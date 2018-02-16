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Broadcom VMware vRealize Suite VMware vRealize Operation VMware vRealize Orchestrator
|16.02.2018
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Worldline выбрала VMware для виртуализации сети и управления облаком
нутые как часть программно-конфигурируемой архитектуры центра обработки данных, VMware NSX и VMware vRealize Suite обеспечат компании Worldline согласованность облачной инфраструктуры и эксплуа
|30.08.2017
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VMware представила релизы Integrated OpenStack, vRealize Network Insight и других решений
VMware презентовала новые релизы решений VMware Integrated OpenStack и VMware VMware vRealize Network Insight. Они помогут заказчикам модернизировать ЦОДы для повышения ад
|09.06.2017
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VMware представила новую платформу управления облаком vRealize
VMware представила важные обновления в платформе управления облаком VMware vRealize, которые позволяют улучшить эксплуатацию программно-определяемого ЦОДа (SDDC) и обла
|18.10.2016
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VMware представила новые релизы решений для вычислений, хранения и управления «облаками»
их безопасность, сообщили CNews в VMware. Новые версии VMware vSphere, VMware Virtual SAN и VMware vRealize Automation предлагают поддержку контейнеров, что позволит разработчикам быть продукт
|07.06.2016
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ПО Eaton Intelligent Power Manager теперь интегрируется с VMware vRealize Operations
обеспечения Intelligent Power Manager версии 1.52, которое можно интегрировать с платформой VMware vRealize Operations. В настоящее время руководители ЦОДов и руководители производства могут и
|25.02.2016
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VMware ускорит переход к гибридному «облаку» с нововведениями vRealize Suite 7
пания VMware анонсировала нововведения в платформе по управлению «облаком», представив пакет VMware vRealize Suite 7, включающий новые релизы продуктов VMware vRealize Operations и VMwar
|16.10.2015
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VMware оптимизировала свою платформу управления гибридными «облаками»
ания VMware представила ключевые обновления для платформы управления облачными средами. В их числе: vRealize Automation 7 и VMware vRealize Business Standard 7, призванные помочь ИТ-кома
Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:
|Открытые системы ИД 175 2
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