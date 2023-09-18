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Business accelerator Бизнес акселератор startup accelerator seed accelerator "ускоритель" социальный институт поддержки стартапов



18.09.2023 Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»

асштабировать бизнес и построить систему продаж решений. Победителей конкурсного отбора пригласят в акселератор, старт запланирован на январь 2024 года. Заявку на участие можно подать на официа
17.08.2023 «Акселератор сообществ» заработал для авторов «Вконтакте»

Департамент по работе с сообществами VK запустил закрытый клуб для администраторов пабликов «Вконтакте» — «Акселератор сообществ». Новый проект помогает авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик. Об этом CNews сообщили представители VK. Вступить в акселератор
26.12.2022 Около 300 ИТ-стартапов прошли через Акселератор ВТБ в 2022 году

и в 2022 году. Принятый банком фокус на формирование технологического суверенитета стал стимулом для подразделений чаще обращаться к сервисам Акселератора. Среди решений российских стартапов, которые Акселератор ВТБ протестировал в 2022 году, — система фото- и видеофиксации объектов с защитой от мошенничества View App, решение для геймификации пользовательских сценариев RevGames, голосовые

09.12.2022 Акселератор ВТБ стал победителем премии «Время инноваций»

созданный в банке инструмент для работы с технологическими компаниями в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности» категории «Финансы и консалтинг». С 2019 года Акселератор ВТБ осуществляет поиск технологических стартапов на внешнем рынке, а также потенциальных бизнес-заказчиков на их продукты и решения внутри банка. Для подразделений банка Акселера
06.06.2022 «Точка» и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологических стартапов

азделяющими ценности “Точки”: теми, чьи продукты делают жизнь предпринимателей лучше. Для стартапов акселератор — отличная возможность масштабироваться на базе клиентов “Точки”, обменяться опыт
24.02.2022 Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator

Российская компания Piklema принята в B2B-акселератор для технологических стартапов Alchemist Accelerator. Alchemist отбирает только 50 компаний ежегодно, и Piklema одна из немногих российских компаний, которая стала участником полугод
18.01.2022 Более 1 млрд рублей привлекли выпускники столичного проекта «Московский акселератор»

. Каждый трек посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам и другим. В них приняли участие 330 стартапов. Проект «Московский акселератор» был создан два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. Его реализует Агентство инноваций Моск
26.11.2021 Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу

В столице завершил работу первый акселератор креативных индустрий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Его открытую образовательную программу прошли 590 человек. В основной программе участвовало около 90 сильне
20.10.2021 В России запустили первый акселератор для биохакеров

ием заявок на акселерационную программу SportTech, которая ищет проекты в области биохакинга и ЗОЖ. Акселератор поможет в реализации проектов стартапам, разрабатывающим ИT-решения для индустрии
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL)

нду продавцов). Заказчиками продуктов выступают руководители направлений «Корус консалтинг» или сам акселератор DPL. В настоящий момент более десятка продуктов «Корус консалтинг» проходят аксел
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор»

В столице начинается прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор». Для обучения приглашают представителей стартапов и компаний, которые занимаются
18.08.2021 В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности

В столице начался прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности. Проект реализуется агентством инноваций Москвы при поддержке городского департамента предпринимательства
05.08.2021 «Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на участие в программе Data Explorer – первый российский акселератор проектов в области больших данных. Программа разработана совместно с Ассоциацией Больших Данных при участии Яндекс, Мегафон, ВТБ, Билайн, Магнит и МТС. Заявки принимаются до 1 сентя
13.07.2021 Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор»

В столице начался прием заявок на новый трек AI Factory программы «Московский акселератор». К участию приглашаются технологические стартапы с решениями в области искусственного интеллекта. «AI Factory станет уже десятым запущенным треком программы «Московский акселера
12.07.2021 Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов

Франко-российский акселератор Winno Moscow объявил о старте новой акселерационной программы для стартапов с меж
29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор

частие в корпоративном акселераторе банка. Заявки принимаются до 9 августа 2021 года. Корпоративный акселератор ВТБ — «единое окно» для онбординга технологических стартапов, где можно предложит
21.06.2021 МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта

ия по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске профильного акселератора, который сфокусируется на поддержке стартапов в области искусственного интеллекта. Акселератор будет работать на базе Центра искусственного интеллекта МТС. Скауты проекта сосредоточатся на поиске перспективных команд в России и за ее пределами – в странах Азии, Европы и Север
21.06.2021 Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор»

Трек PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» начал работу. Он посвящен поиску перспективных ИТ-продуктов, направленных на раз
26.05.2021 В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий

С 26 мая 2021 г. в столице открыт прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в рамках акселератора запустят шесть треков — «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion

30.04.2021 «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech

Финалисты трека BuildTech программы «Московский акселератор» представили широкой публике свои проекты в рамках демо-дня. Во время презентации участники рассказали о своих разработках, достижениях в переговорах с потенциальными партнерами и к
13.04.2021 «Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech

в акселерационной программе MGNTech. По ее итогам 8 инновационных компаний смогут поработать с лучшими экспертами, запустить пилотный проект и масштабировать бизнес вместе с розничной сетью «Магнит». Акселератор MGNTech — часть общей стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 года. Технологические направления акселератора включают логистику и цепочки поставок
05.04.2021 Фонд развития венчурного инвестирования выделит по 500 тыс. рублей лидерам программы «Московский акселератор»

Фонд развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) выделит гранты лучшим участникам программы «Московский акселератор». Помощь получат стартапы трех отраслевых треков программы — в области строительства, инжиниринга и банковских технологий. Трех обладателей грантов определит жюри, они станут победи
30.03.2021 В столице стартовал прием заявок на участие в новом треке программы «Московский акселератор»

В Москве начался прием заявок на участие в новом треке PipeIndustryTech программы «Московский акселератор». Он будет включать в себя индивидуальную работу с экспертами, воркшопы и мастер-классы от лидеров рынка. Трек PipeIndustryTech реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке ст
15.03.2021 В Москве проведут акселератор для стартапов в банковской сфере

В столице начался прием заявок на участие в новом треке программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску новых ИТ-продуктов и цифровых решений для работы с клиентами в банковской сфере (FutureBank). Программу реализует Агентство инноваций Москвы при поддержке столи
04.02.2021 «Московский акселератор» продолжает поиск стартапов в сфере инжиниринга

До 7 февраля 2021 года продлится прием заявок на участие в треке EngineeringTech программы «Московский акселератор», который посвящен новым подходам к разработке и внедрению продуктовых ИТ-решений в сфере промышленного инжиниринга, сообщили CNews в Агентстве инноваций Москвы. Проект реализуется

25.01.2021 Проект правительства Москвы для предпринимателей победил на конкурсе BRICS Solutions Awards

Программа «Московский акселератор» стала победителем конкурса BRICS Solutions Awards в номинации «Решения для бизнеса». Международное жюри признало ее социально-экономическим и технологическим прорывом. Акселерат
25.01.2021 «Сбер» запустил общероссийский студенческий акселератор SberStudent с программой от Stanford Online

В День российского студенчества «Сбер» запустил первый общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Программу для акселератора разработал Стэнфордский центр профессионального развития. Акселератор пр
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила «Актион акселератор» — платформу профессиональной поддержки T&D-специалистов (Training & Development), отвечающих за внутрикорпоративное обучение сотрудников. Цель платформы — создание образовательной

10.12.2020 Более 2000 стартапов подали заявки на участие в программе «Московский акселератор»

Программа «Московский акселератор», созданная по инициативе Агентства инноваций города Москвы и Фонда «Московский и
18.11.2020 Акселератор Glorax Infotech запускает пилотный проект со стартапом онлайн-сделок с недвижимостью

В середине ноября 2020 г. по итогам третьего набора акселератор Glorax Infotech начинает пилотный проект с цифровой платформой Realtyteka. Тестирование бизнес-модели стартапа в рыночных условиях будет проходить при участии партнерского агентства
18.08.2020 ВТБ совместно с ФРИИ открывает новый набор стартапов для корпоративного акселератора

ВТБ открывает третий набор технологических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационны
13.07.2020 ВТБ совместно с ФРИИ открывают новый набор стартапов для корпоративного акселератора

ВТБ объявил об открытии третьего набора технологических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационны
18.06.2020 Акселератор Glorax Infotech запускает пилоты со стартапами в сфере недвижимости

