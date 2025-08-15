Разделы

28 марта 1924 г. "ПРАВДА" БОРЬБА С «ЧАЕВЫМИ». Губотдел союза работников питания приступил к энергичной борьбе с «чаевыми». По всем предприятиям, в которых работают члены союза, за счет предпринимателей расклеены печатные лозунги против «чаевых», среди коллективов организованы тройки, разослано до 20.000 печатных обращений к других членам союза, чтобы они не давали «чаевых», и приняты меры воздействия к тем, кто не будет выполнять этого постановления. Приняты одновременно меры к обеспечению заработком официантов, швейцаров, горничных. Для них заработок будет повышен на 2 разряда. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: "Долой чаевые", плакат, 1920-е гг.
28 марта 1924 г. "ПРАВДА" БОРЬБА С «ЧАЕВЫМИ». Губотдел союза работников питания приступил к энергичной борьбе с «чаевыми». По всем предприятиям, в которых работают члены союза, за счет предпринимателей расклеены печатные лозунги против «чаевых», среди коллективов организованы тройки, разослано до 20.000 печатных обращений к других членам союза, чтобы они не давали «чаевых», и приняты меры воздействия к тем, кто не будет выполнять этого постановления. Приняты одновременно меры к обеспечению заработком официантов, швейцаров, горничных. Для них заработок будет повышен на 2 разряда. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: "Долой чаевые", плакат, 1920-е гг.

15.08.2025 В новой версии мобильного приложения Rutube для Android появился функционал донатов

асширила возможности поддержки креаторов. В новой версии приложения для Android 30.8 стали доступны донаты не только во время стримов, но и прямо под видео или на канале автора. Об этом CNews с
16.05.2025 Пользователи Wildberries перевели более 33 млн руб. чаевых курьерам и менеджерам ПВЗ

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) подвела первые итоги работы сервиса «Чаевые», запущенного в пилотном формате в конце января 2025 г. С момента его запуска покупате
02.04.2025 В «Дзене» появились «Донаты»: теперь пользователи смогут поддерживать любимых авторов

Контентная платформа «Дзен» представила «Донаты» — с ними пользователи могут благодарить авторов за их контент и оставлять донаты

27.03.2025 В России набирают популярность онлайн-чаевые в сегменте АЗС — число трансакций выросло в шесть раз

Число трансакций по онлайн-чаевым в России в сегменте АЗС в первом квартале 2025 г. выросло в шесть раз год к году, подсчитали аналитика сервиса для получения безналичных чаевых «Плавно.Ру» (на основе данных 2,3 тыс. компаний из сферы АЗС). Об этом CNews сообщили представители «Плавно.Ру». Средний чек, по данным аналитиков, в сегменте АЗС достиг 80 руб. Лидером

18.02.2025 МТС в Нижегородской области запустила систему чаевых для сотрудников колл-центров

рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS со с
17.02.2025 Новосибирцы смогут оставлять чаевые сотрудникам колл-центров

работу. На первом этапе пилотный проект подтвердил свою востребованность: 90% сотрудников получают чаевые, а максимальная сумма перевода составила 1551 руб. «Новая система придаст дополнительн
17.02.2025 Жители Якутии теперь могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров

рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сооб
17.02.2025 Жители Пермского края теперь могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров

рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сооб
17.02.2025 Жители Кировской области теперь могут оставлять чаевые сотрудникам call-центров

рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS-сооб
13.02.2025 МТС запустила систему чаевых для сотрудников колл-центров

рь клиенты МТС смогут выразить благодарность сотрудникам поддержки за качественную помощь, отправив чаевые через удобный и безопасный сервис. После завершения разговора клиент получает SMS со с
25.12.2024 Курьеры «Яндекс Еды» смогут накопить на мечту с помощью чаевых

. После получения заказа получатель сможет увидеть, на что копит курьер. При желании можно оставить чаевые и помочь осуществить мечту. Чаще всего курьеры, сотрудничающие с «Яндексом», хотят нак
06.11.2024 «Эвотор» подключил функционал безналичных чаевых через сервис NewPay

Теперь на «Эвотор» можно подключить чаевые при оплате по СБП. Клиент сможет выбрать размер чаевых прямо на своем телефоне во врем
05.11.2024 «Точка» запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых

риема оплаты для предпринимателей максимально выгодным. Его основная особенность заключается в использовании единого QR-кода, который позволяет клиентам за одно взаимодействие оплатить счет, оставить чаевые и отзыв. Предприниматели получают возможность снизить комиссию: в среднем она составляет 0,25%, что существенно ниже стандартных ставок при оплате картой. «Мы знаем, как важно для клиент
14.10.2024 «Яндекс Музыка» продлевает поддержку артистов бонусными донатами до конца 2024 года

