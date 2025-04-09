Платформы no-code позволяют создавать реально работающие программные решения с использованием простых и интуитивно понятных инструментов — визуальных редакторов и преднастроенных шаблонов, готовых компонентов и моделей. Также следует отметить, что подход no-code отчасти помогает решать актуальную проблему дефицита ИТ-специалистов.

Именно такую простоту обеспечивают решения no-code, давая возможность пользователям без знаний и навыков разработки быстро создавать программные продукты. Помимо наличия удобного интерфейса платформа no-code должна обеспечивать удобную навигацию и плавное обучение.

На российском рынке разработчиков no-code платформ активно работает более 10 компаний, большая часть из которых представлена в настоящем обзоре. Вендоры активно развивают продукты, но зачастую имеют различные подходы к формированию функциональных характеристик и находятся на разном этапе зрелости.

Кроме того, несмотря на то, что существенная часть no-code разработки ориентирована на создание относительно простых программных продуктов (например, веб-сайтов, витрин, мобильных приложений, чат-ботов и т.п.) возможности платформы могут быть использованы и в enterprise-сегменте, для создания инструментов автоматизации бизнес-процессов. Для платформ данного класса становятся важны такие параметры, как масштабируемость (т.е. возможность поддерживать растущую нагрузку) и интеграционные возможности, необходимые для связывания с другими сервисами, инструментами или технологиями.

Итоговый рейтинг

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг российских платформ no-code 2025. Структура баллов Подробнее: Обзор «Российские платформы no-code 2025» Бизнес-процессы и автоматизация Безопасность, аудит и управление доступом Интерфейсы и персонализация Интеграция, документы и обработка данных Аналитика и визуализация 155 150 1120 115 360 155 160 1075 115 370 155 150 1085 115 345 155 140 1070 115 325 155 160 1095 90 280 155 160 1065 115 265 155 160 975 50 355 155 160 1000 85 205 155 150 1020 100 175 155 160 975 50 210 155 140 915 65 155 135 140 830 70 145 60 160 795 60 155 135 110 580 50 55

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного вендора.

Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и экспертами рынка, учитывающей следующие критерии:

Бизнес-процессы и автоматизация Безопасность, аудит и управление доступом Интерфейсы и персонализация Интеграция, документы и обработка данных Аналитика и визуализация

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Сумма баллов за все ответы позволяет ранжировать участников рейтинга: чем больше, тем выше место.

Таблица 1. Топ-5 разработчиков платформ no-code Место Название компании Название платформы Сумма баллов 1 Сакура PRO Сакура PRO 1900 2 ИСУ Knowledge Space 1875 3 Первая Форма Первая Форма BPM 1850 4 Security Vision Security Vision 1805 5 Норбит NBT 1780

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Лидером рейтинга платформы no-code в 2025 г. стала разработка Сакура PRO. Платформа обладает максимальной функциональностью и фактически является универсальным конструктором для создания информационных бизнес-систем. Платформа позволяет не только обрабатывать данные из разрозненных источников, но и имеет достаточно богатые возможности для визуализации, предоставляя пользователю более 20 вариантов графиков и табличных форм.

На втором месте с очень небольшим отрывом от лидера следует разработка компании ИСУ — Knowledge Space. Платформа предоставляет отличные возможности для кастомизации решения, а возможности функционального блока «Аналитика, отчетность и визуализация» даже немного превосходят аналогичные возможности платформы Сакура PRO.

Третье место — у решения «Первая Форма BPM», платформы для автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Система позволяет моделировать и настраивать статусы и переходы в бизнес-процессах (т.н. «маршруты») в визуальном редакторе. К числу сильных сторон платформы относятся возможности персонализации и различных настроек интерфейса, причем не только пользователя, но и системного администратора.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика Платформы No-code позволяют создавать реально работающие программные решения с использованием простых и интуитивно понятных инструментов

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