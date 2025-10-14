Разделы

LCNC No-Code интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений


  • No-code – это подход к созданию приложений и автоматизации процессов без программирования.
  • Low-code - Low Coding - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы
  • Zero-code - Zero coding - Зерокодинг

 

 

 

Михаил Захаров, Разработчик RPA, ИТ ИКС 5 Технологии "Какие ожидания связывают заказчики с Low-code и No-code?" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


14.10.2025 Low-code и no-code

тему вообще без программирования? До самого последнего времени считалось, что low-code, а тем более no-code предназначены лишь для простых решений. Однако сегодня появляется все больше подтверж
Обзор: Российские платформы no-code 2025

Российские платформы no-code 2025 Платформы no-code (zero-code) предоставляют пользователям возможность соз
10.09.2025 Knowledge Space. No-code на больших данных

направлением развития функционала в новом релизе стала работа с большими массивами данных в режиме no-code. Напоминаем, что отличительной особенностью Knowledge Space является наличие мощного

09.09.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября

сколько зрелые LCNC платформы предлагают российские разработчики? Где можно использовать low-code и no-code? LCNC как инструмент импортозамещения. Какие навыки нужны для low-code и no-code

28.08.2025 «Диасофт» развивает импортонезависимую СЭД: добавлены no-code настройки и работа с ЭП

ей согласований. При развитии решения Digital Q.EDMS мы много внимания уделяем тому, чтобы и сами процессы согласования, и управление ими были максимально удобными, понятными и прозрачными. С помощью no-code инструментов, входящих в состав решения, бизнес-пользователи могут легко настраивать оптимальные маршруты и этапы согласований, без привлечения разработчиков». Решение реализовано в мик
09.06.2025 Айрат Сибгатуллин -

Айрат Сибгатуллин, Directum: No-code — это обязательный компонент современной системы КЭДО

CNews: Все решения в составе Directum HR Pro сегодня функционируют на no-code. Почему был выбран именно такой вектор развития продукта? Айрат Сибгатуллин: Главная

14.05.2025 Обзор NG SOAR — решения для управления инцидентами и оркестрации

процесс управления инцидентами в компаниях разного масштаба, отвечает за автоматизацию действий и интеграцию СЗИ в единую экосистему (встроенный в платформу конструктор коннекторов позволяет в режиме no-code быстро реализовывать интеграции с любыми источниками данных и средствами реагирования). Центр мониторинга и реагирования на кибератаки (Security Operation Center, SOC) представляет собо
05.05.2025 Возможна ли цифровизация без программирования

Что может low- и no-code «Многие не верят, что без программирования можно создавать большие сложные системы. Я
28.04.2025 Как no-code помог оптимизировать документооборот в «Кузбассразрезугле»

оительными, инфраструктурными, ИТ- и бизнес-проектами. Подходящие решения тоже нашлись в Directum RX: Agile-доски, контроль исполнения поручений, управление портфелями проектов. Ход проекта Внедрение no-code В компании приняли решение внедрять систему самостоятельно. Когда озвучили это желание в среде специалистов, столкнулись с волной недоверия: «коробка» для компании не подойдет, потребую
24.04.2025 Low-code и no-code 2025

Бум low- и no-code начался в 2022 г. На этом фоне многие компании начали добавлять к своим приложениям слово «low-code». Однако споры о границах применимости технологии не утихают до сих пор. Разработчики
21.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

тию, «Сакура PRO»; Вадим Степурин, системный архитектор, «Сакура PRO»; Светлана Костина, директор по развитию бизнеса НБТ и продуктовой разработки, «Норбит». Основные вопросы к обсуждению: Low-code и No-code Какие возможности открывает использование Low-code и No-code? Каковы границы использования Low-code и No-code? Low-code и No-code как инструмент разработчика. Можно
10.04.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

«Сакура PRO»; Максим Кислицкий, CPO платформы «Атомкод», ЧУ «Цифрум»; Светлана Костина, директор по развитию бизнеса НБТ и продуктовой разработки, «Норбит». Основные вопросы к обсуждению: Low-code и No-code Какие возможности открывает использование Low-code и No-code? Каковы границы использования Low-code и No-code? Low-code и No-code как инструмент разработчика. Можно
09.04.2025 Market.CNews опубликовал рейтинг «Платформы no-code 2025»

Платформы no-code позволяют создавать реально работающие программные решения с использованием простых и
09.04.2025 Что предлагают платформы no-code в 2025 году

Почему платформы класса no-code востребованы бизнесом Привлекательность платформ no-code заключается в том, чт
03.04.2025 «РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами

экосистему отечественных ИТ-решений «Лукоморье». Теперь система включает 15 продуктов, в том числе no-code платформу «Акола», ESM-систему «Диво» и систему управления пространством «Стрелка». «
28.03.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

ervices; Виктор Фогельсон, директор по развитию, «Сакура PRO»; Вадим Степурин, системный архитектор, «Сакура PRO»; представитель компании «Цифрум»; и другие. Основные вопросы к обсуждению: Low-code и No-code Какие возможности открывает использование Low-code и No-code? Каковы границы использования Low-code и No-code? Low-code и No-code как инструмент разработчика. Можно
25.03.2025 Zerocode-платформа Nocode.ru получила статус резидента «Сколково»

Zerocode-платформа Nocode.ru стала резидентом ИТ-кластера «Сколково». Это четвертое решение уральской группы компаний Artsofte, которое получило этот статус. Об этом CNews сообщили представители Nocode.ru.
17.03.2025 «Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисов

«Ростелеком» выбрал no-code платформу «Акола» для создания портальных решений, лендингов и сайтов. Переход на отечественное решение поддерживает стратегию импортозамещения и технологического суверенитета компании.
13.02.2025 Nocode.ru получил сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro

ость решений в рамках технологического партнерства. Сотрудничество компаний упростит клиентам переход на российское ПО. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional. Теперь пользователи Nocode.ru смогут применять отечественную СУБД Postgres Pro Enterprise 16, зная, что решения прошли проверку и полностью совместимы друг с другом. В свою очередь, это поможет клиентам Nocode<
03.01.2025 «Софтлайн» заплатит почти полмиллиарда за разработчика Low-Code и No-Code решений для автоматизации бизнес-процессов

Контрольная доля в компании «Сайтек» обошлась «Софтлайну» в 239 млн рублей сразу и в 209 млн рублей дополнительных выплат Компания позиционирует свой продукт как гибкую и производительную Low-Code и No-Code платформу для автоматизации бизнес-процессов. Решение имеет открытый исходный код и микросервисную архитектуру и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ. Также на базе Ctec
26.12.2024 Smart Engines представила no-code-систему ИИ с обучением распознаванию новым типам документов по 1 фотографии

цу. Теперь корпоративные клиенты и ИТ-интеграторы смогут добавлять распознавание новых документов с жесткой структурой всего за несколько минут, без участия компании разработчика. Реализация принципа no-code позволяет владельцам процессов и аналитикам оперативно реагировать на изменения бизнес-процессов и добавлять распознавание новых типов документов «день в день», не привлекая дефицитных

24.12.2024 МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы. Бета-версия российской no-сode платформы уже работает

Импортозамещение в ИТ Российская телекоммуникационная компания МТС заместит иностранные ИТ-сервисы для командной работы, об этом CNews сообщили представители МТС. Экосистема запустила бета-версию no-code платформы для совместной работы под названием True Tabs. Сам же решение легко интегрируется с CRM, ERP и другими ИТ-системами по API. В МТС уже запустили бета-версию no-сode ИТ-платформ
18.11.2024 Вышла новая версия конструктора прикладных аналитических решений «Триафлай»

Компания «Триафлай» представила усовершенствованную версию российского no-code-конструктора аналитических решений «Триафлай» 5 поколения. Платформа, известная как B
13.11.2024 «РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола»

программного обеспечения компания «РТК ИТ Плюс» зарегистрировала в Едином реестре отечественного ПО no-code-платформу «Акола», которая предназначена для замещения таких зарубежных решений как S
23.10.2024 Резидент «Сколково» Abanking представил систему ДБО, созданную с помощью nocode-технологий

nocode-рынок в России вырастет с 30 млрд почти до 95 млрд руб. к 2030 г. Решение ДБО, собранное на no-code-платформе, позволит банкам самостоятельно видоизменять и развивать систему ДБО без тр
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code

