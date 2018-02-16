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Broadcom VMware vRealize Suite VMware vRealize Operation VMware vRealize Orchestrator


16.02.2018 Worldline выбрала VMware для виртуализации сети и управления облаком

нутые как часть программно-конфигурируемой архитектуры центра обработки данных, VMware NSX и VMware vRealize Suite обеспечат компании Worldline согласованность облачной инфраструктуры и эксплуа
30.08.2017 VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений

VMware презентовала новые релизы решений VMware Integrated OpenStack и VMware VMware vRealize Network Insight. Они помогут заказчикам модернизировать ЦОДы для повышения ад
09.06.2017 VMware представила новую платформу управления облаком vRealize

VMware представила важные обновления в платформе управления облаком VMware vRealize, которые позволяют улучшить эксплуатацию программно-определяемого ЦОДа (SDDC) и обла
18.10.2016 VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками»

их безопасность, сообщили CNews в VMware. Новые версии VMware vSphere, VMware Virtual SAN и VMware vRealize Automation предлагают поддержку контейнеров, что позволит разработчикам быть продукт
07.06.2016 ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations

обеспечения Intelligent Power Manager версии 1.52, которое можно интегрировать с платформой VMware vRealize Operations. В настоящее время руководители ЦОДов и руководители производства могут и
25.02.2016 VMware ускорит переход к гибридному «облаку» с нововведениями vRealize Suite 7

пания VMware анонсировала нововведения в платформе по управлению «облаком», представив пакет VMware vRealize Suite 7, включающий новые релизы продуктов VMware vRealize Operations и VMwar
16.10.2015 VMware оптимизировала свою платформу управления гибридными «облаками»

ания VMware представила ключевые обновления для платформы управления облачными средами. В их числе: vRealize Automation 7 и VMware vRealize Business Standard 7, призванные помочь ИТ-кома

Публикаций - 73, упоминаний - 229

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