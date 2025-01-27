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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166763
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Deliveroo

Deliveroo


27.01.2025 Ложка дёгтя в бочке мёда: онлайн-мошенники эксплуатируют популярность дубайского шоколада в своих схемах 1
21.02.2024 Стартап с российскими корнями RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций от Hub71 и бизнес-ангелов в ОАЭ 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Deliveroo и организации, системы, технологии, персоны:

Сервис Плюс 183 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 173 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 16 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Россервис 53 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 1
МегаФон 8832 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
ТрансФин-М 10 1
ITinvest - ITI Capital 10 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
X5 Group - Перекрёсток 545 1
ТрансКонтейнер 38 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 810 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
Альфа-Банк 1771 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4700 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Dashboard Systems - Boardmaps 16 1
Schneider Electric SmartX Controller 4 1
Тюрин Михаил 37 1
Табакова Ольга 4 1
Тихонов Роман 12 1
Алимов Даниил 1 1
Тихонова Екатерина 2 1
Науменко Павел 1 1
Рябов Юрий 2 1
Федорченко Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 2
Европа Центральная 266 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Израиль 2731 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Исландия 242 1
Швеция - Королевство 3620 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 1
Европа 21774 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1018 1
Нидерланды 3519 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Турция - Турецкая республика 2353 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 1
Франция - Французская Республика 7849 1
Ближний Восток 2944 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6975 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 34 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 504 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 135 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2476 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4667 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4004 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5077 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 1
Deloitte Technology Fast 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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