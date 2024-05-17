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Visualization Визуализация визуальное представление данных
Антон Слученков, Директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК "Как упростить процессы с помощью визуализации" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|17.05.2024
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SL Soft (ГК Softline) выполнила визуализацию данных иерархической структуры фармкомпании «Акрихин» на базе системы управления персоналом «БОСС»
алистов с должностями и обязанностями. Об этом CNews сообщили представители Softline. Иерархическая визуализация данных позволяет наглядно отображать корпоративные сценарии, распознавать и анал
|14.05.2024
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Как быстро сформировать нестандартную аналитическую отчетность?
изуализации: сводные таблицы и более 20 графиков, в том числе диаграммы — Сэнкей и хордовую, графы. Визуализация данных «из коробки» и за ее пределами Задача Polymatica Dashboards — визуализиро
|08.04.2024
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«Диасофт» встроил инструменты визуализации данных в платформу Digital Q.Risk&Compliance
ости платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. В состав платформы интегрированы инструменты для визуализации, мониторинга и аналитики данных. Они позволяют оперативно получать наглядную инф
|09.02.2024
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Пространственные вычисления кардинально изменят мир. 5 конкретных примеров
реальной рабочей обстановке, что облегчает восприятие и запоминание информации. Улучшенные процессы визуализации и проектирования С помощью пространственных вычислений предприятия могут улучшит
|07.02.2024
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В Сеченовском университете разрабатывают первую отечественную систему оптической визуализации кровотока для нейрохирургов
так и после него. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Интраоперационная визуализация кровотока – одна из актуальных проблем современной медицины. Сегодня при выполне
|29.12.2023
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СамГМУ и компания MVS будут создавать совместные инновационные разработки
иное функциональное и информационное пространство для врачей, а автоматизированная передача данных, визуализация и интеллектуальное управление системами позволят значительно снизить нагрузку на
|05.12.2023
|«VK Реклама» обновила визуальный конструктор событий для продвижения сайтов
|14.11.2023
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ГК Softline открывает новые возможности в аналитике и визуализации данных с Polymatica в Softline Universe
есте мы стремимся предоставить пользователю не только интуитивный и мощный инструмент для анализа и визуализации данных, но и обеспечить бизнес через Softline Universe дополнительными возможнос
|08.11.2023
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ВТБ разработал будущий 3D-образ своего голосового помощника
стоялась демонстрация CБП-переводов, совершенных с помощью Тамары, которая объединила в себе голос, визуальный образ и навык финансового помощника. Прототип будущего помощника был представлен н
|19.10.2023
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Продукт «Отчетность МСФО» от «Диасофт» интегрирован с импортонезависимой платформой для визуализации данных
еспечили полную импортонезависимость продукта для автоматизации подготовки отчетности МСФО, интегрировав его с платформой Digital Q.Sensor. Платформа предназначена для бизнес-мониторинга, аналитики и визуализации данных и включена в единый реестр российских программ для ЭВД и БД. Интеграция продукта «Отчетность МСФО» и Digital Q.Sensor полностью налажена, в одной из системно значимых кредит
|02.10.2023
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«Сбер» и GlowByte предложат бизнесу решение в области визуализации данных «Навигатор»
«Сбер» и GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого бизнес-пользователям будет предлагаться решение для визуализации данных «Навигатор». Платформа «Навигатор» от «Сбера» позволяет быстро создавать наглядные интерактивные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать BI-аналитику в режиме реального вр
|27.09.2023
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Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных
й в облачной инфраструктуре. Теперь использовать open source версию сервиса, доработав ее под себя самостоятельно, может любой желающий. Система подходит для решения широкого круга задач по анализу и визуализации данных. С помощью DataLens можно собрать дашборды для мониторинга ключевых бизнес-метрик компании и обеспечить коллективный доступ к аналитике. Например, компания «Ренессанс страхо
|02.06.2023
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«Сбер» выводит на рынок решение для визуализации данных – платформу «Навигатор»
дителям высшего и среднего звена как в крупном бизнесе, так и в государственных структурах. Быстрая визуализация и анализ данных позволяют оперативно принимать оптимальные управленческие решени
|31.05.2023
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«Билайн» выводит на рынок сервис визуализации данных в облаке
