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ДКС Диэлектрические Кабельные системы

ДКС - Диэлектрические Кабельные системы

АО «ДКС» — российский производитель систем распределения электроэнергии, автоматизации и ИТ. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 110 дел, на cумму 2 167 877 314 ₽*

Судебные дела (110) на сумму 2 167 877 314 ₽*
в качестве истца (88) на сумму 2 152 259 927 ₽*
в качестве ответчика (14) на сумму 3 269 543 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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05.10.2026 От срочного импортозамещения до устойчивой эксплуатации: «Норбит» внедрил новую CRM в ДКС 1
26.09.2025 Axenix запустила цикл лекций для студентов лаборатории ИИ в ТвГТУ 1
29.11.2024 GreenMDC совместно с ГК Softline создала масштабируемый модульный ЦОД для Комитета финансов Волгоградской области 1
31.05.2024 ДКС выбрал Ujin в качестве партнера для производства линейки премиальных «умных устройств» 1
11.03.2024 GreenMDC провела «горячее» масштабирование работающего МЦОДа 1
06.07.2022 OCS начинает сотрудничество с ДКС, российским производителем ИТ-решений 1
21.06.2022 4 проблемы ИТ в филиалах и способы их решения 1
22.12.2021 Компания ДКС повысила безопасность производства с помощью технологий VisionLabs 1
06.10.2021 Умные решения - умная страна: вызовы и перемены 1
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
13.09.2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» состоится при поддержке РБК Events и Accenture 1
05.02.2019 «Корус консалтинг» создал коммуникационную площадку на базе «1С-битрикс24» для ассоциации «Русский свет» 1
30.01.2019 Россияне создали компактный масштабируемый ЦОД 1
29.01.2019 GreenMDC и ДКС создали модульный ЦОД на отечественной компонентной базе 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
30.08.2016 ТТК предоставил цифровой канал связи «Центру сертификации «ДКС-Воронеж» 1
06.11.2015 ТТК увеличил скорость интернет-доступа Центру сертификации «ДКС-Воронеж» 1
28.07.2015 ТТК предоставил комплекс услуг связи «Центру сертификации «ДКС-Воронеж» 1
19.03.2014 SAP планирует перевести установленные системы ERP на SAP Hana 1
16.09.2013 ДКС внедряет платформу SAP HANA 1
05.09.2013 SAP расширила спектр отраслевых решений на платформе SAP HANA, доступных в России 1
20.08.2013 «Нефтегазовые технологии» внедрили Vitro-CAD 1
01.04.2009 Отечественные ИТ-компании откажутся от «юнита» в пользу «вершка» 1
19.11.2007 29 ноября откроется конференция по структурированным кабельным системам 1
08.11.2007 В Москве состоится конференция по структурированным кабельным системам 1
12.07.2007 «Формоза» подарила Wi-Fi-центр «Орленку» 1
10.05.2007 «Диэлектрические кабельные системы»: ИСУ на базе Microsoft Dynamics AX 2
17.02.2006 Россия: рынку кабельных систем пора выходить из тени 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

