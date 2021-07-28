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Пользователям Polymatica Dashboards доступны новые возможности визуализации

«Полиматика», российский разработчик инструментов для анализа больших объемов данных, выпустила новую версию своего конструктора информационных панелей. Разработчики существенно расширили функциональность Polymatica Dashboards 2.3, улучшили юзабилити и добавили новые возможности визуализации. Также в новой версии пользователям доступен «Помощник», который предложит им разные варианты визуального представления данных, исходя из структуры датасета.

Основная задача Polymatica Dashboards – предоставить пользователю с любым уровнем ИТ-навыков возможность визуализировать имеющиеся данные – построить интерактивный дашборд и использовать его для принятия решений. Команда «Полиматики» постоянно развивает решение, чтобы соответствовать новым запросам заказчиков. В частности, ИТ-специалисты увеличивают количество поддерживаемых графиков и других инструментов, позволяющих представить данные в наглядном виде. У Polymatica Dashboards 2.3 есть сразу несколько новых и важных обновлений.

Усовершенствованные визуальные возможности конструктора. Система поддерживает графики «Роза ветров», «Паутина», 3D-Scatter. Для линейчатых и столбчатых диаграмм доступны типы «Нормированная» и «С накоплением», для круговой – «Донат» и «Полукруг». Также в Polymatica Dashboards появилась возможность создавать комбинированные диаграммы, объединяя линейный и столбчатый графики. Такой вариант визуализации можно использовать, например, для сравнения плановых и фактических показателей.

Появление «Помощника». Новый инструмент – результат интеллектуального развития конструктора «Полиматики». Задача «Помощника» – предложить несколько вариантов визуализации данных, исходя из структуры датасета: пользователь может выбрать из них наиболее подходящий для решения его задач.

Возможность использования Excel-шаблонов для формирования отчетов. Благодаря новому функционалу отчет будет соответствовать требованиям компании и ее фирменному стилю. Также при создании отчета пользователи могут использовать готовые показатели и диаграммы из дашбордов, что значительно сокращает время его подготовки. И, наконец, данные будут автоматически обновляться, благодаря чему отчет всегда будет в актуальном состоянии. В рамках выхода новой версии функционал подготовки отчетов входит в стоимость основной лицензии. В дальнейшем компания планирует выпустить отдельный модуль Polymatica Reports.

Polymatica Dashboards 2.3 включает в себя и другие улучшения. Среди них, например, повышение гибкости в управлении правами доступа, поддержка новых источников данных, упрощение взаимодействия с модулем Polymatica Dashboards.

Владимир Бахур

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