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HRM HRTech HR-Tech Цифровые технологии в найме и управлении персоналом Искусственный кадровый интеллект HR-трансформация отдела кадров Human Resources Management Systems, HRMS Системы управления персоналом

HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом

 

 

Дмитрий Андрианов, Руководитель портфеля проектов, Ингосстрах "Как обосновать эффективность вложений в цифровизацию HR"  Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024

 

 

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29.07.2026 HRlink усиливает КЭДО и формирует новую категорию HRTech в России

ЭДО и корпоративные сервисы для сотрудников, HRlink формирует новую для российского рынка категорию HRTech-решений. КЭДО сегодня стало базовой корпоративной системой, доступ к которой есть у ка
27.07.2026 HR-специалисты чаще других чувствуют себя счастливыми на работе, а мнения поваров кардинально разделились
16.07.2026 «Малышевское рудоуправление» на 50% сократило время на кадровые операции благодаря внедрению HRlink

с локальными нормативными актами. Переход на КЭДО позволил сократить количество личных обращений в отдел кадров — большинство документов люди оформляют и подписывают дистанционно, без отрыва о
15.07.2026 Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства

я. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», – сказал CNews Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.
10.07.2026 «Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности модуля «Обучение» HRM-платформы K-Team

ами). Обновление направлено на повышение удобства работы с системой для администраторов, преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM – готовая HRM-платформа на базе «Битрикс24» для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя типовые модули для совместной раб
07.07.2026 «МТС Линк»: 87% российских компаний уже применяют ИИ в корпоративном обучении
06.07.2026 Отсутствие современных HR-сервисов осложняет компаниям привлечение сотрудников – опрос HRlink и HeadHunter

число наиболее ожидаемых инструментов (25%). В целом кандидаты ожидают от работодателя комплексной цифровой HR-среды, а не автоматизации отдельных процессов. Так, практически во всех возрастны
01.07.2026 Почти каждый второй соискатель оценивает работодателя по уровню цифровизации HR-процессов

Почти половина соискателей в возрасте до 45 лет обращает внимание на уровень цифровизации HR-процессов при выборе работодателя. Согласно исследованию hh.ru и HRlink, 43% кандидатов 18
30.06.2026 Сеть торговых центров «Мега» перевела кадровые процессы и корпоративный портал в Saby

Решение объединило корпоративный портал и КЭДО для более чем 1 тыс. сотрудников и помогло выстроить HR-процессы, используя коробочное решение с минимальными доработками. До внедрения компания с
17.06.2026 Voxys представила обновления платформы OmniVox для работы с клиентскими коммуникациями и HR-сценариями
17.06.2026 «Корус Консалтинг» автоматизировал HR-процессы ИТ-компании Uplab с помощью платформы K-Team HRM

рикс24» с интуитивно понятным интерфейсом, широкой функциональностью, которая закрывает полный цикл HR-процессов, и высокой степенью персонализации. K-Team устанавливается поверх коробочной вер
03.06.2026 ГК «Нацпроектстрой» и ИТ-компания Directum договорились совместно развивать цифровые HR-технологии

ительства и эксплуатации объектов инфраструктуры по всем регионам страны. Многие работают на удаленных объектах, вахтовым методом. Цифровизация кадрового документооборота сократит время на оформление трудоустройства, командировок и отпусков, ознакомление с документами», — сказала Татьяна Горловская, заместитель генерального директора по управлению персоналом «Нацпроектстроя». «Отрасль инфра
01.06.2026 «Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL

ть использовать новую СУБД без необходимости заново настраивать все бизнес-процессы в рамках работы HRM-платформы или переносить данные о сотрудниках. Параллельно с расширением поддержки СУБД в
28.05.2026 Айрат Сибгатуллин -

Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов

ание ИТ в HR — никто не собирается сворачивать эти программы. Во вторых, трансформируется сам рынок HRTech. Количество решений и вендоров резко выросло, спрос на их продукты есть, во многих ком
25.05.2026 Selecty улучшил наем сотрудников без перегрузки HR-команды благодаря внедрению HRlink

ро ощущают ограничения бумажного документооборота. Кейс Selecty показывает, как переход на цифровые HR-решения позволяет одновременно повысить скорость, контроль и безопасность процессов. Интег
18.05.2026 «Эталон» совместно с «БФТ-Холдингом» и HRlink запустил онлайн-наем персонала

