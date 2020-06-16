Synology представила All-Flash систему FS3600 Synology Inc. объявила о выпуске системы FS3600 — новейшего устройства All-Flash из семейства сетевых серверов хранения данных FlashStation. Система хранения данных FS3600 предназначена для решения задач с низким уровнем задержек и обеспечивает выполнение более 19

«Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД ми типами нагрузок, объединяет уникальные технологии для работы с HDD и SSD и гарантирует высокую производительность СХД для обеспечения непрерывности рабочих процессов. Для создания высокоскоростных All Flash СХД в RAIDIX 5.0.1 используется технология ERA Engine, которая была разработана в собственной исследовательской лаборатории «Рэйдикс». Внедрение ERA Engine позволяет RAIDIX в конфигур

NetApp: По уровню проникновения all-flash Россия опережает ряд крупных европейских стран ран? Насколько российские заказчики готовы к восприятию самых современных решений? Татьяна Бочарникова: Российские заказчики – одни из самых продвинутых в регионе EMEA, и наш фокус в стране – решения all-flash, системы объектного хранения, программно-определяемые продукты. У нас – уже есть реализованные проекты по Storage Grid и другим передовым технологиям. По уровню проникновения all-f

Huawei представила новые решения из серии СХД Oceanstor Dorado All-Flash Huawei представила систему хранения данных (СХД) начального уровня типа all-flash Oceanstor Dorado3000 V3, а также СХД среднего и высшего уровня типа all-flash Oceanstor Dorado с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe). Системы хранения отвечают требов

Когда российские заказчики перейдут на All Flash а 60%, рост за первые два квартала текущего года составил уже 30%. Мы показываем уверенные результаты уже 10 кварталов подряд». На российском рынке компания уверенно занимает первое место по поставке All-Flash решений. Доля All-Flash составила примерно половину от всех СХД, проданных NetApp в России. Гибридные платформы также занимают значительную часть в портфеле NetApp – компания з

Когда All-Flash займет весь рынок СХД CNews: Согласно последним отчётам IDC, NetApp лидирует в сегменте All-Flash СХД в России и удерживает лидерство в регионе EMEA. За счёт чего вы достигли таких

QSAN представила All-Flash массив XCubeFAS XF2026D QSAN Technology представила свой первый All-Flash массив SAN XCubeFAS XF2026D. Первая модель новой серии AFA (All-Flash Arrays) от QSAN предназначена для средних и крупных компаний и подходит для виртуализации, анализа больших

ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA ASBIS и AccelStor подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor на территории России, Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.ASBISc Enterprises, международный ИТ дистрибьютор, основанный в 1990 году, э

Тайваньский стартап планирует занять заметную долю российского рынка All Flash СХД тие, связанное с рынком флэш технологий, так что победа на нем – заветная мечта всех производителей all flash СХД. AccelStor получил заслуженную награду за свою технологию FlexiRemap. CNews: Ac

All-flash массивы AccelStor будут поставляться в Россию через Skilline AccelStor объявила о назначении Skilline в качестве своего стратегического партнера на российском рынке. Партнерство со Skilline будет способствовать укреплению позиций AccelStor на российском рынке all-flash массивов.Вице-президент AccelStor Дэвид Као отметил: «Компаниям необходимы новые знания и содействие по мере того, как облачные технологии, виртуализация и искусственный интеллект кар

Dell EMC расширила линейку СХД класса all-flash среднего ценового диапазона Dell EMC объявила о расширении линейки систем хранения данных среднего ценового диапазона двумя новыми массивами SC класса all-flash и выпустила обновленное программное обеспечение для Dell EMC Unity, призванное повысить эффективность и сократить издержки при хранении данных смешанного типа (блоков данных и файлов)

Huawei и Hundsun Technologies представили решение для централизованных систем обработки транзакций Huawei и Hundsun Technologies представили all-flash-решение для ускорения обработки транзакций. Решение, созданное на базе системы хранения данных OceanStor Dorado V3 типа All-flash и платформы UF2.0, повышает надежность и обесп

Pure Storage представила премиальную All Flash платформу хранения для клауд-эры уровня, новые стандарты. На протяжении многих лет организации вынуждены были выбирать между высокой надежностью (дисковые системы первого уровня) и специализированными СХД для клауд-эры (современные All Flash массивы). Серия анонсов Pure Storage позволит покончить с этим компромиссом. Организации, наконец, смогут получить надежность, свойственную для систем первого уровня (доступность 99.9

Почти половина компаний использует all flash массивы х all flash-решения, тогда как еще не перешли к внедрению флэш 50%. Оставшиеся 9% опрошенных планируют сделать это в ближайшее время. «По сравнению с более традиционными устройствами хранения данных, all-flash решения обеспечивают в десять раз большую плотность и в пять раз большую производительность. Эти преимущества позволяют уменьшить потребление энергии, а также затраты на эксплуатацию

NetApp представила новый All-Flash-массив, улучшающий экономику ЦОД Новый массив сократит затраты на обслуживание ЦОДКомпания NetApp представила новый корпоративный массив All-Flash FAS (AFF) A700s. Как сообщает разработчик, он является самым производительным в отрасли и гарантирует максимальную эффективность в соответствии с самыми строгими требованиями, которые

NetApp представила новый компактный массив All Flash FAS A700s NetApp представила корпоративный массив All-Flash NetApp All Flash FAS (AFF) A700s в компактном корпусе. Как рассказали CNews в компа

NetApp представила новый массив начального уровня в портфеле All-Flash лэш-технологий корпоративного класса. Новая система облегчает переход среднего бизнеса к технологии All-Flash. Она включает компактную конструкцию шасси 2U с внутренней полкой для твердотельных

Dell EMC Isilon All-Flash - быстрый и масштабируемый Комбинация высокой производительности флэш-технологии и все достоинства горизонтально-масштабируемой платформы NAS реализована в новой системе Dell EMC Isilon All-Flash. Система Isilon All-Flash разработана, чтобы помочь организациям модернизировать свою инфраструктуру и реализовать потенциал цифрового бизнеса. Она целиком построенна на флэш-п

Как ускорить VDI: возможности NetApp All-Flash FAS нении многочисленных копий одинаковых гостевых операционных систем. Кроме того, СХД с конфигурацией all-Flash обеспечивает более высокую по сравнению с системами на HDD готовность, бесперебойны

Violin Memory выпустила две новые модели высокопроизводительных all flash-массивов решением FSP 7700. «Сегодня Violin Memory открывает инновацию, которая фундаментально изменит рынок all flash СХД, — заявил президент и CEO компании Violin Memory Кевин ДеНуччио. — Мы даём ИТ-п

NetApp представила новую версию ПО SANtricity и all-flash массивы начального уровня серии E2800 Компания NetApp представила новую версию ПО для хранения данных NetApp SANtricity, а также новые all-flash массивы начального уровня NetApp E2800 для среднего бизнеса и удаленных офисов, нуждающихся в простых и экономичных решениях для анализа данных. Об этом CNews сообщили в NetApp. Кроме

Cloud4Y переходит на систему хранения данных all-flash Компания Cloud4Y переходит на более современную систему хранения данных. По расчетам компании, система хранения данных all-flash (SSD only) со сверхбыстрыми SSD-дисками поможет клиентам использовать все возможности флэш-технологий с сохранением полноценного функционала ПО корпоративных дисковых массивов, сообщи

Stack Group расширила ёмкость своих СХД за счет All-flash-массивов HP ck Group расширила ёмкость своих систем хранения данных за счёт ввода в эксплуатацию новейших массивов HP 3PAR StoreServ 8450. Об этом CNews сообщили в Stack Group. По словам представителей компании, All-flash системы отличаются высокой производительностью. Так количество операций ввода-вывода в секунду может превышать 1 млн при задержке менее одной миллисекунды. Данные массивы позволяют St

NetApp представила новое ПО для массивов EF-Series all-flash и E-Series Компания NetApp представила новое программное обеспечение для своих массивов EF-Series all-flash и E-Series, повышающее производительность систем анализа данных. Об этом CNews сообщили в NetApp. По мнению представителей компании, новые поколения приложений для анализа бизнес-данн

EMC представила переработанную систему VMAX All Flash для современных ЦОД за флагманский массив EMC VMAX был переработан, в результате появилось две новых модели в категории All-Flash: EMC VMAX 450 и EMC VMAX 850. В дополнение к этому в текущем году EMC представит но

HP представила в Москве новые экономичные массивы All-Flash а HP 3Par StoreServ 8000 оптимальна для заказчиков, которые хотят ускорить работу приложений и консолидировать инфраструктуру, но не готовы тратить на это много денег. Семейство включает конфигурации all-flash, 4-контроллерные СХД, а также массивы, в которые можно установить традиционные жесткие диски. Подобно HP 3Par StoreServ Storage 20000, линейка HP 3Par StoreServ 8000 позволяет размест

NetApp выводит на массовый рынок флэш-массивы AFF8000 Компания NetApp расширила линейку своих флэш-массивов СХД новыми моделями, специально разработанными для корпоративных клиентов. Как сообщили CNews в NetApp, серия All Flash FAS (AFF) 8000 обеспечивает возможности, необходимые для широкого внедрения флэш-систем. Заказчики также смогут оценить быструю окупаемость инвестиций в долгосрочной перспективе благо