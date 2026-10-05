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ДКС Диэлектрические Кабельные системы
АО «ДКС» — российский производитель систем распределения электроэнергии, автоматизации и ИТ.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 110 дел, на cумму 2 167 877 314 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 28, упоминаний - 29
ДКС и организации, системы, технологии, персоны:
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
|Белов Александр 76 3
|Кораблин Роман 3 3
|Клименко Федор 26 2
|Сварник Павел 41 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Макарова Марина 5 2
|Вертоградов Владимир 29 2
|Малышев Георгий 14 2
|Савов Светлин 2 1
|Солодилин Валентин 2 1
|Бобров Антон 55 1
|Микрюков Алексей 1 1
|Дудницкий Владимир 5 1
|Цыганков Дмитрий 38 1
|Петров Александр 27 1
|Наливайко Александр 1 1
|Коряков Алексей 5 1
|Богдан Михаил 1 1
|Зыкова Светлана 3 1
|Бекетова Оксана 2 1
|Орехов Вячеслав 48 1
|Пургин Денис 9 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Андреюк Артем 1 1
|Родионов Денис 3 1
|Романов Илья 40 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Юрьев Илья 47 1
|Сушкова Мария 1 1
|Джеус Александр 2 1
|Горяченков Денис 1 1
|Селянкин Владимир 7 1
|Логинов Сергей 12 1
|Семенов Андрей 24 1
|Кожевников Виктор 6 1
|Абачев Абулферз 9 1
|Абрамов Дмитрий 7 1
|Деменков Сергей 1 1
|Березкин Сергей 2 1
|N+1 - Издание 189 3
|Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 97 2
|ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 10 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11595 2
|RAEX - РАЭКС-Аналитика 55 1
|IDC - International Data Corporation 4999 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4072 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477029, в очереди разбора - 724127.
Создано именных указателей - 202335.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.