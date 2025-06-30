Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

МТС Экосистема МТС МТС ИИ Intema VisionLabs ВижнЛабс

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс

"ВижнЛабс" — один из разработчиков продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


30.06.2025 VisionLabs создала систему на базе ИИ для обеспечения безопасности общественных пространств

VisionLabs сообщает о запуске Luna Scanner — готового комплексного решения для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Система разработана компанией VisionLabs на базе облачной GPU инфраструктуры MWS Cloud. Первым местом, где была протестирована и внедрена система, стал «МТС Live Холл». Об этом CNews сообщили представители VisionLabs
18.06.2025 VisionLabs автоматизировала HR-процессы с помощью платформы «МояКоманда»

Компания VisionLabs внедрила облачную HRM-платформу «МояКоманда», что позволило значительно оптимизировать управление персоналом в компании численностью около 500 сотрудников. Внедрение платформы было р
05.06.2025 В России внедрят технологию распознавания дипфейков в решениях для видеоконференцсвязи

Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и компания в области распознавания лиц VisionLabs договорились о внедрении цифровых решений для защиты от дипфейков в сервисах видеоконференцсвязи. Об это CNews сообщили представители IVA Technologies. Сотрудничество позволит компан
29.05.2025 VisionLabs стала технологическим партнером сервиса для полностью биометрического заселения в отель

Компания VisionLabs из области компьютерного зрени, стала технологическим партнером решения по биометрическому заселению в отель без паспорта. Проект реализован совместно с Центром биометрических технол
26.05.2025 VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии

Разработчик решений по распознаванию лиц VisionLabs совместно с Центром биометрических технологий и Cosmos Hotel Group создал решение по биометрическому заселению в отель. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs. Сервис
14.05.2025 МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества

МТС объявляет о внедрении сервисом идентификации МТС ID KYC дипфейк-детектора от VisionLabs — разработчика решений по распознаванию на базе компьютерного зрения. Новый уровень защиты позволит банкам, МФО, страховым организациям, маркетплейсам, классифайд-платформам и другим
27.01.2025 VisionLabs и Vizortek повышают эффективность парковочных систем с помощью ИИ

Компании VisionLabs и Vizortek представили совместное решение для автоматизации парковочных систем, которое позволяет организовать пропуск автомобилей без участия персонала. Использование технологий ком
17.12.2024 VisionLabs и Q-Systems улучшат логистику на предприятиях с помощью ИИ

Компании VisionLabs и Q-Systems разработали интеллектуальное решение для автоматизации и оптимизации логистических процессов на промышленных объектах. Использование технологий компьютерного зрения и инт
05.12.2024 Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях

Компания VisionLabs совместно с «Лабораторией новых продуктов» представила робособак с интегрированными технологиями интеллектуальной видеоаналитики. Решение успешно прошло тестирование на строительной

08.10.2024 Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа

зации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» введена в эксплуатацию интеллектуальная транспортная система Воронежской городской агломерации, в том числе на основе алгоритмов компьютерного зрения VisionLabs с возможностью распознавания транспорта и мониторинга ситуации на дорогах. Внедренные ИИ-технологии помогут повысить безопасность, снизить количество аварий и заторов, а также оптими
22.07.2024 VisionLabs разработала технологию распознавания пожаров на открытых пространствах

Компания VisionLabs представила технологию распознавания огня и дыма в режиме реального времени на основе анализа видеоданных. Решение поможет обеспечить оперативное реагирование на возникновение возгор
20.03.2024 На российский Linux перенесли отечественную систему слежки за транспортом

Сотрудничество VisionLabs и «Группы Астра» Разработчик систем компьютерного зрения VisionLabs и компа
19.03.2024 VisionLabs и «Группа Астра» представят решение для цифровизации транспортной инфраструктуры

Компания VisionLabs, российский разработчик систем компьютерного зрения, и «Группа Астра» объявили об

16.02.2024 Российский разработчик ПО для распознавания лиц создал систему для выявления рака почек

Распознавание почек на КТ Компания VisionLabs разработала решение в новом для себя медицинском направлении. Первой технологией в новой сфере стало распознавание злокачественных образований почек на снимках компьютерной томографи
16.02.2024 VisionLabs займется разработкой ИИ-решений для медицины

