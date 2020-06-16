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СХД All-flash Array системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях



16.06.2020 Synology представила All-Flash систему FS3600

Synology Inc. объявила о выпуске системы FS3600 — новейшего устройства All-Flash из семейства сетевых серверов хранения данных FlashStation. Система хранения данных FS3600 предназначена для решения задач с низким уровнем задержек и обеспечивает выполнение более 19
21.05.2020 «Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД

ми типами нагрузок, объединяет уникальные технологии для работы с HDD и SSD и гарантирует высокую производительность СХД для обеспечения непрерывности рабочих процессов. Для создания высокоскоростных All Flash СХД в RAIDIX 5.0.1 используется технология ERA Engine, которая была разработана в собственной исследовательской лаборатории «Рэйдикс». Внедрение ERA Engine позволяет RAIDIX в конфигур
22.11.2019 NetApp: По уровню проникновения all-flash Россия опережает ряд крупных европейских стран

ран? Насколько российские заказчики готовы к восприятию самых современных решений? Татьяна Бочарникова: Российские заказчики – одни из самых продвинутых в регионе EMEA, и наш фокус в стране – решения all-flash, системы объектного хранения, программно-определяемые продукты. У нас – уже есть реализованные проекты по Storage Grid и другим передовым технологиям. По уровню проникновения all-f
01.03.2019 Huawei представила новые решения из серии СХД Oceanstor Dorado All-Flash

Huawei представила систему хранения данных (СХД) начального уровня типа all-flash Oceanstor Dorado3000 V3, а также СХД среднего и высшего уровня типа all-flash Oceanstor Dorado с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe). Системы хранения отвечают требов
12.11.2018 Когда российские заказчики перейдут на All Flash

а 60%, рост за первые два квартала текущего года составил уже 30%. Мы показываем уверенные результаты уже 10 кварталов подряд». На российском рынке компания уверенно занимает первое место по поставке All-Flash решений. Доля All-Flash составила примерно половину от всех СХД, проданных NetApp в России. Гибридные платформы также занимают значительную часть в портфеле NetApp – компания з
20.09.2018 Когда All-Flash займет весь рынок СХД

CNews: Согласно последним отчётам IDC, NetApp лидирует в сегменте All-Flash СХД в России и удерживает лидерство в регионе EMEA. За счёт чего вы достигли таких

05.06.2018 QSAN представила All-Flash массив XCubeFAS XF2026D

QSAN Technology представила свой первый All-Flash массив SAN XCubeFAS XF2026D. Первая модель новой серии AFA (All-Flash Arrays) от QSAN предназначена для средних и крупных компаний и подходит для виртуализации, анализа больших
15.03.2018 ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA

ASBIS и AccelStor подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor на территории России, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.ASBISc Enterprises, международный ИТ дистрибьютор, основанный в 1990 году, э
19.02.2018 Тайваньский стартап планирует занять заметную долю российского рынка All Flash СХД

тие, связанное с рынком флэш технологий, так что победа на нем – заветная мечта всех производителей all flash СХД. AccelStor получил заслуженную награду за свою технологию FlexiRemap. CNews: Ac
17.11.2017 All-flash массивы AccelStor будут поставляться в Россию через Skilline

AccelStor объявила о назначении Skilline в качестве своего стратегического партнера на российском рынке. Партнерство со Skilline будет способствовать укреплению позиций AccelStor на российском рынке all-flash массивов.Вице-президент AccelStor Дэвид Као отметил: «Компаниям необходимы новые знания и содействие по мере того, как облачные технологии, виртуализация и искусственный интеллект кар
15.11.2017 Dell EMC расширила линейку СХД класса all-flash среднего ценового диапазона

Dell EMC объявила о расширении линейки систем хранения данных среднего ценового диапазона двумя новыми массивами SC класса all-flash и выпустила обновленное программное обеспечение для Dell EMC Unity, призванное повысить эффективность и сократить издержки при хранении данных смешанного типа (блоков данных и файлов)
20.09.2017 Huawei и Hundsun Technologies представили решение для централизованных систем обработки транзакций

Huawei и Hundsun Technologies представили all-flash-решение для ускорения обработки транзакций. Решение, созданное на базе системы хранения данных OceanStor Dorado V3 типа All-flash и платформы UF2.0, повышает надежность и обесп
14.06.2017 Pure Storage представила премиальную All Flash платформу хранения для клауд-эры

