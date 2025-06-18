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Гольцов Антон
УПОМИНАНИЯ
|18.06.2025
|«Теплоком» запускает бесплатное мобильное приложение для мониторинга тепловых счетчиков 1
Гольцов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5083 1
|Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 14 1
|Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2124 1
|Google Android 14329 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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