ако») совместно с командой Big Data & AI (больших данных и искусственного интеллекта) «Билайна» выводит на рынок новый продукт Cloud BI (облачная бизнес-аналитика) — сервис для построения дашбордов и визуализации данных в облаке. Он будет интересен компаниям, в бизнес-процессах которых важная роль отводится оперативному анализу данных. Такие компании традиционно представлены в ритейле, финт
|20.04.2023
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5 команд на 1 продукт: как X5 выстроила рабочие процессы от визуализации и прозрачных взаимосвязей до работы с блокерами, WIP-лимитов и аналитики
такой визуализации. Особенно ярко это подсвечивало название доски — все ее называли «доска Артура». Визуализация рабочего процесса на доске в Miro Но, несмотря на описанные минусы, плюсов от эт
|11.04.2023
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«Диасофт» встроил инструменты управления данными и визуализации показателей в продукт «Управленческая отчетность»
детальных, так и агрегированных; корректировки управленческого учета, аллокация доходов и расходов; визуализация отчетности в формате печатных форм и дашбордов. «Условия ведения бизнеса быстро
|13.03.2023
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Lamoda запустила умный визуальный поиск товаров
та-версии инструмента, который с помощью искусственного интеллекта поможет визуально подобрать одежду и обновить гардероб. Умный помощник доступен пользователям мобильного приложения Lamoda в России. Визуальный поиск будет полезен пользователям, которые пока не определись с тем, что хотят заказать и им проще показать понравившийся товар, чем объяснять, как он выглядит. Инструмент ассистируе
|30.01.2023
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В реестре российского ПО зарегистрирована платформа «Диасофт» для мониторинга и визуализации данных
нии продолжают наращивать усилия в разработке импортонезависимых решений, в том числе для анализа и визуализации данных. Платформа сочетает в себе простоту и гибкость создания визуализаций для
|02.12.2022
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ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл»
«ICL системные технологии» (входит в группу компаний ICL) и системный интегратор «Крит» при поддержке российского разработчика BI-систем Visiology завершили внедрение системы бизнес-анализа и визуализации ключевых показателей в управляющей компании (УК) «Шешмаойл». Благодаря глубокой интеграции и адаптации современного решения в экосистему УК руководители получили возможность мгнове
|23.09.2022
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Sitronics Group запустила в тестовую эксплуатацию платформу визуализации данных АИС
Для мониторинга судоходства Sitronics Group запустила тестовую эксплуатацию платформы визуализации данных автоматической идентификационной системы (АИС), принимаемых с российских экспериментальных спутников. Отправленные на орбиту 9 августа с космодрома Байконур по программе Spa
|19.05.2022
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Softline внедрила в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных
Компания Softline завершила проект по внедрению в АО «СК Алтайкрайэнерго» геоинформационной системы сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных. Она была построена на базе BI-системы российской компании DBA (Digital Business Adaptation. ООО «Дибиэй»), которая уже использовалась в «СК Алтайкрайэнерго». Команда Softli
|05.05.2022
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В ПО «Инити Соло» усовершенствованы инструменты визуализации
В ПО «Инити Соло» были добавлены новые инструменты визуализации: для логических групп объектов появилась возможность добавлять панорамные снимки и точки перехода между ними. Об этом CNews сообщили представители «Инити». На панорамах пользовател
|05.05.2022
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LG представила приложение для визуализации профессиональных дисплеев
LG Electronics (LG) представила приложение LG LED Signage Visual Planner для визуализации LED-экранов компании LG. С помощью данного инструмента можно увидеть, как будет выглядеть дисплейное решение LG, вывести на него изображение или видео, заранее рассчитать подключен
|03.03.2022
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«Форсайт» выпустила новый продукт легкой бизнес-аналитики и визуализации данных FlyBI
шений Self Service BI – он позволяет легко объединять целый ряд разнородных источников данных и оперативно генерировать отчеты в зависимости от текущих потребностей. Отличительная особенность FlyBI – наглядная визуализация и удобство использования: продукт включает обширный набор встроенных и внешних визуализаторов, имеет дружественный интерфейс, адаптированный под разные устройства, включа
|09.02.2022
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Светодиодное All-in-One решение Hikvision для яркой визуализации данных
Компания Hikvision представляет готовое All-in-One решение на базе LED-дисплеев для визуализации контента. Решение подходит для быстрой и простой установки LED-экрана в конференц-залах, учебных классах, переговорных комнатах, шоурумах, фойе административных зданий и бизнес-цен
|20.12.2021
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Как заменить одним процессором пять или шесть физических компьютеров?
