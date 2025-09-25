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Business accelerator Бизнес акселератор startup accelerator seed accelerator "ускоритель" социальный институт поддержки стартапов
СОБЫТИЯ
|25.09.2025
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Татарстанские стартапы могут получить до $2 млн инвестиций на акселераторе МТС
МТС, цифровая экосистема, запустила акселератор для стартапов в сфере генеративного ИИ и корпоративных SaaS-решений от дочерней компании «МТС Web Services». У участников будет возможность привлечь в свои проекты инвестиции от 10
|24.09.2025
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RuStore и Московский кластер видеоигр запускают акселератор для разработчиков мобильных игр
RuStore совместно с Московским кластером видеоигр (АКИ) представляют акселератор «Фабрика мобильных игр». Инициатива поддержит малые и средние студии, которые уже имеют опыт разработки и готовятся к выпуску собственных проектов. Об этом CNews сообщили представит
|28.07.2025
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ГК X-Com поддержит создание инновационных студенческих стартапов
у, консультантов и экспертов для создания, развития и экспертной оценки стартап-проектов программы «Акселератор КИУ - 2025». Программа запущена на базе «Казанского инновационного университета и
|20.03.2025
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EdTech-стартап Verbatica вошел в акселератор SuperCharger Ventures и планирует привлечь $600 тысяч
tica включает глубокое погружение в культурные аспекты языка, что делает обучение более прикладным. «До вступления в SuperCharger Ventures компания Verbatica уже успешно привлекла $700 тыс. Участие в акселераторе стало подтверждением высокой оценки инновационной модели нашего продукта и важным шагом для его дальнейшего масштабирования. Программа акселератора предоставляет доступ к глобально
|11.11.2024
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Axenix выпустила акселератор «Джавакс» для Java-разработки и тестирования ПО
Консалтинговая технологическая компания Axenix выпускает на рынок акселератор «Джавакс». Новое решение упрощает и ускоряет разработку, интеграцию и тестирование автоматизированных систем. Оно позволяет обнаружить дефекты на ранних стадиях, уменьшить издержки
|25.10.2024
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В Якутии стартовала международная акселерационная программа по видеоиграм
», - отметил заместитель председателя Правительства Якутии Анатолий Семенов. Из якутских проектов в акселератор прошли проект игры HAAR от Cryolite Games, «Хара Мыраан» команды «Архитектура Реа
|04.10.2024
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«Ростелеком» и акселератор Indie Go запустили фонд поддержки независимых разработчиков Indie Go Start
Национальный цифровой провайдер «Ростелеком» и акселератор Indie Go объявили о запуске нового инвестиционного фонда Indie Go Start, созданного для поддержки перспективных российских разработчиков и выпуска качественных видеоигр для всех рын
|03.10.2024
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«Рерил ИИ» вошел в акселератор Synergy Ventures
Разработчик ультрареалистичных ИИ-ассистентов для бизнеса «Рерил ИИ» стал участником Synergy Ventures. За место в акселераторе боролись 120 стартапов, лишь восемь из которых смогли пройти все этапы отбора. Об этом CNews сообщили представители «Рерил ИИ». «Мы благодарны за возможность быть частью этого прое
|13.09.2024
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«Сколково» и Технопарк высоких технологий Югры запускают «Акселератор технологических стартапов 4.0»
— в настоящее время 17 команд из числа финалистов предыдущих сезонов акселератора успешно реализуют свои проекты, заключив соглашения о сотрудничестве с крупнейшими промышленными предприятиями Югры. Акселератор призван стимулировать появление идей стартапов в университетской и предпринимательской среде как внутри региона, так и за его пределами. Основная цель программы — это развитие промы
|05.07.2024
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Бизнес-акселератор X-Com развивает технологии российских БПЛА
Бизнес-акселератор X-Com, входящий в одноименную группу компаний, объявил конкурс стартап-команд, разрабатывающих решения для автономного выполнения различных бизнес-задач на базе передовых технологий
|05.07.2024
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Запущен первый в России акселератор для разработчиков военной электроники
уженных Сил России инновационных проектов осуществляется в ходе выполнения государственного оборонного заказа и за счет средств организаций. Правительство Республики Татарстан Запущен первый в России акселератор для разработчиков электроники военного применения Через бюрократические преграды разработчики-одиночки или же небольшие команды не могут пробиться и продемонстрировать свои проекты
|22.03.2024
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ВТБ и ФРИИ подписали соглашение о партнерстве
Банк ВТБ и «Акселератор ФРИИ», входящий в состав Фонда развития интернет-инициатив, заключили новое страт
|22.03.2024
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В Якутии запускают акселератор стартапов по внедрению искусственного интеллекта в ИТ-продукты
в своих продуктах», — сказала директор Фонда развития инноваций Якутии Вера Птицына. Напомним, что Акселератор инновационных проектов «Б8» — ускоренная программа развития стартапов, включающая
|05.03.2024
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Wildberries и «Cколково» продлевают сроки отбора в «WBX Акселератор»
По итогам встречи с экспертами Wildberries команды стартапов, участвующие в отборе WBX Акселератор обратились к организаторам с запросом о предоставлении дополнительного времени для более качественной проработки своих предложений. Организаторами конкурса было принято решение пойт
|27.02.2024
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Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций
отенциал в технологиях речевой и видеоаналитики, голосовых помощниках и чат-ботах» CNews: Что такое Акселератор ВТБ? Чем он отличается от других акселераторов на рынке? Наталия Дегтярева: Ак
|04.12.2023
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В Москве открыт прием заявок на участие в новом экспортном акселераторе
В Москве открылся прием заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track. В рамках обучения предприниматели познакомятся с основами работы за рубежом, адаптируют свои продукты к внешним рынкам и представят их иностранным
|12.10.2023
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Акселератор ВТБ стал партнером программы акселерации Ассоциации развития финансовой грамотности
ыми институтами — партнерами Акселератора АРФГ — и финтех-стартапами. До 31 октября будет сформирован топ-10 проектов для онлайн-участия в программе. Старт программы запланирован на ноябрь 2023 года. Акселератор ВТБ — площадка для сотрудничества стартапов с одним из крупнейших банков, созданная в 2018 году. С начала 2023 года Акселератор рассмотрел и оценил почти 300 технологических
|05.10.2023
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Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий
Российская биотех-лаборатория Neiry запускает акселератор проектов на базе нейротехнологий. Программа рассчитана на опытных предпринимателей, а также продакт-менеджеров, которые хотят запустить свой B2C-продукт для массовой аудитории. Об э
|18.09.2023
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Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт»
асштабировать бизнес и построить систему продаж решений. Победителей конкурсного отбора пригласят в акселератор, старт запланирован на январь 2024 года. Заявку на участие можно подать на официа
|17.08.2023
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«Акселератор сообществ» заработал для авторов «Вконтакте»
Департамент по работе с сообществами VK запустил закрытый клуб для администраторов пабликов «Вконтакте» — «Акселератор сообществ». Новый проект помогает авторам улучшать собственные сообщества с помощью различных развивающих практик. Об этом CNews сообщили представители VK. Вступить в акселератор
|26.12.2022
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Около 300 ИТ-стартапов прошли через Акселератор ВТБ в 2022 году
и в 2022 году. Принятый банком фокус на формирование технологического суверенитета стал стимулом для подразделений чаще обращаться к сервисам Акселератора. Среди решений российских стартапов, которые Акселератор ВТБ протестировал в 2022 году, — система фото- и видеофиксации объектов с защитой от мошенничества View App, решение для геймификации пользовательских сценариев RevGames, голосовые
|09.12.2022
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Акселератор ВТБ стал победителем премии «Время инноваций»
созданный в банке инструмент для работы с технологическими компаниями в номинации «Лучший проект по стимулированию и развитию инновационной деятельности» категории «Финансы и консалтинг». С 2019 года Акселератор ВТБ осуществляет поиск технологических стартапов на внешнем рынке, а также потенциальных бизнес-заказчиков на их продукты и решения внутри банка. Для подразделений банка Акселера
|06.06.2022
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«Точка» и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологических стартапов
азделяющими ценности “Точки”: теми, чьи продукты делают жизнь предпринимателей лучше. Для стартапов акселератор — отличная возможность масштабироваться на базе клиентов “Точки”, обменяться опыт
|24.02.2022
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Российская Piklema принята в американский B2B-акселератор Alchemist Accelerator
Российская компания Piklema принята в B2B-акселератор для технологических стартапов Alchemist Accelerator. Alchemist отбирает только 50 компаний ежегодно, и Piklema одна из немногих российских компаний, которая стала участником полугод
|18.01.2022
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Более 1 млрд рублей привлекли выпускники столичного проекта «Московский акселератор»
. Каждый трек посвятили отдельному направлению: умному производству, транспорту, маркетингу, инжинирингу, банковскому делу и финансам и другим. В них приняли участие 330 стартапов. Проект «Московский акселератор» был создан два года назад для помощи начинающим и растущим компаниям, которые предлагают технологичные решения для разных секторов экономики. Его реализует Агентство инноваций Моск
|26.11.2021
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Первый в Москве акселератор креативных индустрий завершил работу
В столице завершил работу первый акселератор креативных индустрий для субъектов малого и среднего предпринимательства. Его открытую образовательную программу прошли 590 человек. В основной программе участвовало около 90 сильне
|20.10.2021
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В России запустили первый акселератор для биохакеров
ием заявок на акселерационную программу SportTech, которая ищет проекты в области биохакинга и ЗОЖ. Акселератор поможет в реализации проектов стартапам, разрабатывающим ИT-решения для индустрии
|14.09.2021
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«Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL)
нду продавцов). Заказчиками продуктов выступают руководители направлений «Корус консалтинг» или сам акселератор DPL. В настоящий момент более десятка продуктов «Корус консалтинг» проходят аксел
