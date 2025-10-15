Получите все материалы CNews по ключевому слову
Система интеллектуальной видеоаналитики LUNA CARS определяет большинство атрибутов транспортного средства: государственный номер, марку, модель, цвет, тип и принадлежность к экстренным и специальным службам. В системе доступны порядка 1750 пар марка-модель и классификация ТС по более чем 35 видам, точность распознавания которых 95% и выше. В LUNA CARS также доступна ситуационная видеоаналитика: детекция возгораний и определение животных на дорогах.
