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Nexign подтвердила совместимость СУБД Nexign Nord с платформой для управления жизненным циклом документов Doczilla Pro

Nexign («Нэксайн»), разработчик enterprise-решений для различных отраслей экономики, и Doczilla, компания-разработчик продуктов в сфере LegalTech, подтвердили совместимость своих продуктов СУБД Nexign Nord и Doczilla Pro. Платформа Doczilla Pro корректно и без ограничений работает на основе системы от Nexign.

Nexign Nord — это масштабируемая отказоустойчивая объектно-реляционная система управления базами данных, которая содержит все возможности СУБД PostgreSQL 16, а также включает дополнительные модули для повышения информационной безопасности и удобства использования. Она может заменить аналоги от Oracle Database и Microsoft SQL Server и позволяет уменьшить общую стоимость владения (TCO) до 10 раз. Nexign Nord также работает со многими современными операционными системами, дает пользователям доступ к расширенным парольным политикам и гибкому планировщику задач. Система предлагает собственное кластерное решение для увеличения доступности и отказоустойчивости системы, а также автоматизации административных функций. Оно позволяет настраивать схему резервирования и управления продуктом в соответствии с потребностями клиента.

Doczilla Pro — это ИИ-платформа для управления жизненным циклом документов и автоматизации всего рабочего процесса в едином пространстве — от первого драфта документа и согласований до подписания и контроля исполнения обязательств. Платформа легко интегрируется с различными СЭД и CRM-системами, а также с внешними сервисами, например, с DaData, для поиска и автозаполнения всех данных о контрагентах.

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«На отечественном рынке есть продукты для решения практически любой задачи, но не все они корректно работают с друг другом. Подтверждение совместимости Doczilla Pro и Nexign Nord доказывает высокое качество продуктов, а также позволяет повысить безопасность, надежность и отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры клиентов, расширить их возможности. Кроме того, пользователи Doczilla получают возможность мигрировать на более экономически выгодную СУБД: Nexign Nord позволяет сэкономить до 10 раз по сравнению с аналогичными отечественными системами, представленными на рынке», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.

«Благодаря сотрудничеству Doczilla и Nexign пользователи могут рассчитывать на надежную и безопасную ИТ-инфраструктуру, которая не только повышает эффективность работы с документами, но и значительно снижает затраты. Подтвержденная совместимость Doczilla Pro и Nexign Nord дает нашим клиентам решение, которое отвечает самым современным требованиям», — сказал Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla.

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