ом совместного использования вычислительных ресурсов, хотя такие ресурсоемкие рабочие нагрузки, как визуализация, обычно исключались из списка. Однако повышение производительности, подобное том
|17.11.2021
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Визуальный персонаж «Сбера» стал соведущим телеканала РБК
событиях с фондовых рынков всего мира. Программа «Календарь инвестора» позволяет не пропустить важные корпоративные события. Она выходит в эфир по будням с 10:00 до 19:00. «Елена» – фотореалистичный визуальный персонаж, созданный подразделением Sberdevices. Аватарам можно создать любой визуальный образ – от реального человека до мультипликационного героя. Они могут использоваться в
|03.11.2021
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«Сбер» представил англоязычную версию платформы визуальных персонажей Visper
Платформа Visper, которая позволяет генерировать видеоролики с фотореалистичными и анимационными персонажами, стала доступна на английском языке. Создавать визуальный контент с её помощью теперь могут пользователи по всему миру. Помимо перевода интерфейса, появилась и опция генерации речи на английском языке: достаточно просто ввести текст — и ава
|28.07.2021
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Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации
нных, выпустила новую версию своего конструктора информационных панелей. Разработчики существенно расширили функциональность Polymatica Dashboards 2.3, улучшили юзабилити и добавили новые возможности визуализации. Также в новой версии пользователям доступен «Помощник», который предложит им разные варианты визуального представления данных, исходя из структуры датасета. Основная задача Polyma
|08.06.2021
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«Сбер» обновил платформу для создания визуальных персонажей Visper
«Сбер» объявил о большом обновлении онлайн-платформы по созданию визуальных персонажей Visper, разработанной командой Sberdevices. С помощью сервиса любой пользователь может анимировать презентацию или создать видеоролик с визуальными персонажами. Теперь же
|23.04.2021
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В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов
Микроскоп Tescan Solaris, установленный в центре коллективного пользования «Визуализация высокого разрешения», позволит решать сложнейшие задачи на стыке наномеханики и
|18.03.2021
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Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах
ксные решения для создания и интеграции интерактивного 3D-контента для разных индустрий. Платформа применяется в электронной торговле, промышленности и в сфере искусства. Решения используются как для визуализации продуктов, так и для создания обучающих модулей, электронного документооборота и сдачи-приемки работ. В настоящий момент платформа обслуживает больше 40 млн просмотров интерактивно
|24.02.2021
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Konica Minolta выходит на рынок гиперспектральной визуализации
Konica Minolta вышла на рынок гиперспектральной визуализации (HSI) и приобрела его ведущего игрока, финскую компанию Specim, Spectral Imaging
|16.10.2020
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Naumen дополнила платформу для автоматизации сервисных и бизнес-процессов Naumen SMP визуальной аналитикой
ых панелей для платформы Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), которая предназначена для автоматизации сервисных и бизнес-процессов. Модуль платформы предоставляет пользователям инструмент визуализации данных и построения наглядной отчетности в режиме реального времени, что помогает принимать обоснованные решения, сокращать издержки и находить новых перспективы для развития бизне
|04.03.2020
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Voximplant обновил визуальный конструктор для автоматизации коммуникаций
Voximplant выпустил Voximplant Kit – новый продукт для автоматизации клиентского опыта. Визуальный конструктор, не требующий навыков программирования, позволяет бизнесу настраивать сложные сценарии входящих и исходящих звонков, подключать виртуальных ассистентов и интегрировать те
|16.12.2019
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«Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon
«Яндекс.Облако» представила инструмент Yandex IoT Core на конференции Yandex Scale. Для расширения возможностей в области мониторинга данных, аналитики потребления и ее визуализации «Яндекс» рекомендовал использовать программные решения от компании «Россинно», российского партнера платформы «Яндекс.Облако». Yandex IoT Core - это первый в российском публичном о
|02.12.2019
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Aspen Technology представила решение Aspen Enterprise Insights для визуализации и контроля рабочих процессов
президент и генеральный директор Aspen Technology. «По мере развития промышленного Интернета вещей визуализация разнородных источников данных становится определяющим фактором успешной цифровой
|13.08.2019
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InfoWatch представила систему визуальной аналитики ИБ Vision 2.0
ько политики DLP-системы соответствуют текущим бизнес-процессам компании. Таким образом, улучшенная визуализация информационных потоков помогает усилить контроль за «серыми зонами» и выявить ск
|04.04.2019
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«Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных
нить на одном дашборде. Например, показатели продаж из внутренней CRM-системы легко сопоставить с отчётами о рекламных кампаниях из «Яндекс.Метрики». Пользователи DataLens могут делиться результатами визуализации с коллегами или партнёрами, предоставив им доступ к дашбордам, и включать автоматическую загрузку часто используемых данных для ускорения работы. В основе нового сервиса — Yandex S
|26.10.2018
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«Диасофт» представил решение для визуализации и настройки бизнес-процессов банка
«Диасофт» представил решение Diasoft Sensor, предназначенное для визуализации и контроля бизнес-процессов в банках, измерения KPI по каждому этапу и сотруднику. Diasoft Sensor обеспечивает централизованный мониторинг процессов в бизнес-системах и ИТ-ландшафт
Visualization и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 48
|Ширшов Павел 76 40
|Путин Владимир 3454 36
|Федечкин Эдуард 58 18
|Медведев Дмитрий 1665 18
|Рустамов Рустам 548 16
|Мишустин Михаил 787 16
|Слученков Антон 18 15
|Макаров Станислав 118 15
|Бровкин Дмитрий 55 15
|Шадаев Максут 1210 14
|Тульчинский Станислав 93 13
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 13
|Новикова Елена 105 13
|Галкин Николай 140 12
|Пудов Дмитрий 47 12
|Борисов Алексей 33 12
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
|Вахмянин Иван 32 12
|Беляева Татьяна 29 11
|Кирьянова Александра 169 10
|Тютюнник Александр 45 10
|Скворцов Тарас 25 10
|Гребеник Геннадий 68 9
|Арлазаров Владимир 290 9
|Рахметов Руслан 67 9
|Глазков Александр 151 9
|Верестникова Дарья 43 9
|Романов Константин 58 9
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 8
|Сахаров Александр 93 8
|Бочкин Александр 62 8
|Морозова Анастасия 36 8
|Воронин Павел 196 8
|Аверина Мария 24 8
|Шестаков Сергей 18 8
|Новожилов Алексей 20 8
|Садчиков Яков 14 8
|Алешкин Сергей 65 8
|Тятюшев Максим 215 8
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