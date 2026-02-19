Разделы

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности в феврале 2026 г. поданы две новые заявки от компании «Яндекс». В перечне товаров и услуг указаны автономные и беспилотные автомобили, устройства для автоматического управления транспортными средствами, программное обеспечение и цифровые платформы, а также услуги пассажирских перевозок.

Регистрация товарного знака

«Яндекс» подал заявки на регистрацию товарных знаков для роботакси, пишут «Ведомости». Регистрация бренда является частью планомерной подготовки к масштабированию сервисов на базе беспилотных технологий.

Компания «Яндекс» 17 февраля 2026 г. подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) России заявки на регистрацию товарных знаков «Яндекс роботакси» и «ЯРоботакси». Документы предусматривают правовую охрану брендов для широкого перечня товаров и услуг, включая автономные и беспилотные автомобили, устройства для автоматического управления транспортом, а также программное обеспечение (ПО) и цифровые платформы для организации пассажирских перевозок.

Факт подачи заявок «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе «Яндекса». В компании пояснили, что регистрация бренда является частью планомерной подготовки к масштабированию сервисов на базе беспилотных технологий. «Мы последовательно работаем над расширением возможностей роботакси и создаем юридическую и технологическую основу для масштабирования по мере готовности инфраструктуры и регулирования», — заявил представитель российской компании.

taxi_1.jpg

«Яндекс»
«Яндекс» запустит роботакси в России для запуска автономных перевозок, бренд уже регистрируют

Аналитики Совкомбанка оценивали стоимость бизнеса «Яндекса» по разработке ПО для автономного транспорта — беспилотных такси и грузовиков — в 2025 г. в 1,4 трлн руб. Эта оценка банка почти в три раза выше, чем у Morgan Stanley в 2021 г. — $7 млрд.

Внедрение технологии

29 октября 2025 г. из данных компании по Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) за III квартал 2025 г. стало известно, что «Яндекс» планирует интегрировать автономные машины в сервис «Яндекс Такси» до конца 2026 г.

К этому времени компания «Яндекс» намерена вывести на дороги Москвы более 200 роботакси. 100 из них будут предназначены непосредственно для поездок пользователей, еще 100 — для исследовательских целей и развития технологий автономных перевозок.

Беспилотные технологии «Яндекса» достигли достаточной зрелости, что позволяет перейти к их полномасштабной коммерциализации, отмечает «Ведомостям» аналитик «Эйлера» Владимир Беспалов. В легковом транспорте такая монетизация будет происходить прежде всего в виде роботакси, поэтому регистрация товарного знака логично укладывается в сценарий развития коммерческих услуг по перевозке пассажиров на базе беспилотных автомобилей, считает он. Фундаментальные разработки должны становиться частью коммерческой структуры корпорации и обрастать элементами брендинга, замечает сооснователь Promobot Олег Кивокурцев.

Спрос на услугу

С точки зрения рынка спрос на роботакси будет, особенно в крупных городах, считает директор Ассоциации цифрового транспорта и логистики Полина Давыдова. Это связано с тем, что такие автомобили двигаются по алгоритмам, которые строго следуют правилам дорожного движения (ПДД) и исключают человеческий фактор, что потенциально повышает предсказуемость и безопасность поездок. В первую очередь роботакси будут востребованы в Москве, полагает госпожа Давыдова.

about-12x.jpg

«Яндекс»
Cпрос на роботакси

В Москве на начальных стадиях роботакси будет приезжать в составе одного из существующих тарифов, но от поездки в нем можно будет отказаться, уверен директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности ДРТ Александр Васильев.

Направление беспилотного транспорта

В феврале 2025 г. направление беспилотного транспорта «Яндекса» стало самостоятельным и перешло в подразделение Yandex B2B Tech.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

По информации «Яндекса», продвигая автономный транспорт как отдельное направление бизнеса, компания сможет ускорить внедрение технологий и расширить области их применения. К началу 2025 г. разработки «Яндекса» вышли за пределы технологических экспериментов: ранее автономные грузовики российской компании уже начали выполнять коммерческие перевозки по дорогам общего пользования, а рободоставка активно работает в нескольких российских городах. Включение в структуру Yandex B2B Tech позволит команде повысить уровень интеграции автономного транспорта с другими бизнес-решениями «Яндекса», добавили в компании.

В «Яндексе» уверены, что автономные грузоперевозки будут востребованы в России почтовыми и курьерскими службами, маркетплейсами и логистическими компаниями, которые уже сталкиваются с серьезным дефицитом водителей. Спрос на заключительный этап доставки роботами растет.

Антон Денисенко

