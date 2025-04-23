Российский суверенный аналог VMware Cloud Foundation еще ближе «подружился» с Kubernetes

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Обновление Basis Dynamix Cloud Control

Как стало известно CNews, «Базис», разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, выпустил крупное обновление платформы Basis Dynamix Cloud Control.

Релиз 5.1 отечественной платформы для управления сетями облаков включает свыше 30 улучшений, нацеленных на расширение возможностей управления инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами, в том числе автоматизацию рутинных операций, сообщили CNews в «Базисе».

Программная платформа Basis Dynamix Cloud Control предназначена для создания и управления – через единый интерфейс – кластерами серверов, которые расположены в разных дата-центрах. Разработчиком позиционируется как решение для организаций с разветвленной сетью региональных офисов, групп компаний, облачных провайдеров.

«Базис» Крупное обновление Basis Dynamix Cloud Control

«В релизе Cloud Control 5.1 мы сосредоточились на реализации кластеров высокой доступности и повышении надежности инфраструктуры под управлением наших продуктов, чтобы минимизировать для клиентов риск сбоев и время простоя в работе сервисов», – пояснил Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».

Подробнее об изменениях в платформе

В Cloud Control 5.1 добавлены инструменты развертывания и управления кластерами высокой доступности, позволяющие избегать простоев в работе сервисов в случае отказа отдельных узлов инфраструктуры.

Дополнительную стабильность призван обеспечить новый механизм контроля обязательных версий оркестратора, который автоматически оценивает совместимость компонентов, тем самым снижая вероятность возникновения сбоя при обновлении системы. Логи установки и обновления оркестратора отныне собираются в файл.

В новой версии Cloud Control реализована расширенная система резервного копирования с возможностью задания конкретных дат в расписании, оптимизированы логи.

«Базис» Развертывание платформенного сервиса

Cloud Control 5.1 позволяет задавать скорость интернет-соединения виртуальных машин. Новшество помогает выделить нужную полосу пропускания для важных сервисов и снизить затраты на каналы связи. Кроме того, в ПО реализована балансировка сетевого UDP-трафика для платформ виртуализации Basis Dynamix Enterprise и VMware vSphere.

В Cloud Control 5.1 реализована поддержка заказа и развертывания платформенных (PaaS) сервисов на основе Basis Dynamix и VMware vSphere.

Заказчикам в Basis Cloud Control теперь доступно автоматизированное управление Kubernetes-кластерами, включая выбор версии шаблона при заказе кластера, добавление и удаление узлов, создание балансировщиков и дисков для сервисов. Кроме того, доступно управление объектными хранилищами S3, в том числе внешними объектными системами хранения данных MinIO и NetApp StorageGRID, включая создание бакетов (выделенных частей объектного хранилища).

«Базис» Управление балансировщиками

Обновленная Cloud Control предлагает несколько дополнительных инструментов автоматизации работы администратора. В частности, поддержку метода развертывания виртуальных машин через config-drive – специально подготовленный виртуальный накопитель, содержащий данные и сценарии для автоматического конфигурирования создаваемой виртуальной машины.

Cloud Control поддерживает упрощенный подход к развертыванию инфраструктуры под названием «инфраструктура как код» (Infrastructure as Code; IaC) с помощью популярного инструмента с открытым кодом Terraform и основанным на нем OpenTofu; предлагает открытый программный интерфейс REST API, интеграцию с системами мониторинга и Telegram-ботом, а также набор инструментов разработчика (SDK) с поддержкой языков программирования Python и Go.

Все эти компоненты позволяют ускорить и упростить развертывание сложной инфраструктуры и вписать платформу Cloud Control в уже существующую ИТ-экосистему на стороне клиента, рассказали CNews в «Базисе».

В релизе Cloud Control 5.1 доступны отображение и управление сервисными учетными записями через интерфейс портала и автоматическое назначение тегов для учетных записей, полученных из службы каталогов по протоколу LDAP.

Управление сервисными учетными записями через интерфейс портала

Cloud Control поддерживает двухфакторную авторизацию через телефон, электронную почту, одноразовый пароль и Telegram. Платформа «умеет» работать со службами каталогов, в том числе Active Directory, FreeIPA, Samba DC, обеспечивая журналирование действий пользователей и настройку жизненного цикла логов.

В Cloud Control 5.1 можно настраивать лимиты ресурсов, распространяющиеся на проекты и клиентов, задавать параметры тарификации потребления ресурсов в различные периоды времени, и запускать автоматическое создание отчетов с доставкой по электронной почте в формате Microsoft Excel (XLSX) или текстовом CSV.

Суверенная замена ПО VMware

Наиболее близкими к Cloud Control по функциональности зарубежными программными продуктами следует считать Cloud Director и Cloud Foundation американской компании VMware (принадлежит Broadcom), пояснил представитель «Базиса» в разговоре с CNews.

Cloud Director позволяет создавать программно-определяемые, так называемые виртуальные дата-центры, на основе ресурсов физических центров обработки данных, собранных в единый пул, а затем представлять их в аренду пользователям. Cloud Director, как утверждают в VMware, бесшовно интегрируется с Cloud Foundation – комплексным решением для построения полнофункциональной гиперконвергентной инфраструктуры.

Согласно описанию продукта Basis Dynamix Cloud Control на официальном сайте компании «Базис», весь цикл разработки ядра платформы выполняется без участия иностранных партнеров и применения компонентов с открытым исходным кодом. Решение включено в Единый реестр российского ПО Минцифры.

Basis Dynamix Cloud Control – не единственный программный продукт «Базиса», выступающий альтернативой ПО VMware. Как ранее писал CNews, «Ростелеком» завершает миграцию виртуальной инфраструктуры на Basis Dynamix Standard и Enterprise, которая до этого работала под управлением vSphere и vRealize.