Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dashboard Systems Boardmaps
Решение BoardMaps автоматизирует процессы корпоративного управления: планирование, подготовку, проведение и оформление заседаний коллегиальных органов управления от советов директоров до специализированных комитетов. Продукт позволяет принять участие в заседаниях, проголосовать по вопросам повестки, согласовать материалы и итоговые протоколы с заверением при помощи электронной подписи в том числе с мобильных приложений.
Dashboard Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Бернштейн Владимир 4 4
|Стрелова Ольга 36 3
|Рябов Юрий 2 2
|Генс Филипп 41 2
|Салонтаи Михаил 4 2
|Русанов Сергей 48 1
|Притула Павел 33 1
|Прокопенко Сергей 9 1
|Мухин Максим 18 1
|Тищенко Юрий 15 1
|Асафьев Алексей 2 1
|Осипов Алексей 13 1
|Фирсов Александр 5 1
|Ефремов Александр 24 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
|Макарова Марина 5 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Шикова Юлия 16 1
|Barra Hugo - Барра Хьюго 22 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Петин Роман 7 1
|Фингер Григорий 17 1
|Винчель Михаил 6 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Таран Сергей 42 1
|Васильев Александр 60 1
|Михалев Павел 20 1
|Булуй Юрий 2 1
|Воронин Влад 1 1
|Науменко Павел 1 1
|Табакова Ольга 4 1
|Осипов Александр 88 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Исанин Антон 30 1
|Шершульский Владислав 22 1
|Сорокин Максим 16 1
|Сергеев Александр 31 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|IDC - International Data Corporation 4914 3
|Gartner - Гартнер 3567 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 2
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|Deloitte Technology Fast 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.