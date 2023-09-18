Business accelerator Бизнес акселератор startup accelerator seed accelerator "ускоритель" социальный институт поддержки стартапов

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» асштабировать бизнес и построить систему продаж решений. Победителей конкурсного отбора пригласят в акселератор, старт запланирован на январь 2024 года. Заявку на участие можно подать на официа

«Акселератор сообществ» заработал для авторов «Вконтакте» Департамент по работе с сообществами VK запустил закрытый клуб для администраторов пабликов «Вконтакте» — «Акселератор сообществ». Новый проект помогает авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик. Об этом CNews сообщили представители VK. Вступить в акселератор

Около 300 ИТ-стартапов прошли через Акселератор ВТБ в 2022 году и в 2022 году. Принятый банком фокус на формирование технологического суверенитета стал стимулом для подразделений чаще обращаться к сервисам Акселератора. Среди решений российских стартапов, которые Акселератор ВТБ протестировал в 2022 году, — система фото- и видеофиксации объектов с защитой от мошенничества View App, решение для геймификации пользовательских сценариев RevGames, голосовые

Акселератор ВТБ стал победителем премии «Время инноваций» созданный в банке инструмент для работы с технологическими компаниями в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности» категории «Финансы и консалтинг». С 2019 года Акселератор ВТБ осуществляет поиск технологических стартапов на внешнем рынке, а также потенциальных бизнес-заказчиков на их продукты и решения внутри банка. Для подразделений банка Акселера

«Точка» и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологических стартапов азделяющими ценности “Точки”: теми, чьи продукты делают жизнь предпринимателей лучше. Для стартапов акселератор — отличная возможность масштабироваться на базе клиентов “Точки”, обменяться опыт

Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator Российская компания Piklema принята в B2B-акселератор для технологических стартапов Alchemist Accelerator. Alchemist отбирает только 50 компаний ежегодно, и Piklema одна из немногих российских компаний, которая стала участником полугод

Более 1 млрд рублей привлекли выпускники столичного проекта «Московский акселератор» . Каждый трек посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам и другим. В них приняли участие 330 стартапов. Проект «Московский акселератор» был создан два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. Его реализует Агентство инноваций Моск

Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу В столице завершил работу первый акселератор креативных индустрий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Его открытую образовательную программу прошли 590 человек. В основной программе участвовало около 90 сильне

В России запустили первый акселератор для биохакеров ием заявок на акселерационную программу SportTech, которая ищет проекты в области биохакинга и ЗОЖ. Акселератор поможет в реализации проектов стартапам, разрабатывающим ИT-решения для индустрии

«Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) нду продавцов). Заказчиками продуктов выступают руководители направлений «Корус консалтинг» или сам акселератор DPL. В настоящий момент более десятка продуктов «Корус консалтинг» проходят аксел

Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» В столице начинается прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор». Для обучения приглашают представителей стартапов и компаний, которые занимаются

В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности В столице начался прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности. Проект реализуется агентством инноваций Москвы при поддержке городского департамента предпринимательства

«Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на участие в программе Data Explorer – первый российский акселератор проектов в области больших данных. Программа разработана совместно с Ассоциацией Больших Данных при участии Яндекс, Мегафон, ВТБ, Билайн, Магнит и МТС. Заявки принимаются до 1 сентя

Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор» В столице начался прием заявок на новый трек AI Factory программы «Московский акселератор». К участию приглашаются технологические стартапы с решениями в области искусственного интеллекта. «AI Factory станет уже десятым запущенным треком программы «Московский акселера

Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов Франко-российский акселератор Winno Moscow объявил о старте новой акселерационной программы для стартапов с меж

ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор частие в корпоративном акселераторе банка. Заявки принимаются до 9 августа 2021 года. Корпоративный акселератор ВТБ — «единое окно» для онбординга технологических стартапов, где можно предложит

МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта ия по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске профильного акселератора, который сфокусируется на поддержке стартапов в области искусственного интеллекта. Акселератор будет работать на базе Центра искусственного интеллекта МТС. Скауты проекта сосредоточатся на поиске перспективных команд в России и за ее пределами – в странах Азии, Европы и Север

Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» Трек PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» начал работу. Он посвящен поиску перспективных ИТ-продуктов, направленных на раз

В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий С 26 мая 2021 г. в столице открыт прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в рамках акселератора запустят шесть треков — «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion

«Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech Финалисты трека BuildTech программы «Московский акселератор» представили широкой публике свои проекты в рамках демо-дня. Во время презентации участники рассказали о своих разработках, достижениях в переговорах с потенциальными партнерами и к

«Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech в акселерационной программе MGNTech. По ее итогам 8 инновационных компаний смогут поработать с лучшими экспертами, запустить пилотный проект и масштабировать бизнес вместе с розничной сетью «Магнит». Акселератор MGNTech — часть общей стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 года. Технологические направления акселератора включают логистику и цепочки поставок

Фонд развития венчурного инвестирования выделит по 500 тыс. рублей лидерам программы «Московский акселератор» Фонд развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) выделит гранты лучшим участникам программы «Московский акселератор». Помощь получат стартапы трех отраслевых треков программы — в области строительства, инжиниринга и банковских технологий. Трех обладателей грантов определит жюри, они станут победи

В столице стартовал прием заявок на участие в новом треке программы «Московский акселератор» В Москве начался прием заявок на участие в новом треке PipeIndustryTech программы «Московский акселератор». Он будет включать в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы от лидеров рынка. Трек PipeIndustryTech реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке ст

В Москве проведут акселератор для стартапов в банковской сфере В столице начался прием заявок на участие в новом треке программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску новых ИТ-продуктов и цифровых решений для работы с клиентами в банковской сфере (FutureBank). Программу реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке столи

«Московский акселератор» продолжает поиск стартапов в сфере инжиниринга До 7 февраля 2021 года продлится прием заявок на участие в треке EngineeringTech программы «Московский акселератор», который посвящен новым подходам к разработке и внедрению продуктовых ИТ-решений в сфере промышленного инжиниринга, сообщили CNews в Агентстве инноваций Москвы. Проект реализуется

Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Международное жюри признало ее социально-экономическим и технологическим прорывом. Акселерат

«Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online В День российского студенчества «Сбер» запустил первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. Акселератор пр

«Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила «Актион акселератор» — платформу профессиональной поддержки T&D-специалистов (Training & Development), отвечающих за внутрикорпоративное обучение сотрудников. Цель платформы — создание образовательной

Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор» Программа «Московский акселератор», созданная по инициативе Агентства инноваций города Москвы и Фонда «Московский и

Акселератор Glorax Infotech запускает пилотный проект со стартапом онлайн-сделок с недвижимостью В середине ноября 2020 г. по итогам третьего набора акселератор Glorax Infotech начинает пилотный проект с цифровой платформой Realtyteka. Тестирование бизнес-модели стартапа в рыночных условиях будет проходить при участии партнерского агентства

ВТБ совместно с ФРИИ открывает новый набор стартапов для корпоративного акселератора ВТБ открывает третий набор технологических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационны

ВТБ совместно с ФРИИ открывают новый набор стартапов для корпоративного акселератора ВТБ объявил об открытии третьего набора технологических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационны

Акселератор Glorax Infotech запускает пилоты со стартапами в сфере недвижимости В июне 2020 г. акселератор Glorax Infotech (входит в Glorax Group) в рамках первого набора стартапов приступает к реализации пилотных проектов с создателями маркетплейса товаров и услуг по обустройству жилья

Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», запускает туристический акселератор Kaspersky Exploring Russia. Проект призван поддержать российскую туристическую индустрию и помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного

Акселератор Glorax Group проведет четыре набора стартапов до конца года тадии рассмотрения находятся 45 проектов. Заявки принимаются до 15 мая 2020 г. Проекты, прошедшие в акселератор, получат не только инвестиции, но и возможность внедрения своих разработок на пло

МТС запустил в ИТМО образовательную онлайн-программу для разработчиков инновационных 5G-решений нту запуска сетей нового поколения в России», – сказал руководитель центра 5G МТС Денис Панасенко. «Акселератор Университета принимает не только студенческие, но и городские проекты. А сотрудни

МТС запустила онлайн-акселератор для иностранных стартапов екерами в рамках подготовки внедрения своих решений в продукты компании, участвовать в вебинарах и воркшопах. Иностранные резиденты должны приехать в Москву только на «Демо день», которым завершается акселерационная программа MTS Startup Hub. Затем стартап переходит в пилот с МТС, который также может проходить удаленно. В случае удачного результата пилота, МТС может подписать долгосрочное с

«Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества зуемого совместно с Global Venture Alliance (GVA). Это первый в России полномасштабный промышленный акселератор для стартапов в металлургической отрасли. Основной задачей акселератора был поиск

«Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества зуемого совместно с Global Venture Alliance (GVA). Это первый в России полномасштабный промышленный акселератор для стартапов в металлургической отрасли. Основной задачей акселератора был поиск