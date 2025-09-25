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Business accelerator Бизнес акселератор startup accelerator seed accelerator "ускоритель" социальный институт поддержки стартапов

СОБЫТИЯ


25.09.2025 Татарстанские стартапы могут получить до $2 млн инвестиций на акселераторе МТС

МТС, цифровая экосистема, запустила акселератор для стартапов в сфере генеративного ИИ и корпоративных SaaS-решений от дочерней компании «МТС Web Services». У участников будет возможность привлечь в свои проекты инвестиции от 10

24.09.2025 RuStore и Московский кластер видеоигр запускают акселератор для разработчиков мобильных игр

RuStore совместно с Московским кластером видеоигр (АКИ) представляют акселератор «Фабрика мобильных игр». Инициатива поддержит малые и средние студии, которые уже имеют опыт разработки и готовятся к выпуску собственных проектов. Об этом CNews сообщили представит
28.07.2025 ГК X-Com поддержит создание инновационных студенческих стартапов

у, консультантов и экспертов для создания, развития и экспертной оценки стартап-проектов программы «Акселератор КИУ - 2025». Программа запущена на базе «Казанского инновационного университета и
20.03.2025 EdTech-стартап Verbatica вошел в акселератор SuperCharger Ventures и планирует привлечь $600 тысяч

tica включает глубокое погружение в культурные аспекты языка, что делает обучение более прикладным. «До вступления в SuperCharger Ventures компания Verbatica уже успешно привлекла $700 тыс. Участие в акселераторе стало подтверждением высокой оценки инновационной модели нашего продукта и важным шагом для его дальнейшего масштабирования. Программа акселератора предоставляет доступ к глобально
11.11.2024 Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО

Консалтинговая технологическая компания Axenix выпускает на рынок акселератор «Джавакс». Новое решение упрощает и ускоряет разработку, интеграцию и тестирование автоматизированных систем. Оно позволяет обнаружить дефекты на ранних стадиях, уменьшить издержки

25.10.2024 В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм

», - отметил заместитель председателя Правительства Якутии Анатолий Семенов. Из якутских проектов в акселератор прошли проект игры HAAR от Cryolite Games, «Хара Мыраан» команды «Архитектура Реа
04.10.2024 «Ростелеком» и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start

Национальный цифровой провайдер «Ростелеком» и акселератор Indie Go объявили о запуске нового инвестиционного фонда Indie Go Start, созданного для поддержки перспективных российских разработчиков и выпуска качественных видеоигр для всех рын
03.10.2024 «Рерил ИИ» вошел в акселератор Synergy Ventures

Разработчик ультрареалистичных ИИ-ассистентов для бизнеса «Рерил ИИ» стал участником Synergy Ventures. За место в акселераторе боролись 120 стартапов, лишь восемь из которых смогли пройти все этапы отбора. Об этом CNews сообщили представители «Рерил ИИ». «Мы благодарны за возможность быть частью этого прое
13.09.2024 «Сколково» и Технопарк высоких технологий Югры запускают «Акселератор технологических стартапов 4.0»

— в настоящее время 17 команд из числа финалистов предыдущих сезонов акселератора успешно реализуют свои проекты, заключив соглашения о сотрудничестве с крупнейшими промышленными предприятиями Югры. Акселератор призван стимулировать появление идей стартапов в университетской и предпринимательской среде как внутри региона, так и за его пределами. Основная цель программы — это развитие промы
05.07.2024 Бизнес-акселератор X-Com развивает технологии российских БПЛА

Бизнес-акселератор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, объявил конкурс стартап-команд, разрабатывающих решения для автономного выполнения различных бизнес-задач на базе передовых технологий
05.07.2024 Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники

уженных Сил России инновационных проектов осуществляется в ходе выполнения государственного оборонного заказа и за счет средств организаций. Правительство Республики Татарстан Запущен первый в России акселератор для разработчиков электроники военного применения Через бюрократические преграды разработчики-одиночки или же небольшие команды не могут пробиться и продемонстрировать свои проекты

22.03.2024 ВТБ и ФРИИ подписали соглашение о партнерстве

Банк ВТБ и «Акселератор ФРИИ», входящий в состав Фонда развития интернет-инициатив, заключили новое страт
22.03.2024 В Якутии запускают акселератор стартапов по внедрению искусственного интеллекта в ИТ-продукты

в своих продуктах», — сказала директор Фонда развития инноваций Якутии Вера Птицына. Напомним, что Акселератор инновационных проектов «Б8» — ускоренная программа развития стартапов, включающая
05.03.2024 Wildberries и «Cколково» продлевают сроки отбора в «WBX Акселератор»

