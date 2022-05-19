Индексная книга CNews*
Visualization Визуализация визуальное представление данных
Публикаций - 1338, упоминаний - 1422
Visualization упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 130
|Путин Владимир 2542 26
|Макаров Станислав 116 14
|Федечкин Эдуард 39 12
|Хомутский Юрий 33 11
|Вахмянин Иван 23 8
|Шестаков Сергей 18 8
|Никифоров Николай 1161 8
|Шепелявый Дмитрий 53 7
|Медведев Дмитрий 1604 7
|Мишустин Михаил 376 7
|Садовничий Виктор 54 6
|Pette Bob - Пэтт Боб 9 6
|Бобровников Борис 99 6
|Морозова Анастасия 34 6
|Пудов Дмитрий 16 6
|Калинин Александр 124 6
|Новикова Елена 56 6
|Андрианов Дмитрий 17 6
|Рустамов Рустам 202 6
|Панкратов Валерий 32 6
|Кудрявцева Юлия 11 5
|Прохоров Фёдор 81 5
|Рахметов Руслан 34 5
|Захаров Павел 59 5
|Ибрагимов Рустем 18 5
|Самойленко Максим 65 5
|Филимонов Сергей 45 5
|Кириченко Игорь 44 4
|Галушкин Олег 173 4
|Аверина Мария 9 4
|Велесевич Евгений 13 4
|Артеменко Алексей 16 4
|Халяпин Сергей 81 4
|Глазков Александр 64 4
|Леус Александр 7 4
|Чехонин Антон 63 4
|Осеевский Михаил 264 4
|Рубин Дмитрий 41 4
|Шевченко Владимир 138 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.