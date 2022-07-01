Разделы

ИТ в банках
|

В сервисе CloudTips появилась опция «запомнить карту»

Сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований CloudTips (входит в группу Cloud) добавил возможность запоминать карту пользователя, сообщили CNews представители Cloud.

Теперь для того, чтобы перевести чаевые или донаты пользователю не нужно каждый раз вводить данные карты. Достаточно сделать это один раз, поставить галочку «Запомнить карту» на экране ввода карточных данных. При каждом последующем переводе онлайн-чаевых в любом заведении, работающем с CloudTips, данные карты проставляются автоматически. Удалить карту из сервиса можно в любой момент, нажав соответствующую кнопку в окне с введенными данными карты, и запомнить новую.

Новая опция сделает процесс перевода чаевых и донатов значительно более удобным, что особенно актуально после ухода из России Apple Pay и Google Pay. Напомним, что ранее в сервисе CloudTips появилась возможность переводить онлайн-чаевые и донаты через Яndex Pay.

Дмитрий Исаев, Softline: Мы видим превосходные перспективы развития облачного бизнеса в России
Импортозамещение

Cloud — часть группы компаний «Тинькофф» — платежная инфраструктура для бизнеса, объединяющая под собой сервис интернет-эквайринга CloudPayments; сервис, предоставляющий услуги по онлайн-фискализации платежей для бизнеса в соответствии с локальным законодательством, CloudKassir; сервис для отправки и приема безналичных чаевых, донатов, адресных пожертвований CloudTips; облачное решение, предоставляемое по модели SaaS, для управления платежами по всему миру CloudSoft. География бизнеса компании — Россия, Европа и страны СНГ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИСП РАН закупает серверы на зарубежных чипах с обязательной гарантией. Параллельный импорт запрещен

Разработчиков СПО по всему миру призвали бойкотировать GitHub, который научился писать код без участия человека

Из России бежал гарант безопасности платежей, с чьим уходом связывали «банковский апокалипсис»

Цифровые процессы Совкомбанка экономят 25 тонн бумаги за полгода

В России подешевели компьютеры, потому что их никто не покупает

Сотрудник поддержки Avaya украл и продал лицензии на $88 млн

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Показать еще

Наука

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Показать еще