По итогам встречи с экспертами Wildberries команды стартапов, участвующие в отборе WBX Акселератор обратились к организаторам с запросом о предоставлении дополнительного времени для более качественной проработки своих предложений. Организаторами конкурса было принято решение пойт
27.02.2024 Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций

отенциал в технологиях речевой и видеоаналитики, голосовых помощниках и чат-ботах» CNews: Что такое Акселератор ВТБ? Чем он отличается от других акселераторов на рынке? Наталия Дегтярева: Ак
04.12.2023 В Москве открыт прием заявок на участие в новом экспортном акселераторе

В Москве открылся прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track. В рамках обучения предприниматели познакомятся с основами работы за рубежом, адаптируют свои продукты к внешним рынкам и представят их иностранным
12.10.2023 Акселератор ВТБ стал партнером программы акселерации Ассоциации развития финансовой грамотности

ыми институтами — партнерами Акселератора АРФГ — и финтех-стартапами. До 31 октября будет сформирован топ-10 проектов для онлайн-участия в программе. Старт программы запланирован на ноябрь 2023 года. Акселератор ВТБ — площадка для сотрудничества стартапов с одним из крупнейших банков, созданная в 2018 году. С начала 2023 года Акселератор рассмотрел и оценил почти 300 технологических

05.10.2023 Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий

Российская биотех-лаборатория Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий. Программа рассчитана на опытных предпринимателей, а также продакт-менеджеров, которые хотят запустить свой B2C-продукт для массовой аудитории. Об э
18.09.2023 Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»

асштабировать бизнес и построить систему продаж решений. Победителей конкурсного отбора пригласят в акселератор, старт запланирован на январь 2024 года. Заявку на участие можно подать на официа
17.08.2023 «Акселератор сообществ» заработал для авторов «Вконтакте»

Департамент по работе с сообществами VK запустил закрытый клуб для администраторов пабликов «Вконтакте» — «Акселератор сообществ». Новый проект помогает авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик. Об этом CNews сообщили представители VK. Вступить в акселератор
26.12.2022 Около 300 ИТ-стартапов прошли через Акселератор ВТБ в 2022 году

и в 2022 году. Принятый банком фокус на формирование технологического суверенитета стал стимулом для подразделений чаще обращаться к сервисам Акселератора. Среди решений российских стартапов, которые Акселератор ВТБ протестировал в 2022 году, — система фото- и видеофиксации объектов с защитой от мошенничества View App, решение для геймификации пользовательских сценариев RevGames, голосовые

09.12.2022 Акселератор ВТБ стал победителем премии «Время инноваций»

созданный в банке инструмент для работы с технологическими компаниями в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности» категории «Финансы и консалтинг». С 2019 года Акселератор ВТБ осуществляет поиск технологических стартапов на внешнем рынке, а также потенциальных бизнес-заказчиков на их продукты и решения внутри банка. Для подразделений банка Акселера
06.06.2022 «Точка» и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологических стартапов

азделяющими ценности “Точки”: теми, чьи продукты делают жизнь предпринимателей лучше. Для стартапов акселератор — отличная возможность масштабироваться на базе клиентов “Точки”, обменяться опыт
24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator

Российская компания Piklema принята в B2B-акселератор для технологических стартапов Alchemist Accelerator. Alchemist отбирает только 50 компаний ежегодно, и Piklema одна из немногих российских компаний, которая стала участником полугод
18.01.2022 Более 1 млрд рублей привлекли выпускники столичного проекта «Московский акселератор»

. Каждый трек посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам и другим. В них приняли участие 330 стартапов. Проект «Московский акселератор» был создан два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. Его реализует Агентство инноваций Моск
26.11.2021 Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу

В столице завершил работу первый акселератор креативных индустрий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Его открытую образовательную программу прошли 590 человек. В основной программе участвовало около 90 сильне
20.10.2021 В России запустили первый акселератор для биохакеров

ием заявок на акселерационную программу SportTech, которая ищет проекты в области биохакинга и ЗОЖ. Акселератор поможет в реализации проектов стартапам, разрабатывающим ИT-решения для индустрии
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL)

нду продавцов). Заказчиками продуктов выступают руководители направлений «Корус консалтинг» или сам акселератор DPL. В настоящий момент более десятка продуктов «Корус консалтинг» проходят аксел
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор»

В столице начинается прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор». Для обучения приглашают представителей стартапов и компаний, которые занимаются
18.08.2021 В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности

В столице начался прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности. Проект реализуется агентством инноваций Москвы при поддержке городского департамента предпринимательства
05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на участие в программе Data Explorer – первый российский акселератор проектов в области больших данных. Программа разработана совместно с Ассоциацией Больших Данных при участии Яндекс, Мегафон, ВТБ, Билайн, Магнит и МТС. Заявки принимаются до 1 сентя
13.07.2021 Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор»

