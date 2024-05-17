Visualization - Визуализация - визуальное представление данных

SL Soft (ГК Softline) выполнила визуализацию данных иерархической структуры фармкомпании «Акрихин» на базе системы управления персоналом «БОСС» алистов с должностями и обязанностями. Об этом CNews сообщили представители Softline. Иерархическая визуализация данных позволяет наглядно отображать корпоративные сценарии, распознавать и анал

Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность? изуализации: сводные таблицы и более 20 графиков, в том числе диаграммы — Сэнкей и хордовую, графы. Визуализация данных «из коробки» и за ее пределами Задача Polymatica Dashboards — визуализиро

«Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance ости платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и аналитики данных. Они позволяют оперативно получать наглядную инф

Пространственные вычисления кардинально изменят мир. 5 конкретных примеров реальной рабочей обстановке, что облегчает восприятие и запоминание информации. Улучшенные процессы визуализации и проектирования С помощью пространственных вычислений предприятия могут улучшит

В Сеченовском университете разрабатывают первую отечественную систему оптической визуализации кровотока для нейрохирургов так и после него. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Интраоперационная визуализация кровотока – одна из актуальных проблем современной медицины. Сегодня при выполне

СамГМУ и компания MVS будут создавать совместные инновационные разработки иное функциональное и информационное пространство для врачей, а автоматизированная передача данных, визуализация и интеллектуальное управление системами позволят значительно снизить нагрузку на

ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe есте мы стремимся предоставить пользователю не только интуитивный и мощный инструмент для анализа и визуализации данных, но и обеспечить бизнес через Softline Universe дополнительными возможнос

ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника стоялась демонстрация CБП-переводов, совершенных с помощью Тамары, которая объединила в себе голос, визуальный образ и навык финансового помощника. Прототип будущего помощника был представлен н

Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных еспечили полную импортонезависимость продукта для автоматизации подготовки отчетности МСФО, интегрировав его с платформой Digital Q.Sensor. Платформа предназначена для бизнес-мониторинга, аналитики и визуализации данных и включена в единый реестр российских программ для ЭВД и БД. Интеграция продукта «Отчетность МСФО» и Digital Q.Sensor полностью налажена, в одной из системно значимых кредит

«Сбер» и GlowByte предложат бизнесу решение в области визуализации данных «Навигатор» «Сбер» и GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого бизнес-пользователям будет предлагаться решение для визуализации данных «Навигатор». Платформа «Навигатор» от «Сбера» позволяет быстро создавать наглядные интерактивные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать BI-аналитику в режиме реального вр

Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных й в облачной инфраструктуре. Теперь использовать open source версию сервиса, доработав ее под себя самостоятельно, может любой желающий. Система подходит для решения широкого круга задач по анализу и визуализации данных. С помощью DataLens можно собрать дашборды для мониторинга ключевых бизнес-метрик компании и обеспечить коллективный доступ к аналитике. Например, компания «Ренессанс страхо

«Сбер» выводит на рынок решение для визуализации данных – платформу «Навигатор» дителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решени

«Билайн» выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке ако») совместно с командой Big Data & AI (больших данных и искусственного интеллекта) «Билайна» выводит на рынок новый продукт Cloud BI (облачная бизнес-аналитика) — сервис для построения дашбордов и визуализации данных в облаке. Он будет интересен компаниям, в бизнес-процессах которых важная роль отводится оперативному анализу данных. Такие компании традиционно представлены в ритейле, финт

5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики такой визуализации. Особенно ярко это подсвечивало название доски — все ее называли «доска Артура». Визуализация рабочего процесса на доске в Miro Но, несмотря на описанные минусы, плюсов от эт

«Диасофт» встроил инструменты управления данными и визуализации показателей в продукт «Управленческая отчетность» детальных, так и агрегированных; корректировки управленческого учета, аллокация доходов и расходов; визуализация отчетности в формате печатных форм и дашбордов. «Условия ведения бизнеса быстро

Lamoda запустила умный визуальный поиск товаров та-версии инструмента, который с помощью искусственного интеллекта поможет визуально подобрать одежду и обновить гардероб. Умный помощник доступен пользователям мобильного приложения Lamoda в России. Визуальный поиск будет полезен пользователям, которые пока не определись с тем, что хотят заказать и им проще показать понравившийся товар, чем объяснять, как он выглядит. Инструмент ассистируе

В реестре российского ПО зарегистрирована платформа «Диасофт» для мониторинга и визуализации данных нии продолжают наращивать усилия в разработке импортонезависимых решений, в том числе для анализа и визуализации данных. Платформа сочетает в себе простоту и гибкость создания визуализаций для

ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» «ICL системные технологии» (входит в группу компаний ICL) и системный интегратор «Крит» при поддержке российского разработчика BI-систем Visiology завершили внедрение системы бизнес-анализа и визуализации ключевых показателей в управляющей компании (УК) «Шешмаойл». Благодаря глубокой интеграции и адаптации современного решения в экосистему УК руководители получили возможность мгнове

Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС Для мониторинга судоходства Sitronics Group запустила тестовую эксплуатацию платформы визуализации данных автоматической идентификационной системы (АИС), принимаемых с российских экспериментальных спутников. Отправленные на орбиту 9 августа с космодрома Байконур по программе Spa

Softline внедрила в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных Компания Softline завершила проект по внедрению в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационной системы сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных. Она была построена на базе BI-системы российской компании DBA (Digital Business Adaptation. ООО «Дибиэй»), которая уже использовалась в «СК Алтайкрайэнерго». Команда Softli

