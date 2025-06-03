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Росстандарт Аршин ФГИС Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
УПОМИНАНИЯ
Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Александров Александр 79 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 57 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 41 1
|Чурсин Дмитрий 68 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Сергеев Сергей 142 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Натрусов Артем 291 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 24 1
|Тятюшев Максим 121 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шадаев Максут 1049 1
|Шаев Виталий 44 1
|Сотин Денис 212 1
|Путин Владимир 3246 1
|Путин Сергей 63 1
|Петров Михаил 138 1
|Мнев Игорь 17 1
|Роженцов Вадим 8 1
|Тихонова Божена 16 1
|Книгин Михаил 18 1
|Раскина Ирина 24 1
|Королёв Дмитрий 18 1
|Перегудов Денис 4 1
|Смирнов Николай 29 1
|Веселов Андрей 21 1
|Немченков Сергей 11 1
|Волошин Владимир 12 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 184 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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