В столице начался прием заявок на новый трек AI Factory программы «Московский акселератор». К участию приглашаются технологические стартапы с решениями в области искусственного интеллекта. «AI Factory станет уже десятым запущенным треком программы «Московский акселера
12.07.2021 Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов

Франко-российский акселератор Winno Moscow объявил о старте новой акселерационной программы для стартапов с меж
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор

частие в корпоративном акселераторе банка. Заявки принимаются до 9 августа 2021 года. Корпоративный акселератор ВТБ — «единое окно» для онбординга технологических стартапов, где можно предложит
21.06.2021 МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта

ия по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске профильного акселератора, который сфокусируется на поддержке стартапов в области искусственного интеллекта. Акселератор будет работать на базе Центра искусственного интеллекта МТС. Скауты проекта сосредоточатся на поиске перспективных команд в России и за ее пределами – в странах Азии, Европы и Север
21.06.2021 Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор»

Трек PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» начал работу. Он посвящен поиску перспективных ИТ-продуктов, направленных на раз
26.05.2021 В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий

С 26 мая 2021 г. в столице открыт прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в рамках акселератора запустят шесть треков — «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion

30.04.2021 «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech

Финалисты трека BuildTech программы «Московский акселератор» представили широкой публике свои проекты в рамках демо-дня. Во время презентации участники рассказали о своих разработках, достижениях в переговорах с потенциальными партнерами и к
13.04.2021 «Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech

в акселерационной программе MGNTech. По ее итогам 8 инновационных компаний смогут поработать с лучшими экспертами, запустить пилотный проект и масштабировать бизнес вместе с розничной сетью «Магнит». Акселератор MGNTech — часть общей стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 года. Технологические направления акселератора включают логистику и цепочки поставок
05.04.2021 Фонд развития венчурного инвестирования выделит по 500 тыс. рублей лидерам программы «Московский акселератор»

Фонд развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) выделит гранты лучшим участникам программы «Московский акселератор». Помощь получат стартапы трех отраслевых треков программы — в области строительства, инжиниринга и банковских технологий. Трех обладателей грантов определит жюри, они станут победи