уровня, новые стандарты. На протяжении многих лет организации вынуждены были выбирать между высокой надежностью (дисковые системы первого уровня) и специализированными СХД для клауд-эры (современные All Flash массивы). Серия анонсов Pure Storage позволит покончить с этим компромиссом. Организации, наконец, смогут получить надежность, свойственную для систем первого уровня (доступность 99.9
21.04.2017 Почти половина компаний использует all flash массивы

х all flash-решения, тогда как еще не перешли к внедрению флэш 50%. Оставшиеся 9% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время. «По сравнению с более традиционными устройствами хранения данных, all-flash решения обеспечивают в десять раз большую плотность и в пять раз большую производительность. Эти преимущества позволяют уменьшить потребление энергии, а также затраты на эксплуатацию

10.02.2017 NetApp представила новый All-Flash-массив, улучшающий экономику ЦОД

Новый массив сократит затраты на обслуживание ЦОДКомпания NetApp представила новый корпоративный массив All-Flash FAS (AFF) A700s. Как сообщает разработчик, он является самым производительным в отрасли и гарантирует максимальную эффективность в соответствии с самыми строгими требованиями, которые
02.02.2017 NetApp представила новый компактный массив All Flash FAS A700s

NetApp представила корпоративный массив All-Flash NetApp All Flash FAS (AFF) A700s в компактном корпусе. Как рассказали CNews в компа
27.12.2016 NetApp представила новый массив начального уровня в портфеле All-Flash

лэш-технологий корпоративного класса. Новая система облегчает переход среднего бизнеса к технологии All-Flash. Она включает компактную конструкцию шасси 2U с внутренней полкой для твердотельных
03.11.2016 Dell EMC Isilon All-Flash - быстрый и масштабируемый

Комбинация высокой производительности флэш-технологии и все достоинства горизонтально-масштабируемой платформы NAS реализована в новой системе Dell EMC Isilon All-Flash. Система Isilon All-Flash разработана, чтобы помочь организациям модернизировать свою инфраструктуру и реализовать потенциал цифрового бизнеса. Она целиком построенна на флэш-п
17.09.2016 Как ускорить VDI: возможности NetApp All-Flash FAS

нении многочисленных копий одинаковых гостевых операционных систем. Кроме того, СХД с конфигурацией all-Flash обеспечивает более высокую по сравнению с системами на HDD готовность, бесперебойны
15.09.2016 Violin Memory выпустила две новые модели высокопроизводительных all flash-массивов

решением FSP 7700. «Сегодня Violin Memory открывает инновацию, которая фундаментально изменит рынок all flash СХД, — заявил президент и CEO компании Violin Memory Кевин ДеНуччио. — Мы даём ИТ-п
08.09.2016 NetApp представила новую версию ПО SANtricity и all-flash массивы начального уровня серии E2800

Компания NetApp представила новую версию ПО для хранения данных NetApp SANtricity, а также новые all-flash массивы начального уровня NetApp E2800 для среднего бизнеса и удаленных офисов, нуждающихся в простых и экономичных решениях для анализа данных. Об этом CNews сообщили в NetApp. Кроме
25.08.2016 Cloud4Y переходит на систему хранения данных all-flash

Компания Cloud4Y переходит на более современную систему хранения данных. По расчетам компании, система хранения данных all-flash (SSD only) со сверхбыстрыми SSD-дисками поможет клиентам использовать все возможности флэш-технологий с сохранением полноценного функционала ПО корпоративных дисковых массивов, сообщи
27.07.2016 Stack Group расширила ёмкость своих СХД за счет All-flash-массивов HP

ck Group расширила ёмкость своих систем хранения данных за счёт ввода в эксплуатацию новейших массивов HP 3PAR StoreServ 8450. Об этом CNews сообщили в Stack Group. По словам представителей компании, All-flash системы отличаются высокой производительностью. Так количество операций ввода-вывода в секунду может превышать 1 млн при задержке менее одной миллисекунды. Данные массивы позволяют St
31.03.2016 NetApp представила новое ПО для массивов EF-Series all-flash и E-Series

