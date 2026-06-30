Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

PLM Product Lifecycle Management Управление жизненным циклом изделия

PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия

PLC (Product Life Cycle, жизненный цикл продукта) — довольно распространенная концепция в маркетинге, базирующаяся на том, что любую политику отношения к услуге (товару) на рынке можно видоизменять, модифицировать, опираясь на изменения рыночных условий. Компания, которая предлагает продукт, не должна быть обычным наблюдателем, а обязана принимать участие в процессе модернизации политики и подстраиваться под рынок.

Понятие «жизненного цикла продукта» подразумевает несколько этапов, через которые продукт или услуга проходят:

  • Идея создания товара/услуги. Разработка идеи продукта, при которой компания инвестирует деньги, а ее доходы пока не растут.
  • Рост. Период медленного роста продаж при введении продукта на рынок. Инвестиции в несколько раз преувеличивают доходы (или их вообще нет).
  • Насыщение. Постепенно прибыль начинает расти, так как рынок «принял продукт».
  • Зрелость. На этой стадии услуга или товар находятся на своем пике продаж, но постепенно эти продажи начинают «угасать», ведь продукт уже купило максимальное число представителей целевой аудитории. Прибыль компании уменьшается, так как растут затраты на рекламные кампании, борьбу с конкурентами и т. д.
  • Исчезновение с рынка. На этом временном отрезке продажи и доходы компании начинают стремительно уменьшаться.

Время, которое конкретная услуга или товар существуют на рынке, можно обозначить рамками — от появления продукта на рынке (при поступлении в продажу) до исчезновения с рынка. Эти временные рамки и называются жизненным циклом продукта (PLC).

Есть две предпосылки-характеристики, обозначающие жизненный цикл (рождение, рост, зрелость, старость и смерть) какого-либо живого существа:

  1. У каждой стадии есть свои, четко определенные временные рамки.
  2. Последовательность стадий всегда будет постоянной — нельзя, скажем, «перепрыгнуть» рост и сразу умереть (без внешних воздействий, разумеется).

Почти также дела обстоят и на рынке услуг или физических товаров. Нельзя сравнивать жизненные циклы в маркетинге и природе, ведь у них есть много отличий, но в некотором плане они похожи.

В процессе построения жизненного цикла рыночного продукта необходимо определить 3 главных составляющих:

  • Предмет анализа. Сюда входят: конкретная ниша, тип продукта, его марка и т. д.
  • Анализ сторонних факторов, способных оказать какое-либо влияние на продукт на конкретных стадиях его жизненного цикла: потенциал, действия конкурентов, объемы инвестиций, адаптация покупателей и т. д.
  • Роль стоимости продукта. Динамика и размер цены способны показать положение продукта на рынке, отразив его главные для потребителя параметры: свойства, качество, технологические особенности и т. д.
     

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.06.2026 НКК «Машиностроение» выпустила «Сарус+ 2026.2»

помогает пользователям осуществлять плавный переход из систем зарубежных разработчиков в российский PLM-продукт. Для этого создан механизм совместной работы в «Сарус+ CAD» и Siemens NX, который
29.06.2026 Платформа T-Flex PLM совсместима с процессором «Иртыш»

В начале 2026 г. партнеры рассмотрели процессор «Иртыш» в качестве кандидата для проведения первичных испытаний. Характеристики «Иртыша» наиболее полно отвечают задачам обработки данных об управлении жизненным циклом изделий. В рамках практического этапа «Трамплин Электроникс» предоставил тестовый компьютер на базе процессора «Иртыш» с предустановленной операционной системой семейства Linux
24.06.2026 Компании «Топ Системы» и «Цифровая мануфактура» создают единую систему проектирования печатных плат

ектирования печатных плат, управления инженерными данными и подготовки производства в рамках единой PLM-среды», — сказал Сергей Анатольевич Кураксин, генеральный директор компании «Топ Системы»
15.06.2026 PLM-решение «Аскон» 24: композиты, логистическая поддержка и рост производительности

представляет новую версию своего решения для управления жизненным циклом изделия в машиностроении (PLM-решения). Она поддерживает сквозной инжиниринг, включая управление требованиями, системну
14.05.2026 «Ингосстрах» внедрил платформу управления жизненным циклом ИИ-моделей на базе решений Data Ocean Nova и Kolmogorov AI вендора Data Sapience совместно с GlowByte

ML) и заложить фундамент для будущего масштабирования. Следующим этапом станет расширение интеграции с Azure DevOps для автоматизации сопровождающих процессов. Это позволит связать систему управления жизненным циклом моделей (ЖЦМ) с корпоративным трекером задач: система будет автоматически создавать задачи, контролировать их исполнение и привязывать к ним артефакты разработки. Такой подход