В июне 2020 г. акселератор Glorax Infotech (входит в Glorax Group) в рамках первого набора стартапов приступает к реализации пилотных проектов с создателями маркетплейса товаров и услуг по обустройству жилья

07.05.2020 Евгений Касперский запускает акселератор, чтобы помочь стартапам в сфере туризма

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», запускает туристический акселератор Kaspersky Exploring Russia. Проект призван поддержать российскую туристическую индустрию и помочь молодым проектам использовать этот период для расширения возможностей собственного

22.04.2020 Акселератор Glorax Group проведет четыре набора стартапов до конца года

тадии рассмотрения находятся 45 проектов. Заявки принимаются до 15 мая 2020 г. Проекты, прошедшие в акселератор, получат не только инвестиции, но и возможность внедрения своих разработок на пло
23.03.2020 МТС запустил в ИТМО образовательную онлайн-программу для разработчиков инновационных 5G-решений

нту запуска сетей нового поколения в России», – сказал руководитель центра 5G МТС Денис Панасенко. «Акселератор Университета принимает не только студенческие, но и городские проекты. А сотрудни
17.03.2020 МТС запустила онлайн-акселератор для иностранных стартапов

екерами в рамках подготовки внедрения своих решений в продукты компании, участвовать в вебинарах и воркшопах. Иностранные резиденты должны приехать в Москву только на «Демо день», которым завершается акселерационная программа MTS Startup Hub. Затем стартап переходит в пилот с МТС, который также может проходить удаленно. В случае удачного результата пилота, МТС может подписать долгосрочное с
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества

зуемого совместно с Global Venture Alliance (GVA). Это первый в России полномасштабный промышленный акселератор для стартапов в металлургической отрасли. Основной задачей акселератора был поиск
19.12.2019 «Северсталь» выбрала стартапы для сотрудничества

зуемого совместно с Global Venture Alliance (GVA). Это первый в России полномасштабный промышленный акселератор для стартапов в металлургической отрасли. Основной задачей акселератора был поиск
19.11.2019 «Московский инновационный кластер» представляет проект «Московский акселератор»

«Московский акселератор» поможет стартапам найти заказчиков и инвесторов Основная цель проекта «Московский акселератор» — помочь начинающим командам из цифрового бизнеса. Программа позволит им налад