Компания NetApp представила новое программное обеспечение для своих массивов EF-Series all-flash и E-Series, повышающее производительность систем анализа данных. Об этом CNews сообщили в NetApp. По мнению представителей компании, новые поколения приложений для анализа бизнес-данн
29.02.2016 EMC представила переработанную систему VMAX All Flash для современных ЦОД

за флагманский массив EMC VMAX был переработан, в результате появилось две новых модели в категории All-Flash: EMC VMAX 450 и EMC VMAX 850. В дополнение к этому в текущем году EMC представит но
25.09.2015 HP представила в Москве новые экономичные массивы All-Flash

а HP 3Par StoreServ 8000 оптимальна для заказчиков, которые хотят ускорить работу приложений и консолидировать инфраструктуру, но не готовы тратить на это много денег. Семейство включает конфигурации all-flash, 4-контроллерные СХД, а также массивы, в которые можно установить традиционные жесткие диски. Подобно HP 3Par StoreServ Storage 20000, линейка HP 3Par StoreServ 8000 позволяет размест
25.06.2015 NetApp выводит на массовый рынок флэш-массивы AFF8000

Компания NetApp расширила линейку своих флэш-массивов СХД новыми моделями, специально разработанными для корпоративных клиентов. Как сообщили CNews в NetApp, серия All Flash FAS (AFF) 8000 обеспечивает возможности, необходимые для широкого внедрения флэш-систем. Заказчики также смогут оценить быструю окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе благо
14.05.2014 Fujitsu представила систему хранения данных Eternus DX200F типа all-flash array

Компания Fujitsu анонсировала систему хранения данных Fujitsu Eternus DX200F типа all-flash array с высокой производительностью подсистемы ввода-вывода. В основе нового решения Eternus DX200F лежит платформа Eternus DX S3. Все основные компоненты системы, в том числе источни

