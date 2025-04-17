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Dashboard Systems Boardmaps


Решение BoardMaps автоматизирует процессы корпоративного управления: планирование, подготовку, проведение и оформление заседаний коллегиальных органов управления от советов директоров до специализированных комитетов. Продукт позволяет принять участие в заседаниях, проголосовать по вопросам повестки, согласовать материалы и итоговые протоколы с заверением при помощи электронной подписи в том числе с мобильных приложений.


17.04.2025 ГТЛК обновила ИТ-инфраструктуру на базе Deckhouse Kubernetes Platform 1
22.02.2024 Подтверждена технологическая совместимость решения BoardMaps и операционной системы Astra Linux 2
16.03.2021 В «Сетевой академии ЛАНИТ» назначен директор 1
06.03.2020 Банк «Открытие» полностью автоматизировал работу своего наблюдательного совета 1
28.04.2018 Юрий Рябов -

ИТ в России должны стать источником конкурентоспособности

 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1
14.06.2016 Программный комплекс BoardMaps внедрен в инвестиционной организации из Саудовской Аравии 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 1
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 1
18.09.2015 Тагир Яппаров - Монополия западных вендоров в госсекторе сменяется конкуренцией 1
22.07.2015 Softline займется внедрением системы автоматизации коллегиальных органов 1
13.01.2015 «Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru 1
09.12.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с BoardMaps 2.0 1
25.11.2014 «Ланит» и Buran Venture Capital инвестируют свыше 100 млн руб. в развитие «Дэшборд Системс» 1
17.03.2014 Подтверждена совместимость продуктов линейки JaCarta с системой BoardMaps 1.3 1
28.02.2014 Buran Venture Capital вложил 40 млн руб. в разработчика ПО для госструктур и советов директоров 1
31.07.2013 Кроссплатформенная мобильная разработка: чего хочет бизнес 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Dashboard Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 3
Microsoft Corporation 24781 3
SAP SE 5317 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 2
MobileIron 24 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Сервис Плюс 184 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
Google LLC 11904 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Intel Corporation 12269 1
Apple Inc 12227 1
Broadcom - VMware 2397 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 1
Softline - Софтлайн 2923 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1575 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
Citrix Systems 820 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Adobe Systems 1559 1
Salesforce.com 432 1
Webmoney 542 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 335 1
Yandex - Яндекс 7601 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 467 1
Dropbox 501 1
АйТи 1377 1
Ланит - Онланта - Onlanta 109 1
Россервис 53 1
Instabank - Инстабанк 23 1
Flexis - iDecide - АйДесайд 36 1
Альфа-Банк 1788 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 4
МКБ - Московский кредитный банк 568 3
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 3
ТрансФин-М 10 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
NanduQ - Qiwi 997 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ITinvest - ITI Capital 10 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 945 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ТрансКонтейнер 38 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
Venture Capital 40 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 126 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
ЯКласс 68 1
Jones Day 17 1
WM-Logistik - Складской оператор 1 1
Deliveroo 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 6
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2944 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 11
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1212 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12332 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 4
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11400 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7742 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25812 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13967 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5873 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 608 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 927 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12245 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24799 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1931 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8002 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5946 2
Apple iPad 3877 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 3
Apple iOS 7923 3
Microsoft Azure 1420 2
Google Android 14186 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 2
Aladdin JC-WebClient 15 2
Aladdin JaCarta PKI 87 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Windows 15836 2
Microsoft Office 365 954 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Google Play - Google Store - Android Market 3328 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
SAP Sybase 289 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 449 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7149 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Apple - App Store 2921 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1437 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 87 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1354 1
Microsoft Exchange 1753 1
Schneider Electric SmartX Controller 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5370 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
МТС Мобильные сотрудники 112 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 242 1
ISCA Software - Blueprint BoardPad 1 1
Linux OS 10152 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
Бернштейн Владимир 4 4
Стрелова Ольга 36 3
Рябов Юрий 2 2
Генс Филипп 41 2
Салонтаи Михаил 4 2
Русанов Сергей 48 1
Притула Павел 33 1
Прокопенко Сергей 9 1
Мухин Максим 18 1
Тищенко Юрий 15 1
Асафьев Алексей 2 1
Осипов Алексей 13 1
Фирсов Александр 5 1
Ефремов Александр 24 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Макарова Марина 5 1
Яппаров Тагир 103 1
Шикова Юлия 16 1
Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
Тихонов Сергей 14 1
Петин Роман 7 1
Фингер Григорий 17 1
Винчель Михаил 6 1
Халяпин Сергей 82 1
Шевченко Владимир 148 1
Таран Сергей 42 1
Васильев Александр 60 1
Михалев Павел 20 1
Булуй Юрий 2 1
Воронин Влад 1 1
Науменко Павел 1 1
Табакова Ольга 4 1
Осипов Александр 88 1
Рубанов Владимир 75 1
Соловьев Владимир 106 1
Исанин Антон 30 1
Шершульский Владислав 22 1
Сорокин Максим 16 1
Сергеев Александр 31 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 3
Европа 21876 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 2
Германия - Федеративная Республика 12754 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 2
Индия - Bharat 5515 1
Европа Восточная 3109 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Европа Центральная 266 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Ближний Восток 2970 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Нидерланды 3550 1
Швеция - Королевство 3639 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Израиль 2746 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1064 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Саудовская Аравия - Королевство 597 1
Исландия 242 1
Чехия - Чешская Республика 1313 1
Украина 7652 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1751 1
Австрия - Вена 254 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2542 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 934 1
Китай - Хух-Хото - Внутренняя Монголия 31 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5184 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1221 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6041 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6061 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1405 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4099 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3212 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4974 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5266 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8944 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1803 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2414 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1733 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2541 1
Энергетика - Energy - Energetically 5191 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7952 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6811 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1470 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5121 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Apps4All 26 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 639 1
IDC - International Data Corporation 4914 3
Gartner - Гартнер 3567 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Deloitte Technology Fast 13 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 73 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Red Dot Design Award 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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