителях до гибридных SAS-систем терабайтного масштаба, что позволяет на базе одной системы хранить данные для широкого спектра задач без необходимости приобретения нескольких систем. Продукт включен в реестр Минпромторга России.

«Для подтверждения совместимости нашей облачной платформы с СХД партнера мы разработали методику испытаний, воссоздающую сценарии, максимально приближенные к реальным. По итогам проведенного тестирования наши клиенты могут быть уверенными в быстром запуске и при совместном использовании облачной платформы KeyStack 2024.3 на базе системы хранения данных Tatlin.Unified Gen2. Эти продукты прекрасно совместимы и актуальны для крупных заказчиков, пользователей «тяжелых» систем c большим числом гипервизоров. Мы также планируем проводить подобные процедуры тестирования на совместимость нашей облачной платформы и с продуктами других вендоров на постоянной основе», — отметил Федор Тарасенко, технический директор ITKey.