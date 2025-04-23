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NetApp StorageGRID и организации, системы, технологии, персоны:
|AHCA - American Health Care Association 1 1
|Oil & Gas UK - Ассоциация нефтегазовой промышленности Великобритании 1 1
|Бочарникова Татьяна 83 9
|Ройфман Роман 16 5
|Мегрелишвили Георгий 27 3
|Ткачук Всеволод 3 2
|Грамматчиков Алексей 4 2
|Конягин Дмитрий 5 1
|Крис Гринвуд 1 1
|Казаков Антон 3 1
|Wüst Peter - Вюст Петер 4 1
|Bhageshpur Kiran - Багешпар Киран 1 1
|Rajagopalan Ranga - Раджагопалан Ранга 5 1
|Roscoe Brett - Роско Бретт 3 1
|DiNisco Jeff - Диниско Джефф 1 1
|Кузнецов Сергей 156 1
|Кадников Вячеслав 20 1
|Соловьев Сергей 71 1
|Левинский Денис 8 1
|Тутаев Михаил 52 1
|Истомин Константин 57 1
|Плужников Андрей 13 1
|Касаев Сергей 27 1
|Романов Кирилл 31 1
|Лазарев Илья 27 1
|Матвиенко Нина 28 1
|Гусев Алексей 19 1
|Лежнев Федор 30 1
|Сафиуллин Равиль 4 1
|Вигура Владимир 5 1
|Ефимов Олег 3 1
|Каушнян Денис 3 1
|Шпак Василий 237 1
|Шадаев Максут 1033 1
|Сорокин Вадим 8 1
|Муковозов Михаил 4 1
|Попков Алексей 1 1
|Паршин Максим 317 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Ушаков Анатолий 41 1
|Смирнова Татьяна 33 1
|Синельников Александр 27 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1552 2
|РАН - Российская академия наук 1918 2
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
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