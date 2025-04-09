ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг платформ no-code. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей отечественных платформ no-code, представленных на рынке.
Платформы no-code позволяют создавать реально работающие программные решения с использованием простых и интуитивно понятных инструментов — визуальных редакторов и преднастроенных шаблонов, готовых компонентов и моделей. Также следует отметить, что подход no-code отчасти помогает решать актуальную проблему дефицита ИТ-специалистов.
Именно такую простоту обеспечивают решения no-code, давая возможность пользователям без знаний и навыков разработки быстро создавать программные продукты. Помимо наличия удобного интерфейса платформа no-code должна обеспечивать удобную навигацию и плавное обучение.
На российском рынке разработчиков no-code платформ активно работает более 10 компаний, большая часть из которых представлена в настоящем обзоре. Вендоры активно развивают продукты, но зачастую имеют различные подходы к формированию функциональных характеристик и находятся на разном этапе зрелости.
Кроме того, несмотря на то, что существенная часть no-code разработки ориентирована на создание относительно простых программных продуктов (например, веб-сайтов, витрин, мобильных приложений, чат-ботов и т.п.) возможности платформы могут быть использованы и в enterprise-сегменте, для создания инструментов автоматизации бизнес-процессов. Для платформ данного класса становятся важны такие параметры, как масштабируемость (т.е. возможность поддерживать растущую нагрузку) и интеграционные возможности, необходимые для связывания с другими сервисами, инструментами или технологиями.
Итоговый рейтинг
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного вендора.
Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и экспертами рынка, учитывающей следующие критерии:
- Бизнес-процессы и автоматизация
- Безопасность, аудит и управление доступом
- Интерфейсы и персонализация
- Интеграция, документы и обработка данных
- Аналитика и визуализация
По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Сумма баллов за все ответы позволяет ранжировать участников рейтинга: чем больше, тем выше место.
Лидером рейтинга платформы no-code в 2025 г. стала разработка Сакура PRO. Платформа обладает максимальной функциональностью и фактически является универсальным конструктором для создания информационных бизнес-систем. Платформа позволяет не только обрабатывать данные из разрозненных источников, но и имеет достаточно богатые возможности для визуализации, предоставляя пользователю более 20 вариантов графиков и табличных форм.
На втором месте с очень небольшим отрывом от лидера следует разработка компании ИСУ — Knowledge Space. Платформа предоставляет отличные возможности для кастомизации решения, а возможности функционального блока «Аналитика, отчетность и визуализация» даже немного превосходят аналогичные возможности платформы Сакура PRO.
Третье место — у решения «Первая Форма BPM», платформы для автоматизации и роботизации бизнес-процессов. Система позволяет моделировать и настраивать статусы и переходы в бизнес-процессах (т.н. «маршруты») в визуальном редакторе. К числу сильных сторон платформы относятся возможности персонализации и различных настроек интерфейса, причем не только пользователя, но и системного администратора.
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