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Visualization Визуализация визуальное представление данных

Visualization - Визуализация - визуальное представление данных
 

Антон Слученков, Директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК "Как упростить процессы с помощью визуализации" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024

 

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17.05.2024 SL Soft (ГК Softline) выполнила визуализацию данных иерархической структуры фармкомпании «Акрихин» на базе системы управления персоналом «БОСС»

алистов с должностями и обязанностями. Об этом CNews сообщили представители Softline. Иерархическая визуализация данных позволяет наглядно отображать корпоративные сценарии, распознавать и анал
14.05.2024 Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность?

изуализации: сводные таблицы и более 20 графиков, в том числе диаграммы — Сэнкей и хордовую, графы. Визуализация данных «из коробки» и за ее пределами Задача Polymatica Dashboards — визуализиро
08.04.2024 «Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance

ости платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и аналитики данных. Они позволяют оперативно получать наглядную инф
09.02.2024 Пространственные вычисления кардинально изменят мир. 5 конкретных примеров

реальной рабочей обстановке, что облегчает восприятие и запоминание информации. Улучшенные процессы визуализации и проектирования С помощью пространственных вычислений предприятия могут улучшит
07.02.2024 В Сеченовском университете разрабатывают первую отечественную систему оптической визуализации кровотока для нейрохирургов

так и после него. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Интраоперационная визуализация кровотока – одна из актуальных проблем современной медицины. Сегодня при выполне
29.12.2023 СамГМУ и компания MVS будут создавать совместные инновационные разработки 

иное функциональное и информационное пространство для врачей, а автоматизированная передача данных, визуализация и интеллектуальное управление системами позволят значительно снизить нагрузку на
05.12.2023 «VK Реклама» обновила визуальный конструктор событий для продвижения сайтов
14.11.2023 ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe

есте мы стремимся предоставить пользователю не только интуитивный и мощный инструмент для анализа и визуализации данных, но и обеспечить бизнес через Softline Universe дополнительными возможнос
08.11.2023 ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника

стоялась демонстрация CБП-переводов, совершенных с помощью Тамары, которая объединила в себе голос, визуальный образ и навык финансового помощника. Прототип будущего помощника был представлен н
19.10.2023 Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных

еспечили полную импортонезависимость продукта для автоматизации подготовки отчетности МСФО, интегрировав его с платформой Digital Q.Sensor. Платформа предназначена для бизнес-мониторинга, аналитики и визуализации данных и включена в единый реестр российских программ для ЭВД и БД. Интеграция продукта «Отчетность МСФО» и Digital Q.Sensor полностью налажена, в одной из системно значимых кредит
02.10.2023 «Сбер» и GlowByte предложат бизнесу решение в области визуализации данных «Навигатор»

«Сбер» и GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого бизнес-пользователям будет предлагаться решение для визуализации данных «Навигатор». Платформа «Навигатор» от «Сбера» позволяет быстро создавать наглядные интерактивные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать BI-аналитику в режиме реального вр
27.09.2023 Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных

й в облачной инфраструктуре. Теперь использовать open source версию сервиса, доработав ее под себя самостоятельно, может любой желающий. Система подходит для решения широкого круга задач по анализу и визуализации данных. С помощью DataLens можно собрать дашборды для мониторинга ключевых бизнес-метрик компании и обеспечить коллективный доступ к аналитике. Например, компания «Ренессанс страхо
02.06.2023 «Сбер» выводит на рынок решение для визуализации данных – платформу «Навигатор»

дителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решени
31.05.2023 «Билайн» выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке

ако») совместно с командой Big Data & AI (больших данных и искусственного интеллекта) «Билайна» выводит на рынок новый продукт Cloud BI (облачная бизнес-аналитика) — сервис для построения дашбордов и визуализации данных в облаке. Он будет интересен компаниям, в бизнес-процессах которых важная роль отводится оперативному анализу данных. Такие компании традиционно представлены в ритейле, финт
20.04.2023 5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики

такой визуализации. Особенно ярко это подсвечивало название доски — все ее называли «доска Артура». Визуализация рабочего процесса на доске в Miro Но, несмотря на описанные минусы, плюсов от эт
11.04.2023 «Диасофт» встроил инструменты управления данными и визуализации показателей в продукт «Управленческая отчетность»

детальных, так и агрегированных; корректировки управленческого учета, аллокация доходов и расходов; визуализация отчетности в формате печатных форм и дашбордов. «Условия ведения бизнеса быстро