могли реализовать свои музыкальные цели. В рамках инициативы стриминг продолжит направлять бонусные донаты в размере 10 тыс. руб. исполнителям, которых за месяц поддержат десять или более фанат
10.10.2024 В Rutube появился прием донатов для поддержки авторов

в пресс-службе. Rustore Видеохостинг Rutube представил новую функцию для поддержки авторов контента Донаты — это денежные пожертвования авторам, как благодарность за их старания. Возможность до
09.10.2024 На Rutube появилась функция донатов

платформа запустила собственную функцию донатов. Поддержать любимого блогера стало проще простого. Донаты работают в веб-версии во время проведения прямых эфиров. Для подключения донатов блоге
22.07.2024 Сотрудники пунктов выдачи «Яндекс Маркета» смогут получать чаевые

атели маркетплейса смогут оценить работу операторов, а работники ― получать дополнительное вознаграждение за качественный сервис. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета». Чтобы оставить чаевые, клиенту достаточно отсканировать QR-код и выбрать сумму. Оставить ее можно банковской картой, через «Яндекс Пэй» или «Систему быстрых платежей» (СБП). Также у посетителей будет возможно
20.05.2024 ПСБ запустил новую схему оплаты счета и чаевых

Безналичные чаевые «С учетом популярности безналичных платежей гости ресторанов и кафе часто не имеют при
09.02.2024 МТС интегрировала в сервис «Нетмонет» оплату чаевых с лицевого счета абонента

МТС сообщила о запуске оплаты с лицевого счета абонента в сервисе быстрых чаевых «Нетмонет». Интеграция оплаты чаевых со счета мобильного позволит пользователям экосистемы экономить время, так как для оплаты требуется только ввод номера телефона – не нужно име
09.02.2024 нетмонет реализовал возможность оплаты чаевых с баланса билайна

нет объявляют о запуске уникальной услуги для клиентов мобильного оператора — возможности оставлять чаевые в ресторанах, кафе и барах, оплачивая их напрямую с баланса. Сервис нетмонет, разработ
22.12.2023 Пользователи «VK Клипов» смогут оставлять донаты, снимать контент под музыкальные тизеры и публиковать совместные ролики

вую озвучку. Обновления для зрителей «VK Клипы» обновят интерфейс экрана просмотра роликов и дизайн веб-версии ленты клипов. Пользователи получат возможность поддерживать сообщества с помощью разовых донатов к клипам. Зрители смогут сохранять понравившиеся клипы в закладки и распределять их по разным папкам, чтобы вернуться к просмотру позже. Изменится логика реакций: оставить сигнал алгори
06.12.2023 «Яндекс музыка» удвоит донаты пользователей: сервис выделил 100 млн руб. на поддержку артистов, выпускающих новую музыку

«Яндекс музыка» объявляет о запуске инструмента «Донаты от фанатов»: у 25 млн подписчиков «Яндекс плюса» появится возможность поддержать любим
18.07.2023 Yclients и «Нетмонет» объединились, чтобы помочь специалистам сферы услуг увеличить уровень дохода

Теперь бизнес-клиенты Yclients могут подключить безналичные чаевые от «Нетмонет» в два клика и получать дополнительных доход. Цель партнерства — дать инс
27.03.2023 Сервис CloudTips подключил Tinkoff Pay для моментального перевода чаевых

Сервис безналичных чаевых и донатов CloudTips подключил Tinkoff Pay — теперь чаевые можно переводить всего в пару кликов и без ввода реквизитов карты. Оставить чаевые<
16.12.2022 ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых

ожность оплаты чаевых через Mir Pay. С его помощью клиенты смогут оставить благодарность через «ВТБ.чаевые» по карте «Мир». Таким образом, если ранее с помощью Mir Pay можно было оплачивать пок
04.10.2022 SberPay теперь доступен в «Нетмонет»

ак как не требуется ввод карточных данных. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Оставить чаевые или отзыв можно быстро и просто: буквально в три клика и без ввода данных карт. Для эт
01.07.2022 В сервисе CloudTips появилась опция «запомнить карту»

карту пользователя, сообщили CNews представители Cloud. Теперь для того, чтобы перевести чаевые или донаты пользователю не нужно каждый раз вводить данные карты. Достаточно сделать это один раз
22.02.2022 «Яндекс.еда» и «Нетмонет» будут вместе развивать сервисы для ресторанов

