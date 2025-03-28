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CVPR Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
CVPR и организации, системы, технологии, персоны:
|Ханин Александр 49 3
|Shum Harry - Шам Гарри 7 1
|Николаев Вячеслав 102 1
|Хасис Лев 105 1
|Романов Илья 32 1
|Филатов Дмитрий 9 1
|Арлазаров Владимир 235 1
|Лаптев Иван 5 1
|Путин Владимир 3212 1
|Емельянов Святослав 6 1
|Марков Дмитрий 55 1
|Гаврилов Даниил 2 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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