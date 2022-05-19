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Visualization Визуализация визуальное представление данных

Visualization - Визуализация - визуальное представление данных


19.05.2022 Softline внедрила в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных
05.05.2022 В ПО «Инити Соло» усовершенствованы инструменты визуализации
05.05.2022 LG представила приложение для визуализации профессиональных дисплеев
03.03.2022 «Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI
09.02.2022 Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных
20.12.2021 Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров?
28.07.2021 Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов
18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах
24.02.2021 Konica Minolta выходит на рынок гиперспектральной визуализации
16.12.2019 «Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon
02.12.2019 Aspen Technology представила решение Aspen Enterprise Insights для визуализации и контроля рабочих процессов
04.04.2019 «Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных
26.10.2018 «Диасофт» представил решение для визуализации и настройки бизнес-процессов банка
25.10.2018 «Диасофт» представил решение для визуализации и настройки бизнес-процессов банка
20.09.2018 «Сименс» объявила о приобретении Lightwork Design для развития технологий 3D-визуализации данных
10.07.2018 Philips сообщила о приобретении производителя кардиологических систем визуализации EPD Solutions
02.04.2018 Nvidia представила платформу Project Clara для визуализации в медицине
05.07.2017 Polymedia получила права на российские продажи решений Sharp Electronics для визуализации
16.06.2017 NEC представила в России новые решения визуализации
11.04.2017 В России создана установка для визуализации данных САПР
21.03.2017 IBM запустила свой первый когнитивный сервис в области медицинской визуализации
02.03.2017 AnyChart открыла код JavaScript библиотек для визуализации данных в рамках релиза 7.13.0
02.12.2016 Philips представил возможности искусственного интеллекта для медицины
05.08.2016 Autodesk Live перенесет реальность в виртуальный объект
08.07.2016 Samsung оборудовала решениями для визуализации зал славы ФК «Спартак»
27.06.2016 В суперкомпьютерном центре «Политехнический» внедрена система стереоскопической визуализации с разрешением 4K
27.05.2016 Fujitsu и Intel завершили эксплуатационные испытания по визуализации производственных процессов на фабрике Shimane Fujitsu
18.05.2016 Пермские программисты создали новую систему визуализации данных
20.02.2016 SAP добавила в портфель облачных аналитических приложений мобильное решение для визуализации данных Roambi
09.12.2015 Искусство аналитики: как сделать данные источником прибыли
30.11.2015 «Крок» создал лабораторию 3D-визуализации и компьютерной графики для МИЭМ НИУ ВШЭ
09.11.2015 Navicon разработал новое решение для анализа и визуализации отчетности в ERP
01.09.2015 «Крок» принял участие в оснащении лаборатории «Умный город» НИУ МГСУ системой 3D-визуализации зданий
09.06.2015 Hitachi завершила приобретение разработчика решений для интеграции и визуализации данных Pentaho
17.09.2014 Qlik выпустила новый продукт для бизнес-анализа и визуализации данных
10.09.2014 НИПК «Электрон» разработала систему визуализации для ангиографических комплексов
25.07.2014 Qlik Sense Desktop для визуализации данных доступен для бесплатной загрузки
04.02.2014 SAP и Esri предложат совместные Smart-решения для анализа и визуализации пространственных данных
12.11.2013 Впервые в истории создана «парящая» 3D-голограмма для операций на сердце. ВИДЕО

Публикаций - 1338, упоминаний - 1422

Visualization упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 181
IBM - International Business Machines Corp 8941 128
Oracle Corporation 6035 126
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 113
SAP SE 4595 107
Nvidia Corp 3118 87
Google LLC 10352 81
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 74
Прогноз 957 70
Элемент ГК - Elementec 1523 69
6072 69
Intel Corporation 11262 55
Yandex - Яндекс 5015 54
HP Inc. 5313 50
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 48
Samsung Electronics 9333 46
Крок - Croc 1616 46
Dell EMC 4736 44
SAS Institute 854 42
VMware 2025 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 40
Qlik - QlikTech 121 38
AMD - Advanced Micro Devices 3661 38
Apple Inc 10683 36
Philips 1960 34
Softline - Софтлайн 1870 34
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 32
Meta Platforms - Facebook 4267 31
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 30
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 30
Esri 162 28
Twitter 2493 28
Amazon Inc - Amazon.com 2650 28
Cisco Systems 4720 28
Барс груп 499 28
Tableau Software 56 26
LG Electronics 3372 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 26
Сбер - Цифровая Платформа 526 24
Форсайт - ранее ITG Consulting 95 22
Точка 1820 56
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 45
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 32
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 25
РЖД - Российские железные дороги 1458 21
Открытие ФК 2713 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 19
Альфа-Банк 1476 19
Лента - Сеть розничной торговли 912 18
Почта России ПАО 1853 17
X5 Group 709 15
Россети Ленэнерго 786 14
Газпром ПАО 1008 14
Ростех - Вертолеты России 149 13
Bentley Motors 64 13
Газпром нефть 439 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 11
Самолёт ГК 216 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 10
Аэрофлот - Aeroflot 648 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 9
HeadHunter Group - HH Group 423 9
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 9
Эра HD - Эра ХД 52 8
ВТБ - ВТБ24 658 8
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 8
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 8
LinkedIn 558 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 7
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 7
Роснефть НК 434 7
НСПК - Национальная система платежных карт 401 6
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 6
РВК - Российская венчурная компания 530 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 6
Pony Express - Фрейт линк 58 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 213
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 85
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 58
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 39
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 37
