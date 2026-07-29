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HRM HRTech HR-Tech Цифровые технологии в найме и управлении персоналом Искусственный кадровый интеллект HR-трансформация отдела кадров Human Resources Management Systems, HRMS Системы управления персоналом
- HRTech – разработка и внедрение высокотехнологичных решений, автоматизированных технологий в HR-сфере и максимальная автоматизация HR-процессов
- HR-management
- Coaching - Коучинг
- Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени
- Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management
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- Подбор персонала - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг
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Дмитрий Андрианов, Руководитель портфеля проектов, Ингосстрах "Как обосновать эффективность вложений в цифровизацию HR" Конференция CNews 24.09.2024 | Цифровые HR технологии 2024
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.07.2026
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HRlink усиливает КЭДО и формирует новую категорию HRTech в России
ЭДО и корпоративные сервисы для сотрудников, HRlink формирует новую для российского рынка категорию HRTech-решений. КЭДО сегодня стало базовой корпоративной системой, доступ к которой есть у ка
|27.07.2026
|HR-специалисты чаще других чувствуют себя счастливыми на работе, а мнения поваров кардинально разделились
|16.07.2026
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«Малышевское рудоуправление» на 50% сократило время на кадровые операции благодаря внедрению HRlink
с локальными нормативными актами. Переход на КЭДО позволил сократить количество личных обращений в отдел кадров — большинство документов люди оформляют и подписывают дистанционно, без отрыва о
|15.07.2026
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Каждый четвертый ИТ-шник готов уволиться в считанные недели после трудоустройства из-за лживого руководства
я. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее», – сказал CNews Борис Курбатов, основатель и генеральный директор Dream Job.
|10.07.2026
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«Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности модуля «Обучение» HRM-платформы K-Team
ами). Обновление направлено на повышение удобства работы с системой для администраторов, преподавателей и сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг». K-Team HRM – готовая HRM-платформа на базе «Битрикс24» для автоматизации всего жизненного цикла сотрудника: от адаптации и обучения до оценки и мотивации. Платформа включает в себя типовые модули для совместной раб
|07.07.2026
|«МТС Линк»: 87% российских компаний уже применяют ИИ в корпоративном обучении
|06.07.2026
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Отсутствие современных HR-сервисов осложняет компаниям привлечение сотрудников – опрос HRlink и HeadHunter
число наиболее ожидаемых инструментов (25%). В целом кандидаты ожидают от работодателя комплексной цифровой HR-среды, а не автоматизации отдельных процессов. Так, практически во всех возрастны
|01.07.2026
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Почти каждый второй соискатель оценивает работодателя по уровню цифровизации HR-процессов
Почти половина соискателей в возрасте до 45 лет обращает внимание на уровень цифровизации HR-процессов при выборе работодателя. Согласно исследованию hh.ru и HRlink, 43% кандидатов 18
|30.06.2026
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Сеть торговых центров «Мега» перевела кадровые процессы и корпоративный портал в Saby
Решение объединило корпоративный портал и КЭДО для более чем 1 тыс. сотрудников и помогло выстроить HR-процессы, используя коробочное решение с минимальными доработками. До внедрения компания с
|17.06.2026
|Voxys представила обновления платформы OmniVox для работы с клиентскими коммуникациями и HR-сценариями
|17.06.2026
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«Корус Консалтинг» автоматизировал HR-процессы ИТ-компании Uplab с помощью платформы K-Team HRM
рикс24» с интуитивно понятным интерфейсом, широкой функциональностью, которая закрывает полный цикл HR-процессов, и высокой степенью персонализации. K-Team устанавливается поверх коробочной вер
|03.06.2026
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ГК «Нацпроектстрой» и ИТ-компания Directum договорились совместно развивать цифровые HR-технологии
ительства и эксплуатации объектов инфраструктуры по всем регионам страны. Многие работают на удаленных объектах, вахтовым методом. Цифровизация кадрового документооборота сократит время на оформление трудоустройства, командировок и отпусков, ознакомление с документами», — сказала Татьяна Горловская, заместитель генерального директора по управлению персоналом «Нацпроектстроя». «Отрасль инфра
|01.06.2026
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«Корус Консалтинг» адаптировал HRM-платформу K-Team для работы на PostgreSQL
ть использовать новую СУБД без необходимости заново настраивать все бизнес-процессы в рамках работы HRM-платформы или переносить данные о сотрудниках. Параллельно с расширением поддержки СУБД в
|28.05.2026
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Айрат Сибгатуллин -
Айрат Сибгатуллин, Directum: Не бойтесь HR-цифровизации даже в условиях ограниченных бюджетов
ание ИТ в HR — никто не собирается сворачивать эти программы. Во вторых, трансформируется сам рынок HRTech. Количество решений и вендоров резко выросло, спрос на их продукты есть, во многих ком
|25.05.2026
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Selecty улучшил наем сотрудников без перегрузки HR-команды благодаря внедрению HRlink
ро ощущают ограничения бумажного документооборота. Кейс Selecty показывает, как переход на цифровые HR-решения позволяет одновременно повысить скорость, контроль и безопасность процессов. Интег