Публикаций - 207, упоминаний - 243

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 638 56
Broadcom - VMware 2367 33
Dell EMC 5036 27
Microsoft Corporation 24666 24
Cisco Systems 5122 18
Intel Corporation 12216 18
Oracle Corporation 6705 17
Huawei 3949 16
HP Inc. 5691 16
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 16
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 15
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 14
SAS Institute 974 14
Pure Storage 53 13
IBM - International Business Machines Corp 9447 13
Крок - Croc 1777 13
Google LLC 11822 13
Nvidia Corp 3508 13
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 12
Amazon Inc - Amazon.com 3011 11
Hitachi - Хитачи 1465 11
SAP SE 5282 10
Veeam Software 319 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 9
Lenovo Group 2297 8
Dell Technologies - Dell Computer 2137 8
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 8
Violin Systems - Violin Memory 30 8
Samsung Electronics 10284 7
AMD - Advanced Micro Devices 4245 7
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 157 7
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 7
Brocade Communications Systems 242 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 7
Western Digital Corporation - WDC 551 6
HP - Hewlett-Packard 3625 6
Softline - Софтлайн 2843 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 5
Seagate Technology 741 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 3
Татнефть 227 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 153 3
Ингосстрах СПАО 421 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 3
ESW Capital 7 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 44 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 339 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 2
Газпром нефть 622 2
НСПК - Национальная система платежных карт 819 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2382 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 1
eBay Inc 1622 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Volvo Cars 253 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
BP - British Petroleum 182 1
Simple Group - Симпл 10 1
Simple Group - SimpleWine - Винотеки Симпл Вайн УК 9 1
Hattis Law 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 89 1
LEGO 245 1
Level Group - Левел Груп 14 1
Русский стандарт Банк 444 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
Superjob - Суперджоб 527 1
Castorama - Касторама 31 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5953 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1385 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 835 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2755 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 11 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 412 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2999 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 310 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 314 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1525 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
4CIO 18 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 163
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 145
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 98
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 97
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29848 88
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3228 87
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 71
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15796 67
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 60
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6130 59
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6613 47
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 45
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 568 43
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 300 40
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5743 39
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20869 39
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2145 39
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 36
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 36
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 36
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 36
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1007 34
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2490 34
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 33
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2685 31
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 30
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2677 28
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 26
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 941 25
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12600 25
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1463 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13253 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16001 20
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2784 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 19
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 18
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 305 18
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 773 18
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1126 17
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 23
NetApp ONTAP 66 19
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 18
Microsoft Azure 1410 16
Apple iPhone 6 4862 15
HPE 3PAR 102 13
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 13
NetApp E-Series СХД 84 11
Broadcom - VMware vSphere 561 11
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 10
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 10
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1344 9
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 9
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 29 9
Intel x86 - архитектура процессора 1863 9
Microsoft Windows 15719 9
Linux OS 10013 8
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 928 8
Google Cloud Platform - GCP 310 7
Docker - Платформа распределённых приложений 339 7
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 623 7
NetApp FlexPod 24 7
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1595 7
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 7
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 123 6
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 6
NetApp EF-Series СХД 9 6
NetApp Cloud Insights 16 6
NetApp ONTAP Select 8 6
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 5
Microsoft Office 365 943 5
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 145 5
Pure Storage FlashArray 22 5
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 51 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 5
Dell EMC VMAX All Flash 26 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 5
Бочарникова Татьяна 83 19
Ройфман Роман 16 8
Зубарев Максим 13 6
Володкович Вячеслав 97 5
Платонов Сергей 13 5
Квашук Сергей 14 4
Reich Joel - Рейч Джоэл 6 4
Блинов Михаил 73 3
Беляевский Владимир 11 3
Дубинин Денис 8 3
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 3
Корсаков Виктор 6 3
Robinson Simon - Робинсон Саймон 3 3
Никифоров Николай 1136 2
Тихонова Кристина 47 2
Никифорова Светлана 34 2
Вальнер Александр 4 2
Филиппов Максим 48 2
Лопатин Артем 7 2
Wüst Peter - Вюст Петер 4 2
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 2
Zhou Peter - Чжоу Питер 3 2
Бобровников Борис 103 2
Лебедев Павел 34 2
Бахур Владимир 11 2
Jean-Francois Marie - Жан-Франсуа Мари 3 2
Мухортов Александр 6 2
Шумилин Александр 8 2
Сысоев Александр 41 2
Юдин Сергей 3 2
Boudreau Jeff - Будро Джефф 9 2
Варников Роман 8 2
Варламов Николай 5 2
Умнов Николай 9 2
Caswell Lee - Касвелл Ли 10 2
Попов Григорий 22 2
Лагунцов Евгений 6 2
Попов Михаил 54 2
Wang Qian - Ванг Цянь 5 2
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 2
Россия - РФ - Российская федерация 145225 115
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14141 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43372 19
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17117 15
Европа 21802 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 10
Германия - Федеративная Республика 12704 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17470 8
Европа Восточная 3080 6
Япония 13304 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 797 5
Южная Корея - Республика 6661 4
Казахстан - Республика 5556 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1354 4
Франция - Французская Республика 7860 4
Азия - Азиатский регион 5554 3
Китай - Тайвань 3998 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1298 3
Индия - Bharat 5465 3
США - Калифорния 4631 3
Ирландия - Республика 1012 2
Ближний Восток 2950 2
Турция - Турецкая республика 2364 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3340 2
Испания - Королевство 3715 2
Украина 7624 2
Африка - Африканский регион 3485 2
Израиль 2738 2
Азия Восточная 173 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 2
Земля - планета Солнечной системы 10399 2
Россия - СФО - Новосибирск 4324 2
Америка - Американский регион 2164 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Чехия - Чешская Республика 1310 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 53
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 45
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2173 29
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 29
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8528 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5787 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 16
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9875 16
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4850 15
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 15
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3671 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8745 11
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2377 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3126 9
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2767 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 8
Энергетика - Energy - Energetically 5109 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7533 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3182 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1219 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2936 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10986 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5856 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5803 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2443 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3051 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5160 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4381 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8078 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2424 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 2
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
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Phys.org 972 1
Newzoo - Игровая аналитика 17 1
IDC - International Data Corporation 4911 27
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3222 4
Markets&Markets Research 112 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 322 3
Forrester Research 821 2
IDC EMEA 19 2
IDC Data Thrivers 2 1
Gartner Critical Capabilities for Operational Database Management Systems - Критические возможности операционных СУБД 3 1
Fortune Global 500 286 1
HFS Research 48 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 4
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 171 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 601 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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