работать архитектурно правильные решения. Повсеместное использование готовых компонентов low-code и no-code инструментов дает возможность выстроить эффективную производственную среду. Рейтинг L
08.10.2024 Low-code и No-code 2024

тестов и т.д. Но для создания серьезных решений по-прежнему требуется доработка кода, а затраты на приобретение и эксплуатацию low-code платформ сравнимы со стоимостью заказной разработки. Low-code и No-code Как меняется отношение к Low-code и No-code? Что быстро и удобно делать с помощью Low-code и No-code Для решения каких задач Low-code и No-code неприменимы Какого у
26.09.2024 NBT. Подбор и проверка кандидатов: «Норбит» представил HR-систему на no-code

«Норбит» выпустил коробочное решение на основе no-code платформы NBT для автоматизации подбора и проверки кандидатов при приеме на работу. С его помощью крупные и быстрорастущие компании, а также рекрутинговые и кадровые агентства смогут бы
23.09.2024 Эксперты PEX отмечают рост популярности low-code/no-code решений в 2024 году

Согласно новому отчету PEX Network, локализацией которого для российского рынка занимается компания Comindware, в 2024 г. ожидается значительный рост популярности low-code/no-code решений на мировом рынке управления бизнес-процессами (BPM). Эксперты PEX отмечают, что эта тенденция становится ключевым фактором в ускорении цифровой трансформации бизнеса по всему ми
18.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». Подать заявку на участие: Основные вопросы конференции: Low-code и No-code<
10.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

CNews приглашает 8 октября принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». Подать заявку на участие: Основные вопросы конференции: Low-code и No-code<
06.09.2024 Directum HR Pro 2.3 — настройка любого кадрового процесса без кода

нный. Об этом CNews сообщили представители Directum, Командировки и авансовые отчеты «переехали» на no-code В системе Directum HR Pro бизнес-процессы можно настраивать без разработки кода благо
26.08.2024 Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro»

ий Mont подписала соглашение с резидентом «Сколково» компанией «Технос-К», разработчиком российской no-code-платформы «Сакура Pro». Решение упрощает процесс разработки, делая ее доступной обычн
21.06.2024 Directum Projects автоматически рассчитывает трудозатраты по проекту и настраивается без кода

влении Agile-досок. Особенно подходит на старте проекта, когда нужно быстро составить список работ. No-code: настройка процессов С помощью no-code-инструментов можно адаптировать порядок
03.06.2024 No-Code платформа «Сакура PRO» версии 1.5.0.

ехнос-К», резидент «Сколково», которая создает информационно-аналитические системы не только для больших корпораций, но для компаний, которые только начинают свою деятельность, выпустила новую версию No-Code платформы «Сакура PRO» 1.5.0. Об этом CNews сообщили представители «Технос-К». В обновленной версии платформы значительно расширился функционал, что дает возможность пользователю более

18.04.2024 Low-Code и No-Code 2024

Low-code и No-code — это подход к разработке приложений с помощью графических инструментов и интуитивно

12.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Алексей Борисов, директор по акселерации, Skolkovo Foundation; Тимур Порошин, владелец продукта «Нота модус»; Александр Сахаров, директор по работе с партнер
05.04.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Алексей Борисов, директор по акселерации, Skolkovo Foundation; Тимур Порошин, владелец продукта «Нота модус»; Александр Сахаров, директор по работе с партнер
21.03.2024 Конференция CNews «Low-Code и No-Code 2024» состоится 18 апреля

CNews приглашает 18 апреля принять участие в конференции «Low-Code и No-Code 2024». С докладом выступят: Наталья Осипенко, руководитель Службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»; Дмитрий Николаев, руководитель управления по организации бизнес-про
13.03.2024 MANGO OFFICE выпустил no-code конструктор чат-ботов

Новинка позволит сотрудникам самостоятельно собрать и настроить чат-бота без программирования и разработчиков Руководители колл-центров, директоры по клиентскому сервису и руководители отделов продаж постоянно сталкиваются с проблемой гибкой настройки чат-ботов на с