недрению сервиса процесс оформления сотрудников стал быстрее. Цифровой контур объединил рекрутеров, кадровиков, службу безопасности и соискателей. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холд
14.05.2026 Холдинг «Титан-2» объединил все ключевые кадровые процессы в едином цифровом пространстве Directum

подписываются за 10 секунд, обеспечивается безопасность при удаленном подписании. До 2026 г. не все кадровые процессы холдинга велись в электронном виде — часть выполнялась вручную или с ограни
13.05.2026 ГУАП оцифровал кадровый учет 2 тыс. сотрудников университета в Saby Staff

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) перевел кадровый учет и внутренние процессы в Saby Staff. Сегодня в системе работают более 2 тыс. сот
13.05.2026 Эксперт MANGO OFFICE Константин Бабкин выступил на HR-конференции Human с кейсом автоматизации массового подбора в «Ростелекоме»

вием стал быстрый запуск пилота — в течение одного месяца. Также требовалась интеграция с кастомной HRM-системой IQ HR и наличие ИИ-инструментов: голосовых роботов и речевой аналитики. «Ростеле
05.05.2026 RM Rail автоматизировал подбор персонала в Saby HRM

инила в одной системе размещение вакансий, работу с откликами, собеседования, контроль документов и HR-аналитику. Об этом CNews сообщили представители Saby HRM. В «РМ Рейл» работает 8 тыс. сотр
05.05.2026 ИИ для HR бизнес-партнеров: «Девелоника» FabricaONE.AI в три раза сократила работу с внутренними данными

м. Это позволяет HR-команде фокусироваться на качестве взаимодействия с людьми. Такая автоматизация HR-аналитики с помощью ИИ становится оптимальным решением для технологических компаний, где о
04.05.2026 «1С Про Консалтинг» представила рынку ролевую модель сотрудника

в условиях быстрого роста молодой компании. Команда решала сразу две параллельных задачи – быстрый найм и адаптация сотрудников и запуск HR-процессов с нуля. Привычная практика внедрения модел
29.04.2026 «К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX

фровой кадровый документооборот стал для нас не просто заменой бумаги, а полноценной трансформацией HR-процессов. Сегодня система охватывает 98% сотрудников, а время выполнения ключевых операци
29.04.2026 «Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM

жества таблиц, бесконечной переписки и ручного сбора данных бизнес получает единую систему, где все HR-процессы централизованы. «Внедрение K-Team HRM высвобождает десятки часов рабочего времени
21.04.2026 Компания «Инфаприм» перевела все кадровые процессы в цифру на базе Directum HR Pro

дставители Directum. Компания поставила перед собой задачу в короткий срок цифровизировать ключевые HR-процессы. Совместно со специалистами «Старков Групп», генерального партнера Directum, кома
20.04.2026 Исследование «Сетки» и hh.ru: контент от компаний интересен соискателям на разных этапах карьерного пути и влияет на выбор работодателя

CNews сообщили представители hh.ru. Треть респондентов считают, что доверие к компании как к месту трудоустройства повышают публикации сотрудников в социальных сетях. А четверть признались, чт
15.04.2026 «Корус Консалтинг» за три месяца перевел более 3500 сотрудников группы «Эталон» на HRM-платформу K-Team

Финансово-строительная группа «Эталон» завершила первый этап digital-трансформации HR-процессов, внедрив HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Проект, реализованный совмест
14.04.2026 MWS AI выпустила «виртуального HR-специалиста» — мультиагентную систему для найма и управления персоналом

до того, как они становятся проблемой. Это один из приоритетов во внутренней разработке», — сказала HR-директор MWS AI Анастасия Зальцман. Про рынок ИИ-ассистентов Российский рынок генеративного ИИ в HR-сфере, по оценке MWS AI, составит около 1,3 млрд руб. в 2026 г. и будет демонстрировать среднегодовой рост на уровне 28% до 2030 г. Общий объем российского рынка ИИ-ассистентов для корпорати
10.04.2026 HRM-платформа «ВиВорк» включена в реестр отечественного ПО

истрационным номером №32338. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко». «ВиВорк» — это не просто HR-система, а единая платформа, которая собирает все процессы управления персоналом в одном и
06.04.2026 Интеграция «Юнион» и «Релевантер» снижает затраты при поиске кандидатов на 20%