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 34
Президент Российской Федерации 3770 33
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 32
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 28
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
Федеральное казначейство России 1345 21
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 19
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 19
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 13
Правительство Москвы 1640 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
Счётная палата РФ 628 11
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 10
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 10
Таможня - Таможенная служба 421 9
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 9
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 8
Администрация Президента РФ 904 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 227 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 7
АФТ - Ассоциация Финтех 251 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 4
ГИС-Ассоциация 231 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 4 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 2
RSNA - Radiological Society of North America - Радиологическое общество Северной Америки - Международное общество радиологов, медицинских физиков и других медицинских работников 5 2
ASF - Apache Software Foundation 98 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Web development - Веб-разработка 0 2
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
European Society of Cardiology (ESC) - Европейское общество кардиорадиологии 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 16 1
ЕАПО - Евразийская патентная организация 2 1
РКФ - Российская кинологическая федерация 2 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Ассоциация менеджеров 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 718
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3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 185
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 130
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Linux OS 7669 106
ЭОС Дело СЭД 4365 104
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 97
Microsoft Windows 10 11713 93
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 87
Google Android 11959 87
Microsoft Office 3247 79
Apple iOS 6422 75
Microsoft SQL Server 1416 70
Microsoft Windows 2000 2856 58
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 664 57
Apache Hadoop 356 55
Microsoft Azure 1276 49
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 44
LG 75SM99 2832 43
Apple iPhone 6 2649 40
Apple iPad 3663 39
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 39
Qlik Qlikview 113 36
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 35
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 35
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 35
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 34
Microsoft Power BI 132 34
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 33
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1245 33
Microsoft Office Excel 818 33
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 31
Google YouTube - Видеохостинг 2277 31
Intel x86 - архитектура процессора 1391 30
Форсайт Prognoz Platform 81 28
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 28
Oracle Java - язык программирования 2554 27
Autodesk AutoCAD 270 24
Python - высокоуровневый язык программирования 486 23
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 23
Apple - App Store 2437 23
Nvidia Quadro GPU 142 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 22
Исанин Антон 9365 130
Путин Владимир 2542 26
Макаров Станислав 116 14
Федечкин Эдуард 39 12
Хомутский Юрий 33 11
Вахмянин Иван 23 8
Шестаков Сергей 18 8
Никифоров Николай 1161 8
Шепелявый Дмитрий 53 7
Медведев Дмитрий 1604 7
Мишустин Михаил 376 7
Садовничий Виктор 54 6
Pette Bob - Пэтт Боб 9 6
Бобровников Борис 99 6
Морозова Анастасия 34 6
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Калинин Александр 124 6
Новикова Елена 56 6
Андрианов Дмитрий 17 6
Рустамов Рустам 202 6
Панкратов Валерий 32 6
Кудрявцева Юлия 11 5
Прохоров Фёдор 81 5
Рахметов Руслан 34 5
Захаров Павел 59 5
Ибрагимов Рустем 18 5
Самойленко Максим 65 5
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Кириченко Игорь 44 4
Галушкин Олег 173 4
Аверина Мария 9 4
Велесевич Евгений 13 4
Артеменко Алексей 16 4
Халяпин Сергей 81 4
Глазков Александр 64 4
Леус Александр 7 4
Чехонин Антон 63 4
Осеевский Михаил 264 4
Рубин Дмитрий 41 4
Шевченко Владимир 138 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 974
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 257
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 224
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 145
Европа 12319 114
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 95
Земля - планета Солнечной системы 7427 92
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 79
Германия - Федеративная Республика 8903 72
Япония 10069 63
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 61
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 47
Франция - Французская Республика 5665 44
Казахстан - Республика 4467 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 33
Канада 3319 29
Африка - Африканский регион 2928 29
Европа Восточная 2927 27
Беларусь - Белоруссия 3525 27
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 26
Украина 6212 25
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 24
Австралия - Австралийский Союз 2791 22
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 21
Азия - Азиатский регион 3803 21
Южная Корея - Республика 4394 20
Нидерланды 2197 19
Индия - Республика 4263 18
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 18
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 17
Солнечная система - Solar system 2236 17
США - Калифорния 3381 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 16
Италия - Итальянская Республика 3310 16
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 16
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 16
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 15
Россия - ПФО - Казань 2085 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 599
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 577
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 466
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 371
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 350
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 259
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 179
