Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184463
ИКТ 14340
Организации 11126
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3516
Системы 26304
Персоны 79268
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

МТС Экосистема МТС МТС ИИ Intema VisionLabs Luna Cars


Система интеллектуальной видеоаналитики LUNA CARS определяет большинство атрибутов транспортного средства: государственный номер, марку, модель, цвет, тип и принадлежность к экстренным и специальным службам. В системе доступны порядка 1750 пар марка-модель и классификация ТС по более чем 35 видам, точность распознавания которых 95% и выше. В LUNA CARS также доступна ситуационная видеоаналитика: детекция возгораний и определение животных на дорогах.

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Centicore Group и VisionLabs объявили о стратегическом партнерстве 1
27.01.2025 VisionLabs и Vizortek повышают эффективность парковочных систем с помощью ИИ 1
17.12.2024 VisionLabs и Q-Systems улучшат логистику на предприятиях с помощью ИИ 1
08.10.2024 Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа 1
22.07.2024 VisionLabs разработала технологию распознавания пожаров на открытых пространствах 1
20.03.2024 На российский Linux перенесли отечественную систему слежки за транспортом 1
19.03.2024 VisionLabs и «Группа Астра» представят решение для цифровизации транспортной инфраструктуры 1
18.07.2022 Soft Division и VisionLabs создали интеллектуальное решение для управления трафиком на пропускных пунктах 1
22.02.2022 Продукты Visionlabs включены в реестр отечественного ПО 1
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 1
23.03.2021 «Инфосистемы джет» и VisionLabs совместно разрабатывают цифровые решения для промышленности 1
27.01.2021 VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 1
15.10.2020 Visionlabs научила систему компьютерного зрения распознавать цвет, марку и модель автомобиля 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 247 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2359 2
Сбер - СТК - Специальные технологии контроля 10 1
Soft Division - Софт Дивижн 6 1
Q-Systems - Кю-Системс 3 1
Vizortek - Визортек 1 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 35 1
Специальные технологии 68 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1198 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 1
ИИ-Технологии 187 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7979 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 386 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5154 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3212 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2057 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1785 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9210 9
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3685 8
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3837 7
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 293 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1395 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5748 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 4
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1321 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2651 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12067 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1405 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2012 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8072 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1118 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5443 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25371 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1541 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14263 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 994 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 880 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1122 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4510 1
Оповещение и уведомление - Notification 5248 1
Маршрутизация - Routing 542 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 235 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 102 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8833 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6097 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 168 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4626 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5751 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21636 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1029 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 395 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 101 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 239 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna POS 8 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna ACE 7 2
Linux OS 10734 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 601 2
Q-Systems - Aritomos Orchestra 1 1
Soft Division - Electronika Security Manager - ESM 5 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 21 1
Apple iPhone 6 4861 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 99 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 7 1
Романов Илья 33 6
Марков Дмитрий 67 5
Трубочев Алексей 34 1
Телелюхин Александр 2 1
Дворкович Аркадий 211 1
Петров Александр 19 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Скворцов Андрей 15 1
Колесников Евгений 17 1
Смирнов Павел 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 8
Москва - ЗАО - Кунцево - Рублево-Архангельское 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17961 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13519 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
Индия - Bharat 5637 1
Европа Восточная 3119 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 867 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20029 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 3
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1141 3
Зоология - наука о животных 2765 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2701 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10557 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5531 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1611 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5966 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7938 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6788 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5217 1
Шелковый Путь 22 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 168 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 614 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2230 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2972 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8859 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 881 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393020, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184463.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще