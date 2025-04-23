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NetApp StorageGRID Netapp StorageGRID Webscale NetApp StorageGRID SG



23.04.2025 Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes 1
21.02.2022 Как фармацевтической компании навести порядок в своих данных 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
25.10.2021 OSDU: что нужно знать об открытых стандартах работы с данными в нефтегазе 2
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 2
01.07.2021 Большие данные улучшают безопасность в нефтегазовой отрасли 1
02.02.2021 Oxygen запустил платформу объектного хранения данных S3 2
12.08.2020 Российское облако делает доступным гибридное объектное хранилище 4
29.04.2020 Commvault и NetApp представили ПО для защиты и восстановления важных данных в гибридных облаках 1
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы 1
25.06.2019 «СБКлауд» интегрировала объектное хранилище с решением NetApp 4
25.06.2019 Платформа «Сбклауд» расширила возможности объектного хранения на базе протокола S3 4
13.05.2019 NetApp выпустила ПО ONTAP 9.6, новую СХД AFF A320 и расширенную линейку сервисов 1
10.12.2018 Как сэкономить 2 миллиона долларов на капитальных затратах 1
22.11.2018 Объемы неупорядоченных данных в ЦОД растут лавинообразно 2
12.11.2018 Когда российские заказчики перейдут на All Flash 1
30.10.2018 NetApp представила новые сервисы и решения для NetApp Data Fabric 2
20.09.2018 Когда All-Flash займет весь рынок СХД 1
26.07.2018 Цифровая трансформация: времени на раздумья у бизнеса больше нет 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 2
29.11.2017 «Гравитация данных» меняет бизнес-процессы 3
26.10.2017 Какими будут ЦОДы следующего поколения? 3
25.09.2017 NetApp представила NVMe решения с системами корпоративного класса InfiniBand 1
26.05.2017 NetApp представила новую версию ПО StorageGRID Webscale для объектного хранения данных 4
01.11.2016 NetApp представил решения для гибридных облаков 2
26.09.2016 Три пути к эффективности хранения данных: рецепт от NetApp 1
08.09.2016 NetApp представила новую версию ПО SANtricity и all-flash массивы начального уровня серии E2800 1
30.07.2014 Как российские компании строят СХД 1
19.08.2013 IBS построила информационно-коммуникационную инфраструктуру для медицинского центра МГУ 1
15.09.2010 NetApp предлагает новые решения в области ECM и архивного хранения данных 1

