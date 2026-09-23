Аллергия на «яблоки». Россияне резко охладели к новым iPhone. Слишком дорого и в России ограничены фишки

Новые iPhone 18 Pro и Pro Max продаются в России заметно хуже предыдущего поколения. Причин для этого как минимум две, и работают они в паре. Первая – огромное количество ограничений, в том числе недоступность платежных систем и отсутствие многих российских приложений в App Store, вторая – высокая цена. В 2026 г. Apple подняла цены на смартфоны из-за дефицита памяти. Также в новом iPhone многие уникальные функции недоступны на территории России. Итог – iPhone стал дороже и хуже в плане возможностей для российского потребителя.

Он нам и вовсе не нужон, iPhone 18 ваш

Интерес россиян к новым смартфонам Apple iPhone 18 Pro и Pro Max, чья премьера состоялась в начале сентября 2026 г., оказался ощутимо менее интенсивным по сравнению с интересом к предыдущему поколению. Новые мобильники продаются заметно хуже предшественников, и на это указывают не только сами продавцы, но также и операторы связи, которые видят число активаций iPhone 18 Pro и Pro Max в своих сетях.

Продажи новинок Apple стартовали в России несколько дней назад – раньше всего они появились на маркетплейсах и радиорынках, отмечают «Известия». С 23 сентября 2026 г. новыми iPhone стали торговать магазины сети Restore. В большинстве сетей смартфоны доступны пока только по предзаказу.

Издание приводит статистику «Авито» за 19-20 сентября 2026 г. По оценочному количеству сделок новый iPhone 18 Pro отстает от показателей iPhone 17 Pro на 13% за аналогичный период.

Amanz / Unsplash Внешне новые iPhone 18 Pro и Pro Max отличаются от предшественников лишь цветом корпуса

Падение продаж iPhone 18 Pro и Pro Max примечательно еще и тем, что в предыдущие несколько лет в России год за годом фиксировался рост спроса на новые модели смартфонов Apple. Россиян совершенно не смущало, что компания бежала из России в начале 2022 г., и что ее смартфоны завозятся в страну по параллельному импорту, то есть без официального разрешения самой Apple.

В попытке сэкономить

Россияне, все же решившие потратить деньги на новые iPhone 18 Pro и Pro Max, в большинстве своем не стали приобретать самые топовые комплектации. По итогам первых продаж модели на 2 ТБ заняли лишь 11,4%, на 1 ТБ – 17,9%, пишет издание со ссылкой на представителя InventiveRetail Group Людмилу Семушину.

Зато новые iPhone с памятью на 256 ГБ, а это самый доступный вариант в 2026 г., покупают весьма охотно – 33,3% выбрали именно их. На первом месте по популярности – версия на 512 ГБ с долей 37,4%.

Также ставка Apple на новый цвет «бургунди» сыграла в России. Этот оттенок компания использует впервые за всю 19-летнюю историю iPhone, и именно он стал самым популярным в России. Смартфоны в голубом и серебристом оттенках корпуса в нынешнем году в аутсайдерах, а классический черный цвет, который не достался предыдущему поколению, стал вторым по востребованности среди россиян.

Стадия отрицания

О падении интереса россиян к новым iPhone говорят не все участники рынка. Но и о росте они тоже не упоминают. Так, в группе RWB (в нее входит маркетплейс Wilberries) утверждают, что спрос на 18 Pro в первые несколько дней продаж оказался на уровне прошлогодних результатов смартфона iPhone 17 Pro.

В RWB косвенно связывают это с почти полным отсутствием значимых инноваций в новых смартфонах по сравнению с предыдущим поколением. «Мы ожидаем повышения интереса к первому складному Duo, официальная реализация которого начнется 23 октября (2026 г. – прим. CNews), то есть на пять недель позже основной линейки 18 Pro. Основной прирост спроса стоит ожидать именно за счет нового форм-фактора, так как классические 18 Pro не содержат значительных отличий от предыдущего поколения», – сказали изданию в RWB.

Duo – это первый в истории складной iPhone. Он вышел спустя почти восемь лет после премьеры складного Samsung Galaxy Fold первого поколения. Сейчас рынок смартфонов со складным дисплеем занят в первую очередь Китаем – такие мобильники выпускают Xiaomi, Huawei, Oppo и многие другие бренды из КНР.

В МТС предзаказы новых iPhone 18 Pro и Pro Max находятся на уровне 2025 г., когда выходило предыдущее поколение, сообщили изданию представители оператора.

Против фактов не попрешь

Пока одни компании отрицают падение продаж новых iPhone по сравнению с прошлогодними моделями, другие фиксируют это в реальном времени. Источник «Известий» со ссылкой на данные операторов утверждает, что в первые дни продаж iPhone 18 Pro и Pro Max в России в отечественных сотовых сетях новых смартфонов Apple было активировано на 30% меньше, чем iPhone 17 за аналогичный период 2025 г.

Одна из возможных причин – завышенные цены на старте продаж, отметил собеседник издания. Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк добавил, что на падение спроса напрямую влияет проблема с приложениями.

За последний год Apple удалила из App Store множество популярных российских приложений. Это и мессенджеры, и музыкальные сервисы, и электронная почта, и многое другое. Владельцам iPhone остается либо пользоваться их веб-версиями, либо искать альтернативный софт, либо переходить на Android.

Отдельно стоит отметить и то, что в iPhone 18 Pro и Pro Max есть немало новых программных функций, отсутствующих в предыдущем поколении. Однако, как сообщал CNews, большинство из них на территории России не работают, что тоже может отбивать у россиян желание тратить деньги на новинки Apple.

По подсчетам «Известий», россияне не смогут пользоваться по меньшей мере 18 функциями новых iPhone 18 Pro и Pro Max. Большинство из них связаны с искусственным интеллектом, и многие из них, например, мгновенный перевод иностранной устной речи через наушники AirPods, могли бы очень пригодиться россиянам, общающимся с гражданами других стран или находящимся за границей.

Свою лепту могли внести и новые расценки Apple. Летом 2026 г. компания взвинтила цены на свою технику, прикрывшись дефицитом памяти, и в итоге новые модели оказались в среднем на 20% дороже предыдущего поколения.

Переходите на светлую сторону, у нас есть приложеньки

Пока экосистеме Apple множится число ограничений для россиян, в стане Android все еще царит относительная свобода. Google тоже удаляет российские приложения из своего магазина Google Play, но их можно установить из любого стороннего магазина или вовсе вручную через АРК-файлы.

Например, в июле 2026 г. из Google Play исчезли утилиты холдинга VK, в том числе и мессенджер «Макс». В App Store их нет с июня 2026 г., и установить их почти невозможно, а на Android их можно поставить, в числе прочего, через российский магазин RuStore.

Подобные возможности у пользователей техники Apple отсутствуют. App Store – единственный магазин, а лазейки для ручной установки приложений, которыми годами пользовались россиянами, она закрыла в конце лета 2026 г. Это касается и знаменитого приложения iMazing. Впрочем, его разработчики ищут способы вернуть работоспособность своему детищу.

Google тоже пытается запретить пользователям ставить приложения вручную, то есть превратить Android в копию iOS. но раз за разом натыкается на шквал критики со стороны пользователей. Однако полностью эти попытки она пока не прекратила – в ближайшие месяцы появится ограничение, увеличивающее время получения разрешения на установку софта через АРК-файлы до 24 часов.