Business accelerator Бизнес акселератор startup accelerator seed accelerator "ускоритель" социальный институт поддержки стартапов

Татарстанские стартапы могут получить до $2 млн инвестиций на акселераторе МТС МТС, цифровая экосистема, запустила акселератор для стартапов в сфере генеративного ИИ и корпоративных SaaS-решений от дочерней компании «МТС Web Services». У участников будет возможность привлечь в свои проекты инвестиции от 10

RuStore и Московский кластер видеоигр запускают акселератор для разработчиков мобильных игр RuStore совместно с Московским кластером видеоигр (АКИ) представляют акселератор «Фабрика мобильных игр». Инициатива поддержит малые и средние студии, которые уже имеют опыт разработки и готовятся к выпуску собственных проектов. Об этом CNews сообщили представит

ГК X-Com поддержит создание инновационных студенческих стартапов у, консультантов и экспертов для создания, развития и экспертной оценки стартап-проектов программы «Акселератор КИУ - 2025». Программа запущена на базе «Казанского инновационного университета и

EdTech-стартап Verbatica вошел в акселератор SuperCharger Ventures и планирует привлечь $600 тысяч tica включает глубокое погружение в культурные аспекты языка, что делает обучение более прикладным. «До вступления в SuperCharger Ventures компания Verbatica уже успешно привлекла $700 тыс. Участие в акселераторе стало подтверждением высокой оценки инновационной модели нашего продукта и важным шагом для его дальнейшего масштабирования. Программа акселератора предоставляет доступ к глобально

Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО Консалтинговая технологическая компания Axenix выпускает на рынок акселератор «Джавакс». Новое решение упрощает и ускоряет разработку, интеграцию и тестирование автоматизированных систем. Оно позволяет обнаружить дефекты на ранних стадиях, уменьшить издержки

В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм », - отметил заместитель председателя Правительства Якутии Анатолий Семенов. Из якутских проектов в акселератор прошли проект игры HAAR от Cryolite Games, «Хара Мыраан» команды «Архитектура Реа

«Ростелеком» и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start Национальный цифровой провайдер «Ростелеком» и акселератор Indie Go объявили о запуске нового инвестиционного фонда Indie Go Start, созданного для поддержки перспективных российских разработчиков и выпуска качественных видеоигр для всех рын

«Рерил ИИ» вошел в акселератор Synergy Ventures Разработчик ультрареалистичных ИИ-ассистентов для бизнеса «Рерил ИИ» стал участником Synergy Ventures. За место в акселераторе боролись 120 стартапов, лишь восемь из которых смогли пройти все этапы отбора. Об этом CNews сообщили представители «Рерил ИИ». «Мы благодарны за возможность быть частью этого прое

«Сколково» и Технопарк высоких технологий Югры запускают «Акселератор технологических стартапов 4.0» — в настоящее время 17 команд из числа финалистов предыдущих сезонов акселератора успешно реализуют свои проекты, заключив соглашения о сотрудничестве с крупнейшими промышленными предприятиями Югры. Акселератор призван стимулировать появление идей стартапов в университетской и предпринимательской среде как внутри региона, так и за его пределами. Основная цель программы — это развитие промы

Бизнес-акселератор X-Com развивает технологии российских БПЛА Бизнес-акселератор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, объявил конкурс стартап-команд, разрабатывающих решения для автономного выполнения различных бизнес-задач на базе передовых технологий

Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники уженных Сил России инновационных проектов осуществляется в ходе выполнения государственного оборонного заказа и за счет средств организаций. Правительство Республики Татарстан Запущен первый в России акселератор для разработчиков электроники военного применения Через бюрократические преграды разработчики-одиночки или же небольшие команды не могут пробиться и продемонстрировать свои проекты

ВТБ и ФРИИ подписали соглашение о партнерстве Банк ВТБ и «Акселератор ФРИИ», входящий в состав Фонда развития интернет-инициатив, заключили новое страт

В Якутии запускают акселератор стартапов по внедрению искусственного интеллекта в ИТ-продукты в своих продуктах», — сказала директор Фонда развития инноваций Якутии Вера Птицына. Напомним, что Акселератор инновационных проектов «Б8» — ускоренная программа развития стартапов, включающая

Wildberries и «Cколково» продлевают сроки отбора в «WBX Акселератор» По итогам встречи с экспертами Wildberries команды стартапов, участвующие в отборе WBX Акселератор обратились к организаторам с запросом о предоставлении дополнительного времени для более качественной проработки своих предложений. Организаторами конкурса было принято решение пойт

Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций отенциал в технологиях речевой и видеоаналитики, голосовых помощниках и чат-ботах» CNews: Что такое Акселератор ВТБ? Чем он отличается от других акселераторов на рынке? Наталия Дегтярева: Ак

В Москве открыт прием заявок на участие в новом экспортном акселераторе В Москве открылся прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track. В рамках обучения предприниматели познакомятся с основами работы за рубежом, адаптируют свои продукты к внешним рынкам и представят их иностранным

