HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом

HRlink усиливает КЭДО и формирует новую категорию HRTech в России ЭДО и корпоративные сервисы для сотрудников, HRlink формирует новую для российского рынка категорию HRTech-решений. КЭДО сегодня стало базовой корпоративной системой, доступ к которой есть у ка

«Малышевское рудоуправление» на 50% сократило время на кадровые операции благодаря внедрению HRlink с локальными нормативными актами. Переход на КЭДО позволил сократить количество личных обращений в отдел кадров — большинство документов люди оформляют и подписывают дистанционно, без отрыва о

Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства я. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», – сказал CNews Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.

«Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности модуля «Обучение» HRM-платформы K-Team ами). Обновление направлено на повышение удобства работы с системой для администраторов, преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM – готовая HRM-платформа на базе «Битрикс24» для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя типовые модули для совместной раб

Отсутствие современных HR-сервисов осложняет компаниям привлечение сотрудников – опрос HRlink и HeadHunter число наиболее ожидаемых инструментов (25%). В целом кандидаты ожидают от работодателя комплексной цифровой HR-среды, а не автоматизации отдельных процессов. Так, практически во всех возрастны

Почти каждый второй соискатель оценивает работодателя по уровню цифровизации HR-процессов Почти половина соискателей в возрасте до 45 лет обращает внимание на уровень цифровизации HR-процессов при выборе работодателя. Согласно исследованию hh.ru и HRlink, 43% кандидатов 18

Сеть торговых центров «Мега» перевела кадровые процессы и корпоративный портал в Saby Решение объединило корпоративный портал и КЭДО для более чем 1 тыс. сотрудников и помогло выстроить HR-процессы, используя коробочное решение с минимальными доработками. До внедрения компания с

«Корус Консалтинг» автоматизировал HR-процессы ИТ-компании Uplab с помощью платформы K-Team HRM рикс24» с интуитивно понятным интерфейсом, широкой функциональностью, которая закрывает полный цикл HR-процессов, и высокой степенью персонализации. K-Team устанавливается поверх коробочной вер

ГК «Нацпроектстрой» и ИТ-компания Directum договорились совместно развивать цифровые HR-технологии ительства и эксплуатации объектов инфраструктуры по всем регионам страны. Многие работают на удаленных объектах, вахтовым методом. Цифровизация кадрового документооборота сократит время на оформление трудоустройства, командировок и отпусков, ознакомление с документами», — сказала Татьяна Горловская, заместитель генерального директора по управлению персоналом «Нацпроектстроя». «Отрасль инфра

«Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL ть использовать новую СУБД без необходимости заново настраивать все бизнес-процессы в рамках работы HRM-платформы или переносить данные о сотрудниках. Параллельно с расширением поддержки СУБД в

Айрат Сибгатуллин - Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов ание ИТ в HR — никто не собирается сворачивать эти программы. Во вторых, трансформируется сам рынок HRTech. Количество решений и вендоров резко выросло, спрос на их продукты есть, во многих ком

Selecty улучшил наем сотрудников без перегрузки HR-команды благодаря внедрению HRlink ро ощущают ограничения бумажного документооборота. Кейс Selecty показывает, как переход на цифровые HR-решения позволяет одновременно повысить скорость, контроль и безопасность процессов. Интег

«Эталон» совместно с «БФТ-Холдингом» и HRlink запустил онлайн-наем персонала недрению сервиса процесс оформления сотрудников стал быстрее. Цифровой контур объединил рекрутеров, кадровиков, службу безопасности и соискателей. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холд

Холдинг «Титан-2» объединил все ключевые кадровые процессы в едином цифровом пространстве Directum подписываются за 10 секунд, обеспечивается безопасность при удаленном подписании. До 2026 г. не все кадровые процессы холдинга велись в электронном виде — часть выполнялась вручную или с ограни

ГУАП оцифровал кадровый учет 2 тыс. сотрудников университета в Saby Staff Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) перевел кадровый учет и внутренние процессы в Saby Staff. Сегодня в системе работают более 2 тыс. сот

Эксперт MANGO OFFICE Константин Бабкин выступил на HR-конференции Human с кейсом автоматизации массового подбора в «Ростелекоме» вием стал быстрый запуск пилота — в течение одного месяца. Также требовалась интеграция с кастомной HRM-системой IQ HR и наличие ИИ-инструментов: голосовых роботов и речевой аналитики. «Ростеле

RM Rail автоматизировал подбор персонала в Saby HRM инила в одной системе размещение вакансий, работу с откликами, собеседования, контроль документов и HR-аналитику. Об этом CNews сообщили представители Saby HRM. В «РМ Рейл» работает 8 тыс. сотр

ИИ для HR бизнес-партнеров: «Девелоника» FabricaONE.AI в три раза сократила работу с внутренними данными м. Это позволяет HR-команде фокусироваться на качестве взаимодействия с людьми. Такая автоматизация HR-аналитики с помощью ИИ становится оптимальным решением для технологических компаний, где о

«1С Про Консалтинг» представила рынку ролевую модель сотрудника в условиях быстрого роста молодой компании. Команда решала сразу две параллельных задачи – быстрый найм и адаптация сотрудников и запуск HR-процессов с нуля. Привычная практика внедрения модел

«К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX фровой кадровый документооборот стал для нас не просто заменой бумаги, а полноценной трансформацией HR-процессов. Сегодня система охватывает 98% сотрудников, а время выполнения ключевых операци

«Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM жества таблиц, бесконечной переписки и ручного сбора данных бизнес получает единую систему, где все HR-процессы централизованы. «Внедрение K-Team HRM высвобождает десятки часов рабочего времени

Компания «Инфаприм» перевела все кадровые процессы в цифру на базе Directum HR Pro дставители Directum. Компания поставила перед собой задачу в короткий срок цифровизировать ключевые HR-процессы. Совместно со специалистами «Старков Групп», генерального партнера Directum, кома

Исследование «Сетки» и hh.ru: контент от компаний интересен соискателям на разных этапах карьерного пути и влияет на выбор работодателя CNews сообщили представители hh.ru. Треть респондентов считают, что доверие к компании как к месту трудоустройства повышают публикации сотрудников в социальных сетях. А четверть признались, чт

«Корус Консалтинг» за три месяца перевел более 3500 сотрудников группы «Эталон» на HRM-платформу K-Team Финансово-строительная группа «Эталон» завершила первый этап digital-трансформации HR-процессов, внедрив HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Проект, реализованный совмест

MWS AI выпустила «виртуального HR-специалиста» — мультиагентную систему для найма и управления персоналом до того, как они становятся проблемой. Это один из приоритетов во внутренней разработке», — сказала HR-директор MWS AI Анастасия Зальцман. Про рынок ИИ-ассистентов Российский рынок генеративного ИИ в HR-сфере, по оценке MWS AI, составит около 1,3 млрд руб. в 2026 г. и будет демонстрировать среднегодовой рост на уровне 28% до 2030 г. Общий объем российского рынка ИИ-ассистентов для корпорати

HRM-платформа «ВиВорк» включена в реестр отечественного ПО истрационным номером №32338. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко». «ВиВорк» — это не просто HR-система, а единая платформа, которая собирает все процессы управления персоналом в одном и

Интеграция «Юнион» и «Релевантер» снижает затраты при поиске кандидатов на 20% ИТ-холдинг «Т1» и WMT AI выпустили обновленное HR-tech решение на базе интеграции двух российских разработок — HR-платформы для автоматизаци

Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему минут, а 90% базы кандидатов сопровождается искусственным интеллектом. Светлана Гладышева, менеджер проекта «Гемотест»; Светлана Хугаева, руководитель отдела автоматизации HR, Voxys; Ирина Шемякина, директор по персоналу, Voxys Высокое одобрение жюри получил и проект для «Ингосстраха» Результаты аутсорсингового партнерства Voxys со страховой компанией «Ингосстрах» также были отмечены жюри.

«Босс. Кадровые системы» и «Ред Софт» подтвердили работоспособность HRM-системы «Босс» на базе «Ред ОС» Компании «Босс. Кадровые системы» (входит в ГК Softline) и «Ред Софт» объявили о завершении комплексного тест

Atalian Global Services ускорил кадровые процессы на 40% с помощью Saby е, которое позволило бы ускорить работу с документами, снизить риски и при этом сохранить привычные кадровые процессы. Saby Staff помог решить эти задачи комплексно. Во‑первых, работу с докумен

«Корус Консалтинг» и системный интегратор Teamscore объединяют усилия по внедрению K-Team HRM -процессы и интегрировать в существующий ИТ-ландшафт без масштабных кастомизаций. «Российский рынок HR-Tech переживает период переосмысления: компании больше не выбирают разрозненные сервисы, в

Компания «Герофарм» автоматизирует HR-процессы с помощью Neon HRM и компетенциям сотрудников. Становится заметно, что сфера постепенно поднимает планку цифровизации HR-процессов, и то, что мы видим первые проекты внедрения комплексных HR-решений, — тому дока

28% работодателей опасаются ухода сотрудников из-за уровня заработной платы уководители отделов, HR-менеджеры, HR-бизнес-партнеры, менеджеры по обучению и развитию, рекрутеры, HR-аналитики и генеральные директора. Доли крупного, среднего и малого бизнеса среди компаний

HeadHunter объединил адаптацию, обучение и развитие сотрудников на базе Skillaz ; 100% сотрудников используют HR-портал. Сегодня решения Skillaz используются как основа внутренних HR-процессов компании: портал обеспечивает доступ к оргструктуре и профилям сотрудников, адап

45% опрошенных россиян обращают внимание на HR-бренд компании при выборе места работы — «Авито Работа» и «Авито Реклама» -бренд компании. Результаты показали, что главным критерием при выборе места работы остается уровень дохода (51%), однако немаловажную роль играют также удобное расположение офиса (34%) и официальное трудоустройство с «белой» зарплатой (31%). Об этом CNews сообщили представители «Авито». Среди других значимых факторов чаще всего также упоминались гибкий график (28%) и возможность сочетать р