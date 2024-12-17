Q-Systems Кю-Системс
Q-Systems оказывает поддержку по разработке решений, осуществляет полный цикл внедрения программно-аппаратных комплексов на всей территории РФ, предоставляет техническую поддержку 24/7.
|17.12.2024
|VisionLabs и Q-Systems улучшат логистику на предприятиях с помощью ИИ 1
|17.12.2021
|VisionLabs и Q-Systems предложат умный клиентский путь для банков 2
|18.01.2017
|Банк «Открытие» внедрил систему распознавания лиц 1
Q-Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
|VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 2
|Q-Systems - Aritomos Orchestra 1 1
|VisionLabs Luna Cars 11 1
|Oz Liveness 40 1
|Романов Илья 31 2
|Благирев Алексей 24 1
|Смирнов Павел 45 1
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