Акселератор ВТБ стал партнером программы акселерации Ассоциации развития финансовой грамотности ыми институтами — партнерами Акселератора АРФГ — и финтех-стартапами. До 31 октября будет сформирован топ-10 проектов для онлайн-участия в программе. Старт программы запланирован на ноябрь 2023 года. Акселератор ВТБ — площадка для сотрудничества стартапов с одним из крупнейших банков, созданная в 2018 году. С начала 2023 года Акселератор рассмотрел и оценил почти 300 технологических

Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий Российская биотех-лаборатория Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий. Программа рассчитана на опытных предпринимателей, а также продакт-менеджеров, которые хотят запустить свой B2C-продукт для массовой аудитории. Об э

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» асштабировать бизнес и построить систему продаж решений. Победителей конкурсного отбора пригласят в акселератор, старт запланирован на январь 2024 года. Заявку на участие можно подать на официа

«Акселератор сообществ» заработал для авторов «Вконтакте» Департамент по работе с сообществами VK запустил закрытый клуб для администраторов пабликов «Вконтакте» — «Акселератор сообществ». Новый проект помогает авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик. Об этом CNews сообщили представители VK. Вступить в акселератор

Около 300 ИТ-стартапов прошли через Акселератор ВТБ в 2022 году и в 2022 году. Принятый банком фокус на формирование технологического суверенитета стал стимулом для подразделений чаще обращаться к сервисам Акселератора. Среди решений российских стартапов, которые Акселератор ВТБ протестировал в 2022 году, — система фото- и видеофиксации объектов с защитой от мошенничества View App, решение для геймификации пользовательских сценариев RevGames, голосовые

Акселератор ВТБ стал победителем премии «Время инноваций» созданный в банке инструмент для работы с технологическими компаниями в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности» категории «Финансы и консалтинг». С 2019 года Акселератор ВТБ осуществляет поиск технологических стартапов на внешнем рынке, а также потенциальных бизнес-заказчиков на их продукты и решения внутри банка. Для подразделений банка Акселера

«Точка» и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологических стартапов азделяющими ценности “Точки”: теми, чьи продукты делают жизнь предпринимателей лучше. Для стартапов акселератор — отличная возможность масштабироваться на базе клиентов “Точки”, обменяться опыт

Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator Российская компания Piklema принята в B2B-акселератор для технологических стартапов Alchemist Accelerator. Alchemist отбирает только 50 компаний ежегодно, и Piklema одна из немногих российских компаний, которая стала участником полугод

Более 1 млрд рублей привлекли выпускники столичного проекта «Московский акселератор» . Каждый трек посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам и другим. В них приняли участие 330 стартапов. Проект «Московский акселератор» был создан два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. Его реализует Агентство инноваций Моск

Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу В столице завершил работу первый акселератор креативных индустрий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Его открытую образовательную программу прошли 590 человек. В основной программе участвовало около 90 сильне

В России запустили первый акселератор для биохакеров ием заявок на акселерационную программу SportTech, которая ищет проекты в области биохакинга и ЗОЖ. Акселератор поможет в реализации проектов стартапам, разрабатывающим ИT-решения для индустрии

«Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) нду продавцов). Заказчиками продуктов выступают руководители направлений «Корус консалтинг» или сам акселератор DPL. В настоящий момент более десятка продуктов «Корус консалтинг» проходят аксел

Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» В столице начинается прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор». Для обучения приглашают представителей стартапов и компаний, которые занимаются

В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности В столице начался прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности. Проект реализуется агентством инноваций Москвы при поддержке городского департамента предпринимательства

«Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на участие в программе Data Explorer – первый российский акселератор проектов в области больших данных. Программа разработана совместно с Ассоциацией Больших Данных при участии Яндекс, Мегафон, ВТБ, Билайн, Магнит и МТС. Заявки принимаются до 1 сентя

Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор» В столице начался прием заявок на новый трек AI Factory программы «Московский акселератор». К участию приглашаются технологические стартапы с решениями в области искусственного интеллекта. «AI Factory станет уже десятым запущенным треком программы «Московский акселера

Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов Франко-российский акселератор Winno Moscow объявил о старте новой акселерационной программы для стартапов с меж

ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор частие в корпоративном акселераторе банка. Заявки принимаются до 9 августа 2021 года. Корпоративный акселератор ВТБ — «единое окно» для онбординга технологических стартапов, где можно предложит

МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта ия по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске профильного акселератора, который сфокусируется на поддержке стартапов в области искусственного интеллекта. Акселератор будет работать на базе Центра искусственного интеллекта МТС. Скауты проекта сосредоточатся на поиске перспективных команд в России и за ее пределами – в странах Азии, Европы и Север

Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» Трек PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» начал работу. Он посвящен поиску перспективных ИТ-продуктов, направленных на раз

В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий С 26 мая 2021 г. в столице открыт прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в рамках акселератора запустят шесть треков — «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion

«Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech Финалисты трека BuildTech программы «Московский акселератор» представили широкой публике свои проекты в рамках демо-дня. Во время презентации участники рассказали о своих разработках, достижениях в переговорах с потенциальными партнерами и к

«Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech в акселерационной программе MGNTech. По ее итогам 8 инновационных компаний смогут поработать с лучшими экспертами, запустить пилотный проект и масштабировать бизнес вместе с розничной сетью «Магнит». Акселератор MGNTech — часть общей стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 года. Технологические направления акселератора включают логистику и цепочки поставок