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PLM
Product Lifecycle Management
Управление жизненным циклом изделия


16.09.2021 Atos приобретает компанию IDEAL GRP 2
08.04.2021 Поможет ли импортозамещение цифровой трансформации 1
17.02.2021 Unilever оптимизировала управление спецификациями с помощью решений «Сименс» 1
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
23.12.2020 «Директум» представила новую версию Directum Smart Search 1
16.11.2020 «Топ системы» выпустила 17 версию PLM-системы T-FLEX DOCs 1
07.08.2020 Accenture приобрела системного интегратора PLM Systems 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 4
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников 5
03.07.2019 Accenture признали лучшим сервис-провайдером услуг для PLM 4
03.04.2019 Проекты в сфере интернета вещей надо тщательно просчитывать 1
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 1
01.11.2018 Abbyy Intelligent Search позволит сотрудникам НПО «Энергомаш» сэкономить миллионы часов на поиске информации 1
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
01.06.2018 «Хайтэк» создал вычислительный комплекс для НПО «Энергомаш» 1
04.04.2018 C3D Labs отчиталась о росте выручки на 30% по итогам 2017 года 1
15.02.2018 Для российской промышленности создадут «тонкие клиенты» на «Эльбрусах» 1
01.03.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала бизнес-процессы Concept Group с Microsoft Dynamics AX 2012 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 1
28.11.2016 «Интерпроком» подписал партнерское соглашение с Dassault Systemes 1
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными 1
23.05.2016 Круглый стол: Что ждет отечественный ИТ-рынок в 2016 году. Прогнозы лидеров 1
01.03.2016 Autodesk и Siemens оптимизируют совместимость своих PLM-решений 1
19.02.2016 Siemens PLM Software, «Ланит» и МГТУ им. Н.Э. Баумана начнут готовить специалистов в области PLM 2
25.11.2015 PTC представила систему управления жизненным циклом «умных» сетевых изделий Windchill 11 2
26.08.2015 Российские разработчики покажут сквозное PLM-решение на форуме «РазвИТие» 23 сентября в Москве 1
14.05.2015 «Авиаагрегат» внедрит систему сквозной конструкторско-технологической подготовки производства на базе ПО Siemens 1
16.01.2015 «Ростех» потратил 22 млн руб. на лицензии и поддержку ПО Siemens 1
02.12.2014 Concept Group построила отказоустойчивую инфраструктуру на базе решений IBM 1
02.12.2014 НИТУ «МИСиС», «Борлас» и Siemens PLM Software будут совместно готовить PLM-специалистов нового поколения 1
04.06.2014 МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана и КНИТУ-КАИ обеспечат российских производителей безопасным ПО 1
21.04.2014 «Аскону» не везет с облаками 2
21.04.2014 «Аскон» прекратит финансирование облачной PLM-системы Dexma 1
08.04.2014 Повысить эффективность производства – не дороже нового станка? Опыт IBS 2
13.03.2014 Компании авиаотрасли превращаются в цифровые фабрики 2
16.01.2014 «Техносерв» приценивается к финскому PLM-интегратору 1
06.12.2013 PLM: российское авиастроение берет новые высоты 4
11.09.2013 Oracle представила мобильное приложение с доступом к PLM-данным с Apple iPad 3
09.04.2013 Microsoft Dynamics AX Forum 2013: что нового в новом релизе? 1

Публикаций - 90, упоминаний - 123

PLM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 7
Microsoft Corporation 11127 7
Siemens AG - Сименс Россия 665 4
Ланит ГК 1159 3
IBM 3551 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Dassault Systemes 146 2
Digital Brainware 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
Lenovo Group 1639 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Accenture - Аксенчер 532 2
ANSYS 35 2
Rittal 24 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 1
C3D Labs 21 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Аскон - Ascon 174 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Top Systems - Топ Системы 17 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
PLM Systems 1 1
CIMdata 6 1
Altium 34 1
Altea Federation 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
VMware 1829 1
Accenture Interactive 11 1
ХайТэк - Hi-Tech 65 1
Код Безопасности 365 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 188 1
Галактика - Корпорация 249 1
Naumen - Наумен 342 1
Directum - Директум 646 1
Крок 1221 1
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 147 1
HP Inc. 2926 1
Abbyy 796 1
Facebook 3767 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 2
X5 Group 599 1
Велобайк 3 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
Avito - Авито 171 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
МТС банк 254 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Почта России ПАО 1574 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Ситуационный центр 4 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Президент Российской Федерации 1441 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Счётная палата РФ 460 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 15 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
On-demand - "по требованию" 28 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Data Lake - Озеро данных 82 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 2 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Субтехнологии 8 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Wiki - Вики - режим Википедии 34 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 220 1
3D-печать 135 1
Java - Язык программирования 1178 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
Siemens MindSphere 22 2
Microsoft Windows 10 6659 2
Linux OS 4267 2
Аскон Компас-3D 63 2
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
Abbyy Intelligent Search 6 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Siemens Teamcenter 42 1
IBM Power AI 4 1
Directum Smart Search 2 1
Siemens IoT MindSphere 3 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 1 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 14 1
Autodesk Revit 68 1
Siemens MindSphere Predictive Learning 1 1
Siemens MindSphere Store 1 1
Siemens Simatic 10 1
Top Systems T-Flex CAD 6 1
Top Systems T-Flex PLM 3 1
Pandas - Программная библиотека на языке Python для обработки и анализа данных 3 1
Numpy - Язык программирования 7 1
Вист Групп VG Karier - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 16 1
Python Matplotlib - Библиотека для работы с графикой 3 1
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
SAP MES - SAP Manufacturing Execution System 4 1
Microsoft Azure Stack 56 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
Нанософт nanoCAD 35 1
Microsoft Windows 854 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft SQL Server 797 1
Microsoft Office 365 769 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 1
Соколов Дмитрий 45 2
Савенков Денис 5 2
Голов Николай 3 1
Кривошеев Евгений 4 1
Епишев Антон 5 1
Зыков Олег 12 1
Калинко Олег 3 1
Зубков Евгений 1 1
Соловьев Сергей 25 1
Синегубкин Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ежов Василий 14 1
Богданов Максим 15 1
Черных Сергей 8 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Голованов Леонид 5 1
Доронин Алексей 1 1
Патешман Александр 2 1
Косов Александр 5 1
Александров Анатолий 9 1
Чимиричкина Мария 30 1
Путин Владимир 1828 1
Бобровников Борис 86 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Мальков Антон 26 1
Смирнова Оксана 10 1
Колесников Андрей 78 1
Евсин Александр 10 1
Лукашкин Сергей 19 1
Кириченко Игорь 41 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Буйлов Юрий 13 1
Солопов Вячеслав 14 1
Лядов Михаил 7 1
Федечкин Сергей 19 1
Федечкин Эдуард 32 1
Рагулин Лев 4 1
Шумилин Александр 8 1
Кулешов Алексей 27 1
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Германия - Федеративная Республика 3657 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Восточная Европа 1682 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Индия - Республика 2175 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 2
Украина 3378 2
Франция - Французская Республика 2136 2
Япония 2802 2
Европа 3774 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Коломна 48 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Ирландия - Республика 364 1
Казахстан - Республика 2641 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Канада 1307 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
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