луг на привлекательных условиях. В их числе: электронное меню, оплата счета по QR-коду, электронные чаевые. «Благодаря партнерству, заведения смогут не только бесшовно использовать наши продукт
09.12.2021 Оставить электронные чаевые можно будет бармену, бариста и хостес ресторана

ю «Яндекс.чаевых» гости ресторанов смогут поблагодарить за сервис и блюда сразу группу сотрудников. Чаевые можно будет оставить, например, барменам и бариста за вкусные напитки, а хостес или ме
21.10.2021 В «Яндекс.заправках» теперь можно оставлять безналичные чаевые заправщикам

ндекс.заправки» появилась возможность поблагодарить заправщика безналично. Водители могут перевести чаевые сразу после оплаты топлива — в приложениях «Заправки», «Яндекс.карты» и «Навигатор». О
12.10.2021 Новый сервис «Яндекса» поможет быстро оставить чаевые

Пользователи смогут оставить чаевые бесконтактным способом с помощью нового сервиса «Яндекс.чаевые». Он создан на о
24.08.2021 Visa, ЮMoney и Yclients запустили новый сервис безналичных чаевых

lients запустили в России новый сервис безналичных чаевых для сотрудников салонов красоты. Оставить чаевые в салоне теперь так же просто, как в такси или в ресторане. Сервис позволяет оставлять
19.08.2021 Delivery Club снизил комиссию за вывод оставляемых официантам безналичных чаевых

х чаевых 5% ранее. Предложение действует как для тех ресторанов, которые уже используют безналичные чаевые Delivery Club, так и для будущих партнеров. Помимо этого, подключившим до конца года б
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых

гости ресторанов смогут за несколько кликов поблагодарить официанта за обслуживание. Чтобы оставить чаевые, пользователю нужно навести смартфон на QR-код официанта, который будет размещен на че
12.05.2021 Дизайнеры интерьеров теперь могут получать электронные чаевые

екта по фиксированной цене до покупки мебели и товаров — появилась возможность получать электронные чаевые с помощью CloudTips — сервиса для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований
13.04.2021 «Сбер» запустил сервис безналичных чаевых

кабинете необходимо привязать к сервису банковскую карту, на которую будут начисляться безналичные чаевые. Там же можно сформировать персональный QR-код, по которому клиенты будут совершать пе
26.03.2021 «Самокат» внедрил систему электронных чаевых сервиса «Чачачай»

тейлера «Самокат» теперь может поблагодарить курьера за быструю доставку своего заказа, оставив ему чаевые прямо в приложении «Самокат». Это стало возможным благодаря его интеграции с системой

04.03.2021 «Азбука вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах

ка вкуса» запустила систему электронных чаевых в своих магазинах. Теперь покупатели могут оставлять чаевые сотрудникам, которых они захотят отблагодарить за обслуживание. Основная цель нововвед
14.01.2021 Россияне стали вдвое чаще оставлять электронные чаевые под конец 2020 года

м 22 заказе, а общее число транзакций составило 84959. Средний размер чаевых – 136 руб. Электронные чаевые получают курьеры и персональные закупщики сервиса. В июле-сентябре клиенты оставляли <
03.12.2020 «Одноклассники» запустили сервис приема донатов для групп

сниках» получили возможность зарабатывать на своем контенте с помощью нового сервиса пожертвований «Донаты», разработанного совместно с сервисом монетизации авторского контента Boosty.to. Все п