ИТ-холдинг «Т1» и WMT AI выпустили обновленное HR-tech решение на базе интеграции двух российских разработок — HR-платформы для автоматизаци
06.04.2026 Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему

минут, а 90% базы кандидатов сопровождается искусственным интеллектом. Светлана Гладышева, менеджер проекта «Гемотест»; Светлана Хугаева, руководитель отдела автоматизации HR, Voxys; Ирина Шемякина, директор по персоналу, Voxys Высокое одобрение жюри получил и проект для «Ингосстраха» Результаты аутсорсингового партнерства Voxys со страховой компанией «Ингосстрах» также были отмечены жюри.
02.04.2026 «Босс. Кадровые системы» и «Ред Софт» подтвердили работоспособность HRM-системы «Босс» на базе «Ред ОС»

Компании «Босс. Кадровые системы» (входит в ГК Softline) и «Ред Софт» объявили о завершении комплексного тест
30.03.2026 Atalian Global Services ускорил кадровые процессы на 40% с помощью Saby

е, которое позволило бы ускорить работу с документами, снизить риски и при этом сохранить привычные кадровые процессы. Saby Staff помог решить эти задачи комплексно. Во‑первых, работу с докумен
30.03.2026 «Корус Консалтинг» и системный интегратор Teamscore объединяют усилия по внедрению K-Team HRM

-процессы и интегрировать в существующий ИТ-ландшафт без масштабных кастомизаций. «Российский рынок HR-Tech переживает период переосмысления: компании больше не выбирают разрозненные сервисы, в
27.03.2026 Компания «Герофарм» автоматизирует HR-процессы с помощью Neon HRM

и компетенциям сотрудников. Становится заметно, что сфера постепенно поднимает планку цифровизации HR-процессов, и то, что мы видим первые проекты внедрения комплексных HR-решений, — тому дока
26.03.2026 HR-платформа Skillaz настроила интеграцию с мессенджером Max
25.03.2026 28% работодателей опасаются ухода сотрудников из-за уровня заработной платы

уководители отделов, HR-менеджеры, HR-бизнес-партнеры, менеджеры по обучению и развитию, рекрутеры, HR-аналитики и генеральные директора. Доли крупного, среднего и малого бизнеса среди компаний
25.03.2026 HeadHunter объединил адаптацию, обучение и развитие сотрудников на базе Skillaz

; 100% сотрудников используют HR-портал. Сегодня решения Skillaz используются как основа внутренних HR-процессов компании: портал обеспечивает доступ к оргструктуре и профилям сотрудников, адап
23.03.2026 45% опрошенных россиян обращают внимание на HR-бренд компании при выборе места работы — «Авито Работа» и «Авито Реклама»

-бренд компании. Результаты показали, что главным критерием при выборе места работы остается уровень дохода (51%), однако немаловажную роль играют также удобное расположение офиса (34%) и официальное трудоустройство с «белой» зарплатой (31%). Об этом CNews сообщили представители «Авито». Среди других значимых факторов чаще всего также упоминались гибкий график (28%) и возможность сочетать р
23.03.2026 ИИ-навыки против коммуникабельности и эмпатии — что важнее для современного HR

нии психологии, стрессоустойчивости — и это на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в HR-процессы и, соответственно, возросшего запроса на ИИ-навыки. Таким образом, цифровизация H

Публикаций - 4280, упоминаний - 7146

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

9594 587
SAP SE 5601 313
Microsoft Corporation 25775 259
Oracle Corporation 7074 196
Ростелеком 10948 155
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 152
IBM - International Business Machines Corp 9699 134
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 133
Directum - Директум 1268 130
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 120
Softline - Софтлайн 3743 116
Yandex - Яндекс 9216 113
Google LLC 12688 111
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 106
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 105
МегаФон 10742 103
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 91
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 85
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 82
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 80
Telegram Group 2940 78
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 75
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 73
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 67
АйТи 1519 64
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 61
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 61
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 61
SAP CIS - САП СНГ 868 60
Apple Inc 13154 59
Intel Corporation 12811 58
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 58
1С-Рарус 982 58
Cisco Systems 5372 53
VK - Mail.ru Group 3602 52
Газинформсервис - ГИС 496 52
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 51
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 77 51
Amazon Inc - Amazon.com 3277 50
Meta Platforms - Facebook 4621 49
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 292
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 230
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 154
Superjob - Суперджоб 858 121
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 116
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 108
РЖД - Российские железные дороги 2096 106
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 83
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 79
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 65
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 63
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 62
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 61
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 58
Почта России ПАО 2370 55
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 52
Северсталь ПАО - Severstal 629 49
Русагро Группа Компаний 379 48
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 48
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 46
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 42
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 42
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 42
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 41
Газпром нефть 725 41
Альфа-Банк 1979 40
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 39
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 38
ПСБ - Промсвязьбанк 963 37
ГПБ - Газпромбанк 1273 36
Газпром ПАО 1493 35
МКБ - Московский кредитный банк 657 35
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 35
Транснефть 335 35
НСПК - Национальная система платежных карт 948 34
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 34
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 34
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 34
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FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 32
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Судебная власть - Judicial power 2500 17
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 16
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 44
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 19
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 14
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 7
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
Единая Россия - Политическая партия 321 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
Ассоциация менеджеров 107 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 2
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 2
Глобальные университеты 4 2
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 2
Союз Агентств Делового туризма - САД 2 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
ЛДПР 116 2
Демократическая политическая партия США 122 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1583
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1350
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1126
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 976
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 819
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 771
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 624
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 621
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 585
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 581
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 526
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1151 508
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 459
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 451
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 433
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 384
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 378
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 373
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 357
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 356
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 311
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 299
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 295
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 260
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 258
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 257
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 251
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 245
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 238
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 232
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 223
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 222
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 221
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 221
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 217
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 213
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 597 201
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 200
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 197
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 197
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 189
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 139
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 130
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 128
Microsoft Office 4170 117
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 114
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 112
Linux OS 11533 110
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 96
Oracle Java - язык программирования 3469 85
Google Android 15243 83
Microsoft Windows 16882 83
Apple iOS 8583 77
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 75
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 70
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 64
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 79 64
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 61
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 59
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 57
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 56
Корус Консалтинг - K-Team HRM 70 55
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 54
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 53
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 51
VK HR Tek 65 51
НКТ - Р7-Офис 543 51
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 50
FreePik 1841 48
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 47
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 46
HeadHunter - Talantix 52 45
1С:ERP Управление предприятием 841 44
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 43
Новые облачные технологии - МойОфис 958 42
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 42
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 42
Microsoft Windows 2000 8678 39
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 37
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 37
Шадаев Максут 1210 106
Махлин Дмитрий 123 89
Натрусов Артем 313 60
Чаркин Евгений 317 44
Игнатова Мария 143 44
Сергеев Сергей 179 40
Сотин Денис 216 39
Паршин Максим 323 39
Путин Владимир 3454 37
Врацкий Андрей 175 37
Ульянов Николай 176 36
Хадина Марина 44 36
Шпак Василий 279 34
Урусов Виктор 157 34
Бобров Антон 55 33
Козак Николай 209 30
Соловьев Сергей 76 30
Мацыгин Юрий 50 29
Костин Сергей 37 29
Королёв Дмитрий 70 29
Губанов Роман 119 28
Демидов Сергей 129 28
Абакумов Евгений 227 27
Тутаев Михаил 57 27
Романов Кирилл 32 27
Виноградов Артём 29 27
Луганцев Александр 51 27
Агапкин Алексей 39 26
Бурилов Андрей 117 26
Барсуков Сергей 32 26
Казарин Станислав 175 26
Смирнова Татьяна 35 26
Носенко Артем 30 26
Спирин Антон 88 26
Касаев Сергей 28 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 29 26
Барилкин Виктор 29 26
Гваришвили Владимир 29 26
Синельников Александр 27 26
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2803
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 708
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 356
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 347
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 254
Европа 24964 194
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 152
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 108
Казахстан - Республика 6048 105
Германия - Федеративная Республика 13221 102
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 18
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 14
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 13
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 13
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 12
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 12
ТГУ - Томский государственный университет 233 12
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 11
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 11
РШУ - Русская школа управления 46 11
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 10
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 10
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 10
VK - Skillbox - Скилбокс 146 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 9
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 9
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 8
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 8
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 8
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 8
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