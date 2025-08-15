В новой версии мобильного приложения Rutube для Android появился функционал донатов асширила возможности поддержки креаторов. В новой версии приложения для Android 30.8 стали доступны донаты не только во время стримов, но и прямо под видео или на канале автора. Об этом CNews с

Пользователи Wildberries перевели более 33 млн руб. чаевых курьерам и менеджерам ПВЗ Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) подвела первые итоги работы сервиса «Чаевые», запущенного в пилотном формате в конце января 2025 г. С момента его запуска покупате

В «Дзене» появились «Донаты»: теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов Контентная платформа «Дзен» представила «Донаты» — с ними пользователи могут благодарить авторов за их контент и оставлять донаты

В России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС — число трансакций выросло в шесть раз Число трансакций по онлайн-чаевым в России в сегменте АЗС в первом квартале 2025 г. выросло в шесть раз год к году, подсчитали аналитика сервиса для получения безналичных чаевых «Плавно.Ру» (на основе данных 2,3 тыс. компаний из сферы АЗС). Об этом CNews сообщили представители «Плавно.Ру». Средний чек, по данным аналитиков, в сегменте АЗС достиг 80 руб. Лидером

МТС в Нижегородской области запустила систему чаевых для сотрудников колл-центров рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS со с

Новосибирцы смогут оставлять чаевые сотрудникам колл-центров работу. На первом этапе пилотный проект подтвердил свою востребованность: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1551 руб. «Новая система придаст дополнительн

Жители Якутии теперь могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сооб

Жители Пермского края теперь могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сооб

Жители Кировской области теперь могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сооб

МТС запустила систему чаевых для сотрудников колл-центров рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS со с

Курьеры «Яндекс Еды» смогут накопить на мечту с помощью чаевых . После получения заказа получатель сможет увидеть, на что копит курьер. При желании можно оставить чаевые и помочь осуществить мечту. Чаще всего курьеры, сотрудничающие с «Яндексом», хотят нак

«Эвотор» подключил функционал безналичных чаевых через сервис NewPay Теперь на «Эвотор» можно подключить чаевые при оплате по СБП. Клиент сможет выбрать размер чаевых прямо на своем телефоне во врем

«Точка» запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых риема оплаты для предпринимателей максимально выгодным. Его основная особенность заключается в использовании единого QR-кода, который позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счет, оставить чаевые и отзыв. Предприниматели получают возможность снизить комиссию: в среднем она составляет 0,25%, что существенно ниже стандартных ставок при оплате картой. «Мы знаем, как важно для клиент

«Яндекс Музыка» продлевает поддержку артистов бонусными донатами до конца 2024 года могли реализовать свои музыкальные цели. В рамках инициативы стриминг продолжит направлять бонусные донаты в размере 10 тыс. руб. исполнителям, которых за месяц поддержат десять или более фанат

В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов в пресс-службе. Rustore Видеохостинг Rutube представил новую функцию для поддержки авторов контента Донаты — это денежные пожертвования авторам, как благодарность за их старания. Возможность до

На Rutube появилась функция донатов платформа запустила собственную функцию донатов. Поддержать любимого блогера стало проще простого. Донаты работают в веб-версии во время проведения прямых эфиров. Для подключения донатов блоге

Сотрудники пунктов выдачи «Яндекс Маркета» смогут получать чаевые атели маркетплейса смогут оценить работу операторов, а работники ― получать дополнительное вознаграждение за качественный сервис. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». Чтобы оставить чаевые, клиенту достаточно отсканировать QR-код и выбрать сумму. Оставить ее можно банковской картой, через «Яндекс Пэй» или «Систему быстрых платежей» (СБП). Также у посетителей будет возможно

ПСБ запустил новую схему оплаты счета и чаевых Безналичные чаевые «С учетом популярности безналичных платежей гости ресторанов и кафе часто не имеют при

МТС интегрировала в сервис «Нетмонет» оплату чаевых с лицевого счета абонента МТС сообщила о запуске оплаты с лицевого счета абонента в сервисе быстрых чаевых «Нетмонет». Интеграция оплаты чаевых со счета мобильного позволит пользователям экосистемы экономить время, так как для оплаты требуется только ввод номера телефона – не нужно име

нетмонет реализовал возможность оплаты чаевых с баланса билайна нет объявляют о запуске уникальной услуги для клиентов мобильного оператора — возможности оставлять чаевые в ресторанах, кафе и барах, оплачивая их напрямую с баланса. Сервис нетмонет, разработ