02.04.2026 DIS Group и «К2Тех» расширяют сотрудничество в области управления жизненным циклом ИИ и корпоративными данными

Компании DIS Group и «К2Тех» подписали соглашение о расширении стратегического партнерства. Соглашение направлено на системное развитие подходов и инструментов для управления полным жизненным циклом систем искусственного интеллекта в интересах российских предприятий. Подписи под документом поставили Артем Косилов, коммерческий директор DIS Group, и Дмитрий Красников, руков
01.04.2026 ГК «Аппиус» представляет версию Appius-PLM УЖЦИ 2026: визуально усовершенствованная, интуитивно удобная и максимально эффективная для цифрового производства

Компания «Аппиус» объявляет о выходе новой версии системы Appius-PLM Управление Жизненным Циклом Изделия, синхронизированной с «1C:ERP» – решения, которое выв
17.03.2026 Группа «Борлас» обеспечит промышленным предприятиям переход с Teamcenter/NX на T-FLEX PLM с помощью инструментов искусственного интеллекта

ботке модуля TC2TFD для миграции инженерных данных из Teamcenter и NX в программный комплекс T-FLEX PLM на основе инструментов ИИ. Решение ориентировано на инжиниринговые компании, конструкторс
17.02.2026 AppSec Solutions обновила продукт для управления жизненным циклом разработки защищенного ПО

AppSec Solutions обновила продукт для управления жизненным циклом разработки защищенного ПО. Обновленная платформа AppSec.Code позволяет командам разработчиков, которые пользуются популярными репозиториями с открытым кодом, перейти на отечест
09.02.2026 «Софтлайн Решения» помогла производственной компании организовать эффективное хранение конструкторской документации

ешений» внедрила в ИТ-инфраструктуру заказчика систему управления жизненным циклом изделия – APPIUS-PLM УЖЦИ. Об этом CNews сообщили представители Softline. Это позволило предприятию обеспечить
28.01.2026 «Системный софт»: рынок инженерного ПО в России вырос на 20%

По итогам 2025 г. российский рынок инженерного программного обеспечения (ПО) составил порядка 50–55 млрд руб., показав рост примерно на 20%. Наилучшая динамика была отмечена в сегментах САПР, PLM/PDM и BIM. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт». В 2026–2027 гг. положительная динамика рынка сохранится при условии относительной макроэкономической стабилизации

23.12.2025 «Софтлайн Решения» провела пилотирование системы управления жизненным циклом «Appius-PLM УЖЦИ» на промышленном предприятии

ме и извлечь максимальную пользу из внедряемого продукта. У “Софтлайн Решений” есть проектные менеджеры и своя команда реализации. Если предприятию необходимо провести работы по внедрению и адаптации PLM-систем под свои потребности, то мы поможем реализовать проект безопасно, комфортно, с предсказуемым результатом и выполняем все гарантийные обязательства», – сказал Павел Карпов, руководите
18.11.2025 «Софтлайн Решения» разработала для промышленной компании плагин к PLM-системе

цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект по разработке плагина для PLM-системы производителя промышленного инструмента. Решение позволило полностью автоматизиро
28.10.2025 Подтверждена совместимость IPS PLM с СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и компания «Интермех», разработчик платформы управления инженерными данными IPS PLM, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard, Postgres Pro Certified (версии 16) и IPS PLM<
22.10.2025 Рынку инженерного ПО предсказали бурный рост до 66 миллиардов рублей

азали рост за счет систем управления данными об изделии (PDM), управления жизненным циклом изделия (PLM), а также развития технологии информационного моделирования (ТИМ), пишет «Коммерсант». По
16.10.2025 PLM-система «Сарус+» включена в реестр отечественного ПО

нных команд, сокращает время и расходы на проектирование конечного изделия. Одной из ключевых задач PLM-системы является автоматизированное управление разработкой конструкций из слоистых композ
12.09.2025 Российское ПО T-Flex PLM ускорило разработку отечественной системы электропривода для транспорта

стемой управления и балансировки. Проект выполнен на базе российского программного комплекса T-Flex PLM от компании «Топ Системы», что позволило сократить сроки разработки на 30%. Над проектом

09.09.2025 «Аскон» выпустила новую версию PLM-решения для управления жизненным циклом изделия

«Аскон» представила новую версию PLM-решения для управления жизненным циклом изделия на промышленном предприятии. Обновлены вс
29.08.2025 В Алтайском крае появится ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» для цифровизации машиностроения