Публикаций - 591, упоминаний - 712

Business accelerator и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 48
Microsoft Corporation 25775 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
Nvidia Corp 4002 31
Ростелеком 10948 29
Yandex - Яндекс 9216 27
Apple Inc 13154 24
AMD Graphics Product Group - ATI 973 24
SAP SE 5601 18
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 18
Google LLC 12688 17
9594 17
Sony 6739 17
Samsung Electronics 11064 16
Acer Group - Acer Inc 2776 16
Dell EMC 5180 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Toshiba Corporation 2980 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
VAIO 475 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 12
Telegram Group 2940 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Beorg - Биорг 130 9
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 9
Rover - RoverComputers 423 9
LG Electronics 3735 9
HP Inc. 5883 9
Fujitsu 2105 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 9
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Крок - Croc 1964 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
РВК - Российская венчурная компания 571 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 25
ВТБ Корпоративный акселератор 26 20
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 23 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
НСПК - Национальная система платежных карт 948 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Северсталь ПАО - Severstal 629 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 9
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 62 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
Газпром нефть 725 9
Рапид Био 102 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
Россети Ленэнерго 1699 7
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 7
Белый Ветер 365 7
Альфа-Банк 1979 7
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 7
ЯКласс 69 6
ФРИИ Акселератор Спринт 6 6
Почта России ПАО 2370 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Алеф-Банк 16 6
НС-Банк 11 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 6
NanduQ - Qiwi 1013 6
Visa International 1993 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 85
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 63
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 38
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 37
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 34
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 29
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 19
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 18
МИК - Московский инновационный кластер 185 17
ФРИИ Акселератор 59 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 9
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 64 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 4
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 4
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 3
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
WIT - Women in Tech 4 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
IVCA - Irish Venture Capital Association - Ассоциация венчурных фондов Ирландии 1 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
EBAN - European Trade Association for Business Angels - Европейская ассоциация торговли для бизнес-ангелов 2 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
НФИИ АОСОИИ - Национальный фонд искусственного интеллекта 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 177
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 162
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 127
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 91
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 72
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 70
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 68
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 67
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 59
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 51
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 50
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 49
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 48
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 46
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 45
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 43
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 41
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 40
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 39
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 39
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 732 39
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 38
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 36
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 36
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 35
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 34
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 34
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 32
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 32
МИК - Московский акселератор 36 28
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 23
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 19
Nvidia GeForce Go 189 19
AMD Mobility Radeon 232 16
Microsoft Windows 16882 16
Google Android 15243 13
Microsoft DirectX 723 13
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 12
Rover - RoverBook 156 11
Linux OS 11533 11
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 11
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 10
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 10
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 10
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 161 10
Intel Pentium III 782 9
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 9
Intel Celeron - Серия процессоров 979 9
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 9
Fujitsu LifeBook 167 8
Ростелеком - НКИТ - Новые коммуникационные интернет-технологии 24 8
Apple iOS 8583 8
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 8
AMD Turion 169 7
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 7
Microsoft Office 4170 7
Microsoft Azure 1526 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Nvidia GeForce GT 337 6
Фурсин Алексей 158 32
Сергунина Наталья 375 31
Ксенин Алекс 311 24
Варламов Кирилл 42 18
Путин Владимир 3454 13
Дегтярева Наталия 19 11
Биккулова Гульнара 24 10
Путин Сергей 73 9
Суровец Дмитрий 115 9
Демидов Сергей 129 9
Нуйкин Андрей 50 9
Палей Лев 58 9
Горбатько Александр 105 9
Остапенко Григорий 28 9
Соколов Алексей 137 9
Цыганов Вячеслав 79 9
Борисов Илья 27 9
Гущин Александр 17 9
Мусич Роман 28 9
Курбатов Владимир 35 9
Трояновский Владимир 63 9
Сычев Артем 79 9
Калинкин Алексей 16 9
Контемиров Юрий 32 9
Паршин Константин 64 9
Лысенко Юрий 33 9
Хасис Лев 105 7
Дилбарян Павел 26 6
Деточкин Андрей 6 6
Мешков Александр 6 6
Яковлев Сергей 47 6
Чулков Олег 11 6
Шевченко Александр 12 6
Ромашов Андрей 6 6
Чемериский Максим 6 6
Семенов Александр 166 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Биржин Андрей 6 5
Борбачева Ксения 5 5
Греф Герман 485 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 383
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 73
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 59
Европа 24964 56
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 29
Япония 13807 25
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Азия - Азиатский регион 5920 21
Германия - Федеративная Республика 13221 18
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Казахстан - Республика 6048 13
Израиль 2856 13
Ближний Восток 3154 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Китай - Тайвань 4245 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Европа Восточная 3138 12
Африка - Африканский регион 3641 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 11
Индия - Bharat 5869 11
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Украина 7928 11
США - Калифорния 4829 11
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Канада 5081 9
США - Нью-Йорк 3180 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 7
Армения - Республика 2449 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 314
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 175
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 169
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 167
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 120
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 77
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 74
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 59
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 54
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 52
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 46
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 40
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 40
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 39
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 29
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 28
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 26
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 26
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 25
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 23
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 21
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 19
Образование в России 2893 19
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 19
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 19
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 19
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 18
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 17
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 15
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 3
9to5Mac 70 2
Silicon 494 2
Computer Weekly 376 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Forbes - Форбс 1002 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Ведомости 1466 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
9to5Google 60 2
Чудо техники 60 2
Inquirer 463 2
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Sputnik 59 1
Главбух 13 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
MIT Technology Review 66 1
IBT - International Business Times 14 1
CNews TV 747 1
VNUNet.com 214 1
InfoWorld 56 1
РМГ - Русское радио 15 1
USRSupport 18 1
e-inSITE 16 1
ExtremeTech 40 1
Coolinfo Daily 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Bloomberg 1627 1
РИА Новости 1033 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Crunchbase 74 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 19
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 8
Gartner - Гартнер 3658 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
IDC - International Data Corporation 4975 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Mercury Research 73 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Strategy Analytics 285 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
Dimensional Research 16 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
FMI - Future Market Insights 11 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Juniper Research 131 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Forrester Research 834 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 3
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 3
Сбер - SberStudent 7 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 2
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 2
НИУ ВШЭ - ВШБ - Высшая школа бизнеса - ВШМРБ - Высшая школа маркетинга и развития бизнеса 31 2
Сбер - SberZ 2 2
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 8 2
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 2
PVHS - Palos Verdes High School 3 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
День молодёжи - 27 июня 1087 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 6
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 5
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 5
BRICS Solutions Awards 5 5
Старт Хаб 21 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Северсталь ПАО - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 3
ED2 EdTech Accelerator 8 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
Startup Village - международная стартап-конференция 62 3
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
Skolkovo Robotics Forum 12 2
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 2
Web Summit 13 2
Минцифры РФ - Спринт - программа акселерации ИТ-компаний 2 2
Сбер - Sber500 12 2
Российская креативная неделя 6 2
CNews AWARDS - награда 571 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
Insurtech Lab 1 1
Silicon Valley Insiders 20 1
Роснано - Роснано Школьная лига 1 1
Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 1 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Демо День стартапов 1 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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