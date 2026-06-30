PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия

НКК «Машиностроение» выпустила «Сарус+ 2026.2» помогает пользователям осуществлять плавный переход из систем зарубежных разработчиков в российский PLM-продукт. Для этого создан механизм совместной работы в «Сарус+ CAD» и Siemens NX, который

Платформа T-Flex PLM совсместима с процессором «Иртыш» В начале 2026 г. партнеры рассмотрели процессор «Иртыш» в качестве кандидата для проведения первичных испытаний. Характеристики «Иртыша» наиболее полно отвечают задачам обработки данных об управлении жизненным циклом изделий. В рамках практического этапа «Трамплин Электроникс» предоставил тестовый компьютер на базе процессора «Иртыш» с предустановленной операционной системой семейства Linux

Компании «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» создают единую систему проектирования печатных плат ектирования печатных плат, управления инженерными данными и подготовки производства в рамках единой PLM-среды», — сказал Сергей Анатольевич Кураксин, генеральный директор компании «Топ Системы»

PLM-решение «Аскон» 24: композиты, логистическая поддержка и рост производительности представляет новую версию своего решения для управления жизненным циклом изделия в машиностроении (PLM-решения). Она поддерживает сквозной инжиниринг, включая управление требованиями, системну

«Ингосстрах» внедрил платформу управления жизненным циклом ИИ-моделей на базе решений Data Ocean Nova и Kolmogorov AI вендора Data Sapience совместно с GlowByte ML) и заложить фундамент для будущего масштабирования. Следующим этапом станет расширение интеграции с Azure DevOps для автоматизации сопровождающих процессов. Это позволит связать систему управления жизненным циклом моделей (ЖЦМ) с корпоративным трекером задач: система будет автоматически создавать задачи, контролировать их исполнение и привязывать к ним артефакты разработки. Такой подход

DIS Group и «К2Тех» расширяют сотрудничество в области управления жизненным циклом ИИ и корпоративными данными Компании DIS Group и «К2Тех» подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Соглашение направлено на системное развитие подходов и инструментов для управления полным жизненным циклом систем искусственного интеллекта в интересах российских предприятий. Подписи под документом поставили Артем Косилов, коммерческий директор DIS Group, и Дмитрий Красников, руков

ГК «Аппиус» представляет версию Appius-PLM УЖЦИ 2026: визуально усовершенствованная, интуитивно удобная и максимально эффективная для цифрового производства Компания «Аппиус» объявляет о выходе новой версии системы Appius-PLM Управление Жизненным Циклом Изделия, синхронизированной с «1C:ERP» – решения, которое выв

Группа «Борлас» обеспечит промышленным предприятиям переход с Teamcenter/NX на T-FLEX PLM с помощью инструментов искусственного интеллекта ботке модуля TC2TFD для миграции инженерных данных из Teamcenter и NX в программный комплекс T-FLEX PLM на основе инструментов ИИ. Решение ориентировано на инжиниринговые компании, конструкторс

AppSec Solutions обновила продукт для управления жизненным циклом разработки защищенного ПО AppSec Solutions обновила продукт для управления жизненным циклом разработки защищенного ПО. Обновленная платформа AppSec.Code позволяет командам разработчиков, которые пользуются популярными репозиториями с открытым кодом, перейти на отечест

«Софтлайн Решения» помогла производственной компании организовать эффективное хранение конструкторской документации ешений» внедрила в ИТ-инфраструктуру заказчика систему управления жизненным циклом изделия – APPIUS-PLM УЖЦИ. Об этом CNews сообщили представители Softline. Это позволило предприятию обеспечить

«Системный софт»: рынок инженерного ПО в России вырос на 20% По итогам 2025 г. российский рынок инженерного программного обеспечения (ПО) составил порядка 50–55 млрд руб., показав рост примерно на 20%. Наилучшая динамика была отмечена в сегментах САПР, PLM/PDM и BIM. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт». В 2026–2027 гг. положительная динамика рынка сохранится при условии относительной макроэкономической стабилизации

«Софтлайн Решения» провела пилотирование системы управления жизненным циклом «Appius-PLM УЖЦИ» на промышленном предприятии ме и извлечь максимальную пользу из внедряемого продукта. У “Софтлайн Решений” есть проектные менеджеры и своя команда реализации. Если предприятию необходимо провести работы по внедрению и адаптации PLM-систем под свои потребности, то мы поможем реализовать проект безопасно, комфортно, с предсказуемым результатом и выполняем все гарантийные обязательства», – сказал Павел Карпов, руководите

«Софтлайн Решения» разработала для промышленной компании плагин к PLM-системе цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект по разработке плагина для PLM-системы производителя промышленного инструмента. Решение позволило полностью автоматизиро

Подтверждена совместимость IPS PLM с СУБД Postgres Pro Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Интермех», разработчик платформы управления инженерными данными IPS PLM, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified (версии 16) и IPS PLM<

Рынку инженерного ПО предсказали бурный рост до 66 миллиардов рублей азали рост за счет систем управления данными об изделии (PDM), управления жизненным циклом изделия (PLM), а также развития технологии информационного моделирования (ТИМ), пишет «Коммерсант». По

PLM-система «Сарус+» включена в реестр отечественного ПО нных команд, сокращает время и расходы на проектирование конечного изделия. Одной из ключевых задач PLM-системы является автоматизированное управление разработкой конструкций из слоистых композ