региона. Об этом CNews сообщили представители «Аскон». На базе университета будет создан ИТ-полигон PLM-решения «Аскон» и консорциума «Развитие». Предприятия смогут знакомиться с актуальными ра
31.07.2025 «Диасофт» создала единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов на платформе Digital Q.BPM

и них – «Дизайнер бизнес-процессов» и «Управление и мониторинг бизнес-процессов». Специалисты «Диасофт» объединили эти два инструмента в «Управление бизнес-процессами», создав единый центр управления жизненным циклом бизнес-процессов. «Управление бизнес-процессами» представляет собой реестр бизнес-процессов, который содержит полный перечень бизнес-процессов организации (от только проектируе
22.07.2025 «КамАЗ тормозные системы» обеспечивает качество автокомпонентов, используя PLM-решение «Аскон»

, трансмиссии и двигателей автомобилей «КамАЗ» на площадке в Набережных Челнах, завершила внедрение PLM-решения «Аскон» для проектирования и управления жизненным циклом изделий, где в единой ин
17.07.2025 «Экосистема Космос» и НКК объединяют усилия для цифровизации предприятий Урала

ества станет ускорение цифровой трансформации уральских предприятий за счет интеграции в экосистему PLM-системы нового поколения САРУС+. Об этом CNews сообщили представители НКК. «Экосистема Ко
29.05.2025 «ГМС Нефтемаш» перешло на T-FLEX PLM

рукторско-технологической подготовки производства на базе российского программного комплекса T-FLEX PLM и автоматизировать работу с нормативно-справочной информацией, существенно улучшить дейст
24.04.2025 Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES)

Завершился проект по внедрению процессов PLM/PDM в компании VIGO, реализованный системным интегратором БОАС. Об этом CNews сообщили пр
13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году

023 г. и на 500% к 2021 г. Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «Мы продолжаем разработку PLM-решения тяжелого класса, основанного на собственном геометрическом ядре, чтобы полноценно
19.02.2025 Prof-IT Group развивает экспертизу по PLM-решениям вместе с «Топ Системы»

цифровой промышленный интегратор, и компания «Топ Системы», российский разработчик инженерного ПО и PLM-систем под торговой маркой T-Flex PLM, заключили партнёрское соглашение. Сотруднич
23.01.2025 SimpleOne обновил продукт для управления жизненным циклом разработки SDLC

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, выпустил новую версию своего продукта для управления жизненным циклом разработки (SDLC) — SimpleOne SDLC 1.3.0. После обновления появилась возможность интеграции с популярной веб-платформой для управления проектами и репозиториями программного ко
16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома

О «Топ Системы» и ГК «Цифра». Одним из ключевых направлений проекта является создание отечественной PLM-платформы (Product lifecycle management – управление жизненным циклом продукта), сокращаю
05.12.2024 PLM-решение «Аскон» совместимо с операционными системами «Альт»

«Базальт СПО» и «Аскон» подтвердили совместимость систем «Лоцман:PLM» и «Полином:MDM» (серверных частей и веб-клиентов) с операционными системами семейства «А
04.12.2024 Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro

же автоматизации административных функций. Оно позволяет настраивать схему резервирования и управления продуктом в соответствии с потребностями клиента. Doczilla Pro — это ИИ-платформа для управления жизненным циклом документов и автоматизации всего рабочего процесса в едином пространстве — от первого драфта документа и согласований до подписания и контроля исполнения обязательств. Платформ
23.10.2024 На пути к технологическому суверенитету в промышленности: компания «Топ Системы» совместно с «Группой Астра» делают доступнее работу с комплексом T-FLEX PLM в среде Linux

Официально подтверждена совместимость программ комплекса T-FLEX PLM с ОС Astra Linux 1.7 и 1.8. Эксперты вендоров разработали новый менеджер установки, и теп
11.10.2024 «Группа Астра» и «Топ Системы» подписали соглашение: T‑FLEX PLM заработает под Astra Linux без Wine

вители «Группы Астра». Флагманский продукт компании «Топ Системы» — это программный комплекс T-FLEX PLM, предназначенный для автоматизированного управления полным жизненным циклом изделий, вклю
14.08.2024 Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux

достижении совместимости программного обеспечения для управления жизненным циклом продукции «Лоцман:PLM» с операционной системой Astra Linux. Эксперты провели серию испытаний программного стека
08.07.2024 «Гермес-Липецк» внедрила программный комплекс T-Flex PLM

рна, объявило об успешном завершении процесса перехода на отечественный программный комплекс T-Flex PLM российского разработчика компании «Топ Системы». В рамках проекта была проведена работа п
24.06.2024 Платформа NEOMSA APIM для управления жизненным циклом API включена в реестр российского ПО

Neoflex зарегистрировал в реестре российского программного обеспечения платформу NEOMSA APIM для безопасного управления полным жизненным циклом, архитектурой и монетизацией API. Решение позволяет компаниям любого масштаба создавать, тестировать и развертывать новые цифровые сервисы и приложения, а также решать задачи,

10.06.2024 «Диасофт» оптимизировал процесс управления жизненным циклом данных с использованием продуктов экосистемы Hadoop

пасного хранения данных определяется как бизнес-потребностями компаний, так и, в ряде случаев, требованиями законодательства. Чтобы упорядочить большие объемы данных, нужно организовать управление их жизненным циклом. Актуальные данные должны быть доступны, устаревшие – архивироваться, но при необходимости их использования быстро восстанавливаться из архивов. Для решения этих задач компания
05.06.2024 Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА

Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА. Об этом CNews сообщили представители университета. В Са
22.05.2024 «Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС

(НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы уп
21.05.2024 ОАК активизирует внедрение отечественной PLM-платформы для проектирования авиационной техники

системной инженерии и управления их жизненным циклом» позволит доработать и внедрить отечественную PLM-систему на базе существующей платформы T-FLEX. По словам главы ОАК, в мае 2024 г. корпора
19.02.2024 На автозаводе «Урал» внедрили T-FLEX PLM

и с системой «1С:ERP». Проект завершился успешным выводом в промышленную эксплуатацию с полным отключением старых систем иностранного ПО. Впервые в России в отрасли «Автомобилестроение» была внедрена PLM-система отечественного разработчика на всем жизненном цикле высокотехнологичного изделия, проведено полное импортозамещение иностранного программного обеспечения без потери данных.