Публикаций - 30, упоминаний - 53

NetApp StorageGRID и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 640 28
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 807 8
Amazon Inc - Amazon.com 3035 6
Microsoft Corporation 24791 6
Google LLC 11913 6
IBM - International Business Machines Corp 9464 4
Айтеко - SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 47 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
Т1 Сервионика - Servionica 260 3
Nvidia Corp 3544 3
Darz 7 3
Commvault 173 2
Broadcom - VMware 2399 2
Cisco Systems 5145 2
Alibaba Group 432 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Oracle Corporation 6750 2
Крок - Croc 1782 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 2
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 2
X Corp - Twitter 2876 1
Yandex - Яндекс 7617 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
VK - Mail.ru Group 3477 1
Red Hat 1322 1
Adobe Systems 1559 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
Brocade Communications Systems 242 1
Angara ELK - Центр экспертизы по технологиям Elastic 19 1
Damecom 1 1
Dell EMC 5045 1
Softline - Софтлайн 2933 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 512 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 89 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 308 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1467 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2185 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7512 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1216 2
Газпром нефть 633 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 482 1
Volvo Cars 253 1
LEGO 246 1
AZ Groeninge 1 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 810 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Royal Dutch Shell - Шелл 215 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
BP - British Petroleum 182 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 663 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
Альфа-Капитал УК 107 1
Почта России ПАО 2147 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 472 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 63 1
Транснефть 307 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 69 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 88 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Castorama - Касторама 31 1
Комос Групп 16 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Абсолют Банк 234 1
AstraZeneca - АстраЗенека 53 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 40 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4906 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11934 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
AHCA - American Health Care Association 1 1
Oil & Gas UK - Ассоциация нефтегазовой промышленности Великобритании 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68128 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21641 23
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9587 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16039 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11270 18
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52130 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6784 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30314 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5878 11
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 218 11
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 60 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14461 9
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 214 9
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 782 8
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 90 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24609 7
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3296 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5241 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11636 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10323 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4032 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6255 6
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 589 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 546 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12781 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1155 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12754 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10518 5
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 520 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16259 4
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 309 4
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 238 4
NetApp SolidFire 21 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4840 4
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 317 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1594 4
NetApp ONTAP 66 11
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 205 9
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 93 9
Microsoft Azure 1421 8
NetApp E-Series СХД 84 6
NetApp AltaVault 9 5
NetApp CVS - NetApp Cloud Volumes Service - NetApp Cloud Central - NetApp Cloud Manager - NetApp Cloud Control 21 4
NetApp ONTAP Cloud Volumes 19 4
NetApp FlexPod 24 4
NetApp SnapMirror - NetApp Snapshot - NetApp SnapManager - NetApp SnapProtect 32 4
NetApp OCI - NetApp OnCommand Insight 11 4
NetApp HCI 11 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 3
NetApp Private Storage 9 3
NetApp ONTAP FabricPool 6 3
SBCloud Businesscloud 3 3
Microsoft Office 365 954 3
Apple iPhone 6 4863 3
NetApp Solution Support - NetApp AutoSupport - NetApp SupportEdge 7 3
Microsoft Windows 15842 2
Google Cloud Platform - GCP 320 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 2
Apache Hadoop 437 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 285 2
Commvault Complete Backup&Recovery 20 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1356 2
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 35 2
Depositphotos - фотобанк 422 2
Docker - Платформа распределённых приложений 349 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 2
Microsoft Office 3795 2
NetApp MAX Data 4 2
NetApp Data Fabric Solutions 27 2
NetApp EF-Series СХД 9 2
NetApp Active IQ 2 2
NetApp SANtricity 2 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 632 1
Amazon Rekognition 6 1
Amazon EFS - Amazon Elastic File System 2 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 1
Бочарникова Татьяна 83 9
Ройфман Роман 16 5
Мегрелишвили Георгий 27 3
Ткачук Всеволод 3 2
Грамматчиков Алексей 4 2
Конягин Дмитрий 5 1
Крис Гринвуд 1 1
Казаков Антон 3 1
Wüst Peter - Вюст Петер 4 1
Bhageshpur Kiran - Багешпар Киран 1 1
Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
Roscoe Brett - Роско Бретт 3 1
DiNisco Jeff - Диниско Джефф 1 1
Кузнецов Сергей 156 1
Кадников Вячеслав 20 1
Соловьев Сергей 71 1
Левинский Денис 8 1
Тутаев Михаил 52 1
Истомин Константин 57 1
Плужников Андрей 13 1
Касаев Сергей 27 1
Романов Кирилл 31 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 28 1
Гусев Алексей 19 1
Лежнев Федор 30 1
Сафиуллин Равиль 4 1
Вигура Владимир 5 1
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Каушнян Денис 3 1
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Муковозов Михаил 4 1
Попков Алексей 1 1
Паршин Максим 317 1
Горожанкин Алексей 18 1
Ушаков Анатолий 41 1
Смирнова Татьяна 33 1
Синельников Александр 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 147646 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14220 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43901 8
Европа 21880 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52460 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14264 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Европа Восточная 3109 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 3
Германия - Федеративная Республика 12759 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17339 2
Канада 4912 2
Турция - Турецкая республика 2401 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 570 1
Египет - Арабская Республика 1016 1
Александрия 44 1
Россия - СФО - Новосибирск 4390 1
Финляндия - Финляндская Республика 3622 1
Сингапур - Республика 1865 1
Люксембург Великое Герцогство 435 1
Финляндия - Тампере 21 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17715 1
Беларусь - Белоруссия 5791 1
Казахстан - Республика 5614 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13388 1
Нидерланды 3553 1
Япония 13346 1
Испания - Королевство 3732 1
США - Калифорния 4637 1
Земля - планета Солнечной системы 10445 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 728 1
Дания - Королевство 1305 1
Бельгия - Королевство 1156 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4943 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13940 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24570 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48877 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52176 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11145 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8954 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3214 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14852 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19019 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10055 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5277 3
Аренда 2468 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2188 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2969 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10117 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29817 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5937 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8905 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 704 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7961 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6818 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8174 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4208 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 431 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 229 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 833 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4011 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2365 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1222 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 226 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1763 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
IDC - International Data Corporation 4914 10
Gartner - Гартнер 3568 3
IDC Data Thrivers 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8183 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 2
РАН - Российская академия наук 1918 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
NetApp Directions 6 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
CNews AWARDS - награда 524 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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