В ПО «Инити Соло» усовершенствованы инструменты визуализации В ПО «Инити Соло» были добавлены новые инструменты визуализации: для логических групп объектов появилась возможность добавлять панорамные снимки и точки перехода между ними. Об этом CNews сообщили представители «Инити». На панорамах пользовател

LG представила приложение для визуализации профессиональных дисплеев LG Electronics (LG) представила приложение LG LED Signage Visual Planner для визуализации LED-экранов компании LG. С помощью данного инструмента можно увидеть, как будет выглядеть дисплейное решение LG, вывести на него изображение или видео, заранее рассчитать подключен

«Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI шений Self Service BI – он позволяет легко объединять целый ряд разнородных источников данных и оперативно генерировать отчеты в зависимости от текущих потребностей. Отличительная особенность FlyBI – наглядная визуализация и удобство использования: продукт включает обширный набор встроенных и внешних визуализаторов, имеет дружественный интерфейс, адаптированный под разные устройства, включа

Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных Компания Hikvision представляет готовое All-in-One решение на базе LED-дисплеев для визуализации контента. Решение подходит для быстрой и простой установки LED-экрана в конференц-залах, учебных классах, переговорных комнатах, шоурумах, фойе административных зданий и бизнес-цен

Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров? ом совместного использования вычислительных ресурсов, хотя такие ресурсоемкие рабочие нагрузки, как визуализация, обычно исключались из списка. Однако повышение производительности, подобное том

Визуальный персонаж «Сбера» стал соведущим телеканала РБК событиях с фондовых рынков всего мира. Программа «Календарь инвестора» позволяет не пропустить важные корпоративные события. Она выходит в эфир по будням с 10:00 до 19:00. «Елена» – фотореалистичный визуальный персонаж, созданный подразделением Sberdevices. Аватарам можно создать любой визуальный образ – от реального человека до мультипликационного героя. Они могут использоваться в

«Сбер» представил англоязычную версию платформы визуальных персонажей Visper Платформа Visper, которая позволяет генерировать видеоролики с фотореалистичными и анимационными персонажами, стала доступна на английском языке. Создавать визуальный контент с её помощью теперь могут пользователи по всему миру. Помимо перевода интерфейса, появилась и опция генерации речи на английском языке: достаточно просто ввести текст — и ава

Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации нных, выпустила новую версию своего конструктора информационных панелей. Разработчики существенно расширили функциональность Polymatica Dashboards 2.3, улучшили юзабилити и добавили новые возможности визуализации. Также в новой версии пользователям доступен «Помощник», который предложит им разные варианты визуального представления данных, исходя из структуры датасета. Основная задача Polyma

«Сбер» обновил платформу для создания визуальных персонажей Visper «Сбер» объявил о большом обновлении онлайн-платформы по созданию визуальных персонажей Visper, разработанной командой Sberdevices. С помощью сервиса любой пользователь может анимировать презентацию или создать видеоролик с визуальными персонажами. Теперь же

В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов Микроскоп Tescan Solaris, установленный в центре коллективного пользования «Визуализация высокого разрешения», позволит решать сложнейшие задачи на стыке наномеханики и

Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах ксные решения для создания и интеграции интерактивного 3D-контента для разных индустрий. Платформа применяется в электронной торговле, промышленности и в сфере искусства. Решения используются как для визуализации продуктов, так и для создания обучающих модулей, электронного документооборота и сдачи-приемки работ. В настоящий момент платформа обслуживает больше 40 млн просмотров интерактивно

Konica Minolta выходит на рынок гиперспектральной визуализации Konica Minolta вышла на рынок гиперспектральной визуализации (HSI) и приобрела его ведущего игрока, финскую компанию Specim, Spectral Imaging

Naumen дополнила платформу для автоматизации сервисных и бизнес-процессов Naumen SMP визуальной аналитикой ых панелей для платформы Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), которая предназначена для автоматизации сервисных и бизнес-процессов. Модуль платформы предоставляет пользователям инструмент визуализации данных и построения наглядной отчетности в режиме реального времени, что помогает принимать обоснованные решения, сокращать издержки и находить новых перспективы для развития бизне

Voximplant обновил визуальный конструктор для автоматизации коммуникаций Voximplant выпустил Voximplant Kit – новый продукт для автоматизации клиентского опыта. Визуальный конструктор, не требующий навыков программирования, позволяет бизнесу настраивать сложные сценарии входящих и исходящих звонков, подключать виртуальных ассистентов и интегрировать те

«Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon «Яндекс.Облако» представила инструмент Yandex IoT Core на конференции Yandex Scale. Для расширения возможностей в области мониторинга данных, аналитики потребления и ее визуализации «Яндекс» рекомендовал использовать программные решения от компании «Россинно», российского партнера платформы «Яндекс.Облако». Yandex IoT Core - это первый в российском публичном о

Aspen Technology представила решение Aspen Enterprise Insights для визуализации и контроля рабочих процессов президент и генеральный директор Aspen Technology. «По мере развития промышленного Интернета вещей визуализация разнородных источников данных становится определяющим фактором успешной цифровой

InfoWatch представила систему визуальной аналитики ИБ Vision 2.0 ько политики DLP-системы соответствуют текущим бизнес-процессам компании. Таким образом, улучшенная визуализация информационных потоков помогает усилить контроль за «серыми зонами» и выявить ск

«Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных нить на одном дашборде. Например, показатели продаж из внутренней CRM-системы легко сопоставить с отчётами о рекламных кампаниях из «Яндекс.Метрики». Пользователи DataLens могут делиться результатами визуализации с коллегами или партнёрами, предоставив им доступ к дашбордам, и включать автоматическую загрузку часто используемых данных для ускорения работы. В основе нового сервиса — Yandex S