Российское ПО T-Flex PLM ускорило разработку отечественной системы электропривода для транспорта стемой управления и балансировки. Проект выполнен на базе российского программного комплекса T-Flex PLM от компании «Топ Системы», что позволило сократить сроки разработки на 30%. Над проектом

«Аскон» выпустила новую версию PLM-решения для управления жизненным циклом изделия «Аскон» представила новую версию PLM-решения для управления жизненным циклом изделия на промышленном предприятии. Обновлены вс

В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения региона. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». На базе университета будет создан ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» и консорциума «Развитие». Предприятия смогут знакомиться с актуальными ра

«Диасофт» создала единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов на платформе Digital Q.BPM и них – «Дизайнер бизнес-процессов» и «Управление и мониторинг бизнес-процессов». Специалисты «Диасофт» объединили эти два инструмента в «Управление бизнес-процессами», создав единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов. «Управление бизнес-процессами» представляет собой реестр бизнес-процессов, который содержит полный перечень бизнес-процессов организации (от только проектируе

«КамАЗ тормозные системы» обеспечивает качество автокомпонентов, используя PLM-решение «Аскон» , трансмиссии и двигателей автомобилей «КамАЗ» на площадке в Набережных Челнах, завершила внедрение PLM-решения «Аскон» для проектирования и управления жизненным циклом изделий, где в единой ин

«Экосистема Космос» и НКК объединяют усилия для цифровизации предприятий Урала ества станет ускорение цифровой трансформации уральских предприятий за счет интеграции в экосистему PLM-системы нового поколения САРУС+. Об этом CNews сообщили представители НКК. «Экосистема Ко

«ГМС Нефтемаш» перешло на T-FLEX PLM рукторско-технологической подготовки производства на базе российского программного комплекса T-FLEX PLM и автоматизировать работу с нормативно-справочной информацией, существенно улучшить дейст

Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES) Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили пр

«Аскон» вырос на 18% в 2024 году 023 г. и на 500% к 2021 г. Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «Мы продолжаем разработку PLM-решения тяжелого класса, основанного на собственном геометрическом ядре, чтобы полноценно

Prof-IT Group развивает экспертизу по PLM-решениям вместе с «Топ Системы» цифровой промышленный интегратор, и компания «Топ Системы», российский разработчик инженерного ПО и PLM-систем под торговой маркой T-Flex PLM, заключили партнёрское соглашение. Сотруднич

SimpleOne обновил продукт для управления жизненным циклом разработки SDLC Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил новую версию своего продукта для управления жизненным циклом разработки (SDLC) — SimpleOne SDLC 1.3.0. После обновления появилась возможность интеграции с популярной веб-платформой для управления проектами и репозиториями программного ко

Цифровая платформа для автопрома О «Топ Системы» и ГК «Цифра». Одним из ключевых направлений проекта является создание отечественной PLM-платформы (Product lifecycle management – управление жизненным циклом продукта), сокращаю

PLM-решение «Аскон» совместимо с операционными системами «Альт» «Базальт СПО» и «Аскон» подтвердили совместимость систем «Лоцман:PLM» и «Полином:MDM» (серверных частей и веб-клиентов) с операционными системами семейства «А

Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro же автоматизации административных функций. Оно позволяет настраивать схему резервирования и управления продуктом в соответствии с потребностями клиента. Doczilla Pro — это ИИ-платформа для управления жизненным циклом документов и автоматизации всего рабочего процесса в едином пространстве — от первого драфта документа и согласований до подписания и контроля исполнения обязательств. Платформ

На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux Официально подтверждена совместимость программ комплекса T-FLEX PLM с ОС Astra Linux 1.7 и 1.8. Эксперты вендоров разработали новый менеджер установки, и теп

«Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine вители «Группы Астра». Флагманский продукт компании «Топ Системы» — это программный комплекс T-FLEX PLM, предназначенный для автоматизированного управления полным жизненным циклом изделий, вклю

Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux достижении совместимости программного обеспечения для управления жизненным циклом продукции «Лоцман:PLM» с операционной системой Astra Linux. Эксперты провели серию испытаний программного стека

«Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM рна, объявило об успешном завершении процесса перехода на отечественный программный комплекс T-Flex PLM российского разработчика компании «Топ Системы». В рамках проекта была проведена работа п

Платформа NEOMSA APIM для управления жизненным циклом API включена в реестр российского ПО Neoflex зарегистрировал в реестре российского программного обеспечения платформу NEOMSA APIM для безопасного управления полным жизненным циклом, архитектурой и монетизацией API. Решение позволяет компаниям любого масштаба создавать, тестировать и развертывать новые цифровые сервисы и приложения, а также решать задачи,

«Диасофт» оптимизировал процесс управления жизненным циклом данных с использованием продуктов экосистемы Hadoop пасного хранения данных определяется как бизнес-потребностями компаний, так и, в ряде случаев, требованиями законодательства. Чтобы упорядочить большие объемы данных, нужно организовать управление их жизненным циклом. Актуальные данные должны быть доступны, устаревшие – архивироваться, но при необходимости их использования быстро восстанавливаться из архивов. Для решения этих задач компания

Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА. Об этом CNews сообщили представители университета. В Са

«Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы уп

ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники системной инженерии и управления их жизненным циклом» позволит доработать и внедрить отечественную PLM-систему на базе существующей платформы T-FLEX. По словам главы ОАК, в мае 2024 г. корпора