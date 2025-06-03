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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росстандарт Аршин ФГИС Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 МТС зарегистрировала первый ИИ-сервис для экомониторинга 2
14.06.2024 Новая российская разработка меняет подходы к одежде, фитнесу и здоровью 1
20.04.2023 Компания-разработчик «Новософт развитие» расширила функционал версии программного продукта АСОМИ для «Северсталь» 2
17.02.2023 Микроклимат в екатеринбургских новостройках будет контролировать интернет вещей 2
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 2
21.07.2022 На портале «Госуслуг» появился новый сервис Росстандарта – цифровое утверждение типов средств измерений и стандартных образцов 3
30.09.2021 Николай Смирнов -

Перспективы применения технологий интернета вещей в ресурсоснабжении безграничны

 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 3
21.02.2017 Датчик уровня топлива PetrolX внесен в госреестр средств измерения 1

Публикаций - 11, упоминаний - 19

Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:

8492 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4148 1
Lenovo Group 2307 1
Huawei 4027 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
Газинформсервис - ГИС 316 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 182 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Intel Corporation 12315 1
Ростелеком 9946 1
Microsoft Corporation 24862 1
МегаФон 9295 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 422 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 546 1
Oracle Corporation 6761 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 540 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 113 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 635 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 36 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 51 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 26 1
СКАУТ 77 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1007 1
Novosoft - Новософт 39 1
Тексел 7 1
Т1 Иннотех 182 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 481 1
Лента - Сеть розничной торговли 2148 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2886 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1017 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 529 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 64 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
UPS 207 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Нижегородский водоканал 10 1
Северсталь ПАО - Severstal 499 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
Атомстройкомплекс 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
Реабилитационный центр Дворца Ирины Винер 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 779 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 74 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 158 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 323 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 695 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 746 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 6
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1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 682 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3841 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 2
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Видеокамера - Camcorder 2292 2
Управляемость - Manageability 1777 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4305 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2255 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1165 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4519 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5457 2
Linux OS 10244 2
Microsoft Windows 15912 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1774 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
НКТ - Р7-Офис 412 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Ctrl2Go SmartTeam 8 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 111 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 311 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Арктика 1 1
Trinity FlexApp СХД 6 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата StoreData ЦОД 18 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 134 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 17 1
Росатом АСЭ ИК - Multi-D - Мульти Д 18 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 53 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1638 1
Google Android 14287 1
Apple iOS 7976 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 83 1
Gameloft Tetris 25 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 5 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 12 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 64 1
СКАУТ PetrolX - датчик уровня топлива 9 1
СКАУТ Контроль спецтехники 12 1
C/C++ - Язык программирования 790 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Александров Александр 79 1
Меденцев Константин 98 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Харитонов Дмитрий 57 1
Свиридов Владимир 28 1
Слесаренко Марина 23 1
Солопов Вячеслав 37 1
Трофимов Дмитрий 41 1
Феоктистов Вадим 36 1
Абакумов Евгений 206 1
Чаркин Владимир 16 1
Богданов Андрей 41 1
Чурсин Дмитрий 68 1
Свинцов Андрей 46 1
Сергеев Сергей 142 1
Чаркин Евгений 299 1
Натрусов Артем 291 1
Бабкин Николай 24 1
Ильина Наталья 18 1
Верисов Михаил 24 1
Тятюшев Максим 121 1
Порошин Тимур 30 1
Шадаев Максут 1049 1
Шаев Виталий 44 1
Сотин Денис 212 1
Путин Владимир 3246 1
Путин Сергей 63 1
Петров Михаил 138 1
Мнев Игорь 17 1
Роженцов Вадим 8 1
Тихонова Божена 16 1
Книгин Михаил 18 1
Раскина Ирина 24 1
Королёв Дмитрий 18 1
Перегудов Денис 4 1
Смирнов Николай 29 1
Веселов Андрей 21 1
Немченков Сергей 11 1
Волошин Владимир 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17483 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52608 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1525 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1552 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2569 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1958 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 619 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1158 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1087 1
Украина 7670 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Турция - Турецкая республика 2420 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 889 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3024 1
Америка Латинская 1839 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 868 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2048 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 441 1
Земля - планета Солнечной системы 10473 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5254 1
Куба - Республика 370 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
Армения - Республика 2325 1
Беларусь - Белоруссия 5845 1
Россия - УФО - Свердловская область 1590 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 698 1
Германия - Федеративная Республика 12787 1
Индия - Bharat 5540 1
Китай - Тайвань 4047 1
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2266 2
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2975 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 51 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7952 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 238 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 53 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
CNews AWARDS - награда 527 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1143 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 331 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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