Публикаций - 2075, упоминаний - 2840

PLM и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 203
Microsoft Corporation 25775 175
9594 157
SAP SE 5601 156
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 129
IBM - International Business Machines Corp 9699 127
Dassault Systemes 235 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 104
Siemens AG - Siemens Group 2673 88
Broadcom - VMware 2610 88
Dell EMC 5180 85
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 75
HP Inc. 5883 73
Ростелеком 10948 67
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 64
Softline - Софтлайн 3743 64
Крок - Croc 1964 60
Cisco Systems 5372 57
Intel Corporation 12811 57
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 57
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 54
Autodesk 639 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 47
Top Systems - Топ Системы 88 46
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 45
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 39
Yandex - Яндекс 9216 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 35
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 33
Google LLC 12688 33
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 31
Huawei 4676 30
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 30
МегаФон 10742 27
Directum - Директум 1268 27
Red Hat 1378 26
Flant - Флант 213 26
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 57
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 53
Газпром ПАО 1493 35
РЖД - Российские железные дороги 2096 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 32
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 24
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 23
Почта России ПАО 2370 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 21
Газпром нефть 725 20
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 20
Альфа-Банк 1979 19
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 19
Ростех - Вертолеты России 180 18
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 16
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 16
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 13
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 13
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 13
Boeing 1031 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 12
Airbus Group - Airbus Industries 249 12
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 11
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 11
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 11
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 11
Силовые машины 166 11
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 145
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 129
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 98
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 86
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 63
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 48
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 48
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 47
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 46
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 41
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 39
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 38
Федеральное казначейство России 1949 29
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 21
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 11
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 21
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 954
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 773
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 576
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 487
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 479
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 427
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 388
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 359
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 342
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 340
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 327
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 319
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 301
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 299
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 280
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 264
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 253
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 246
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 239
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 218
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 215
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 198
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 198
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 198
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 189
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 181
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 178
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 176
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 170
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 169
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 158
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 150
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 145
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 141
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 139
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 133
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 132
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 130
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 125
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 118
Linux OS 11533 175
Microsoft Windows 16882 148
Аскон - Лоцман:PLM 100 72
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 69
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 64
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 64
Oracle Java - язык программирования 3469 62
Dassault Systemes - 3DExperience 76 53
Siemens Teamcenter 73 53
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 52
Microsoft Office 4170 50
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 47
Dassault Systemes - Catia 84 47
Intel x86 - архитектура процессора 2151 44
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 43
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 43
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 40
1С:ERP Управление предприятием 841 37
Google Android 15243 36
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 36
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 36
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 36
Microsoft Azure 1526 35
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 35
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 34
Broadcom - VMware vSphere 614 33
Docker - Платформа распределённых приложений 543 32
Apple iOS 8583 31
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 31
Dassault Systemes - ENOVIA 33 31
Dassault Systemes - SolidWorks 133 30
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 30
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 29
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 29
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 29
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 28
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 145 28
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 34 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 28
Шадаев Максут 1210 26
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 24
Путин Владимир 3454 23
Богданов Максим 40 22
Кирьянова Александра 169 19
Мишустин Михаил 787 16
Ананьин Алексей 90 13
Натрусов Артем 313 12
Кичко Дмитрий 69 11
Солнцева Екатерина 62 11
Санин Александр 54 11
Абакумов Евгений 227 9
Паршин Максим 323 9
Панченко Иван 197 9
Чуканов Сергей 110 9
Урусов Виктор 157 9
Тятюшев Максим 215 9
Кадомский Вячеслав 107 9
Нестеров Алексей 175 8
Воронин Павел 196 8
Florack Dominique - Флорак Доминик 8 8
Сотин Денис 216 7
Галкин Николай 140 7
Голиков Александр 17 7
Ульянов Николай 176 7
Мухин Денис 58 7
Аксенов Константин 55 7
Артюхов Сергей 66 7
Чернышенко Дмитрий 581 6
Лихачев Алексей 44 6
Семенов Александр 166 6
Чурсин Дмитрий 87 6
Климов Андрей 88 6
Гулевич Руслан 32 6
Кондратенко Кирилл 19 6
Врацкий Андрей 175 6
Беспалов Виктор 8 6
Маркова Светлана 43 6
Нафиков Рамиль 10 6
Рустамов Рустам 548 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1244
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 224
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 200
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 168
Европа 24964 119
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 106
Германия - Федеративная Республика 13221 68
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 60
Франция - Французская Республика 8177 45
Казахстан - Республика 6048 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 38
Украина 7928 38
Беларусь - Белоруссия 6289 37
Азия - Азиатский регион 5920 36
Европа Восточная 3138 28
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 27
Индия - Bharat 5869 26
Ближний Восток 3154 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 23
Африка - Африканский регион 3641 22
Канада 5081 20
Южная Корея - Республика 7052 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 18
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 17
Нидерланды 3746 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 16
Япония 13807 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 15
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 15
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 15
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 14
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 14
Турция - Турецкая республика 2620 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
США - Калифорния 4829 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 451
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 409
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 305
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 270
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 235
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 196
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 196
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 157
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 154
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 150
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 138
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 138
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 130
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 119
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 114
Энергетика - Energy - Energetically 5855 114
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 106
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 105
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 101
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 95
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 87
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 82
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 81
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 78
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 74
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 74
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 73
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 73
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 71
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 71
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 68
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 68
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 67
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 63
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 59
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 54
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 53
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 53
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 53
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 51
Ведомости 1466 16
TAdviser - Центр выбора технологий 468 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 13
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Открытые системы ИД 176 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
9to5Google 60 4
9to5Mac 70 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Bloomberg 1627 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
AP - Associated Press 2007 3
Из рук в руки - irr.ru 73 3
Forbes - Форбс 1002 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
РИА Новости 1033 2
N+1 - Издание 188 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
Nature 832 2
Госрасходы - портал 70 2
Мобильные системы 118 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 2
Computer Weekly 376 2
Future - Space.com 200 2
TerraDaily 141 2
Intelligent Enterprise 27 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
The Economist 49 2
PLMpedia 1 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
WikiLeaks 120 1
Wikipedia - Википедия 650 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
BleepingComputer - Издание 458 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 93
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 80
Gartner - Гартнер 3658 71
IDC - International Data Corporation 4975 65
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 13
CNews Инновация года - награда 155 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
Forrester Research 834 5
Fortune Global 500 295 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Markets&Markets Research 113 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
Fortune Global 100 142 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Forrester Consulting 26 2
НМГ - Медиалогия 37 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
Internet Stock Report 994 2
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 2
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Fortune Global 1000 51 2
Gartner - AMR Research 48 2
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 2
DaraTech 5 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
ABI Research 236 1
TrendForce 187 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 19
РАН - Российская академия наук 2122 13
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 7
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 5
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 35
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 32
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
CNews FORUM Кейсы 313 16
CNews AWARDS - награда 571 16
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 10
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 7
День молодёжи - 27 июня 1087 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 4
Docflow 148 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 3
VMworld 29 3
Oracle AppsForum 24 3
itSMF - IT Service Management Forum 40 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 2
Microsoft Ignite 44 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
IBM Бизнес-Форум 21 2
Белые ночи САПР 21 2
DevCon 18 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще