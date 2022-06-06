«Точка» и ОЭЗ «Иннополис» запускают акселератор для технологических стартапов

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и особая экономическая зона «Иннополис» помогут бизнесу воплотить идеи на практике и улучшить готовые продукты.

К участию в акселераторе приглашаются команды, которые предлагают уникальное ИТ-решение. Это может быть как молодая команда с идеей и готовой оценкой time-to-market решения, так и опытная команда с готовым MVP и первыми продажами. В первую очередь будут рассматриваться заявки от команд, разрабатывающих решения в сферах International Supply Chain, HRTech, и EdTech.

Участники акселератора смогут вырастить продукт на клиентской базе «Точки», получить до 200 тыс. руб. на продвижение для тестирования гипотезы, а также инвестиции: «Точка» готова вложить до 500 млн руб. в лучшие проекты. Для команд подготовлена образовательная программа, курировать которую будет «Иннополис»: серия лекций от ведущих экспертов, collaboration-сессии, а также курс с основами ведения бизнеса для молодых команд и трекинг от экспертов с опытом предпринимательства.

Андрей Завадских, CEO «Точки»: «“Точка” всегда рада сотрудничеству с технологичными стартапами и командами, разделяющими ценности “Точки”: теми, чьи продукты делают жизнь предпринимателей лучше. Для стартапов акселератор — отличная возможность масштабироваться на базе клиентов “Точки”, обменяться опытом с менеджментом банка и окунуться в культуру “Точки”».

Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы Безопасность

Евгений Удельнов, директор департамента корпоративных проектов и инноваций ОЭЗ «Иннополис»: «Акселератор “Точки” и ОЭЗ “Иннополис” — это отличная возможность для стартапов быстро проверить гипотезы и масштабироваться при поддержке крупных партнёров. Сейчас особенно важно объединять усилия и работать в коллаборации, поэтому мы вместе с “Точкой” готовы делиться экспертизой и ресурсами с командами, создающими технологичные продукты. Мы приложим все усилия, чтобы процесс участия в акселераторе стал максимально продуктивным».

Заявки на участие принимаются до конца июня 2022 г., итоги планируется подвести в ноябре 2022 г.