|07.09.2021
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Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор»
В столице начинается прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор». Для обучения приглашают представителей стартапов и компаний, которые занимаются
|18.08.2021
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В программе «Московский акселератор» примут участие стартапы в сфере транспорта и мобильности
В столице начался прием заявок на участие в треке Transport & Mobility программы «Московский акселератор». Он посвящен поиску перспективных решений в сфере транспорта и мобильности. Проект реализуется агентством инноваций Москвы при поддержке городского департамента предпринимательства
|05.08.2021
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«Сколково» запускает российский акселератор проектов в области Big Data
Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на участие в программе Data Explorer – первый российский акселератор проектов в области больших данных. Программа разработана совместно с Ассоциацией Больших Данных при участии Яндекс, Мегафон, ВТБ, Билайн, Магнит и МТС. Заявки принимаются до 1 сентя
|13.07.2021
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Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор»
В столице начался прием заявок на новый трек AI Factory программы «Московский акселератор». К участию приглашаются технологические стартапы с решениями в области искусственного интеллекта. «AI Factory станет уже десятым запущенным треком программы «Московский акселера
|12.07.2021
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Международный акселератор Winno Moscow объявил набор на 5 акселерационную программу для стартапов
Франко-российский акселератор Winno Moscow объявил о старте новой акселерационной программы для стартапов с меж
|29.06.2021
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ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор
частие в корпоративном акселераторе банка. Заявки принимаются до 9 августа 2021 года. Корпоративный акселератор ВТБ — «единое окно» для онбординга технологических стартапов, где можно предложит
|21.06.2021
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МТС запускает акселератор для стартапов в области искусственного интеллекта
ия по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске профильного акселератора, который сфокусируется на поддержке стартапов в области искусственного интеллекта. Акселератор будет работать на базе Центра искусственного интеллекта МТС. Скауты проекта сосредоточатся на поиске перспективных команд в России и за ее пределами – в странах Азии, Европы и Север
|21.06.2021
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Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор»
Трек PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» начал работу. Он посвящен поиску перспективных ИТ-продуктов, направленных на раз
|26.05.2021
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В Москве пройдет акселерационная программа для представителей креативных индустрий
С 26 мая 2021 г. в столице открыт прием заявок от московских предпринимателей на участие в акселераторе креативных индустрий. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, в рамках акселератора запустят шесть треков — «Исполнительское искусство» (Performing Arts), «Мода и дизайн» (Fashion
|30.04.2021
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«Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech
Финалисты трека BuildTech программы «Московский акселератор» представили широкой публике свои проекты в рамках демо-дня. Во время презентации участники рассказали о своих разработках, достижениях в переговорах с потенциальными партнерами и к
|13.04.2021
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«Магнит» и фонд «Сколково» объявили второй отбор стартапов в акселератор MGNTech
в акселерационной программе MGNTech. По ее итогам 8 инновационных компаний смогут поработать с лучшими экспертами, запустить пилотный проект и масштабировать бизнес вместе с розничной сетью «Магнит». Акселератор MGNTech — часть общей стратегии цифровой трансформации, о которой ритейлер заявил в феврале 2020 года. Технологические направления акселератора включают логистику и цепочки поставок
|05.04.2021
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Фонд развития венчурного инвестирования выделит по 500 тыс. рублей лидерам программы «Московский акселератор»
Фонд развития венчурного инвестирования (Moscow Seed Fund) выделит гранты лучшим участникам программы «Московский акселератор». Помощь получат стартапы трех отраслевых треков программы — в области строительства, инжиниринга и банковских технологий. Трех обладателей грантов определит жюри, они станут победи
Business accelerator и организации, системы, технологии, персоны:
|Фурсин Алексей 158 32
|Сергунина Наталья 375 31
|Ксенин Алекс 311 24
|Варламов Кирилл 42 18
|Путин Владимир 3454 13
|Дегтярева Наталия 19 11
|Биккулова Гульнара 24 10
|Путин Сергей 73 9
|Суровец Дмитрий 115 9
|Демидов Сергей 129 9
|Нуйкин Андрей 50 9
|Палей Лев 58 9
|Горбатько Александр 105 9
|Остапенко Григорий 28 9
|Соколов Алексей 137 9
|Цыганов Вячеслав 79 9
|Борисов Илья 27 9
|Гущин Александр 17 9
|Мусич Роман 28 9
|Курбатов Владимир 35 9
|Трояновский Владимир 63 9
|Сычев Артем 79 9
|Калинкин Алексей 16 9
|Контемиров Юрий 32 9
|Паршин Константин 64 9
|Лысенко Юрий 33 9
|Хасис Лев 105 7
|Дилбарян Павел 26 6
|Деточкин Андрей 6 6
|Мешков Александр 6 6
|Яковлев Сергей 47 6
|Чулков Олег 11 6
|Шевченко Александр 12 6
|Ромашов Андрей 6 6
|Чемериский Максим 6 6
|Семенов Александр 166 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Биржин Андрей 6 5
|Борбачева Ксения 5 5
|Греф Герман 485 5
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