Пользователи «VK Клипов» смогут оставлять донаты, снимать контент под музыкальные тизеры и публиковать совместные ролики вую озвучку. Обновления для зрителей «VK Клипы» обновят интерфейс экрана просмотра роликов и дизайн веб-версии ленты клипов. Пользователи получат возможность поддерживать сообщества с помощью разовых донатов к клипам. Зрители смогут сохранять понравившиеся клипы в закладки и распределять их по разным папкам, чтобы вернуться к просмотру позже. Изменится логика реакций: оставить сигнал алгори

«Яндекс музыка» удвоит донаты пользователей: сервис выделил 100 млн руб. на поддержку артистов, выпускающих новую музыку «Яндекс музыка» объявляет о запуске инструмента «Донаты от фанатов»: у 25 млн подписчиков «Яндекс плюса» появится возможность поддержать любим

Yclients и «Нетмонет» объединились, чтобы помочь специалистам сферы услуг увеличить уровень дохода Теперь бизнес-клиенты Yclients могут подключить безналичные чаевые от «Нетмонет» в два клика и получать дополнительных доход. Цель партнерства — дать инс

Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для моментального перевода чаевых Сервис безналичных чаевых и донатов CloudTips подключил Tinkoff Pay — теперь чаевые можно переводить всего в пару кликов и без ввода реквизитов карты. Оставить чаевые<

ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых ожность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через «ВТБ.чаевые» по карте «Мир». Таким образом, если ранее с помощью Mir Pay можно было оплачивать пок

SberPay теперь доступен в «Нетмонет» ак как не требуется ввод карточных данных. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Оставить чаевые или отзыв можно быстро и просто: буквально в три клика и без ввода данных карт. Для эт

В сервисе CloudTips появилась опция «запомнить карту» карту пользователя, сообщили CNews представители Cloud. Теперь для того, чтобы перевести чаевые или донаты пользователю не нужно каждый раз вводить данные карты. Достаточно сделать это один раз

«Яндекс.еда» и «Нетмонет» будут вместе развивать сервисы для ресторанов луг на привлекательных условиях. В их числе: электронное меню, оплата счета по QR-коду, электронные чаевые. «Благодаря партнерству, заведения смогут не только бесшовно использовать наши продукт

Оставить электронные чаевые можно будет бармену, бариста и хостес ресторана ю «Яндекс.чаевых» гости ресторанов смогут поблагодарить за сервис и блюда сразу группу сотрудников. Чаевые можно будет оставить, например, барменам и бариста за вкусные напитки, а хостес или ме

В «Яндекс.заправках» теперь можно оставлять безналичные чаевые заправщикам ндекс.заправки» появилась возможность поблагодарить заправщика безналично. Водители могут перевести чаевые сразу после оплаты топлива — в приложениях «Заправки», «Яндекс.карты» и «Навигатор». О

Новый сервис «Яндекса» поможет быстро оставить чаевые Пользователи смогут оставить чаевые бесконтактным способом с помощью нового сервиса «Яндекс.чаевые». Он создан на о

Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых lients запустили в России новый сервис безналичных чаевых для сотрудников салонов красоты. Оставить чаевые в салоне теперь так же просто, как в такси или в ресторане. Сервис позволяет оставлять

Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых х чаевых 5% ранее. Предложение действует как для тех ресторанов, которые уже используют безналичные чаевые Delivery Club, так и для будущих партнеров. Помимо этого, подключившим до конца года б

Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых гости ресторанов смогут за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание. Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести смартфон на QR-код официанта, который будет размещен на че

Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые екта по фиксированной цене до покупки мебели и товаров — появилась возможность получать электронные чаевые с помощью CloudTips — сервиса для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований

«Сбер» запустил сервис безналичных чаевых кабинете необходимо привязать к сервису банковскую карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. Там же можно сформировать персональный QR-код, по которому клиенты будут совершать пе

«Самокат» внедрил систему электронных чаевых сервиса «Чачачай» тейлера «Самокат» теперь может поблагодарить курьера за быструю доставку своего заказа, оставив ему чаевые прямо в приложении «Самокат». Это стало возможным благодаря его интеграции с системой

«Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах ка вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах. Теперь покупатели могут оставлять чаевые сотрудникам, которых они захотят отблагодарить за обслуживание. Основная цель нововвед

Россияне стали вдвое чаще оставлять электронные чаевые под конец 2020 года м 22 заказе, а общее число транзакций составило 84959. Средний размер чаевых – 136 руб. Электронные чаевые получают курьеры и персональные закупщики сервиса. В июле-сентябре клиенты оставляли <