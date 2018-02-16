нутые как часть программно-конфигурируемой архитектуры центра обработки данных, VMware NSX и VMware vRealize Suite обеспечат компании Worldline согласованность облачной инфраструктуры и эксплуа

VMware презентовала новые релизы решений VMware Integrated OpenStack и VMware VMware vRealize Network Insight . Они помогут заказчикам модернизировать ЦОДы для повышения ад

VMware представила важные обновления в платформе управления облаком VMware vRealize , которые позволяют улучшить эксплуатацию программно-определяемого ЦОДа (SDDC) и обла

их безопасность, сообщили CNews в VMware. Новые версии VMware vSphere, VMware Virtual SAN и VMware vRealize Automation предлагают поддержку контейнеров, что позволит разработчикам быть продукт