Донат и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8434 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 14
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 46 11
Telegram Group 2571 11
Google LLC 12255 10
VK - Mail.ru Group 3532 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 125 6
Softline - Софтлайн 3261 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 348 6
Cloudsoft Corporation 6 5
Apple Inc 12628 5
iiko - айко 53 4
PayPal 661 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 4
Amazon Inc - Amazon.com 3132 4
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 4
Эвотор - Evotor 206 4
Microsoft Corporation 25236 4
Kleek - Resto Pay - Ресто Пэй 3 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 194 3
Ростелеком 10306 3
X Corp - Twitter 2907 3
8983 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 3
VK - YClients - УайКлаентс 53 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 3
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 3
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 37 2
GitHub 963 2
Intel Corporation 12541 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 2
Coinbase 63 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
1С-Рарус 935 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 2
Ingenico Group - Инженико 46 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 18
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 16
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 13
Альфа-Банк - Нетмонет 11 11
Лента - Сеть розничной торговли 2267 10
Яндекс.Лавка 279 9
НСПК - Национальная система платежных карт 900 5
Ситимобил - Citimobil - Служба такси 164 5
Visa International 1972 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 4
Альфа-Банк 1868 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 3
NanduQ - Qiwi 1004 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
iGooods 11 3
ВкусВилл - Избёнка 185 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 3
Яндекс.Доставка 95 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 268 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 2
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 2
Стример НПО 24 2
ЧаЧаЧай 2 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Русский стандарт Банк 472 2
Uber Russia 3 2
Uber 337 2
Верный - торговая сеть 310 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 2
36,6 - аптечная сеть 91 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 2
Dyson 130 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Правительство Москвы - Информационный центр правительства Москвы 7 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 12 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 278 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 305 1
ФРИИ Акселератор 54 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
Лига стримеров 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 46
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 45
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1985 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 27
Data monetization - Монетизация данных 1835 25
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 23
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 20
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 20
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 20
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 18
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 15
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3126 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 15
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 13
Оповещение и уведомление - Notification 5376 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 11
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4286 11
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1481 11
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 10
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 10
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1169 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2821 10
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 8
Google Android 14679 26
Apple iOS 8242 19
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 16
Avito - Авито работа - Авито подработка 413 15
Apple Pay 503 15
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 411 15
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 15
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 11
Apple - App Store 3008 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 10
Google YouTube - Видеохостинг 2885 8
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 881 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 8
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 152 6
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 6
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 5
Т-Банк - Тинькофф - T-Pay - Tinkoff Pay 32 5
Яндекс Чаевые 6 5
МТС - NUUM 35 5
Boosty.to - платформа монетизации авторского контента 20 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 5
Яндекс.Плюс 221 5
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 5
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 5
Yandex Pay - Яндекс Пэй 91 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 4
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 206 4
UCS R-Keeper 70 4
VK Donut 19 3
Яндекс Помощь рядом 34 3
VK Видео - Mail.Ru Видео 224 3
VK RuStore - Рустор 507 3
VK Клипы 63 3
Сбер Чаевые 4 3
Яндекс Про 29 3
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 3
Tencent - WeChat - мессенджер 161 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 708 3
Яндекс.Заправки 32 3
Мудрецова Татьяна 16 6
Сагалович Александра 16 4
Спиридонов Дмитрий 27 4
Братчикова Наталья 24 3
Шпет Александр 21 3
Кунис Григорий 7 3
Малых Дмитрий 65 3
Миногарова Мария 4 2
Золотухина Дарья 9 2
Высоцкий Егор 2 2
Гончаров Станислав 29 2
Азизов Эмиль 2 2
Курышева Юлия 6 2
Губанов Роман 62 2
Хромов Сергей 25 2
Байгушева Анастасия 4 2
Чугунов Никита 81 2
Водясов Алексей 222 2
Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 22 2
Хасис Лев 105 2
Абрамян Рафаэль 11 2
Хомутов Никита 13 2
Мельников Андрей 7 1
Лагунов Андрей 43 1
Васильева Екатерина 17 1
Исаев Дмитрий 49 1
Горожанкин Алексей 18 1
Цыганов Алексей 1 1
Ионов Алексей 12 1
Толокольников Александр 8 1
Воскобойников Александр 8 1
Расторгуев Александр 9 1
Зенкин Денис 263 1
Муртазин Эльдар 71 1
Борисов Дмитрий 4 1
Лежнев Федор 44 1
Степанов Роман 9 1
Варварин Роман 3 1
Фомичев Максим 3 1
Лоза Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 17
Казахстан - Республика 5792 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 11
Беларусь - Белоруссия 6023 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 10
Европа 24634 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Украина 7793 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 4
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 4
Армения - Республика 2368 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 4
Турция - Турецкая республика 2486 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 3
Таиланд - Королевство 866 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 635 3
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 551 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 3
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 264 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 64
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 58
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 13
Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 495 11
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 7
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 242 7
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 6
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 6
Английский язык 6876 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
HoReCa - Навынос - Блюда для употребления за пределами заведения - Без учета доставки продуктов питания и заказов 16 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 4
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 4
Forbes - Форбс 910 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Bloomberg 1417 2
АиФ - Аргументы и факты 49 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 226 1
Известия ИД 704 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Reddit 356 1
CoinMarKetCap 23 1
Localbitcoins.com 1 1
Ведомости 1233 1
RAIDforums - хакерский форум 13 1
Россия К - телеканал 28 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Деловой Петербург 33 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Mobile Research Group 85 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
CNews Fast рейтинг 54 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 230 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 118 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
