Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PLM
Product Lifecycle Management
Управление жизненным циклом изделия
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 90, упоминаний - 123
PLM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соколов Дмитрий 45 2
|Савенков Денис 5 2
|Голов Николай 3 1
|Кривошеев Евгений 4 1
|Епишев Антон 5 1
|Зыков Олег 12 1
|Калинко Олег 3 1
|Зубков Евгений 1 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Синегубкин Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ежов Василий 14 1
|Богданов Максим 15 1
|Черных Сергей 8 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Голованов Леонид 5 1
|Доронин Алексей 1 1
|Патешман Александр 2 1
|Косов Александр 5 1
|Александров Анатолий 9 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Путин Владимир 1828 1
|Бобровников Борис 86 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Мальков Антон 26 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Колесников Андрей 78 1
|Евсин Александр 10 1
|Лукашкин Сергей 19 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Солопов Вячеслав 14 1
|Лядов Михаил 7 1
|Федечкин Сергей 19 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Рагулин Лев 4 1
|Шумилин Александр 8 1
|Кулешов Алексей 27 1
|Улюкаев Алексей 27 1
|N+1 - Издание 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru