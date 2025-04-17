Решение BoardMaps автоматизирует процессы корпоративного управления: планирование, подготовку, проведение и оформление заседаний коллегиальных органов управления от советов директоров до специализированных комитетов. Продукт позволяет принять участие в заседаниях, проголосовать по вопросам повестки, согласовать материалы и итоговые протоколы с заверением при помощи электронной подписи в том числе с мобильных приложений.