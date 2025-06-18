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VisionLabs автоматизировала HR-процессы с помощью платформы «МояКоманда»

Компания VisionLabs внедрила облачную HRM-платформу «МояКоманда», что позволило значительно оптимизировать управление персоналом в компании численностью около 500 сотрудников. Внедрение платформы было реализовано командой профессионалов веб-интегратора «Факт».

Рост компании вызвал необходимость автоматизации ключевых HR-процессов, включая адаптацию, оценку эффективности и цифровизацию кадрового документооборота. Платформа «МояКоманда» стала универсальным решением, объединившим более 25 инструментов для полного жизненного цикла сотрудника.

Внедрение проходило поэтапно: от настройки и интеграции с существующими сервисами, такими как «» и Telegram, до обучения сотрудников и полномасштабного запуска. Особое внимание уделялось модулю оценки 180°, обеспечивающему прозрачность и автоматизацию сбора обратной связи и формирования отчетов.

Одним из ключевых достижений проекта стало внедрение корпоративного электронного документооборота (КЭДО), который охватил более 90% сотрудников, позволив отказаться от бумажных документов и повысить скорость подписания и обработки кадровых бумаг.

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цифровизация

«Автоматизация HR-процессов с помощью платформы “МояКоманда” позволила нам улучшить внутренние коммуникации, снизить нагрузку на HR-специалистов и повысить вовлеченность сотрудников, — отметил Артем Максимов, директор по персоналу VisionLabs. — Также упростились такие процессы, как оформление отпусков и больничных, онбординг новых сотрудников, обучение персонала».

Результаты внедрения — повышение прозрачности и качества управления персоналом, принятие более обоснованных управленческих решений на основе аналитики и создание удобной среды для взаимодействия сотрудников и руководства.

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