Компания VisionLabs запускает новое направление в рамках продуктовой стратегии по расширению портфеля

02.02.2024 VisionLabs стала технологическим партнером выставки «Россия»

Компания VisionLabs выступила технологическим партнером международной выставки-форума «Россия», которая проводится на территории ВДНХ. Российский разработчик систем компьютерного зрения помог реализоват
24.01.2024 VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города»

Компании VisionLabs и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве, направленном на разработку совместных импортонезависимых решений для корпоративного, транспортного и государственн
26.12.2023 VisionLabs и Dbrain объявили о стратегическом партнёрстве

Компания VisionLabs, разработчик технологий в области компьютерного зрения, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Dbrain, разработчиком решений для распознавания и оцифровки документов на ба
11.12.2023 Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux

Компания VisionLabs и «Группа Астра» успешно завершили комплексное тестирование продуктов в рамках программы технологического партнерства с разработчиками ПО и производителями оборудования Ready For Ast
09.11.2023 Интеллектуальная видеоаналитика VisionLabs повысит безопасность Академического района Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга внедрена интеллектуальная видеоаналитика компании VisionLabs. Система повысит безопасность территории за счет автоматического выявления нештатных ситуаций и распознавания автотранспорта. Всего к ней подключены более 300 камер, которые обеспечи
14.08.2023 Технологии VisionLabs помогли X5 Group масштабировать сервис оплаты улыбкой на 4,1 тыс. магазинов

X5 Group совместно с VisionLabs масштабировала сервис оплаты улыбкой на 15 тыс. касс самообслуживания в 4,1 тыс. магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Технологии компьютерного зрения VisionLabs

31.07.2023 Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование

Компания VisionLabs разработала технологию защиты биометрических систем, которая всего по одному кадру позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не его распечатанная фотография,
24.07.2023 Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год

Компания «Евраз» внедрила на Западно-Сибирском металлургическом комбинате интеллектуальную видеоаналитику от VisionLabs для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения система позволяет автоматически детектировать поверхностные дефекты на стальных заготовках. С начала пр
06.07.2023 VisionLabs представила биометрическую технологию для индустрии организации мероприятий

ешение дает возможность автоматически получать аналитику посещаемости события. При регистрации на сайте или в мобильном приложении мероприятия участник загружает свою фотографию. После чего алгоритмы VisionLabs проверяют качество полученного изображения по таким параметрам, как отсутствие засветов и перекрытия лица, достаточная освещенность, поворот головы. Это помогает получить фотографии,
30.06.2023 Компания VisionLabs разработала технологию для распознавания фейкового видео

или мимики человека, а также определяет сгенерированные лица. Решение поможет препятствовать распространению ложной информации в социальных сетях и мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs. Дипфейки создаются с помощью нейронных сетей, которые на изображении подменяют лицо человека. При этом в созданном видео присутствуют признаки редактирования – например, различие в

01.06.2023 АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков

АО «Центр биометрических технологий», оператор Единой биометрической системы, и компания VisionLabs в области компьютерного зрения подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие биометрических технологий. Подписание прошло в рамках всероссийской конференции ЦИПР-20
23.05.2023 МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs

«Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от компании VisionLabs. Система, запущенная в отделении МКБ «Нева тауэрс», позволяет полностью оцифровать клиентский путь, определить эмоциональное состояние клиента и выявить проблемные зоны в обслуживани
18.05.2023 «Сбер» и VisionLabs разработали мобильную биометрическую систему контроля доступа на базе ИИ

«Сбер» и VisionLabs разработали мобильную биометрическую систему контроля доступа на базе искусственного интеллекта. Решение адаптировано для строительной отрасли и поставляется в боксе-контейнере, что

03.05.2023 Axbit Group и VisionLabs разработали приложение для проверки зрения с помощью искусственного интеллекта

Axbit Group использует технологии компьютерного зрения, в основе которых разработки VisionLabs, в мобильном приложении для дистанционной проверки зрения «Офтальмо.AI». Алгоритмы распознавания лиц помогут определять расстояние от устройства до лица пользователя для более точной
24.01.2023 VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения

м зрении и машинном обучении, объявила о выходе на рынок Индии. Новый офис компании в Нью-Дели будет сопровождать проекты в Южной Азии и укреплять сотрудничество с локальными компаниями. Это позволит VisionLabs развивать ИИ-решения в рамках одной из крупнейших экономик мира. Выход на новый рынок – продолжение международной стратегии VisionLabs, которая уже имеет офисы и представитель
24.01.2023 Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа

VisionLabs в Индии Отечественный разработчик ПО для распознавания лиц ООО «Вижнлабс» (бренд VisionLabs) выходит на рынок Индии. Офис компании будет расположен в Нью-Дели. Об этом предст
13.09.2022 «Почта банк» внедрил защиту VisionLabs от биометрического мошенничества с использованием фотографий

«Почта банк» внедрил высокоточную защиту от биометрических мошенничеств с использованием готовых фотографий и изображений с экранов мобильных устройств. Алгоритмы Liveness от VisionLabs проверяют, действительно ли человек находится перед камерой, а не его изображение, тем самым защищая от внутреннего и внешнего фрода. Решение масштабировано на более чем 26 тыс. точе
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах

При помощи ИИ-технологий от Soft Division и VisionLabs стало возможным автоматизировать процесс пропуска автотранспорта и сотрудников. Со
16.06.2022 Группа «Т1» подписала меморандум с VisionLabs

Группа «Т1» в ходе Петербургского международного экономического форума подписала меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с компанией VisionLabs, работающей в области компьютерного зрения и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Взаимодействие сторон будет происходить по многим направлениям: системная

14.06.2022 СТЦ и «Вижнлабс» подтвердили совместимость PostLink и решения FaceID на платформе ОС «Аврора 4.0»

«Специальный технологический центр» (СТЦ) и «Вижнлабс» протестировали совместную работу своих продуктов на платформе ОС «Аврора 4.0». Теперь СТЦ может интегрировать в корпоративный мессенджер PostLink решение «Вижнлабс» по распозна
16.05.2022 Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов

Flexlab интегрирует технологии компьютерного зрения Visionlabs в линейку устройств – персональных медицинских помощников, направленных на бесконтактную диагностику респираторных заболеваний и диагностику состояния здоровья при сахарном диабете.

26.04.2022 «Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix

В кассах самообслуживания Smartix станет доступна оплата взглядом — сервис «Сбера» и Visionlabs на основе компьютерного зрения. Для совершения платежа достаточно просто посмотреть в камеру — оплата занимает несколько секунд, и покупателю даже не нужно доставать карту или смартф
21.04.2022 Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения

Компании VisionLabs и «Итриум» представили интеллектуальное решение по биометрическому контролю доступа, отвечающее всем стандартам импортозамещения. Решение поможет дополнить функциональность систем ко
14.04.2022 МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs

и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске в салонах МТС технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления удостоверения личности. Биометрическая

22.02.2022 Продукты Visionlabs включены в реестр отечественного ПО

Более пятнадцати продуктов Visionlabs включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Теперь комплексные решения на основе компьютерного зрения доступны для компаний, котор

