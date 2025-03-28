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CVPR Conference on Computer Vision and Pattern Recognition


28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 1
21.12.2023 Ученые из Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта 1
03.08.2023 Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз 1
23.12.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной 1
13.09.2022 «Почта банк» внедрил защиту VisionLabs от биометрического мошенничества с использованием фотографий 1
17.12.2021 VisionLabs и Q-Systems предложат умный клиентский путь для банков 1
13.12.2021 МТС приобретает компанию VisionLabs 1
16.03.2021 «Яндекс» запустил онлайн-курс про разметку данных на платформе Сoursera 1
13.03.2020 Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1
04.07.2019 Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST 1
24.07.2017 В Microsoft раскрыли устройство нового шлема HoloLens 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

CVPR и организации, системы, технологии, персоны:

VisionLabs - ВижнЛабс 223 5
Intel Corporation 12246 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2561 2
Yandex - Яндекс 7531 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 175 2
Тинькофф - Tinkoff Research 2 2
Google DeepMind 49 2
Lenovo Group 2299 1
Microsoft Corporation 24734 1
Apple Inc 12197 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Dell EMC 5038 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2059 1
HP Inc. 5702 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12963 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 84 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema 4 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1804 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 377 1
Content AI - Контент ИИ 80 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Kofax 54 1
Google LLC 11879 1
Q-Systems - Кю-Системс 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7454 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1203 4
Visa International 1953 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 484 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1397 1
ЦИАН - CIAN 142 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 78 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
Почта России ПАО 2133 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 210 1
Herbert Smith Freehills LLP - Никольская консалтинг 3 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 348 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4579 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1607 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14163 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5173 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3171 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5154 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2504 4
Машинное зрение - FRT - Facial Recognition Technology - Face Detection - Технология распознавания лица - Лицевая биометрия 636 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28268 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4763 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3454 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 479 3
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 165 3
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 115 3
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 60 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5365 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11331 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5172 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21494 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24733 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51685 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11254 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16261 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1089 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5390 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5433 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 43 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7367 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10058 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3864 1
MLOps - DNN - Deep Neural Network - Глубинные нейронные сети - Нейронная сеть глубокого обучения 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67566 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 212 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4839 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 538 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20983 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8565 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2984 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4277 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3984 1
Oz Liveness 41 5
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 2
Т-Банк - Tinkoff SAC-RND - алгоритм увеличения скорости обучения искусственного интеллекта 5 2
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 186 1
Microsoft Windows 10 1782 1
Microsoft Hololens 74 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 1
Сбер - SberPortal 31 1
Apple Neural Engine - нейронный процессор 30 1
Microsoft DirectX Direct3D 27 1
Intel Movidius VPU - Intel Vision Processing Units 8 1
Apple iPhone 6 4862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5333 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 936 1
Smart Engines - Smart Code Engine - Smart MRZReader 53 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 205 1
Google Tesseract 14 1
Smart Engines - Smart Document Engine 34 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 32 1
Tinkoff - ReBRAC - Revisited Behavior Regularized Actor Critic - пересмотренный актор-критик с контролируемым поведением 1 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 1
Сбер - Сбербанк Краудсорсинг - КраудСпейс 4 1
Ханин Александр 49 3
Shum Harry - Шам Гарри 7 1
Николаев Вячеслав 102 1
Хасис Лев 105 1
Романов Илья 32 1
Филатов Дмитрий 9 1
Арлазаров Владимир 235 1
Лаптев Иван 5 1
Путин Владимир 3212 1
Емельянов Святослав 6 1
Марков Дмитрий 55 1
Гаврилов Даниил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 146691 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52362 5
Беларусь - Белоруссия 5761 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14189 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1595 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1488 1
Армения - Республика 2304 1
Украина 7644 1
Франция - Французская Республика 7881 1
Индия - Bharat 5498 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43685 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17257 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 1
Германия - Федеративная Республика 12742 1
Россия - ЦФО - Калужская область 992 1
Европа 21855 1
Турция - Турецкая республика 2393 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Америка - Американский регион 2167 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29604 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48636 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5868 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11052 2
Паспорт - Паспортные данные 2549 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4725 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18887 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13814 1
Английский язык 6696 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24441 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16519 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7707 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5513 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6241 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8751 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6026 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5153 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4047 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51832 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 464 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14684 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 792 1
Материаловедение - Materials Science 175 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1225 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3268 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2147 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 926 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1649 1
РАС - Расстройства аутистического спектра - ASD - Autism Spectrum Disorder 214 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5870 1
Металлы - Золото - Gold 1147 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 650 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4507 1
Энергетика - Energy - Energetically 5166 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3254 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 326 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 956 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 617 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 62 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1097 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 84 1
Тинькофф - Центральный университет 11 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 3
NeurlIPS - Конференция о системах обработки нейральной информации 1 1
NeurIPS 10 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349745, в очереди разбора - 761415.
Создано именных указателей - 171866.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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