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 177
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 174
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 173
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 93
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 88
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 75
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 73
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 71
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 71
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 68
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 67
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 66
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 65
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 64
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 64
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 62
Экспорт - Экспортные операции 1024 62
Недвижимость - Real estate - Realty 1713 54
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 52
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 52
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 48
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 47
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 46
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 45
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 44
Английский язык 764 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 43
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 42
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 42
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 41
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 41
CNews RND - R&D.CNews 2112 33
CNews - ZOOM.CNews 1609 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
TAdviser - Центр выбора технологий 243 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 7
Phys.org 972 7
FT - Financial Times 1118 6
ScienceDaily 400 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 6
Ведомости 375 6
91Mobiles 590 6
Forbes - Форбс 591 5
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 5
Nanotechweb 92 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Nature 770 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
Bloomberg 1009 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 3
National Geographic 81 3
Газпром ГПМ 2х2 - телеканал 34 3
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 3
Euronews - телеканал 46 2
New Scientist 1447 2
The Washington Post 298 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
Optics 128 2
The Guardian - Британская газета 320 2
Scientific American 80 2
LiveScience 153 2
Wikipedia - Википедия 413 2
Defense Tech 44 2
CNews Инноваторы 39 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
Silicon 459 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 15 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
500 Startups 4742 96
Gartner - Гартнер 3301 88
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 49
IDC - International Data Corporation 4671 43
Forrester Research 810 21
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 11
CNews Мишень 47 11
Microsoft Research 128 7
Fortune Global 500 280 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 5
Markets&Markets Research 97 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 43 4
Frost & Sullivan 199 3
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 3
CNews Инновация года - награда 41 3
ARC Advisory Group 19 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 2
IBM Research 107 2
Fortune Global 100 138 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
GfK Rus - ГФК-Русь 191 2
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 2
Jon Peddie Research 28 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 7 2
Ventana Research 7 2
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для анализа данных 6 1
CNews Рынок ИТ-услуг 34 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
CNews Мишень CRM-систем 1 1
IMD World Competitiveness Ranking - Рейтинг глобальной конкурентоспособности стран мира 1 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 156
РАН - Российская академия наук 1397 24
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 23
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 14
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 13
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 8
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 6
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 100 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 6
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 5
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 42 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 67 4
НИИЭТ - Научно-исследовательский институт электронной техники 13 4
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 4
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 42 4
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 4
Skyeng - Образовательные технологии 60 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 3
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 3
University of Oxford - Оксфордский университет 188 3
Роскосмос РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 18 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 48
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 6
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 5
Высокие технологии XXI века 76 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 4
Новый год - Новогодние каникулы 0 3
Неогеография XXI - форум 52 3
VMware Tour Russia - VMware Tour Виртуальная Россия 5 3
Microsoft Imagine Cup 56 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 3
ISE - Integrated Systems Europe 39 3
CNews FORUM Кейсы 53 3
CNews AWARDS - награда 347 3
Электрические сети - международный форум 43 2
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 2
Diasoft Special Conf 2 2
IBM Systems Forum 4 2
ProIntegration Awards 5 2
InAVation Awards 4 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
VMworld 29 2
Red Dot Design Award 50 2
Microsoft Ignite 31 2
Oracle OpenWorld 65 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 155 1
МТС Телеком Идея 52 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка 9 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 15 1
Scopus Award 1 1
Nvidia GPU Technology Conference 5 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
Docflow 123 1
Невский радиологический форум 1 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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