Публикаций - 468, упоминаний - 566

Business accelerator замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11855 46
Microsoft Corporation 23968 36
Nvidia Corp 3289 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10487 28
AMD Graphics Product Group - ATI 929 24
Apple Inc 11564 23
Ростелеком 10600 22
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 18
Yandex - Яндекс 6343 18
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 374 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2461 16
Sony 6478 16
Google LLC 11318 16
IBM - International Business Machines Corp 9317 16
SAP SE 5073 16
Dell EMC 4966 15
Samsung Electronics 9915 15
Toshiba Corporation 2904 15
AMD - Advanced Micro Devices 3981 13
7537 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 841 11
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 10
VAIO 334 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3008 10
LG Electronics 3560 9
Fujitsu 2024 9
HP Inc. 5610 9
Rover - RoverComputers 414 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1372 8
Dell Technologies - Dell Computer 2115 8
Крок - Croc 1765 8
Navigine 18 8
Amazon Inc - Amazon.com 2872 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3194 7
GVA - Global Venture Alliance - Глобальный венчурный альянс 13 7
Lenovo Group 2226 6
5nine Software 1924 6
Telegram Group 1372 6
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 482 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1135 6
РВК - Российская венчурная компания 539 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 33
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 29
ВТБ Корпоративный акселератор 22 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1382 13
НСПК - Национальная система платежных карт 700 11
Открытие ФК - Банк Открытие 523 11
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 11
Северсталь ПАО - Severstal 407 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 997 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 389 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 10
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 54 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 249 9
Росводоканал 91 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 724 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 70 9
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 9
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 878 8
РЖД - Российские железные дороги 1754 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 919 8
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 312 7
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 7
НС-Банк 6 6
Starta Accelerator 9 6
Алеф-Банк 15 6
ФРИИ - Акселератор Спринт 6 6
Альфа-Банк 1651 6
Россети Ленэнерго 1698 6
Takeda Pharmaceutical - Такеда 22 6
Qiwi 963 6
Starta Ventures - венчурный фонд 17 6
ТМК - Трубная металлургическая компания 107 5
Visa International 1909 5
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 390 5
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 5
ГПБ - Газпромбанк 1005 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2698 57
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 52
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 268 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10211 27
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 132 26
Правительство Москвы 2143 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 15
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 282 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 15
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 465 14
ФРИИ Акселератор 39 14
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1746 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 750 12
МИК - Московский инновационный кластер 131 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2214 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2528 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1631 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 741 10
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 8
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 232 7
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ 61 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 7
Московская безопасность ГКУ 7 6
Росгеолэкспертиза ФГКУ 11 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1731 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2807 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2625 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 25 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3299 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5033 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 239 4
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 28 4
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 52 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1727 4
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 205 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1287 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 18
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 635 3
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 3
АФТ - Ассоциация Финтех 90 3
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1388 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 2 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
IVCA - Irish Venture Capital Association - Ассоциация венчурных фондов Ирландии 1 1
WIT - Women in Tech 3 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
Электрокабель 8 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 243 1
EBAN - European Trade Association for Business Angels - Европейская ассоциация торговли для бизнес-ангелов 2 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 18 1
Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 79 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2640 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 167
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43273 148
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10789 118
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9661 105
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19795 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18851 60
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5607 56
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13675 51
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22484 49
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27711 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14966 45
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4577 44
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8731 43
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16418 41
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Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5540 29
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7806 29
МИК - Московский акселератор 36 27
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 23
Nvidia GeForce Go 189 19
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 19
Microsoft Windows 14919 16
AMD Mobility Radeon 232 16
Google Android 13265 13
Microsoft DirectX 700 12
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 12
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AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 608 10
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 159 10
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4525 9
Intel Pentium III 779 9
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Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 185 9
Intel Celeron - Серия процессоров 953 9
Linux OS 8942 9
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Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 480 8
Fujitsu LifeBook 167 8
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 7
VAIO VGN 90 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1763 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 680 7
Apple iOS 7256 7
Microsoft Azure 1356 7
OpenGL - Язык программирования 231 6
Toshiba Portege 97 6
Dell Latitude - Серия ноутбуков 248 6
Microsoft Office 3568 6
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 854 6
Acer Aspire - серия ноутбуков 315 6
AMD Turion 130 6
Google Play - Google Store - Android Market 3125 6
Microsoft Windows NT 814 6
Toshiba Qosmio 85 6
Intel Celeron M 118 6
Фурсин Алексей 156 27
Ксенин Алекс 311 24
Сергунина Наталья 331 24
Варламов Кирилл 40 18
Биккулова Гульнара 23 10
Горбатько Александр 105 9
Трояновский Владимир 55 9
Лысенко Юрий 32 9
Контемиров Юрий 32 9
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Суровец Дмитрий 44 9
Гущин Александр 15 9
Нуйкин Андрей 42 9
Калинкин Алексей 16 9
Палей Лев 47 9
Остапенко Григорий 27 9
Цыганов Вячеслав 64 9
Демидов Сергей 104 9
Курбатов Владимир 35 9
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Соколов Алексей 133 9
Борисов Илья 27 9
Сычев Артем 64 9
Путин Сергей 56 9
Мусич Роман 28 9
Хасис Лев 105 7
Чулков Олег 11 6
Дилбарян Павел 26 6
Мешков Александр 6 6
Деточкин Андрей 6 6
Чемериский Максим 6 6
Шевченко Александр 10 6
Лобанов Михаил 13 6
Яковлев Сергей 43 6
Ромашов Андрей 6 6
Шухов Замир 6 5
Петрова Екатерина 19 5
Дергунова Ольга 117 5
Путин Владимир 2902 5
Медведев Дмитрий 1641 5
Россия - РФ - Российская федерация 130887 283
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 50
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15907 28
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15846 17
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13083 13
Израиль 2659 13
Китай - Тайвань 3833 12
Европа Восточная 3018 11
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Франция - Французская Республика 7665 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3549 9
Канада 4767 9
Южная Корея - Республика 6409 9
США - Нью-Йорк 3061 9
Африка - Африканский регион 3357 8
Россия - СФО - Новосибирск 3898 8
Украина 7418 8
Индия - Bharat 5220 8
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 876 8
Солнце - звезда Солнечной системы 4970 7
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Казахстан - Республика 5199 7
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BRICS Solutions Awards 5 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 497 4
Старт Хаб 20 4
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НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 18 2
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Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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