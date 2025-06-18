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Теплоком НПФ


УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 «Теплоком» запускает бесплатное мобильное приложение для мониторинга тепловых счетчиков 2
13.06.2023 Власти удвоили субсидии разработчикам российского «железа». Выручка прошлых проектов превысила 40 миллиардов 1
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
18.04.2007 Российские производители электроники объединились в ассоциацию 1
27.10.2003 "Мегаполис" автоматизировал производителя тепловычислительного оборудования 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Теплоком НПФ и организации, системы, технологии, персоны:

ХайТэк - Hi-Tech 208 2
Ростех - Автоматика Концерн 1676 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 2
Т-Платформы - T-Platforms 395 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 476 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 420 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 122 2
Eltex - Предприятие Элтекс 165 2
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 159 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 607 2
Qtech - Кьютэк 178 2
Т8 НТЦ 98 2
Элвис-НеоТек 48 2
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 119 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 87 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Zelax - Зелакс 90 2
Техноимпорт НПП 2 2
КМ211 - Научно-производственная организация 6 2
Промконтроллер ПК - Текон - Текон-Автоматика 19 2
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 50 2
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 94 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1185 1
Microsoft Corporation 24886 1
Cisco Systems 5161 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3256 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 41 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 59 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 215 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3129 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1023 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6101 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5079 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 869 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21263 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24965 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21209 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11457 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7111 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6905 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30706 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14659 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4740 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14058 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2248 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10746 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11932 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1893 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32117 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1780 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10949 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21016 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1736 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8109 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6491 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7447 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53402 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11620 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1140 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10276 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 581 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4203 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 953 2
Intel x86 - архитектура процессора 1914 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 199 1
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 77 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 1
Т8 НТЦ - Волга DWDM-система 18 1
FreePik 1162 1
Google Android 14318 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2121 1
Росстандарт - Аршин ФГИС - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений 14 1
Чуракова Елена 11 1
Шпак Василий 244 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17921 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44362 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30374 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52885 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1120 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49437 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 475 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3527 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4259 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 80 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9228 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6189 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7064 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2948 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5769 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2434 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1131 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 327 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3645 1
Энергетика - Energy - Energetically 5269 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 52 2
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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