Публикаций - 251, упоминаний - 285

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 60
Vocord - Вокорд 183 48
ЦРТ Инновации 71 46
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 45
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 44
Beorg - Биорг 124 44
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 44
С-Инновации 45 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 44
Ростелеком 10306 19
NtechLab - НтехЛаб 163 17
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 16
Yandex - Яндекс 8434 16
Meta Platforms - Facebook 4531 14
Google LLC 12255 13
Intel Corporation 12541 12
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 12
VK - Mail.ru Group 3532 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 8
8983 7
Deutsche Telekom 927 7
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 500 7
МегаФон 9892 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 6
Telegram Group 2571 6
Nvidia Corp 3731 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 6
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 429 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 5
Microsoft Corporation 25236 5
ИКС 392 4
Softline - Софтлайн 3261 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 4
Naumen - Наумен 684 4
ЯКласс 68 45
Рапид Био 102 45
Гепатера - Hepatera 46 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 39
ВТБ - Почта Банк 503 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 12
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 10
Visa International 1972 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 7
Почта России ПАО 2245 7
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 5
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 5
Газпром ПАО 1416 4
Альфа-Банк 1868 4
X5 Group - Перекрёсток 605 4
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 3
Papa John’s - Папа Джонс 17 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Газпром нефть 670 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 75
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 18
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 10
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 162 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 546 2
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 11 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ИТЭРА - Эра Интеллектуальных Технологий - Ассоциация технологических компаний 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 93
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 87
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 82
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3769 65
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 55
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 50
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 49
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 39
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 37
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 671 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 34
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 34
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4359 30
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 30
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 23
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1445 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 22
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2052 22
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2250 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 19
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 18
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 16
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 15
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 302 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 15
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 14
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 13
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 247 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 12
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 101 70
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 123 45
Oz Liveness 44 26
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 13 12
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 11
Google Android 14679 9
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna POS 8 8
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna ACE 7 7
Linux OS 10896 7
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Thermo 6 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 6
Apple - App Store 3008 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 840 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 5
Apple iPhone 6 4862 5
NtechLab FindFace 50 5
Apple iOS 8242 5
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 944 4
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 39 4
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 34 4
Torch - Браузер 21 4
FreePik 1435 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 616 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 490 3
Baidu 290 3
Vocord FaceControl 38 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 206 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Face Pay 14 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 243 3
Сбер - SberX Экосистема 26 2
Microsoft Office 3952 2
Nvidia Tesla GPU 187 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
Марков Дмитрий 70 47
Ханин Александр 50 41
Романов Илья 34 25
Путин Владимир 3349 7
Новиков Павел 107 5
Медведев Дмитрий 1662 5
Собянин Сергей 473 4
Корня Алексей 80 4
Шушкин Дмитрий 95 4
Николаев Вячеслав 103 4
Столбова Екатерина 20 4
Лаптев Иван 5 4
Макаров Валентин 241 3
Дворкович Аркадий 211 3
Ведяхин Александр 167 3
Сельский Андрей 23 3
Бондаренко Михаил 57 3
Паршин Константин 64 3
Колокольцев Владимир 44 3
Кулешов Александр 28 3
Воронин Павел 179 3
Андриянова Ольга 8 3
Паламарчук Алексей 49 3
Колбин Евгений 80 2
Дуров Павел 309 2
Греф Герман 465 2
Добродеев Борис 97 2
Хасис Лев 105 2
Черепенников Антон 86 2
Галактионова Инесса 97 2
Усманов Алишер 304 2
Кузнецов Сергей 161 2
Кузнецов Станислав 155 2
Бунина Елена 35 2
Богачев Игорь 182 2
Евтушенков Владимир 212 2
Евраев Михаил 264 2
Овчинников Сергей 49 2
Орешкин Максим 30 2
Вексельберг Виктор 154 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 182
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 57
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 15
Европа 24634 11
Индия - Bharat 5697 10
Казахстан - Республика 5792 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 9
Азия - Азиатский регион 5748 9
Ближний Восток 3030 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 8
Беларусь - Белоруссия 6023 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 6
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 6
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 6
Украина 7793 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 6
Африка - Африканский регион 3570 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Узбекистан - Республика 1869 5
Америка Латинская 1880 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 5
Канада 4985 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 4
Япония 13547 4
Сингапур - Республика 1906 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 3
Израиль 2784 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Франция - Французская Республика 7975 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 99
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 91
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 69
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 62
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 47
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 29
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 19
Паспорт - Паспортные данные 2734 17
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 15
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 13
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 12
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 10
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3722 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 8
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 8
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1970 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 11
Forbes - Форбс 910 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Ведомости 1233 3
The Bell - Издание 42 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
РИА Новости 984 1
CRN 49 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Открытые системы ИД 176 1
CNews Техноблог 62 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 6
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Gartner - Гартнер 3608 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Markets&Markets Research 113 1
CCS Insight 22 1
Tractica 7 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 153 3
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 282 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
ТГУ - Томский государственный университет 209 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 100 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 53 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Сколтех ЦНН - Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана 4 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
Одинцовская лингвистическая гимназия МБОУ 1 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
UWaterloo - University of Waterloo - Университет Уотерлу - Университет Ватерлоо 18 1
Мурманский индустриальный колледж ГАПОУ МО 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 5
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 3
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 27 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 150 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Цифровая прокачка региона 29 1
МТС - МТТ Премия 2 1
PR in IT Award - премия 2 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
VK All Cups 18 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще