МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс

VisionLabs создала систему на базе ИИ для обеспечения безопасности общественных пространств VisionLabs сообщает о запуске Luna Scanner — готового комплексного решения для обеспечения безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Система разработана компанией VisionLabs на базе облачной GPU инфраструктуры MWS Cloud. Первым местом, где была протестирована и внедрена система, стал «МТС Live Холл». Об этом CNews сообщили представители VisionLabs

VisionLabs автоматизировала HR-процессы с помощью платформы «МояКоманда» Компания VisionLabs внедрила облачную HRM-платформу «МояКоманда», что позволило значительно оптимизировать управление персоналом в компании численностью около 500 сотрудников. Внедрение платформы было р

В России внедрят технологию распознавания дипфейков в решениях для видеоконференцсвязи Российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies и компания в области распознавания лиц VisionLabs договорились о внедрении цифровых решений для защиты от дипфейков в сервисах видеоконференцсвязи. Об это CNews сообщили представители IVA Technologies. Сотрудничество позволит компан

VisionLabs стала технологическим партнером сервиса для полностью биометрического заселения в отель Компания VisionLabs из области компьютерного зрени, стала технологическим партнером решения по биометрическому заселению в отель без паспорта. Проект реализован совместно с Центром биометрических технол

VisionLabs и ЦБТ представили сервис для заселения в гостиницу по биометрии Разработчик решений по распознаванию лиц VisionLabs совместно с Центром биометрических технологий и Cosmos Hotel Group создал решение по биометрическому заселению в отель. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs. Сервис

МТС ID внедрил технологию распознавания дипфейков для защиты от мошенничества МТС объявляет о внедрении сервисом идентификации МТС ID KYC дипфейк-детектора от VisionLabs — разработчика решений по распознаванию на базе компьютерного зрения. Новый уровень защиты позволит банкам, МФО, страховым организациям, маркетплейсам, классифайд-платформам и другим

VisionLabs и Vizortek повышают эффективность парковочных систем с помощью ИИ Компании VisionLabs и Vizortek представили совместное решение для автоматизации парковочных систем, которое позволяет организовать пропуск автомобилей без участия персонала. Использование технологий ком

VisionLabs и Q-Systems улучшат логистику на предприятиях с помощью ИИ Компании VisionLabs и Q-Systems разработали интеллектуальное решение для автоматизации и оптимизации логистических процессов на промышленных объектах. Использование технологий компьютерного зрения и инт

Робособаки с компьютерным зрением от VisionLabs появятся на строительных площадках и промышленных предприятиях Компания VisionLabs совместно с «Лабораторией новых продуктов» представила робособак с интегрированными технологиями интеллектуальной видеоаналитики. Решение успешно прошло тестирование на строительной

Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа зации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» введена в эксплуатацию интеллектуальная транспортная система Воронежской городской агломерации, в том числе на основе алгоритмов компьютерного зрения VisionLabs с возможностью распознавания транспорта и мониторинга ситуации на дорогах. Внедренные ИИ-технологии помогут повысить безопасность, снизить количество аварий и заторов, а также оптими

VisionLabs разработала технологию распознавания пожаров на открытых пространствах Компания VisionLabs представила технологию распознавания огня и дыма в режиме реального времени на основе анализа видеоданных. Решение поможет обеспечить оперативное реагирование на возникновение возгор

На российский Linux перенесли отечественную систему слежки за транспортом Сотрудничество VisionLabs и «Группы Астра» Разработчик систем компьютерного зрения VisionLabs и компа

VisionLabs и «Группа Астра» представят решение для цифровизации транспортной инфраструктуры Компания VisionLabs, российский разработчик систем компьютерного зрения, и «Группа Астра» объявили об

Российский разработчик ПО для распознавания лиц создал систему для выявления рака почек Распознавание почек на КТ Компания VisionLabs разработала решение в новом для себя медицинском направлении. Первой технологией в новой сфере стало распознавание злокачественных образований почек на снимках компьютерной томографи

VisionLabs займется разработкой ИИ-решений для медицины Компания VisionLabs запускает новое направление в рамках продуктовой стратегии по расширению портфеля

VisionLabs стала технологическим партнером выставки «Россия» Компания VisionLabs выступила технологическим партнером международной выставки-форума «Россия», которая проводится на территории ВДНХ. Российский разработчик систем компьютерного зрения помог реализоват

VisionLabs и «Базальт СПО» создадут биометрические решения для «умного города» Компании VisionLabs и «Базальт СПО» заключили соглашение о технологическом партнерстве, направленном на разработку совместных импортонезависимых решений для корпоративного, транспортного и государственн

VisionLabs и Dbrain объявили о стратегическом партнёрстве Компания VisionLabs, разработчик технологий в области компьютерного зрения, подписала соглашение о сотрудничестве с компанией Dbrain, разработчиком решений для распознавания и оцифровки документов на ба

Подтверждена совместимость платформы компьютерного зрения VisionLabs и Astra Linux Компания VisionLabs и «Группа Астра» успешно завершили комплексное тестирование продуктов в рамках программы технологического партнерства с разработчиками ПО и производителями оборудования Ready For Ast

Интеллектуальная видеоаналитика VisionLabs повысит безопасность Академического района Екатеринбурга В Академическом районе Екатеринбурга внедрена интеллектуальная видеоаналитика компании VisionLabs. Система повысит безопасность территории за счет автоматического выявления нештатных ситуаций и распознавания автотранспорта. Всего к ней подключены более 300 камер, которые обеспечи

Технологии VisionLabs помогли X5 Group масштабировать сервис оплаты улыбкой на 4,1 тыс. магазинов X5 Group совместно с VisionLabs масштабировала сервис оплаты улыбкой на 15 тыс. касс самообслуживания в 4,1 тыс. магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток». Технологии компьютерного зрения VisionLabs

Технология защиты биометрических систем Liveness по одному кадру компании VisionLabs прошла международное тестирование Компания VisionLabs разработала технологию защиты биометрических систем, которая всего по одному кадру позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не его распечатанная фотография,

Технологии компьютерного зрения VisionLabs помогут «Евразу» экономить миллионы рублей в год Компания «Евраз» внедрила на Западно-Сибирском металлургическом комбинате интеллектуальную видеоаналитику от VisionLabs для автоматизации контроля качества. С помощью технологий компьютерного зрения система позволяет автоматически детектировать поверхностные дефекты на стальных заготовках. С начала пр

VisionLabs представила биометрическую технологию для индустрии организации мероприятий ешение дает возможность автоматически получать аналитику посещаемости события. При регистрации на сайте или в мобильном приложении мероприятия участник загружает свою фотографию. После чего алгоритмы VisionLabs проверяют качество полученного изображения по таким параметрам, как отсутствие засветов и перекрытия лица, достаточная освещенность, поворот головы. Это помогает получить фотографии,

Компания VisionLabs разработала технологию для распознавания фейкового видео или мимики человека, а также определяет сгенерированные лица. Решение поможет препятствовать распространению ложной информации в социальных сетях и мессенджерах. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs. Дипфейки создаются с помощью нейронных сетей, которые на изображении подменяют лицо человека. При этом в созданном видео присутствуют признаки редактирования – например, различие в

АО «ЦБТ» и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве в области развития технологий защиты от дипфейков АО «Центр биометрических технологий», оператор Единой биометрической системы, и компания VisionLabs в области компьютерного зрения подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие биометрических технологий. Подписание прошло в рамках всероссийской конференции ЦИПР-20

МКБ улучшает клиентский путь с помощью видеоаналитики от VisionLabs «Московский кредитный банк» (МКБ) реализовал экспериментальную систему видеоаналитики на основе компьютерного зрения от компании VisionLabs. Система, запущенная в отделении МКБ «Нева тауэрс», позволяет полностью оцифровать клиентский путь, определить эмоциональное состояние клиента и выявить проблемные зоны в обслуживани

«Сбер» и VisionLabs разработали мобильную биометрическую систему контроля доступа на базе ИИ «Сбер» и VisionLabs разработали мобильную биометрическую систему контроля доступа на базе искусственного интеллекта. Решение адаптировано для строительной отрасли и поставляется в боксе-контейнере, что

Axbit Group и VisionLabs разработали приложение для проверки зрения с помощью искусственного интеллекта Axbit Group использует технологии компьютерного зрения, в основе которых разработки VisionLabs, в мобильном приложении для дистанционной проверки зрения «Офтальмо.AI». Алгоритмы распознавания лиц помогут определять расстояние от устройства до лица пользователя для более точной

VisionLabs выходит на рынок Индии с технологиями компьютерного зрения м зрении и машинном обучении, объявила о выходе на рынок Индии. Новый офис компании в Нью-Дели будет сопровождать проекты в Южной Азии и укреплять сотрудничество с локальными компаниями. Это позволит VisionLabs развивать ИИ-решения в рамках одной из крупнейших экономик мира. Выход на новый рынок – продолжение международной стратегии VisionLabs, которая уже имеет офисы и представитель

Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа VisionLabs в Индии Отечественный разработчик ПО для распознавания лиц ООО «Вижнлабс» (бренд VisionLabs) выходит на рынок Индии. Офис компании будет расположен в Нью-Дели. Об этом предст

«Почта банк» внедрил защиту VisionLabs от биометрического мошенничества с использованием фотографий «Почта банк» внедрил высокоточную защиту от биометрических мошенничеств с использованием готовых фотографий и изображений с экранов мобильных устройств. Алгоритмы Liveness от VisionLabs проверяют, действительно ли человек находится перед камерой, а не его изображение, тем самым защищая от внутреннего и внешнего фрода. Решение масштабировано на более чем 26 тыс. точе

Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах При помощи ИИ-технологий от Soft Division и VisionLabs стало возможным автоматизировать процесс пропуска автотранспорта и сотрудников. Со

Группа «Т1» подписала меморандум с VisionLabs Группа «Т1» в ходе Петербургского международного экономического форума подписала меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с компанией VisionLabs, работающей в области компьютерного зрения и машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители «Т1». Взаимодействие сторон будет происходить по многим направлениям: системная

СТЦ и «Вижнлабс» подтвердили совместимость PostLink и решения FaceID на платформе ОС «Аврора 4.0» «Специальный технологический центр» (СТЦ) и «Вижнлабс» протестировали совместную работу своих продуктов на платформе ОС «Аврора 4.0». Теперь СТЦ может интегрировать в корпоративный мессенджер PostLink решение «Вижнлабс» по распозна

Технологии компьютерного зрения Visionlabs помогут Flexlab в диагностике пациентов Flexlab интегрирует технологии компьютерного зрения Visionlabs в линейку устройств – персональных медицинских помощников, направленных на бесконтактную диагностику респираторных заболеваний и диагностику состояния здоровья при сахарном диабете.

«Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix В кассах самообслуживания Smartix станет доступна оплата взглядом — сервис «Сбера» и Visionlabs на основе компьютерного зрения. Для совершения платежа достаточно просто посмотреть в камеру — оплата занимает несколько секунд, и покупателю даже не нужно доставать карту или смартф

Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения Компании VisionLabs и «Итриум» представили интеллектуальное решение по биометрическому контролю доступа, отвечающее всем стандартам импортозамещения. Решение поможет дополнить функциональность систем ко

МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске в салонах МТС технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления удостоверения личности. Биометрическая