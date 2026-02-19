Разделы

Васильев Александр


СОБЫТИЯ


19.02.2026 «Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют 1
08.10.2025 Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами 2
29.07.2025 На Ozon появилась витрина товаров «Сделано в Курганской области» 1
28.07.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ставрополье» 1
18.07.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Нижегородской области» 1
24.06.2025 «Невский экологический оператор» внедрит ЭДО при поддержке «СКБ Контур» 1
11.06.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Иркутской области» 1
16.05.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Кубани» 1
10.04.2025 Витрина «Сделано в Тверской области» появилась на Ozon 1
10.04.2025 Более 1900 квартир застройщика «СМ.Сити» оборудовано умными системами защиты от протечек воды 1
07.04.2025 Витрина товаров «Сделано в Оренбуржье» появилась на Ozon 1
26.03.2025 Онлайн-консультации дежурного врача теперь доступны пользователям мобильного приложения «Будь Здоров» 1
18.03.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Ямале» 1
14.03.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Калмыкии» 1
24.02.2025 Витрина товаров «Сделано в Мурманской области» появилась на Ozon 1
20.02.2025 На 48% увеличилось количество заказов товаров на витрине «Сделано в Москве» на Ozon 1
14.02.2025 Витрина товаров «Сделано в Астраханской области» появилась на Ozon 1
03.02.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Ленобласти» 1
31.01.2025 Ozon совместно с Правительством Брянской области и центром «Мой бизнес» запустил витрину товаров «Сделано в Брянской области» 1
30.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Смоленской области» 1
15.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Воронежской области» 1
14.01.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано в Архангельской области» 1
02.12.2024 На Ozon запустилась витрина товаров «Сделано на Сахалине» 1
24.06.2024 «Карельский окатыш» повышает безопасность на железнодорожных переездах с помощью технологии компьютерного зрения 1
18.03.2024 Стартап Scramble привлек 500 тыс. евро на стадии seed 1
05.12.2023 AUXO предоставляет решение управления капитальным медицинским оборудованием для фармацевтической компании на основе ELMA365 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 2
30.10.2023 Завершается прием заявок на участие в ИТ-событии года. Успейте зарегистрироваться 1
26.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
24.10.2023 Осталась неделя до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
18.10.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
05.10.2023 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
28.09.2023 Selectel Tech Day: спрос на облака продолжает расти вопреки экономической турбулентности 1
21.09.2023 «Рексофт» подписала дорожную карту по взаимодействию с ассоциацией «Нефтегазовый кластер» 1
31.08.2023 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2023 1
15.02.2021 Atos анонсировала выход на рынок приложения для бронирования рабочих мест 1
30.12.2020 ОТП Банк создал собственный маркетплейс 1
24.04.2018 Онлайн-сервис «Автокод» начал проверять автомобили на ремонтные работы 1
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» 1
12.10.2017 Prestigio заключил стратегическое партнерство с сервисом «Прогород» 1

9118 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14668 15
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 222 13
HERE Technologies 109 10
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 8
ОТР ГК - ОТР 2000 223 8
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 131 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 544 7
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 7
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 107 7
Ланит Интеграция 214 7
Ситилабс 44 6
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 65 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 6
Hoff Tech - Хофф Тех 45 6
IBM - International Business Machines Corp 9566 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 6
Schneider Electric 594 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 398 6
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 6
Rimini Street 77 6
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 493 6
Schneider Electric Secure Power 65 6
Такском - Taxcom 245 6
Центр2М - Center2М 67 6
АйТи Бастион - IT Bastion 136 6
Microsoft Corporation 25343 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 5
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 5
Ростелеком 10429 4
SAP SE 5467 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 3
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Picvario - Пикварио 20 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1694 18
РЖД - Российские железные дороги 2020 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 16
ГПБ - Газпромбанк 1191 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1814 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 11
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 10
Adidas - Адидас 167 10
ПСБ - Промсвязьбанк 914 10
ВТБ - ВТБ24 669 10
Citi - Citibank - Ситибанк 321 10
Mascotte 22 8
Unilever - Юнилевер Русь 167 8
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 264 7
Глобэкс банк 47 7
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 41 7
Rietumu Banka 19 7
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 7
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 133 7
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 506 7
Ингосстрах СПАО 454 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 552 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 571 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 580 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 180 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 117 7
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 6
36,6 - аптечная сеть 92 6
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 82 6
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 6
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 6
Фора Банк 76 6
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1460 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 10
Федеральное казначейство России 1879 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13060 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2204 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 7
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 6
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 128 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 5
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 100 5
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 66 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 165 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 36 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 70 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Районные суды РФ 194 1
Правительство Брянской области - Брянская областная Дума - органы государственной власти 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2973 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2270 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1489 1
НАДИКС - Национальная ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей 6 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73953 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57619 20
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2835 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23064 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17214 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13049 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7358 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23296 14
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4695 12
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12315 11
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1766 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32107 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22033 8
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1226 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6229 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7470 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34079 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5901 8
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 637 7
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2253 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13099 7
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 625 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3112 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3079 7
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 672 6
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 169 6
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 6
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1534 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26154 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5679 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18845 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13406 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2879 3
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 369 3
Аксессуары 4136 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2353 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12432 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17210 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9816 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 963 6
1С:ERP Управление предприятием 737 6
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 89 6
Microsoft Windows 2000 8679 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2099 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 2
Apple iOS 8330 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1915 2
Apple iPad mini 425 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 930 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
IBM Storage - IBM System Storage 46 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 354 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 84 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 39 1
Россельхознадзор РФ - ЭВСД - Электронные ветеринарные сопроводительные документы - Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору 10 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 264 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
Fujifilm FinePix 107 1
Genesys BEP - Genesys Business Edition Premise 5 1
ELMA 365 Low-code BPM 158 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 1
Polaris PVCR - робот-пылесос 15 1
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 146 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 87 1
1С:Аналитика 28 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 30 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 140 1
Росатом - ОЭТП - Атоминформресурс - Отраслевая электронная торговая площадка Федерального агентства по атомной энергии - Единый отраслевой стандарт закупок ГК Росатом 20 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 71 1
Genesys Info Mart 3 1
OpenAI - ChatGPT 590 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 112 1
FreePik 1520 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 445 1
IBM Storage - IBM DS servers 53 1
Чаркин Евгений 314 16
Нестеров Алексей 172 15
Плешков Алексей 67 13
Евраев Михаил 264 12
Козлов Михаил 175 10
Елистратов Николай 90 10
Скурятина Елена 20 10
Десятов Роман 15 10
Масарская Наталия 36 10
Спиридонов Александр 47 10
Шакманас Алгирдас 40 10
Мехришвили Александр 11 10
Бугаев Леонид 13 10
Шадаев Максут 1160 10
Бойко Елена 152 10
Сабынин Андрей 37 10
Гузовский Денис 79 10
Меньшов Кирилл 130 10
Гуральников Сергей 164 9
Ермолаев Артем 379 9
Шляпин Евгений 17 8
Горбатюк Павел 11 8
Хомченко Дмитрий 13 8
Шушкин Дмитрий 95 8
Рахтеенко Владимир 41 8
Гусев Дмитрий 80 8
Козырев Алексей 326 8
Размахаев Сергей 45 8
Ульянов Николай 162 7
Гилев Сергей 14 7
Горбунов Денис 20 7
Щемелинин Вадим 17 7
Свердлов Михаил 33 7
Сафронов Юрий 68 7
Алябьев Андрей 27 7
Китляр Владимир 19 7
Яшин Леонид 21 7
Дюгаев Евгений 13 7
Пашнин Роман 10 7
Иншаков Дмитрий 50 7
Россия - РФ - Российская федерация 158646 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46158 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18828 11
Европа Восточная 3124 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53604 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8238 5
Европа 24689 3
Финляндия - Финляндская Республика 3661 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2121 3
Россия - УФО - Челябинская область 1424 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 778 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 528 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18386 2
Швеция - Королевство 3721 2
Америка - Американский регион 2191 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3217 2
Израиль 2791 2
США - Нью-Йорк 3156 2
Венгрия - Будапешт 115 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2718 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 905 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
США - Массачусетс - Бостон 383 2
Россия - УФО - Курганская область - Курган 283 1
Россия СЗФО - Архангельская область - Северодвинск 134 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Котовск 14 1
Казахстан - Республика 5851 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1109 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
Армения - Республика 2387 1
Беларусь - Белоруссия 6087 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3318 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1841 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 758 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55134 39
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51394 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26059 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6293 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5978 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5336 7
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 488 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1959 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15278 6
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 272 6
Зоология - наука о животных 2792 6
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 153 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9714 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6427 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5310 5
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1016 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32014 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6150 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2072 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 4
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1831 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7372 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11792 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20444 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2256 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5742 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17446 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3707 3
Энергетика - Energy - Energetically 5535 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6387 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4776 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2809 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11458 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 764 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10544 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Apps4All 26 14
Автокод (портал) 39 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Росбалт ИА 60 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2217 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 4
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
CNews Инновация года - награда 134 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 989 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 611 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 169 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
МГУ Бизнес-инкубатор 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 532 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 18
CNews AWARDS - награда 556 16
CNews APPWards 36 7
CNews Баттл 71 6
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 92 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Selectel TechDay 6 1
CNews FORUM Кейсы 281 1