13.03.2023 Lamoda запустила умный визуальный поиск товаров

та-версии инструмента, который с помощью искусственного интеллекта поможет визуально подобрать одежду и обновить гардероб. Умный помощник доступен пользователям мобильного приложения Lamoda в России. Визуальный поиск будет полезен пользователям, которые пока не определись с тем, что хотят заказать и им проще показать понравившийся товар, чем объяснять, как он выглядит. Инструмент ассистируе
30.01.2023 В реестре российского ПО зарегистрирована платформа «Диасофт» для мониторинга и визуализации данных

нии продолжают наращивать усилия в разработке импортонезависимых решений, в том числе для анализа и визуализации данных. Платформа сочетает в себе простоту и гибкость создания визуализаций для

02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл»

«ICL системные технологии» (входит в группу компаний ICL) и системный интегратор «Крит» при поддержке российского разработчика BI-систем Visiology завершили внедрение системы бизнес-анализа и визуализации ключевых показателей в управляющей компании (УК) «Шешмаойл». Благодаря глубокой интеграции и адаптации современного решения в экосистему УК руководители получили возможность мгнове
23.09.2022 Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС

Для мониторинга судоходства Sitronics Group запустила тестовую эксплуатацию платформы визуализации данных автоматической идентификационной системы (АИС), принимаемых с российских экспериментальных спутников. Отправленные на орбиту 9 августа с космодрома Байконур по программе Spa
19.05.2022 Softline внедрила в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных

Компания Softline завершила проект по внедрению в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационной системы сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных. Она была построена на базе BI-системы российской компании DBA (Digital Business Adaptation. ООО «Дибиэй»), которая уже использовалась в «СК Алтайкрайэнерго». Команда Softli
05.05.2022 В ПО «Инити Соло» усовершенствованы инструменты визуализации

В ПО «Инити Соло» были добавлены новые инструменты визуализации: для логических групп объектов появилась возможность добавлять панорамные снимки и точки перехода между ними. Об этом CNews сообщили представители «Инити». На панорамах пользовател
05.05.2022 LG представила приложение для визуализации профессиональных дисплеев

LG Electronics (LG) представила приложение LG LED Signage Visual Planner для визуализации LED-экранов компании LG. С помощью данного инструмента можно увидеть, как будет выглядеть дисплейное решение LG, вывести на него изображение или видео, заранее рассчитать подключен
03.03.2022 «Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI

шений Self Service BI – он позволяет легко объединять целый ряд разнородных источников данных и оперативно генерировать отчеты в зависимости от текущих потребностей. Отличительная особенность FlyBI – наглядная визуализация и удобство использования: продукт включает обширный набор встроенных и внешних визуализаторов, имеет дружественный интерфейс, адаптированный под разные устройства, включа
09.02.2022 Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных

Компания Hikvision представляет готовое All-in-One решение на базе LED-дисплеев для визуализации контента. Решение подходит для быстрой и простой установки LED-экрана в конференц-залах, учебных классах, переговорных комнатах, шоурумах, фойе административных зданий и бизнес-цен
20.12.2021 Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров?

ом совместного использования вычислительных ресурсов, хотя такие ресурсоемкие рабочие нагрузки, как визуализация, обычно исключались из списка. Однако повышение производительности, подобное том
17.11.2021 Визуальный персонаж «Сбера» стал соведущим телеканала РБК

событиях с фондовых рынков всего мира. Программа «Календарь инвестора» позволяет не пропустить важные корпоративные события. Она выходит в эфир по будням с 10:00 до 19:00. «Елена» – фотореалистичный визуальный персонаж, созданный подразделением Sberdevices. Аватарам можно создать любой визуальный образ – от реального человека до мультипликационного героя. Они могут использоваться в

03.11.2021 «Сбер» представил англоязычную версию платформы визуальных персонажей Visper

Платформа Visper, которая позволяет генерировать видеоролики с фотореалистичными и анимационными персонажами, стала доступна на английском языке. Создавать визуальный контент с её помощью теперь могут пользователи по всему миру. Помимо перевода интерфейса, появилась и опция генерации речи на английском языке: достаточно просто ввести текст — и ава
28.07.2021 Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации

нных, выпустила новую версию своего конструктора информационных панелей. Разработчики существенно расширили функциональность Polymatica Dashboards 2.3, улучшили юзабилити и добавили новые возможности визуализации. Также в новой версии пользователям доступен «Помощник», который предложит им разные варианты визуального представления данных, исходя из структуры датасета. Основная задача Polyma
08.06.2021 «Сбер» обновил платформу для создания визуальных персонажей Visper

«Сбер» объявил о большом обновлении онлайн-платформы по созданию визуальных персонажей Visper, разработанной командой Sberdevices. С помощью сервиса любой пользователь может анимировать презентацию или создать видеоролик с визуальными персонажами. Теперь же