ДКС и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5631 5
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 54 4
ДКС-Воронеж Центр сертификации 3 3
NetOne - НэтУан Рус 8 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2405 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 3
Schneider Electric 615 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 2
Ланит Интеграция 221 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 74 2
Stins Coman - RiT Technologies - РиТ СНГ 32 2
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 2
Тайле - Tayle 9 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5723 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Cisco Systems 5383 2
Huawei 4719 2
Commvault 188 2
Accenture plc 724 2
Dell Technologies - Dell Computer 2223 2
Intel Corporation 12870 2
InfoWatch - Инфовотч 1200 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1509 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 332 2
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Legrand 82 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 264 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1130 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 251 1
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 73 1
M-Files 9 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 74 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
AMS-Osram - Osram - Osram Opto Semiconductors GmbH - ams OSRAM AG - Austria Microsystems AG - Austria Mikro Systeme - Osram Sylvania 50 1
FTS Maconomy - ФТС Макономи - FTS Russia 8 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 50 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 1
Формоза - Formoza 179 1
Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 12 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 67 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 308 2
РБК Бизнес-Конференции - РБК Events 8 2
Открытые системы ИД - OSP-Con - Агентство корпоративных коммуникаций 33 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9056 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Экополис Корпорация - Ecopolis Corp - Экопласт 18 1
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 9 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
РЖД ТД - Торговый дом 9 1
Нефтегазовые технологии - инжиниринговая компания 1 1
ГСК - Группа Строительной Комплектации - Фитингвиль 3 1
VYBOS - Вайбос 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1301 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 578 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Северсталь ПАО - Severstal 642 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 79 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 412 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3355 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5766 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2143 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54772 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13106 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33922 7
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1629 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36767 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26372 7
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 548 6
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3105 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16683 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26867 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23812 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7873 4
ЦОД Мобильный - МЦОД - Мобильные центры обработки данных 105 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10050 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18277 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5097 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6911 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14164 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12452 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8741 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14115 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9854 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5740 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8392 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 208 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3392 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13600 2
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных - МЦОД - Контейнерный ЦОД - КЦОД 100 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13136 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1593 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7839 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1084 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 809 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4097 2
Аксессуары 4331 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11636 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1418 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13605 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1640 2
GreenMDC - ScalableMDC TelecomOutdoor NGm 14 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 506 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 2
3M Volition 6 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2559 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 323 1
Autodesk AutoCAD 378 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers - ModernBERT 28 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 87 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 276 1
Сбер - E-invoicing ЭДО 3 1
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 101 1
Microsoft Dynamics 1199 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 117 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 14 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 20 1
SAP HANA Big Data Intelligence - SAP Data Intelligence 11 1
SAP Demand Signal Management 1 1
SAP LRM - SAP Liquidity Risk Management 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Predictive Analysis 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna POS 8 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna ACE 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs Luna Cars 15 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 80 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 17 1
Vitro Software - Vitro CAD 17 1
3M Novec 13 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 807 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Белов Александр 76 3
Кораблин Роман 3 3
Клименко Федор 26 2
Сварник Павел 41 2
Смирнов Михаил 73 2
Афанасьев Денис 77 2
Макарова Марина 5 2
Вертоградов Владимир 29 2
Малышев Георгий 14 2
Савов Светлин 2 1
Солодилин Валентин 2 1
Бобров Антон 55 1
Микрюков Алексей 1 1
Дудницкий Владимир 5 1
Цыганков Дмитрий 38 1
Петров Александр 27 1
Наливайко Александр 1 1
Коряков Алексей 5 1
Богдан Михаил 1 1
Зыкова Светлана 3 1
Бекетова Оксана 2 1
Орехов Вячеслав 48 1
Пургин Денис 9 1
Черепащук Валентин 4 1
Андреюк Артем 1 1
Родионов Денис 3 1
Романов Илья 40 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Юрьев Илья 47 1
Сушкова Мария 1 1
Джеус Александр 2 1
Горяченков Денис 1 1
Селянкин Владимир 7 1
Логинов Сергей 12 1
Семенов Андрей 24 1
Кожевников Виктор 6 1
Абачев Абулферз 9 1
Абрамов Дмитрий 7 1
Деменков Сергей 1 1
Березкин Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168402 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 6
Европа 25026 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 798 5
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 263 3
Украина 7958 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1749 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19366 2
Казахстан - Республика 6113 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48057 2
Беларусь - Белоруссия 6354 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19766 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 2
Италия - Итальянская Республика 4521 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1216 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 929 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3385 1
Туркмения - Туркменистан 458 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 794 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55077 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
Индия - Bharat 5910 1
Европа Восточная 3140 1
Германия - Федеративная Республика 13299 1
Франция - Французская Республика 8203 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1533 1
Россия - СФО - Новосибирск 4937 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3238 1
Турция - Турецкая республика 2645 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2909 1
Узбекистан - Республика 2043 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8980 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5704 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7548 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2585 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1527 1
N+1 - Издание 189 3
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ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 10 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11595 2
RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4072 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 12 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 87 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2200 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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