|18.05.2026
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«Эталон» совместно с «БФТ-Холдингом» и HRlink запустил онлайн-наем персонала
недрению сервиса процесс оформления сотрудников стал быстрее. Цифровой контур объединил рекрутеров, кадровиков, службу безопасности и соискателей. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холд
|14.05.2026
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Холдинг «Титан-2» объединил все ключевые кадровые процессы в едином цифровом пространстве Directum
подписываются за 10 секунд, обеспечивается безопасность при удаленном подписании. До 2026 г. не все кадровые процессы холдинга велись в электронном виде — часть выполнялась вручную или с ограни
|13.05.2026
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ГУАП оцифровал кадровый учет 2 тыс. сотрудников университета в Saby Staff
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) перевел кадровый учет и внутренние процессы в Saby Staff. Сегодня в системе работают более 2 тыс. сот
|13.05.2026
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Эксперт MANGO OFFICE Константин Бабкин выступил на HR-конференции Human с кейсом автоматизации массового подбора в «Ростелекоме»
вием стал быстрый запуск пилота — в течение одного месяца. Также требовалась интеграция с кастомной HRM-системой IQ HR и наличие ИИ-инструментов: голосовых роботов и речевой аналитики. «Ростеле
|05.05.2026
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RM Rail автоматизировал подбор персонала в Saby HRM
инила в одной системе размещение вакансий, работу с откликами, собеседования, контроль документов и HR-аналитику. Об этом CNews сообщили представители Saby HRM. В «РМ Рейл» работает 8 тыс. сотр
|05.05.2026
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ИИ для HR бизнес-партнеров: «Девелоника» FabricaONE.AI в три раза сократила работу с внутренними данными
м. Это позволяет HR-команде фокусироваться на качестве взаимодействия с людьми. Такая автоматизация HR-аналитики с помощью ИИ становится оптимальным решением для технологических компаний, где о
|04.05.2026
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«1С Про Консалтинг» представила рынку ролевую модель сотрудника
в условиях быстрого роста молодой компании. Команда решала сразу две параллельных задачи – быстрый найм и адаптация сотрудников и запуск HR-процессов с нуля. Привычная практика внедрения модел
|29.04.2026
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«К2Тех» автоматизировал HR-процессы для 25 тыс. сотрудников «Ашан» на базе Directum RX
фровой кадровый документооборот стал для нас не просто заменой бумаги, а полноценной трансформацией HR-процессов. Сегодня система охватывает 98% сотрудников, а время выполнения ключевых операци
|29.04.2026
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«Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM
жества таблиц, бесконечной переписки и ручного сбора данных бизнес получает единую систему, где все HR-процессы централизованы. «Внедрение K-Team HRM высвобождает десятки часов рабочего времени
|21.04.2026
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Компания «Инфаприм» перевела все кадровые процессы в цифру на базе Directum HR Pro
дставители Directum. Компания поставила перед собой задачу в короткий срок цифровизировать ключевые HR-процессы. Совместно со специалистами «Старков Групп», генерального партнера Directum, кома
|20.04.2026
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Исследование «Сетки» и hh.ru: контент от компаний интересен соискателям на разных этапах карьерного пути и влияет на выбор работодателя
CNews сообщили представители hh.ru. Треть респондентов считают, что доверие к компании как к месту трудоустройства повышают публикации сотрудников в социальных сетях. А четверть признались, чт
|15.04.2026
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«Корус Консалтинг» за три месяца перевел более 3500 сотрудников группы «Эталон» на HRM-платформу K-Team
Финансово-строительная группа «Эталон» завершила первый этап digital-трансформации HR-процессов, внедрив HRM-платформу K-Team на базе «Битрикс24». Проект, реализованный совмест
|14.04.2026
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MWS AI выпустила «виртуального HR-специалиста» — мультиагентную систему для найма и управления персоналом
до того, как они становятся проблемой. Это один из приоритетов во внутренней разработке», — сказала HR-директор MWS AI Анастасия Зальцман. Про рынок ИИ-ассистентов Российский рынок генеративного ИИ в HR-сфере, по оценке MWS AI, составит около 1,3 млрд руб. в 2026 г. и будет демонстрировать среднегодовой рост на уровне 28% до 2030 г. Общий объем российского рынка ИИ-ассистентов для корпорати
|10.04.2026
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HRM-платформа «ВиВорк» включена в реестр отечественного ПО
истрационным номером №32338. Об этом CNews сообщил представитель «Айтеко». «ВиВорк» — это не просто HR-система, а единая платформа, которая собирает все процессы управления персоналом в одном и
|06.04.2026
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Интеграция «Юнион» и «Релевантер» снижает затраты при поиске кандидатов на 20%
ИТ-холдинг «Т1» и WMT AI выпустили обновленное HR-tech решение на базе интеграции двух российских разработок — HR-платформы для автоматизаци
|06.04.2026
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Voxys получил три победы в премии «Хрустальная гарнитура» за проекты с «ОТП Банком», «Вкусно — и точка» и собственную HR-экосистему
минут, а 90% базы кандидатов сопровождается искусственным интеллектом. Светлана Гладышева, менеджер проекта «Гемотест»; Светлана Хугаева, руководитель отдела автоматизации HR, Voxys; Ирина Шемякина, директор по персоналу, Voxys Высокое одобрение жюри получил и проект для «Ингосстраха» Результаты аутсорсингового партнерства Voxys со страховой компанией «Ингосстрах» также были отмечены жюри.
|02.04.2026
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«Босс. Кадровые системы» и «Ред Софт» подтвердили работоспособность HRM-системы «Босс» на базе «Ред ОС»
Компании «Босс. Кадровые системы» (входит в ГК Softline) и «Ред Софт» объявили о завершении комплексного тест
|30.03.2026
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Atalian Global Services ускорил кадровые процессы на 40% с помощью Saby
е, которое позволило бы ускорить работу с документами, снизить риски и при этом сохранить привычные кадровые процессы. Saby Staff помог решить эти задачи комплексно. Во‑первых, работу с докумен
|30.03.2026
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«Корус Консалтинг» и системный интегратор Teamscore объединяют усилия по внедрению K-Team HRM
-процессы и интегрировать в существующий ИТ-ландшафт без масштабных кастомизаций. «Российский рынок HR-Tech переживает период переосмысления: компании больше не выбирают разрозненные сервисы, в
|27.03.2026
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Компания «Герофарм» автоматизирует HR-процессы с помощью Neon HRM
и компетенциям сотрудников. Становится заметно, что сфера постепенно поднимает планку цифровизации HR-процессов, и то, что мы видим первые проекты внедрения комплексных HR-решений, — тому дока
|26.03.2026
|HR-платформа Skillaz настроила интеграцию с мессенджером Max
|25.03.2026
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28% работодателей опасаются ухода сотрудников из-за уровня заработной платы
уководители отделов, HR-менеджеры, HR-бизнес-партнеры, менеджеры по обучению и развитию, рекрутеры, HR-аналитики и генеральные директора. Доли крупного, среднего и малого бизнеса среди компаний
|25.03.2026
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HeadHunter объединил адаптацию, обучение и развитие сотрудников на базе Skillaz
; 100% сотрудников используют HR-портал. Сегодня решения Skillaz используются как основа внутренних HR-процессов компании: портал обеспечивает доступ к оргструктуре и профилям сотрудников, адап
|23.03.2026
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45% опрошенных россиян обращают внимание на HR-бренд компании при выборе места работы — «Авито Работа» и «Авито Реклама»
-бренд компании. Результаты показали, что главным критерием при выборе места работы остается уровень дохода (51%), однако немаловажную роль играют также удобное расположение офиса (34%) и официальное трудоустройство с «белой» зарплатой (31%). Об этом CNews сообщили представители «Авито». Среди других значимых факторов чаще всего также упоминались гибкий график (28%) и возможность сочетать р
|23.03.2026
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ИИ-навыки против коммуникабельности и эмпатии — что важнее для современного HR
нии психологии, стрессоустойчивости — и это на фоне активного внедрения искусственного интеллекта в HR-процессы и, соответственно, возросшего запроса на ИИ-навыки. Таким образом, цифровизация H
HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 106
|Махлин Дмитрий 123 89
|Натрусов Артем 313 60
|Чаркин Евгений 317 44
|Игнатова Мария 143 44
|Сергеев Сергей 179 40
|Сотин Денис 216 39
|Паршин Максим 323 39
|Путин Владимир 3454 37
|Врацкий Андрей 175 37
|Ульянов Николай 176 36
|Хадина Марина 44 36
|Шпак Василий 279 34
|Урусов Виктор 157 34
|Бобров Антон 55 33
|Козак Николай 209 30
|Соловьев Сергей 76 30
|Мацыгин Юрий 50 29
|Костин Сергей 37 29
|Королёв Дмитрий 70 29
|Губанов Роман 119 28
|Демидов Сергей 129 28
|Абакумов Евгений 227 27
|Тутаев Михаил 57 27
|Романов Кирилл 32 27
|Виноградов Артём 29 27
|Луганцев Александр 51 27
|Агапкин Алексей 39 26
|Бурилов Андрей 117 26
|Барсуков Сергей 32 26
|Казарин Станислав 175 26
|Смирнова Татьяна 35 26
|Носенко Артем 30 26
|Спирин Антон 88 26
|Касаев Сергей 28 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 29 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Гваришвили Владимир 29 26
|Синельников Александр 27 26
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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