23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов

Микроскоп Tescan Solaris, установленный в центре коллективного пользования «Визуализация высокого разрешения», позволит решать сложнейшие задачи на стыке наномеханики и

18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах

ксные решения для создания и интеграции интерактивного 3D-контента для разных индустрий. Платформа применяется в электронной торговле, промышленности и в сфере искусства. Решения используются как для визуализации продуктов, так и для создания обучающих модулей, электронного документооборота и сдачи-приемки работ. В настоящий момент платформа обслуживает больше 40 млн просмотров интерактивно
24.02.2021 Konica Minolta выходит на рынок гиперспектральной визуализации

Konica Minolta вышла на рынок гиперспектральной визуализации (HSI) и приобрела его ведущего игрока, финскую компанию Specim, Spectral Imaging
16.10.2020 Naumen дополнила платформу для автоматизации сервисных и бизнес-процессов Naumen SMP визуальной аналитикой

ых панелей для платформы Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), которая предназначена для автоматизации сервисных и бизнес-процессов. Модуль платформы предоставляет пользователям инструмент визуализации данных и построения наглядной отчетности в режиме реального времени, что помогает принимать обоснованные решения, сокращать издержки и находить новых перспективы для развития бизне
04.03.2020 Voximplant обновил визуальный конструктор для автоматизации коммуникаций

Voximplant выпустил Voximplant Kit – новый продукт для автоматизации клиентского опыта. Визуальный конструктор, не требующий навыков программирования, позволяет бизнесу настраивать сложные сценарии входящих и исходящих звонков, подключать виртуальных ассистентов и интегрировать те
16.12.2019 «Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon

«Яндекс.Облако» представила инструмент Yandex IoT Core на конференции Yandex Scale. Для расширения возможностей в области мониторинга данных, аналитики потребления и ее визуализации «Яндекс» рекомендовал использовать программные решения от компании «Россинно», российского партнера платформы «Яндекс.Облако». Yandex IoT Core - это первый в российском публичном о
02.12.2019 Aspen Technology представила решение Aspen Enterprise Insights для визуализации и контроля рабочих процессов

президент и генеральный директор Aspen Technology. «По мере развития промышленного Интернета вещей визуализация разнородных источников данных становится определяющим фактором успешной цифровой
13.08.2019 InfoWatch представила систему визуальной аналитики ИБ Vision 2.0

ько политики DLP-системы соответствуют текущим бизнес-процессам компании. Таким образом, улучшенная визуализация информационных потоков помогает усилить контроль за «серыми зонами» и выявить ск
04.04.2019 «Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных

нить на одном дашборде. Например, показатели продаж из внутренней CRM-системы легко сопоставить с отчётами о рекламных кампаниях из «Яндекс.Метрики». Пользователи DataLens могут делиться результатами визуализации с коллегами или партнёрами, предоставив им доступ к дашбордам, и включать автоматическую загрузку часто используемых данных для ускорения работы. В основе нового сервиса — Yandex S
26.10.2018 «Диасофт» представил решение для визуализации и настройки бизнес-процессов банка

«Диасофт» представил решение Diasoft Sensor, предназначенное для визуализации и контроля бизнес-процессов в банках, измерения KPI по каждому этапу и сотруднику. Diasoft Sensor обеспечивает централизованный мониторинг процессов в бизнес-системах и ИТ-ландшафт

Публикаций - 6471, упоминаний - 7200

Visualization и организации, системы, технологии, персоны:

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Oracle Corporation 7074 275
9594 266
Google LLC 12690 219
SAP SE 5601 211
Yandex - Яндекс 9216 211
IBM - International Business Machines Corp 9699 208
Samsung Electronics 11065 185
Nvidia Corp 4002 185
Intel Corporation 12811 182
Apple Inc 13156 135
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 119
HP Inc. 5883 118
Softline - Софтлайн 3743 114
Ростелеком 10948 113
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 109
AMD - Advanced Micro Devices 4641 105
Sony 6739 105
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 94
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 85
Autodesk 639 84
Telegram Group 2940 78
SAS Institute 1082 76
Diasoft - Диасофт 1144 76
Philips 2099 76
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 75
Cisco Systems 5372 74
Huawei 4677 74
Meta Platforms - Facebook 4621 74
LG Electronics 3735 74
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 72
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 72
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 72
Dell EMC 5180 71
Крок - Croc 1964 70
Broadcom - VMware 2610 68
Salesforce - Tableau Software 123 68
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 65
Qlik - QlikTech 173 64
X Corp - Twitter 2938 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 197
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 85
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 83
РЖД - Российские железные дороги 2096 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 51
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 50
Газпром ПАО 1493 47
Почта России ПАО 2370 41
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 41
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 38
Альфа-Банк 1979 37
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 36
Газпром нефть 725 36
Эра HD - Эра ХД 54 34
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 32
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 29
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 28
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 26
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 24
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 23
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РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 23
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 23
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 22
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 21
Композит 99 21
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Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 6
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 5
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 5
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 5
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 4
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 4
Интернет-видео - ассоциация 21 4
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 4
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
AOP - Association of Online Publishers - Ассоциация онлайновых изданий Великобритании 3 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Единая Россия - Политическая партия 321 3
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
OWASP - Open Web Application Security Project 146 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1652
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1383
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 1093
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 921
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 888
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 857
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 845
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 829
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 679
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 654
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 653
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 651
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 644
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 637
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 600
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 578
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 548
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 501
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 497
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 494
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 464
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 456
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 439
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 416
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 408
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 407
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 394
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 382
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 380
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 369
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 352
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 350
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 345
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 344
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 343
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 343
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 337
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 336
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 334
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 333
Microsoft Windows 16882 345
Linux OS 11533 290
Google Android 15244 276
Microsoft Office 4170 254
Apple iOS 8583 198
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 140
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 136
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 134
Microsoft Windows 2000 8678 133
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 132
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 126
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 121
Oracle Java - язык программирования 3469 119
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 118
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 104
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 103
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 89
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 85
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 80
Apple iPad 4012 80
Apple macOS 2419 78
Apache Hadoop 470 76
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 74
Google YouTube - Видеохостинг 3002 70
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 69
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 69
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 68
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 67
Microsoft Azure 1526 65
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 63
Apple iPhone 6 4861 62
Apple - App Store 3109 60
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 60
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 58
JavaScript - JS - язык программирования 1425 58
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 57
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 57
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 54
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 54
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 53
Наумов Максим 100 48
Ширшов Павел 76 40
Путин Владимир 3454 36
Федечкин Эдуард 58 18
Медведев Дмитрий 1665 18
Рустамов Рустам 548 16
Мишустин Михаил 787 16
Слученков Антон 18 15
Макаров Станислав 118 15
Бровкин Дмитрий 55 15
Шадаев Максут 1210 14
Тульчинский Станислав 93 13
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 13
Новикова Елена 105 13
Галкин Николай 140 12
Пудов Дмитрий 47 12
Борисов Алексей 33 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Вахмянин Иван 32 12
Беляева Татьяна 29 11
Кирьянова Александра 169 10
Тютюнник Александр 45 10
Скворцов Тарас 25 10
Гребеник Геннадий 68 9
Арлазаров Владимир 290 9
Рахметов Руслан 67 9
Глазков Александр 151 9
Верестникова Дарья 43 9
Романов Константин 58 9
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 8
Сахаров Александр 93 8
Бочкин Александр 62 8
Морозова Анастасия 36 8
Воронин Павел 196 8
Аверина Мария 24 8
Шестаков Сергей 18 8
Новожилов Алексей 20 8
Садчиков Яков 14 8
Алешкин Сергей 65 8
Тятюшев Максим 215 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3196
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 631
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 623
Европа 24964 344
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 307
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 240
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 231
Германия - Федеративная Республика 13221 200
Земля - планета Солнечной системы 10865 195
Япония 13807 187
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 139
Франция - Французская Республика 8177 112
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 91
Казахстан - Республика 6048 85
США - Калифорния 4829 79
Южная Корея - Республика 7052 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 77
Азия - Азиатский регион 5920 72
Беларусь - Белоруссия 6289 71
Украина 7928 69
Канада 5082 64
Россия - СФО - Новосибирск 4876 59
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 56
Индия - Bharat 5870 56
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 55
Италия - Итальянская Республика 4508 53
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 51
Европа Восточная 3138 50
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 50
Нидерланды 3746 49
Великобритания - Лондон 2432 48
Финляндия - Финляндская Республика 3697 45
Африка - Африканский регион 3641 45
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 44
Испания - Королевство 3840 43
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 42
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 42
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 41
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1057
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 987
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 914
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 564
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 544
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 530
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 512
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Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 6
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 6
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 5
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Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Gartner Magic Quadrant Data Science and Machine Learning Platforms 4 3
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НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
Рустелеком ТК 305 3
Frost & Sullivan 207 3
ARC Advisory Group 20 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Mobile Research Group 87 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 54
РАН - Российская академия наук 2122 52
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 51
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 45
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 35
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 34
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 24
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 22
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 21
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 20
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 17
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 17
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 16
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 16
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 16
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 14
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 12
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 12
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 11
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 11
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 10
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 10
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 10
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 10
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 9
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 9
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 9
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 8
РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии 12 8
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